Der Ticker startet um 6:48 Uhr

17:54 Gesundheitskommission will Anreize, dass Proximity-Tracing-App funktioniert Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats sieht noch Handlungsbedarf, dass das Proximity-Tracing per App tatsächlich funktioniert. Nach heutiger Beratung fordern sie den Bundesrat per Brief auf bei der Botschaft zur Proximity-Tracing-App nochmals nachzubessern. Wer sich aufgrund einer Kontaktmeldung in die freiwillige Quarantäne begibt und kein Homeoffice machen kann, soll Erwerbsersatz erhalten. Zusätzlich sollen kostenlose Beratungen per Telefon und Coronavirus – oder Antikörpertests für Personen verfügbar sein, welche eine Kontaktmeldung auf ihrer App erhalten. So die zentralen Vorschläge der Kommission an den Bundesrat. Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft nur eine freiwillige Quarantäne vorgesehen. Bereits gestern forderte die Swiss National COVID-19 Science Task Force in einem offenen Brief an Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die Frage des Erwerbsersatzes bei der Proximity-Tracing-App zu berücksichtigen. Sonst würden Erwerbsausfälle oder arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen den Erfolg der App gefährden. Morgen berät auch die nationalrätliche Schwesterkommission über das Thema.

17:07 Rettungspaket für Lufthansa steht Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat dem Rettungspaket für die Lufthansa von bis zu neun Milliarden Euro zugestimmt. Das teilte der Konzern per Pflichtveröffentlichung mit. Danach soll der Staat für rund 300 Millionen Euro 20 Prozent an der Lufthansa übernehmen zu einem Bezugspreis von 2,56 Euro. Der Löwenanteil der Hilfen besteht aber aus einer stillen Einlage in Höhe von 4,7 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine weitere stille Beteiligung über eine Milliarde Euro, die in Aktien umgewandelt werden kann. Der Staat könnte so seine Beteiligung an der Lufthansa auf 25 Prozent plus eine Aktie erhöhen, wenn ein anderer Investor versuchen sollte, die Fluggesellschaft zu übernehmen. Die Lufthansa müsse auf die stille Beteiligung zunächst vier Prozent Zinsen darauf zahlen, später steigt die Verzinsung auf bis zu 9,5 Prozent. Das Rettungspaket für die Lufthansa ist laut Regierung mit Nachhaltigkeitszielen verbunden. Dabei gehe es unter anderem um die Erneuerung der Flotte, gaben die deutschen Wirtschafts- und Finanzministerien in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. «Es sind weitgehende Vergütungsbeschränkungen für den Konzernvorstand, die Vorstände der Konzerngesellschaften sowie das Management vorgesehen.» Die Ministerien bestätigten zudem, im Zuge des Staatseinstiegs zwei Aufsichtsratsposten zubekommen. Diese sollen mit unabhängigen Experten besetzt werden. 03:07 Video Bereits letzte Woche zeigten sich die Partner gesprächsbereit Aus Tagesschau vom 21.05.2020. abspielen

16:48 Schweden registriert mehr als 4000 Tote durch Covid-19 In Schweden sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden bislang 4029 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit ist die Rate der registrierten Sterbefälle um ein Vielfaches höher als etwa in Norwegen oder Deutschland. Bislang kamen 40 Todesfälle auf 100'000 Einwohner. In Norwegen beispielsweise sind es 4.4. Staatsepidemiologe Anders Tegnell sieht die Entwicklung dennoch positiv. Die Zahl der Ansteckungen und der Todesfälle in den Altersheimen sei rückläufig. Rund 34'000 Infektionen wurden bislang registriert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 25.05.2020 Mit Video

16:35 Strände auf Mallorca wieder geöffnet Die Mittelmeerländer Spanien und Griechenland haben weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen im Tourismusbereich vollzogen. Auf der Ferieninsel Mallorca und anderen Regionen Spaniens sind nach zweimonatiger Zwangsschliessung viele Strände wieder geöffnet worden. Allerdings waren wegen der innerstaatlichen und internationalen Reisebeschränkungen nur einheimische Gäste am Baden. Obligatorisch ist ein Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen Handtüchern und Sonnenschirmen. Zudem dürfen Gruppen maximal aus 15 Personen bestehen. In Griechenland konnten erstmals seit mehr als zwei Monaten alle Reisenden vom Festland zu den Inseln der Ägäis und des Ionischen Meeres sowohl per Fähre als auch per Flugzeug gelangen. Bislang war das nur für Einwohner der Insel möglich. Zudem wurden landesweit die Tavernen, Bars und Cafés wieder geöffnet. Legende: Bis gestern war Baden am Magaluf-Strand von Palma de Mallorca noch verboten. Reuters

