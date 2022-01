Der Ticker startet um 5:30 Uhr

5:36 Epidemiologe Salathé: 10 Tage freitesten statt Quarantäne für Kontaktpersonen Die Verkürzung der Quarantäne-Frist um zwei auf noch fünf Tage für Menschen, die mit Infizierten in Kontakt kamen, wird heftig diskutiert. Epidemiologe Marcel Salathé sieht nun sogar eine Möglichkeit, die Quarantäne in diesem Fall ganz abzuschaffen. Dazu müssten Kontaktpersonen zehn Schnelltests erhalten und sich täglich testen, schlägt er in der «Sonntagszeitung» vor. Bei negativem Test könne man mit vorsichtigem Verhalten auch wieder seiner Arbeit nachgehen. Ein gewisses Restrisiko bestehe zwar. Dies sei aber vertretbar angesichts der drohenden Ausfälle, wenn die halbe Schweiz wegen Corona-Verdachts zuhause sitzen müsse, so Salathé.

2:02 Umfrage: 61 Prozent der Deutschen sind für allgemeine Impfpflicht Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für «Bild am Sonntag» sind 61 Prozent dafür, 32 Prozent dagegen, sieben Prozent machen keine Angabe. Die meisten Befürworter gibt es mit 79 Prozent bei der Wählerschaft der Grünen, dicht gefolgt von den SPD-Anhängerinnen und Anhängern mit 78 Prozent Zustimmung. 74 Prozent der AfD-Anhänger lehnen dagegen die Impfpflicht ab.

23:24 Omikron-Infektionswelle flacht in Südafrika wieder ab Während In der Schweiz Omikron grassiert, flacht die Kurve der Neuinfektionen in Südafrika schon wieder ab. Dort wurde die Virusvariante vor rund sechs Wochen das erste Mal identifiziert. Die vierte Welle brachte Mitte Dezember einen neuen Ansteckungsrekord, trotzdem war die Situation viel weniger schlimm als befürchtet, denn Spitaleinweisungen und schwere Verläufe waren deutlich tiefer als bei der Delta-Variante. Laut Tom Moultrie, Professor an der Universität Kapstadt, werden vor allem die oberen Atemwege infiziert und nicht die Lunge, was die Zahl der Spitaleintritte und Todesfälle reduziert. Laut der Regierung ist der Höhepunkt der Omikron-Welle in Südafrika vorbei. Die meisten bestehenden Massnahmen sind aufgehoben - ausser die Maskenpflicht. Diese soll noch für einige Monate bleiben. 02:04 Video In Südafrika flacht die Omikron-Welle ab Aus Tagesschau vom 08.01.2022. abspielen

22:12 Widerstand gegen den «pass vaccinal» in Frankreich – und gegen Macron Über 100’000 Menschen haben in Frankreich gegen die Corona-Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Allein in Paris gingen 18’000 Menschen auf die Strasse. Landesweit kam es in zahlreichen Städten zu Protestzügen, die wieder auf deutlich mehr Unterstützung stiessen als in den vergangenen Wochen. Vereinzelt musste die Polizei gegen Ausschreitungen vorgehen. Der Protest richtet sich vor allem gegen die geplanten drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Sie sollen schon bald keinen Zugang mehr zu Kinos, Bars oder Fernzügen haben. Das dafür vorgesehene Gesetz wird im Parlament noch beraten. Angefacht wurden die Proteste auch von der Äusserung Macrons in einem Interview mit der Zeitung «Le Parisien», Ungeimpfte in der Corona-Pandemie «bis zum Ende nerven zu wollen», wobei sich der Präsident mit «emmerder» sehr umgangssprachlich ausdrückte, was ihm heftige Kritik einbrachte: «In diesem Fall habe ich grosse Lust, die Ungeimpften zu ärgern. Und deshalb werden wir das auch weiterhin tun, bis zum bitteren Ende.» Und er bestätigte sein Absicht, Link öffnet in einem neuen Fenster am Freitag nochmals anlässlich einer Medienkonferenz. An den Protesten wurde dem Präsidenten denn auch entsprechend Contra gegeben: «Macron, on t'emmerde !» [Macron, wir nerven dich] und «Macron, ton pass on n'en veut pas» [Macron, deinen Pass wollen wir nicht]. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Mais je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie.

