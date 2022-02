Der Ticker startet um 6:00 Uhr

18:11 Ontario ruft wegen Corona-Protesten Notstand aus Wegen der seit über zwei Wochen anhaltenden Trucker-Proteste in Kanada hat die Provinz Ontario den Notstand ausgerufen. Ontarios Ministerpräsident Doug Ford kündigte am Freitag Massnahmen zur Beendigung der Blockaden unter anderem in der kanadischen Hauptstadt Ottawa und an einer wichtigen Grenzbrücke nach Detroit an. Dazu gehörten Geldstrafen von umgerechnet bis zu 70'000 Euro und ein Jahr Gefängnis gegen die Demonstranten. Ausserdem könnten den Lastwagenfahrern die Lizenzen entzogen werden. Einsatzkräfte würden zum Schutz wichtiger Strassen, Flughäfen, Häfen und anderer Infrastruktureinrichtungen abgestellt. Die Proteste gegen die Corona-Politik der kanadischen Regierung hatten sich zuletzt auf Wirtschaft und Grenzverkehr des Landes zu ausgewirkt, nachdem Trucker über Tage eine Brücke zwischen der Stadt Windsor und Detroit blockiert hatten. Über die Ambassador Bridge fliessen 25 Prozent des kanadisch-amerikanischen Güterverkehrs. Legende: Keystone

17:55 Lauterbach warnt vor vorschnellen Öffnungsschritten Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor seiner Ansicht nach zu weitgehenden Lockerungen der Corona-Massnahmen. Man erwarte den Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte bis Ende Februar, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Es gebe «keinen Raum für massive Lockerungen zu diesem Zeitpunkt». Überzogene Lockerungen würden die Pandemie nur verlängern. Dies spreche nicht gegen massvolle Schritte, die bei der Bund-Länder-Runde am 16. Februar beschlossen werden sollen. Zuvor hatte Kanzler Olaf Scholz gesagt, dass dann erste Lockerungs-Schritte ins Auge gefasst werden könnten. Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass die allermeisten Corona-Einschränkungen am 19. März auslaufen. Sollen danach bestimmte Schutzvorschriften beibehalten werden, müsste das Infektionsschutzgesetz erneut geändert werden.

16:59 Norwegen streicht Abschlussprüfungen an Schulen Norwegen hat das dritte Jahr in Folge wegen der Pandemie die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen an weiterführenden Schulen gestrichen. «Es war keine leichte Entscheidung», sagte Bildungsministerin Tonje Brenna am Freitag dem norwegischen Rundfunksender NRK zufolge bei einer Pressekonferenz in Oslo. Man wolle aber vermeiden, dass viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig infiziert seien und dann nicht an den Prüfungen teilnehmen könnten, sagte Brenna. Stattdessen sollen Noten auf Basis der bisherigen Leistungen vergeben werden.

16:21 Frankreich lockert weitere Corona-Beschränkungen Vom 28. Februar an entfällt die Maskenpflicht in Innenräumen, in denen die 2G-Regel greift, kündigte das Gesundheitsministerium am Freitag in Paris an. Betroffen sind Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Kinos, Restaurants oder Cafés. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen ohne 2G-Pflicht bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen. Vereinfacht werden die Testpflichten für Kontaktpersonen und die Vorschriften an den Schulen. Die Omikron-Infektionswelle flaut in Frankreich zunehmend ab, wie die Gesundheitsbehörden am Freitag mitteilten. Binnen einer Woche ging die Zahl der Neuinfektionen um 29 Prozent zurück. Im Grossraum Paris, der als eine der ersten Regionen von der Virusvariante erfasst wurde, betrug der Rückgang 37 Prozent.

