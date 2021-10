Der Ticker startet um 5:36 Uhr

15:03 Ende der Pressekonferenz

15:02 Mathys: «90 Prozent der Hospitalisierten sind nicht geimpft» Wie viele Doppeltgeimpfte sind hospitalisiert? 90 Prozent der hospitalisierten Personen sind ungeimpft, sagt Mathys. In Bezug auf die Verstorbenen liegen ihm die Zahlen nicht vor.

15:01 Mathys: Aufhebung der Massnahme wäre vermessen Eine Journalistin geht auf die Zertifikatspflicht ein. Laut Berset sei diese vertretbar aufgrund der Situation in den pitälern. Jetzt befände man sich aber in der Normalisierungsphase. Würde eine Das würde doch eine Aufhebung der Masssnahmen legitimeren, legt die Journalistin nahe. Mathys betont, dass es hier nicht eine Strategie des BAG, sondern nur eine des Bundesrates gebe. «Wir sind in einer Situation, die nicht schlecht ist», räumt Mathys ein «Aber wir sehen jetzt eine Trendwende. Jetzt zu sagen, wir verzichten, im Wissen, dass sich Situation wieder verschlechtern wird, mit der gewohnten verzögerung, da wäre es vermessen zu sagen, wir öffnen jetzt.» Und in vier wochen hätte man dann wieder die Situation, in der man wieder Massnsahmen treffen müsste.

15:00 Was hat es mit Herzmuskelentzündungen nach Impfung bei unter 18-Jährigen auf sich? Nach Impfung bei unter 18-Jährigen habe es tatsächlich Fälle von Herzmuskelentzündungen gegeben, bestätigt Mathys. Das seien aber seltene Nebenwirkungen. In nordischen Ländern wird daher als Vorsichtsmassnahme der Moderna-Impfstoff nicht mehr an Jüngere verabreicht. Das jetzt flächendeckend auf die Schweiz anzuwenden, erachtet als nicht als notwendig.

14:55 Mathys: Noch unklar, wie sich Grippe verbreitet Eine Journalistin erkundigt sich, wie sich in diesem Winter die Grippe verbreiten werde. Mathys antwortet, dass man in diesem Jahr viele respiratorische Krankheiten gesehen habe, insbesondere bei Kindern. Die Grippe sei noch wenig verbreitet. Ob sie ausbleibe aufgrund getroffener Massnahmen, könne er noch nicht sagen. Es seien ja noch Massnahmen in Kraft, die die Übertragung hemmten. «Es ist davon auszugehen, dass mindestens das Maskentragen und Abstand halten verhindern werden, dass die Grippe gleich kursiert, das sind aber Spekulationen», fasst Mathys zusammen.

14:54 «Das Zertifikat hat sicher einen Beitrag geleistet» Welche Auswirkungen hatte die Einführung der Zertifikatspflicht auf die epidemiologische Lage? «Das Zertifikat hat sicher einen Beitrag geleistet», sagt Mathys. In Zahlen fassen könne man das aber nicht. Wenn es diese und andere begleitende Massnahmen nicht gäbe, wären die Zahlen aber sicher höher, ist er überzeugt.

14:47 Sind Kantone für dritte Impfung bereit? Ein Journalist fragt Rudolf Hauri, ob die Kantone für die dritte Impfung bereit seien. Dieser erwidert, dass man immunschwachen Menschen jetzt schon eine dritte Impfung verabreiche. «Grundsätzlich sind die Kantone bereit, das kann schnell gehen», hält Hauri fest.

14:46 Mathys: Letztes Wort zum Bergbahnen-Entscheid ist nicht gesprochen Man werde die Lage weiterhin prüfen und schauen, wie sich die Situation entwickelt. Mathys findet es vermessen, jetzt schon abschliessend zu sagen, dass es grundsätzlich keine Zertifikatspflicht bei den Bergbahnen geben werde. Es sei ausserdem Sache des Bundesrates, etwas diesbezüglich zu entscheiden, nicht Sache der Bergbahnen. Heute hatten die Bergbahnen bekannt gegeben, dass man auf eine generelle Zertifkatspflicht in den Skigebieten verzichten werde.

14:44 Mayssam Nehme: Risiko für Long-Covid für Geimpfte nur halb so gross «Wenn eine geimpfte Person infiziert wird, ist ihr Risiko für Long-Covid nur halb so gross wie bei Nicht Geimpften», betont Nehme. Auch hier erweise sich die Impfung als sehr wirksam. Man empfehle eine Behandlung der Personen, die lang anhaltenden Symptome hätten. Dann würden sich die Fachleute koordinieren und die Personen mulitidisziplinär begleiten, so Nehme. Die beste Behandlung bleibe die Reha und weitere Präventionsmassnahme. «Wichtig ist auch, dass man Forschung weiter treibt», schliesst sie.

