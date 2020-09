Der Ticker startet um 6:40 Uhr

16:07 Hohe Sterberate bei Intensivpflege im Iran Zehn bis zwölf Prozent der Patienten, die im Iran mit Covid 19 ins Krankenhaus kämen, überlebten nicht, sagte Masoud Mardani, Spezialist für Infektionskrankheiten und Mitglied einer Taskforce der iranischen Regierung. Rund die Hälfte der Erkrankten auf Intensivstationen sterbe. Die Todesrate bei den beatmeten Personen betrage 90 Prozent. Der Iran meldet ausserdem 166 neue Corona-Todesfälle. Damit steigt die Zahl der Toten insgesamt auf 24'118, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Neuinfektionen um 2845 auf 419'043. Legende: Reuters

14:59 500 an Demo gegen «Corona-Lüge» in Zürich In Zürich haben am Nachmittag rund 500 Personen gegen die «Corona-Lüge» und die Corona-Schutzmassnahmen demonstriert. Weil die Teilnehmer die Maskenpflicht nicht einhielten, griff die Polizei ein. Sie führte Kontrollen durch und trug Teilnehmer weg. Die Stadtpolizei erinnerte die Demo-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mehrmals an die Masken-Tragepflicht. Die Demonstranten setzten jedoch aus Prinzip keine Maske auf, weshalb die Polizei irgendwann eingriff. Sie führte Personenkontrollen durch und trug einzelne Demonstranten vom Platz weg. Dies sorgte kurzzeitig für Aufruhr unter den Demonstranten. Die vorher eigentlich friedliche Stimmung drohte zu kippen. Zu Ausschreitungen kam es jedoch nicht. Als Stargäste eingeladen waren an dieser Skeptiker-Demo der Komiker Marco Rima und der Satiriker Andreas Thiel. Hinter dem Anlass steht das Bürgerforum Schweiz, das vom ehemaligen Zürcher SVP-Gemeinderat Daniel Regli gegründet wurde. Der gläubige Christ steht auch hinter der Anti-Abtreibungs-Demonstration «Marsch fürs Läbe». Legende: Keystone

14:30 Erneuter Lockdown in Israel in Kraft Leere Innenstädte, Strassen und Strände – in Israel wird der zweite landesweite Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus weitgehend befolgt. Auf den Strassen in Tel Aviv etwa waren nur wenige Autos zu sehen. Auch Menschen waren kaum unterwegs. Vereinzelt soll es laut Medienberichten zu kleineen Protesten gegen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit gekommen sein. Die Restriktionen gelten seit Freitagnachmittag für drei Wochen. Die Menschen dürfen sich nur in Ausnahmefällen – wie etwa dem Weg zur Arbeit oder zu Demonstrationen – weiter als 1000 Meter von ihrem Zuhause entfernen, Fahrten zwischen einzelnen Städten sind verboten.

13:41 Am Wochenende keine BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert die neuen erfassten Coronavirus-Ansteckungen künftig nur noch an den Wochentagen. Die Zahlen von Samstag und Sonntag werden neu jeweils am Montag vermeldet. Das hatte Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim BAG, am Donnerstag bekannt gegeben. Die täglichen Fallzahlen gäben keine gute Übersicht über die Lage, sagte Masserey im gleichen Zusammenhang weiter. Besser sei es, die Entwicklung von Woche zu Woche zu betrachten.