15:43 Erdogan wieder genesen Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist das erste Mal seit seiner Corona-Infektion wieder öffentlich aufgetreten. «Ich habe diese Phase sehr leicht überwunden», sagte er in Bezug auf seine Infektion nach dem Freitagsgebet in Istanbul. Vier bis fünf Tage nach seinem positiven Testergebnis sei er negativ getestet worden. Während der Quarantäne habe er sich nicht erschöpft oder müde gefühlt. Seine Ehefrau, Emine Erdogan, habe die Krankheit noch nicht überstanden. Er hoffe, dass sie sich bis zu der für Montag geplanten Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate erhole. Vergangenen Samstag und kurz nach seiner Reise in die Ukraine hatte der 67-jährige Präsident via Twitter mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Gemeinsam mit seiner Frau begab er sich in Quarantäne in seinem Istanbuler Wohnort im Stadtteil Üsküdar. Erdogan sagte am Freitag, er sei fünfmal geimpft: zweimal mit dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac und dreimal mit dem Impfstoff von Biontech.

15:05 Luzerner Kantonsspital lockert die Besuchsregeln Das Luzerner Kantonsspital lockert angesichts der aktuell stabilen Covid-19- Situation die Besuchsregeln. Aufgrund einer aktuellen Lagebeurteilung hat sich die Geschäftsleitung des Spitals entschieden, die Einschränkungen weiter zu lockern. Neu sind bei stationären Patientinnen und Patienten wieder zwei Besuchende pro Tag zeitlich uneingeschränkt zugelassen, wie das Spital weiter schreibt. Für Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten gälten Ausnahmen. Bei ambulanten Patientinnen und Patienten seien Begleitpersonen zugelassen, in der Geburtshilfe seien Partnern und Eltern sowie Geschwisterkinder uneingeschränkt zugelassen. Auch im Kinderspital gebe es für Eltern und Geschwister im stationären und ambulanten Bereich keine Einschränkungen. Besuchspersonen müssten symptomfrei und in der Lage sein, eine Maske zu tragen. Audio «Wir nehmen es noch so gerne an, dass wir uns getäuscht haben.» 08:17 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 10.02.2022. abspielen. Laufzeit 08:17 Minuten.

14:24 Paris rüstet sich gegen LKW-Blockaden Die Polizei in Paris rüstet sich mit Räumfahrzeugen, Baggern, Kränen und Wasserwerfern gegen angekündigte Blockaden durch Fahrzeug-Konvois – die trotz eines Verbots auf die französische Hauptstadt zurollen. Das Ziel der Sternfahrt ist ein gebündelter Protest gegen Corona-Massnahmen am Samstag in Paris. Auf Anweisung des Innenministers seien alle Versammlungen und Fahrzeug-Konvois in Zusammenhang mit dem sogenannten Convoi de la Liberté («Konvoi der Freiheit») verboten worden, teilte die Polizeipräfektur am Freitag mit. 7200 Polizisten stehen demnach bereit, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten und Blockaden konsequent zu verhindern.

14:03 EMA prüft Berichte über Menstruationsprobleme nach Impfungen Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft Berichte über Störungen bei der Menstruation nach der Verabreichung der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Dabei gehe es um starke Blutungen oder das Ausbleiben der Periode, teilt die EMA mit. Es sei nicht klar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und den Problemen gebe. Man bewerte dazu verfügbare Daten und Informationen, wie etwa Berichte von Patientinnen und Medizinern, klinische Studien und Fachliteratur.

13:33 BAG meldet 22'221 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 22'221 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 24'685 . Das sind 25 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 5264.42 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 137 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 114 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1847 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 200 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 2 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 79 Prozent ausgelastet. 23 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 18 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 13 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 40.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 40 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 76'440 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 22 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 40 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'517'604 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 12'225 Personen pro Tag geimpft. Das sind 36.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.5 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 40.7 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:54 Österreich vor weiteren Öffnungsschritten In Österreich bahnen sich über die bereits geplanten Schritte hinaus weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen an. Am nächsten Mittwoch will sich die Regierung nach eigenen Angaben mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zu entsprechenden Beratungen treffen. «Wir haben immer gesagt, dass wir Einschränkungen nur so lange wie unbedingt nötig aufrechterhalten», sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag. Die Infektionszahlen seien zwar nach wie vor hoch, die Belastung der Normal- und Intensivstationen aber seit Wochen stabil. Branchenvertreter dringen auf ein Ende der Sperrstunde um 24:00 Uhr sowie auf weitere Lockerungen zum Beispiel bei Fitness-Studios und den Wellness-Bereichen von Hotels.