16:23 Trump droht North Carolina: Ohne Lockerung kein Parteitag in Charlotte US-Präsident Donald Trump droht, angesichts möglicher coronabedingter Restriktionen den Nominierungsparteitag der Republikaner im Sommer an einen anderen Ort zu verlegen. Der Parteitag, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gekürt werden soll, ist für Ende August in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina angesetzt. Trump beklagte auf Twitter, der dortige Gouverneur, der Demokrat Roy Cooper, garantiere wegen der Coronakrise bislang nicht, dass die Republikaner zu diesem Zeitpunkt ihren Veranstaltungsort komplett füllen dürften. Wenn diese Zusicherung nicht sofort komme, müsse sich die Partei gezwungenermassen einen anderen Ort für die Zusammenkunft suchen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte dem Sender Fox News, Trumps Bitte sei nachvollziehbar. Diese Parteitage benötigten Monate der Vorbereitung, und die Republikaner bräuchten Planungssicherheit.

15:41 Ende der Medienkonferenz Damit ist die Medienkonferenz beendet. Wir danken für Ihr Interesse. Die nächste Information ist im Anschluss an die Bundesratssitzung vom Mittwoch geplant. Am Freitag ab 14 Uhr steht dann die nächste Medienkonferenz auf Fachebene an.

15:40 Tausende Test-User für die Tracing-App Wie viele Leute machen überhaupt mit in dieser Testphase der App? Im «Pool» der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien 15'000 Personen, sagt Kim Sang-Il, Abteilungsleiter digitale Transformation im BAG. Dabei sei es wichtig, dass die Leute auch an Orten und in Organisationen arbeiteten, wo sie untereinander ständigen Kontakt hätten. Test-User im Homeoffice würden wenig Sinn machen. Es gebe aber auch technische Restriktionen. Apple erlaube etwa für eine Testphase nur 10'000 Nutzerinnen und Nutzer, Google zum Glück mehr.

15:38 Ist das BAG digital ausreichend aufgestellt? In Medienberichten ist kritisiert worden, dass das Bundesamt für Gesundheit noch zu «analog» arbeite. Als Beispiel wurde genannt, dass Coronafälle per Mail gemeldet werden müssten. Ein Journalist will wissen, wie das Amt darauf reagiere. Daniel Koch bestreitet die Darstellung in den Medien. «Die Ärzte müssen nur ein Mail schicken, um ein Login zu erhalten. Ab dann ist alles elektronisch.» So solle verhindert werden, dass willkürliche Meldungen einträfen.

15:29 Gilt die Homeoffice-Empfehlung immer noch? Daniel Koch vom BAG beantwortet eine entsprechende Journalistenfrage mit Ja: «Homeoffice ist weiter angesagt, weil es den öffentlichen Verkehr entlastet», betont er. Viele Unternehmen hätten zudem realisiert, dass Homeoffice auch positive Effekte habe. Er erwarte, dass auch künftig vermehrt zu Hause gearbeitet werde.

15:26 Die Schweiz kann Impfstoffe reservieren Aus der Runde kommt die Frage, ob es überhaupt möglich sei, Hersteller zu verpflichten, der Schweiz Impfstoffe in einer gewissen Menge und prioritär abzugeben. Daniel Koch erklärt, dass sogenannte Reservationsverträge bei Impfstoffen durchaus üblich und natürlich auch rechtlich bindend seien. Zur Frage, wie konkret vorgegangen werde, wenn der Impfstoff tatsächlich verfügbar sei, gebe es noch keine klare Ansage. Das hänge stark von der Beschaffenheit des neu entwickelten Impfstoffes ab. Man müsse abwarten, es sei zu früh für Details, so Koch.

15:25 Lockerung bei Kinderbetreuung absehbar Ein Journalist will wissen, ob bei der Kinderbetreuung durch Grosseltern bald eine Änderung erfolgt. «Bei diesen tiefen Zahlen ist eine weitere Lockerung absehbar», sagt Koch. Man werde das weiter prüfen und die entsprechenden Empfehlungen in den kommenden Tagen oder Wochen ändern. 00:21 Video Koch: «Eine Lockerung ist absehbar» Aus News-Clip vom 25.05.2020. abspielen

15:19 Gibt es einen Mangel an Qualitätsmasken? Eine Journalistin will wissen, ob Gewerbebetriebe, die beispielsweise Asbest-Sanierungen machten, genügend hochqualitative Schutzmasken hätten. Es gebe Berichte, wonach alle solchen Masken für das Spitalpersonal reserviert seien. Gemäss Koch sind die meisten Masken, die in Handwerksbetrieben verwendet werden, mit Ventilen ausgerüstet. «Diese sind nicht für den Virenschutz geeignet, da das Virus da ausgestossen wird.»