21:29 Es fehlt überall an Personal – auch in den Spitälern Die Zahl der Menschen in Isolation oder Quarantäne steigt. Dadurch fehlen in vielen Branchen die Mitarbeitenden – mit Konsequenzen auch für Spitäler: Eine Umfrage von SRF News in zehn grossen Spitälern von Basel über Bern bis St. Gallen zeigt, dass alle Institutionen mit einem starken Anstieg der Personalausfälle in den kommenden Wochen rechnen. Besonders betroffen ist aktuell das Universitätsspital Lausanne (CHUV). In der Inneren Medizin fehlen derzeit 30 Mitarbeitende wegen Corona «Es gibt sogar Führungskräfte, die nun zu den Patienten gehen», sagt CHUV-Pflegedirektor Philippe Thomas. Die Zahl der Krankschreibungen sei derzeit mit 1000 Personen doppelt so hoch wie sonst und von ihnen seien 350 selbst an Corona erkrankt. Andere fehlen, weil sie sich um erkrankte Verwandte kümmern oder in Quarantäne bleiben müssen. 02:11 Video Universitätsspital Lausanne kämpft mit dünner Personaldecke Aus Tagesschau vom 08.01.2022. abspielen

21:06 Weltcup Adelboden – und Corona scheint zeitweise weit weg Die Freude in Adelboden (BE) ist gross: Nach 14 Jahren hat am Samstag mit Marco Odermatt wieder ein Schweizer den Weltcup Riesenslalom am Chuenisbärgli gewonnen. «Die Party kann starten», sagt ein Fan im Zielhang. Das Rennen vom Samstag war ausverkauft, 12'300 Zuschauerinnen und Zuschauer waren live dabei. Das sind wegen der Pandemie weniger als in den vergangenen Jahren. Es galt zudem im Aussenbereich eine 3G-Regel und es wurde empfohlen, Masken zu tragen. Eine Reportage des Regionaljournals Bern Freiburg Wallis. Audio Grosse Party in Adelboden - Fans feiern Sieg von Odermatt 03:49 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 08.01.2022. abspielen. Laufzeit 03:49 Minuten.

20:36 Hunderte an Kundgebung in Bellinzona gegen Maskenpflicht in der Primarschule Rund vierhundert Personen haben in Bellinzona (TI) gegen die geplante Maskentragpflicht für Kinder an den Primarschulen demonstriert. Kundgebungsteilnehmer bildeten auf der Piazza del Governamento eine Menschenkette und forderten die Abschaffung der «schädlichen, schikanösen und unnötigen Massnahme». Viele Familien mit kleinen Kindern nahmen an der Aktion teil, wie die Agentur Keystone-SDA berichtet. Eine Schutzmaske trug praktisch niemand. Die Kundgebung verlief friedlich. Aufgerufen zur Demonstration hatten der Verein «Freunde der Verfassung» sowie Eltern- und Grosselternvereinigungen. Die Organisatoren kritisierten, dass die vor über einem Jahr in den Sekundarschulen eingeführte Maskentragpflicht «keinen Beweis für ihren Nutzen» erbracht habe. Ab Montag gilt an den Tessiner Grundschulen eine Maskentragpflicht ab der 1. Klasse. Kantonsarzt Giorgio Merlani sagte dem RSI, dass das Tessin einer der Kantone mit der höchsten Rate an gemeldeten Neuansteckungen sei. Kantonsarzt Giorgio Merlani kommentiert die aktuellen Fallzahlen im Tessin (ital.)