11:50 Deutlich weniger Pints in Grossbritannien getrunken Trotz weitreichender Lockerungen von Corona-Regeln haben britische Pubs erneut deutlich weniger Bier verkauft als vor der Pandemie. 2021 seien fast 1.5 Milliarden Pints Bier weniger über die Tresen gegangen als 2019, also im Jahr vor Beginn der Pandemie, teilte der Branchenverband British Beer and Pub Association (BBPA) am Freitag mit. Das entspreche einem Minus von 38 Prozent oder 5.7 Milliarden Pfund. 2020 lagen die Verkäufe noch 55 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau. «Jedes unverkaufte Pint ist eine deutliche Erinnerung daran, wie die Covid-Beschränkungen unsere Branche und die Gemeinschaften, deren Herz unsere Pubs sind, durcheinander geschüttelt haben», sagte BBPA-Chefin Emma McClarkin. Zwar müssen in Pubs und Restaurants seit Mitte Juli 2021 keine Masken mehr getragen werden. Längst erinnern die Szenen aus dicht besetzten Kneipen an die Zeit vor Corona. Doch in der ersten Jahreshälfte galten teils noch strenge Abstandsregeln. Biergärten durften erst im April wieder öffnen. Legende: Keystone

10:39 Uri verlängert Ausfallentschädigungen für Kultur Der Kanton Uri verlängert die Ausfallentschädigungen für Kulturschaffende und Kulturorganisationen als Folge der Corona-Pandemie bis Ende 2022. Voraussetzung ist, dass sie aufgrund der behördlichen Massnahmen finanzielle Schäden erlitten haben. Der Urner Regierungsrat will damit die Vielfalt der Kultur im Kanton erhalten, wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei zu entnehmen ist. Mit Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen, Kulturschaffende und Laienvereine, Beiträge an Transformationsprojekte sowie der Ausrichtung von Nothilfe-Beiträgen an Kulturschaffende sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im Kulturbereich weiterhin abgefedert werden. Geltend gemacht werden können Schäden, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. April 2022 angefallen sind. Die nächste Eingabefrist läuft bis Ende Mai.

9:49 Deutsches Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen Impfpflicht für Klinikpersonal ab Die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen kann zum 15. März in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht lehnte den Stopp der Impfpflicht ab. Mit der Entscheidung blieben Eilanträge von zahlreichen Betroffenen erfolglos. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts begründete seine Entscheidung mit der in Eilverfahren üblichen Folgenabwägung. Danach seien die Nachteile für die Kläger nicht schwerwiegender als die Nachteile für vulnerable Gruppen, die bei einem vorläufigen Stopp der Impfpflicht entstehen würden. Zuletzt waren 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern gegen die Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal in Karlsruhe eingegangen. Betroffene müssen demnach bis 15. März 2022 nachweisen, dass sie voll geimpft oder genesen sind – oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Fehlt der Nachweis, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Es kann ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot aussprechen, hat aber Ermessensspielraum.

9:10 Berset unterwegs mit EU-Amtskollege Lauterbach Bundesrat Alain Berset hat sich gestern mit EU-Gesundheitsministerinnen und -ministern im französischen Grenoble zu einem informellen Austausch getroffen. Mit dabei war auch sein deutscher Amtskollege Karl Lauterbach. Thema waren etwa die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO, wie Berset heute auf Twitter schreibt. Die informellen Treffen werden laut dem Bundesamt für Gesundheit BAG alle sechs Monate von den wechselnden EU-Ratspräsidentschaften organisiert, wobei die Schweiz und die weiteren EFTA-Staaten regelmässig eingeladen seien.