14:44 Für wen und wann gibt es eine Booster-Impfung? Die Fragerunde ist eröffnet: Ein Journalist will wissen, was es Neues zur Booster-Impfung gibt. Swissmedic prüfe derzeit die Zulassung. Derzeit könne das BAG daher noch nicht mehr sagen, erklärt Mathys. 00:27 Video Patrick Mathy: «Swissmedic prüft die Zulassung» Aus News-Clip vom 19.10.2021. abspielen

14:37 Mayssam Nehme: Über tausend Personen in Long-Covid-Sprechstunde Mayssam Nehme, Cheffe de clinique, Département de médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires Genève HUG übernimmt. Sie berichtet von ihren Erfahrungen in der eigens aufgebauten Long-Covid-Sprechstunde am Unispital Genf. Diese habe man am 15. März 2020 aufgebaut, um Menschen zu begleiten, die an Covid gelitten haben und noch mehrere Wochen später Symptome zeigten. «Wir haben mehr als 1000 die Sprechstunden Besuchende gehabt», streicht Nehme heraus. Und für solche Menschen sei es wichtig, dass man sie weiter begleite. Nehme skizziert beispielhaft die Verbreitung des Long-Covid-Symptoms. Jeder Patient, jede Patientin habe einen Post-Covid-Pfad. Er komme in der akuten Phase in ambulante oder stationäre Behandlung. Von diesen Personen würden 20 Prozent Long-Covid-Symptome entwickeln. 00:56 Video Mayssam Nehme: «Über tausend Personen in Long-Covid-Sprechstunde» Aus News-Clip vom 19.10.2021. abspielen

14:21 Epidemiologe: «Wir lernen immer mehr über den klinischen Verlauf der Post-Covid-19-Erkrankung» Milo Puhan, Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich, spricht über die neuesten Erkenntnisse zu den Langzeitfolgen von Corona, auch Long- Covid oder Post-Covid-19-Erkrankung genannt. Es gebe eine ganze Vielzahl an Symptomen, die man bereits kenne, erklärt Puhan. Nun gibt es auch grössere Erhebungen zu den Verläufen von Long Covid, also wie lange etwa Kurzatmigkeit oder der trockene Husten anhalten, wann sie auftreten und in welchen Kombinationen die Symptome auftauchten. «Wir lernen immer mehr über den klinischen Verlauf der Post-Covid-19-Erkrankung», so Puhan. Wie oft Long-Covid effektiv vorkommt, darüber gibt es ganz verschiedene Studienergebnisse. Die Symptome seien auch nicht bei allen gleich stark ausgeprägt. Wer von Long-Covid betroffen ist, soll auf spezialisierte Angebote zugreifen können, wie das etwa auch in Grossbritannien der Fall sei. Puhan verweist etwa auf die Post-Covid-19-Sprechstunde des Universitätsspitals Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster. 01:20 Video Milo Puhan: «Es gibt verschiedene Symptome von Long-Covid» Aus News-Clip vom 19.10.2021. abspielen

14:18 Rudolf Hauri: «Es kursieren viele Falschinformationen» Laut Hauri kursierten mit Blick auf Covid-19 viele Falschinformationen, die es aufzuklären gelte. Covid verlaufe oft mild, aber nicht selten schlecht und tödlich. Die Impfung sei derweil sehr sicher. Im Vergleich zu Covid-19 seien die unerwünschten Impferscheinungen selten, ganz selten seien sie schwerwiegend, so Hauri. Und: «Die Impfung macht nicht unfruchtbar. Covid kann aber zu Todgeburten führen.» Weitergehende Infos erhalte man durch Fachleute wie Hausärzte, Apotheken und Beratungsstellen. Auffrischungsimpfungen seien möglich, sobald sie zugelassen und von BAG und Ekif empfohlen sind. «Wir erhoffen uns hier baldige Klarheit», so Hauri. Nicht zuletzt sei diese wichtig für jene Menschen, die von den Booster-Impfungen profitieren könnten. 00:31 Video Rudolf Hauri: «Es kursieren viele Falschinformationen» Aus News-Clip vom 19.10.2021. abspielen