15:13 «Dieser Sommer wird kein normaler Sommer» Ein Journalist will wissen, ob die App die Bevölkerung nicht zur Nachlässigkeit verleiten könnte. Daniel Koch vom BAG glaubt das nicht. Die Leute seien sich bewusst, dass man nicht sofort zum normalen Leben zurückkehren könne. «Dieser Sommer wird kein normaler Sommer», sagt Koch. Er ruft erneut dazu auf, in Restaurants die Kontaktdaten zu hinterlegen und warnt vor einer möglichen «zweiten Welle» im kommenden Winter. Kim ergänzt: «Auf keinen Fall sollen Leute, welche die App installiert haben, auf weitere Massnahmen verzichten. Das ist nicht die Idee hinter der App.»

15:06 Spiele mit Publikum, falls Rückverfolgbarkeit möglich ist Daniel Koch präzisiert auf Nachfrage seine Aussage vom Wochenende, dass Profisport mit Publikum bereits ab Juli wieder möglich sein könnte. Dabei müsse die Rückverfolgbarkeit unbedingt gegeben sein, so Koch. Es müsse klar sein, wer wann wo war und mit wem er oder sie Kontakt hatte. Konkrete Regeln dafür müssten in den Schutzkonzepten definiert werden. Zu den illegalen Fussballspielen in der Westschweiz in den letzten Tagen: «Das war gefährlich», sagt Koch. 00:43 Video Koch: «Die Rückverfolgbarkeit der Kontakte muss gegeben sein» (franz.) Aus News-Clip vom 25.05.2020. abspielen

15:05 «Hacker sollen App prüfen» Kim vom BAG lud die Hackergemeinschaft ein, ab dem 28. Mai die Tracing-App «auf Herz und Nieren» zu prüfen und mögliche Schwachstellen zu melden.

15:03 Internationale Zusammenarbeit bei der App Eine Journalistin will wissen, wie gross das internationale Interesse an der Schweizer App ist. Gemäss Kim vom BAG ist die Schweiz in Kontakt mit Gesundheitsämtern im Ausland, damit die Interoperabilität der Apps gewährleistet ist. «Wir haben Interesse daran, dass das Contact Tracing auch funktioniert, wenn ein deutscher Tourist in der Schweiz mit seiner App unterwegs ist.» Gemäss Salathé ist die internationale Kooperation dank des Quasi-Standards von Apple und Google einfacher geworden. Besonders mit Ländern, die früh mit dem Bau von Tracing Apps begonnen hätten, stehe man in laufendem Kontakt.

14:56 Eine Frage zum Schutz vor Überwachung Eine Medienschaffende will wissen, ab Apple und Google auf Bewegungsdaten zurückgreifen könnten. Laut Salathé sind die Betriebssysteme so konfiguriert, dass nicht gleichzeitig die Contact-Tracing-Schnittstelle und GPS aktiviert sein können. Das gelte für alle und er denke, das gelte auch für Apple und Google selber. 00:38 Video Salathé: «Die Bluetooth-Schnittstelle kann selber keine Ortsdaten feststellen» Aus News-Clip vom 25.05.2020. abspielen

14:55 Kann die Tracing-App den Zwei-Meter-Abstand messen? Es wird nachgefragt, wie die App die Zwei-Meter-Abstandsregel genau messen könne und ob der Abstand zu Infizierten während einer kritischen Zeit zu klein war. Epidemiologe Salathé erklärt, dass dies nicht in jedem Fall ganz genau möglich sein werde. Man sei hier auch noch daran, Messungen zu machen. Dies laufe über die Bluetooth-Technologie. Viel wichtiger sei aber die Frage, ob die App grundsätzlich funktioniere und ob sie Betroffene im Umkreis der Leute erkenne und so Ansteckungsketten unterbrechen könne.

14:52 Aufklärungskampagne zur App geplant BAG-Digitalexperte Kim beantwortet eine Frage zum Wissen über die Tracing-App. «Wir haben die Hoffnung, dass die Akzeptanz zunimmt. Die Umfrage zeigt: Wer mehr über die App weiss, ist eher bereit, sie herunterzuladen.» Kim kündigt eine Aufklärungskampagne nach den Beratungen im Parlament an.