19:48 St. Gallen: Petition gegen Maskenpflicht auf Primarschulstufe Im Kanton St. Gallen haben Privatpersonen nach eigenen Angaben eine Petition mit knapp 6000 Unterschriften gegen die Maskenpflicht für Kinder in der Primarschule eingereicht. Sie forderten den Bildungsrat dazu auf, die entsprechende Vorschrift per sofort aufzuheben. Die Online-Petition mit 5962 Mitunterzeichnenden, Link öffnet in einem neuen Fenster sei am Freitag dem Kanton St. Gallen zugestellt worden. Die Petitionäre äussern die Auffassung, dass es nicht sein könne, die Kinder einem solchen Zwang zu unterziehen. «Erwachsene seien in der Lage, mit den Verhaltensregeln rund um Covid-19 umzugehen», Kinder jedoch nicht. Im Kanton St. Gallen müssen Schulkinder seit Ende der Weihnachtsferien ab der 4. Primarklasse eine Maske tragen. Legende: In St. Gallen müssen Schulkinder aktuell ab der 4. Primarklasse eine Maske tragen, in anderen Kantonen – darunter Zürich und Luzern – teils bereits ab der 1. Klasse. Keystone

19:10 Demo gegen Corona-Massnahmen in Zürich Mehr als 1000 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen sind am Samstag durch Zürich gezogen. Auf der bewilligten Demo kritisierten sie «unnütze Massnahmen» der Politik und warnten vor Impfungen. Verschiedene Gruppen versammelten sich auf dem Helvetiaplatz und zogen anschliessend rund eineinhalb Stunden durch die Innenstadt. Angeführt wurde der Protestzug am Nachmittag von mehr als 60 Freiheitstrychlern, begleitet von der Polizei. Die Stimmung war laut der Agentur Keystone-SDA friedlich. Die Teilnehmenden liefen dicht gedrängt und ohne Masken. Sie forderten auf Plakaten «Freiheit», «keinen Impfzwang» und «Nein zu staatlich finanzierten Medien». Der Verkehr in der Stadt war stark behindert und etliche Tramlinien waren unterbrochen. Legende: Über 1000 Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner sind am Samstag durch Zürich gezogen. Keystone

18:27 Iranischer Dichter und Regimekritiker Abtin an Covid im Gefängnis gestorben In einem Gefängnis in Teheran ist der iranische Schriftsteller, Link öffnet in einem neuen Fenster und Regimekritiker Baktasch Abtin an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Laut der Agentur Ilna und des iranischen Schriftstellerverbands (CNI), Link öffnet in einem neuen Fenster starb der 47-Jährige im berüchtigten Ewin-Gefängnis im Norden der Hauptstadt. Wegen der akuten Covid-19-Erkrankung lag Abtin schon seit Tagen im Koma, schrieb der CNI auf Instagram. Abtin war seit Jahren einer der schärfsten Kritiker, Link öffnet in einem neuen Fenster des islamischen Regimes. Im September war er wegen angeblicher Propaganda gegen das Regime verhaftet worden. Offenbar soll seine Infektion zu spät behandelt worden sein. Die Gefängnisbehörde wies die Kritik vehement zurück. Bei Abtin sei bereits Anfang Dezember ein Corona-Test durchgeführt worden, der negativ ausgefallen sei. Er sei in eine Privatklinik verlegt worden und sei nicht im Gefängnis gestorben. Kritiker und auch die politische Opposition im Iran zweifeln jedoch an den amtlichen Angaben.