6:35 Ohne Test nach Grossbritannien Wer geimpft nach Grossbritannien einreist, muss künftig keinen Corona-Test mehr vorweisen. Um 4 Uhr Ortszeit hob die britische Regierung damit eine der letzten Corona-Regeln auf. Bislang mussten Einreisende bei einem zertifizierten Anbieter einen Test buchen und diesen bis Tag zwei nach der Einreise durchführen und melden. Für Ungeimpfte gilt diese Pflicht auch weiterhin. Allerdings müssen sie sich nach der Einreise nicht mehr in Isolation begeben.

5:03 Italien hebt die Maskenpflicht im Freien auf In Italien können die Menschen ab diesen Freitag draussen wieder freier durchatmen. Die Regierung des Landes mit rund 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern entschied unter der Woche, die Maskenpflicht zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Freien zu beenden. Draussen müssen die Leute eine Mund-Nasen-Bedeckung nur dann tragen, wenn es zu Menschenansammlungen kommt, wie aus der Anordnung hervorgeht. Legende: Bislang galt die Pflicht landesweit draussen wie drinnen, ungeachtet der Corona-Lage vor Ort. In Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss die Maske weiter aufgesetzt werden. Keystone

0:30 Auch Niederlande wollen Corona-Massnahmen aufheben Die niederländische Regierung will die meisten Corona-Beschränkungen noch im Februar aufheben. Ab dem 18. Februar dürften Bars und Restaurants bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben, teilt Gesundheitsminister Ernst Kuipers mit. An öffentlichen Plätzen müssten die Bürger Ende des Monats keinen Abstand mehr halten. Touristen müssten aber noch einen Impfnachweis erbringen oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Theater dürften wieder mit voller Kapazität öffnen. Für Nachtclubs müssten negative Tests vorgezeigt werden.

22:15 Zoo Zürich mit «erfreulichen Besucherzahlen» im zweiten Coronajahr Im Jahr 2021 haben 1.27 Millionen Besucherinnen und Besucher den Zoo Zürich besucht. Obwohl der Zoo im vergangenen Jahr zwei Monate pandemiebedingt geschlossen bleiben musste, liegt die Zahl ganz leicht über dem letzten Vor-Coronawert: 2019 hatte der Zoo 1.25 Millionen Besuchende gemeldet. Die Verantwortlichen bezeichnen das Jahr 2021 als erfreulich und gut. Nach zwei Monaten Lockdown zum Jahresauftakt konnte der Zoo Zürich seine Türen erst ab März 2021 wieder öffnen. Audio Zoodirektor Severin Dressen: «Wir hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie» 03:31 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 10.02.2022. abspielen. Laufzeit 03:31 Minuten.

21:10 Autofabriken reduzieren wegen Corona-Protesten in Kanada Produktion Die Proteste gegen die Corona-Politik der kanadischen Regierung drohen weitreichende Konsequenzen für Wirtschaft und Grenzverkehr des Landes zu verursachen. Angesichts der anhaltenden Blockade der wichtigen Brücke zwischen der Stadt Windsor und dem amerikanischen Detroit waren unter anderem die Autobauer Ford und Toyota gezwungen, ihre Produktionsstrassen teilweise zu stoppen. Über die Ambassador Bridge, die die amerikanisch-kanadische Grenzregion verbindet, fliessen 25 Prozent des gesamten Handels zwischen den beiden nordamerikanischen Ländern. «Jeden Tag, an dem dieser Übergang geschlossen ist, hat dies Auswirkungen auf die Volkswirtschaften in den Vereinigten Staaten und in Kanada in Höhe von 400 Millionen Dollar (ca. 275 Mio. Euro)», so der Bürgermeister von Windsor, Drew Dilkens. Seit Tagen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Massnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockierten sie unter anderem Teile der Innenstadt der Hauptstadt Ottawa. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lastwagenfahrer und danach die staatlichen Pandemiebeschränkungen insgesamt. Legende: Der Bürgermeister von Windsor kündigte an, eine einstweilige Verfügung zur Beseitigung der Blockade erwirken zu wollen. Keystone