14:14 Rudolf Hauri: Kantone verstärken Anstrengungen Rudolf Hauri übernimmt. Die Kantone verstärkten aktuell ihre Anstrengungen, um die Impfquote zu erhöhen. Unter anderem mit niederschwelligen Angeboten. Ungeimpfte würden aber nicht aufgespürt, betont er. Wichtig sei, dass sich alle, die zu Impfung bereit sind, jetzt impfen lassen. Sollte man die Entwicklung der voraussichtlich wieder steigenden Fallzahlen nicht aufhalten können, würden einengende Massnahme wieder nötig, warnt Hauri. 00:48 Video Rudolf Hauri: «Kantone verstärken ihre Anstrengungen» Aus News-Clip vom 19.10.2021. abspielen

14:03 Patrick Mathys: Die Lage ist «relativ gut» – mit dunklen Wolken am Horizont Patrick Matyhs, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, Bundesamt für Gesundheit BAG, gibt einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage. Die Fallzahlen nehmen in den meisten Kantonen ab. Die Inzidenzen schwanken zwischen 70 und 530 Infektionen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die höchsten Inzidenzen finden sich weiterhin in der jungen Bevölkerung und in jenen Regionen mit niedriger Durchimpfungsrate, sagt Mathys. Eine rasche und deutliche Entlastung bei den schwer Erkrankten, so Mathys, sei indes nicht bald zu erwarten. Die Lage in den Spitälern bleibe daher angespannt. Das Testvolumen habe markant abgenommen. Die Positivitätsrate hingegen nahm zu. Der Reproduktionswert steigt zum Teil wieder über 1, was zu einem Anstieg der Zahlen führen werde. «Wir sehen einen Trend hin zu einer Verschlechterung des epidemischen Geschehens», so Mathys. Die derzeitige Impfgeschwindigkeit werde nicht ausreichen, um der Entwicklung entgegenzuwirken. 00:49 Video Patrick Matyhs: «Es ziehen ein paar dunkle Wolken am Horizont auf» Aus News-Clip vom 19.10.2021. abspielen

13:44 Alles zur aktuellen Lage: Ab 14 Uhr informieren die BAG-Experten Ab 14 Uhr informieren die Expertinnen und Experten des Bundes über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Sie können die Pressekonferenz auf SRF info und hier im Stream live mitverfolgen. Folgende Fachleute nehmen teil: Patrick Mathys , Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, Bundesamt für Gesundheit BAG

13:33 Schweiz: 1240 neue Coronavirus-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1240 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 913 . Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 142.85 .

. Das ist wie in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 21 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 16 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 19 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 381 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 113 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 24 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet. 13 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 4 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'395 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 26 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aktuell sind damit 62.24 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 3.52 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:04 Keine generelle Zertifikatspflicht in Schweizer Skigebieten In Schweizer Skigebieten gilt in der kommenden Wintersaison keine generelle Zertifikatspflicht. Die Bergbahnen verständigten sich mit dem Bund und den Kantonen darauf, vorerst keine neuen Schutzbestimmungen einzuführen, wie Seilbahnen Schweiz mitteilte. Damit wird Skifahren in der Schweiz auch diesen Winter an vielen Orten ohne Covid-Zertifikat möglich sein. Die Bergbahnen könnten mit den gleichen Bedingungen in die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr, hiess es in der Mitteilung. Legende: Mindestens ein Schweizer Skigebiet hat bereits eine Zertifikatspflicht für die Wintersaison angekündigt: Die Fideriser Heuberge im Kanton Graubünden verlangen für alle Aktivitäten und Betriebe im gesamten Skigebiet ein Zertifikat. (Symbolbild) Keystone

12:13 Grossbritannien: Infizierte Kinder treiben Fallzahlen in die Höhe In Grossbritannien infizieren sich derzeit besonders viele Kinder mit Covid-19, was die Fallzahlen national in die Höhe treibt. Das löst bei Wissenschaftlern Besorgnis aus, dass Impfstoffe in Schulen zu langsam eingeführt worden sind. «Die Sorge im Moment ist klar, dass das Impfprogramm bei 12- bis 15-Jährigen hinterherhinkt», sagt Lawrence Young, Virologe an der University of Warwick, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Drittel der positiv getesteten Menschen in England gehöre zu dieser Altersgruppe, fügte Kevin McConway von der Open University hinzu. Zwei Wochen lang schwankten die Neuinfektionen in Grossbritannien zwischen 35'000 und 45'000 täglichen Fällen, mit einer Inzidenzrate von 410 Fällen pro 100'000 Einwohner. Das ist viel höher als im restlichen Europa und fast zehnmal höher als in Frankreich (44). Lediglich Rumänien, Serbien und die baltischen Länder sind in einer schlechteren Lage. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Karte und Grafiken In welchen Regionen Europas sich Corona wieder ausbreitet 09.06.2021 Mit Video