17:41 Bundeskanzler Nehammer erst nach Skiurlaub erkrankt Die Covid-19-Erkrankung des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) hat nach Angaben seines Sprechers nichts mit einem Aufenthalt in einer Skihütte zu tun. Ein entsprechendes Foto, das in sozialen Medien kursiert, sei bereits am 29. Dezember unter Einhaltung der 2G-Regel aufgenommen worden. Eine Woche später sei Nehammer noch negativ auf das Coronavirus getestet worden. «Die Ansteckung ist nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub erfolgt», schrieb Kanzlersprecher Daniel Kosak auf Twitter. Nehammer war am Freitag positiv getestet worden, schrieb der Kanzler auf Twitter: «Die Ansteckung geschah über ein Mitglied meines Sicherheitsteams». Er habe keine Symptome, sagte er im Radio ORF. Dank einer Auffrischungsimpfung verlaufe die Erkrankung harmlos. Die Regierung werde an der ab 1. Februar geplanten Corona-Impfpflicht festhalten, betonte Nehammer. Eine Impfprämie wollte er nicht ausschliessen, aber Geld könne die Impfskeptiker nicht überzeugen. Rund 40'000 Personen haben in Wien gegen die geplante Corona-Impfpflicht friedlich protestiert. Es habe jedoch einzelne Festnahmen gegeben, hiess es. Mehr als 1000 Polizisten standen im Einsatz. Daniel Kosak, Mediensprecher von Bundeskanzler @KarlNehammer

16:41 Impfkommissions-Präsident Christoph Berger kontert Kritik Rund 30'000 Neuansteckungen mit Omikron pro Tag – damit grassiert das Virus in der Schweiz deutlich heftiger als in den meisten anderen westlichen Ländern. Wäre das zu verhindern gewesen? Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), hat in der «Samstagsrundschau» dazu Stellung genommen. Die Kapazitäten im Gesundheitswesen seien massgebend für die anzuordnenden Massnahmen. «Aber aufgrund der sehr hohen Fallzahlen müssen wir nun aber auch noch berücksichtigen, wie viele Leute im Berufsleben, in der Versorgung ausfallen», sagt Berger. Seiner Ansicht nach bedroht Omikron die allgemeine Versorgung in der Schweiz, nicht nur in den Spitälern. Mit Impfen und Boostern allein lasse sich die Situation nicht bewältigen. Wenn sich die Neuansteckungen alle zwei bis drei Tage verdoppelten, komme man zu Zahlen, bei denen es – etwa wegen Personalengpässen – generell schwierig werde. Audio Oberster Impf-Experte Christoph Berger im Gegenwind 29:54 min, aus Samstagsrundschau vom 08.01.2022. abspielen. Laufzeit 29:54 Minuten.

15:30 Über 1.2 Millionen Neuinfektionen und 2500 weitere Todesopfer in den USA Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle steigt in den USA rasant an. Binnen 24 Stunden wurden den Gesundheitsbehörden mehr als 1.21 Millionen neue Fälle gemeldet. Das ergibt eine Zählung der Agentur Reuters auf der Basis offizieller Daten. Am Vortag waren es noch rund 837'000 Neuinfektionen. Insgesamt sind damit 59.52 Millionen Ansteckungsfälle bekannt. Mindestens 2506 weitere Menschen starben mit oder am Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle binnen eines Tages auf mindestens 839'476. Weltweit weisen die USA die höchsten Zahlen bei den Ansteckungen und Todesfällen auf.

14:34 Omikron-Ausnahme Schweiz: Fälle steigen, Spitaleintritte sinken Wo die Virusvariante Omikron dominiert, steigen die Fallzahlen rasant. Auch in der Schweiz wächst der 7-Tage-Schnitt der Fallzahlen ausgehend vom bereits sehr hohen Niveau der Delta-Welle um derzeit 67 Prozent pro Woche. Er liegt mittlerweile bei 21'189 Fällen. Die entscheidende Frage ist aber, was das für die Belastung des Gesundheitswesens bedeutet. In der Schweiz etwa sinkt die Zahl der Spitaleintritte seit mehr als drei Wochen – obwohl die Fallzahlen im Dezember nur für kurze Zeit gesunken sind und seither steil ansteigen. Hier geht es zum Omikron-Ländervergleich.