11:49 «WirtshausWiesn» in München erntet viel Kritik Angesichts steigender Coronazahlen mehren sich in München kritische Stimmen zu der geplanten «WirthausWiesn». Dabei wollen Wirte ab Samstag in mehr als 50 Wirtshäusern - stets unter Einhaltung der Coronaregeln - mit Wiesnbier, Hendl und Musik als Ersatz für das abgesagte Oktoberfest etwas Volksfeststimmung schaffen. Auf Twitter gibt es unter anderem Kritik daran, dass nach dem Überschreiten des Signalwerts von 50 Corona-Infizierten pro 100'000 Einwohner ältere Schüler am Montag in München mit Maske in der Schule sitzen müssten, am Wochenende aber in den Wirtshäusern gefeiert werde. «Die Kinder müssen sich einschränken, die doofe WirtshausWiesn darf stattfinden», schrieb ein Nutzer. Ein anderer fand es «unverantwortlich», die Veranstaltung in der aktuellen Situation nicht abzusagen

10:38 Russland mit starkem Anstieg von Neuansteckungen Russland verzeichnet erstmals seit zwei Monaten wieder mehr als 6000 Coronavirus-Neuinfektionen. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 6065 auf über eine Million, wie die Behörden mitteilen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 144 auf 19'339. Russland weist nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Infektionen weltweit

auf.

8:57 Trump verkündet: Impfstoff für alle Amerikaner schon im April US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass das Land bis April kommenden Jahres genug Corona-Impfstoffe für alle Amerikaner haben werde. Das ist allerdings ein ambitioniertes Ziel, da bisher noch kein Impfstoff zugelassen wurde. Experten von Trumps Regierung hatten bisher gesagt, dass es eher bis zur Jahresmitte 2021 dauern werde, bis jeder eine Impfung bekommen könne. Die Corona-Krise mit fast 200'000 Todesfällen in den USA ist zu einem wichtigen Thema im Wahlkampf ums Weisse Haus geworden. Trump hatte mehrfach davon gesprochen, dass ein Impfstoff noch bis Ende Oktober zugelassen werden könnte – und damit vor der Präsidentenwahl am 3. November. Legende: Die Verteilung der Impfstoffe solle binnen 24 Stunden nach der Zulassung beginnen, erklärte der US-Präsident. Er bekräftigte seine früheren Angaben, dass bis zum Jahresende 100 Millionen Impfdosen ausgeliefert werden sollen. Keystone

8:19 Rio de Janeiro will Fans ins Maracana-Stadion zurückholen Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro will trotz hoher Corona-Infektionszahlen die Fans zurück in die Stadien holen. Laut Angaben des Bürgermeisters Marcelo Crivella sollen am 4. Oktober bis zu 20'000 Zuschauer das Ligaspiel zwischen Flamengo und Athletico Paranaense im legendären Maracana-Stadion verfolgen können. Crivella wolle den brasilianischen Fussballverband CBF auffordern, «das Maracana-Stadion zu einer Alternative zum Strand zu machen. Das vielleicht größte Problem, mit dem Rio heute konfrontiert ist, sind die großen Menschenmassen ohne Masken am Strand», sagte der Bürgermeister am Freitag (Ortszeit). Für die Umsetzung der Pläne ist die Zustimmung des CBF nötig. Mit 20'000 Zuschauern wäre das Maracana zu einem Drittel ausgelastet. Andere Länder setzen bei der Rückkehr der Fans auf geringere Auslastungen der Arenen. So einigten sich die Bundesländer in Deutschland beispielsweise zunächst auf eine 20 prozentige Ausschöpfung der Stadionkapazitäten - allerdings nur, wenn das Infektionsgeschehen vor Ort es zulässt. Brasilien hat mit fast 136'000 Toten nach den USA die zweithöchste Zahl an Todesopfern infolge der Pandemie zu beklagen. Der Bundesstaat Rio de Janeiro zählt dabei zu den am stärksten betroffenen Gebieten des Landes. Die Vorbereitungen laufen

7:43 Fast 2300 Neuinfektionen in Deutschland Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus hat in Deutschland erneut deutlich die Schwelle von 2000 übersprungen und den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 2297 neue Corona-Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) bekanntgab. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war dann in der Tendenz gesunken und im Juli wieder gestiegen. Im August lag die Zahl der Fälle dann einmal bei knapp über 2000 (2034). Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach den Zahlen des RKI mindestens 270'070 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9384. Legende: Bis Donnerstagmorgen hatten rund 239'800 Deutsche die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Keystone