13:09 Deutschland: Bundestagspräsidentin für Debatte über Impfpflicht noch im Januar Die deutsche Bundestagspräsidentin Bärbel Bas dringt auf eine Debatte über eine allgemeine Impfpflicht noch im Januar. «Das Parlament muss sich gründlich mit dem komplexen und kontroversen Thema Impfpflicht befassen», sagt sie der «Rheinischen Post». «Ich würde es daher sehr begrüssen, wenn sich die Fraktionen im Bundestag auf eine Orientierungsdebatte zur Impfpflicht noch im Januar 2022 verständigen könnten», sagt die SPD-Politikerin. «Der Bundestag hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass gerade die Debatten abseits der Fraktionslinien mit grossem Interesse in der Bevölkerung aufgenommen worden sind.» So könnten die Argumente für und gegen eine Impfpflicht am besten abgewogen werden.

11:48 Bericht: Tennisstar Djokovic hatte im Dezember 2021 Corona Nach Angaben seiner Anwälte ist Tennisstar Novak Djokovic am 16. Dezember 2021 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das geht aus Unterlagen hervor, die die Anwälte des Serben dem Gericht in Melbourne präsentiert haben und aus denen unter anderem die BBC am Samstag berichtete. Sollte sich der Sachverhalt bestätigen, könnte Djokovic eventuell doch das Recht gehabt haben, Anfang Januar nach Australien zu reisen. Hier finden Sie das Neuste zum Thema Djokovic in Australien. Legende: Versuchte mit einer Spezialbewilligung einzureisen: Novak Djokovic. Keystone

11:01 Corona-Impfpflicht für über 50-Jährige ist in Italien in Kraft getreten In Italien ist die Corona-Impfpflicht für Menschen im Alter von mehr als 50 Jahren in Kraft getreten. Das am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Dekret wurde am Samstag wirksam, nachdem es am Freitag in Amtsblatt erschienen war. Ungeimpfte haben jedoch noch Zeit, bis ihnen Konsequenzen drohen. Ab dem 1. Februar ist eine Strafe von 100 Euro für diejenigen vorgesehen, die bis dahin noch ungeimpft sind oder ihre zweite Dosis beziehungsweise den Booster nicht erhalten haben, obwohl sie es könnten. Mehr News aus der ganzen Welt: Die internationale Lage in der Übersicht.

10:14 Italien bereitet neue Milliardenhilfen für Firmen vor Italien bereitet Insidern zufolge neue Hilfsmassnahmen für Unternehmen vor, die unter dem jüngsten Anstieg der Infektionen leiden. Das Paket mit einem Volumen von etwa zwei Milliarden Euro (rund 2.1 Milliarden Schweizer Franken) werde insbesondere der Touristik- und Freizeit-Branche zugutekommen, sagen zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Massnahmen würden die Staatsfinanzen nicht zusätzlich belasten, weil gewisse Ausgaben weniger hoch ausgefallen seien als zunächst erwartet. Das Paket solle kommende Woche verabschiedet werden. Neuinfektionen, Hospitalisierungen, Verstorbene – die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und seine Folgen.

9:31 Luzerner Gesundheitsdirektor bringt Fünf-Tage-Quarantäne ins Spiel Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) stellt die mittlerweile in den meisten Kantonen geltende Sieben-Tage-Quarantäne für Kontaktpersonen von Covid-Infizierten infrage. Es gebe Diskussionen und Forderungen seitens der Kantone, die Quarantäne auf fünf Tage zu verkürzen. «Eine schweizweite Vereinheitlichung der Quarantäneregelung begrüsse ich sehr», schrieb Graf in einem am Freitag veröffentlichten Blogbeitrag. Ein kantonaler Flickenteppich sei für die Menschen im Land kaum nachvollziehbar. Graf ist Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZGDK). 01:56 Video Taskforce gegen 5-Tages-Quarantäne Aus Tagesschau vom 07.01.2022. abspielen