Der Ticker startet um 5:38 Uhr

17:58 Sinkende Fallzahlen Die Corona-Lage in Deutschland hat sich weiter leicht entspannt. Das Robert-Koch-Institut meldet 7211 neue Positiv-Tests. Das sind 1690 weniger als am Samstag vor einer Woche, als 8901 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf weiter auf 60.6 von 62.5 am Vortag.

16:22 Dritte Impfung für Tschechiens Regierungschef Babiš Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš lässt sich zum dritten Mal gegen das Coronavirus impfen. Er werde die Auffrischspritze am 7. Oktober im Prager Militärkrankenhaus erhalten, sagte der 67-Jährige am Freitagabend in einer Fernsehdebatte. Das ist einen Tag vor dem Beginn der zweitägigen Parlamentswahl in dem EU-Mitgliedstaat, in die der Gründer der populistischen Partei ANO Umfragen zufolge als Favorit geht. In der TV-Debatte musste Babis indes scharfe Kritik an seiner Corona-Politik einstecken. Sein Herausforderer Ivan Bartoš von der Piratenpartei warf ihm vor, das Vertrauen der Bürger verspielt zu haben. Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC sind in Tschechien nach aktuellem Stand 65,5 Prozent der Erwachsenen vollständig geschützt. Seit Beginn der Pandemie gab es in Tschechien mit 10,7 Millionen Einwohnern mehr als 30'400 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

15:29 Proteste in den Niederlanden gegen den «Corona-Pass» In den Niederlanden protestieren Hunderte gegen die Einführung eines «Corona-Passes». Sie ziehen in Den Haag, dem Regierungssitz, durch die Strassen und halten Schilder mit Aufschriften wie «Medizinische Apartheit. Stoppt Impfpässe» in die Höhe, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. In den Niederlanden ist seit heute Samstag ein Corona-Pass mit dem Nachweis über eine Impfung oder ein negativer Test Voraussetzung für einen Besuch im Restaurant, Bars, Theater oder anderen Veranstaltungsorten. Im Gegenzug wurden Abstandsregeln und Maskenpflicht weitgehend aufgehoben. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss weiterhin eine Maske getragen werden, in Schulen aber nicht mehr. 72 Prozent der Bevölkerung haben zumindest eine Impfdosis erhalten.

14:09 2000 bis 3000 Massnahmen-Gegner demonstrieren in Uster Am Nachmittag sind in Uster rund 2000 bis 3000 Massnahmen-Gegner lautstark durch die Strassen gezogen. Der Anlass mit Freiheits-Trychlern und der Gruppierung «Mass-Voll» war von der Polizei bewilligt und blieb friedlich, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Die Polizei hatte vorsorglich das Stadtzentrum gesperrt. Eine Rednerin betonte zu Beginn, dass «Rechtsradikale nicht geduldet» seien. Zudem seien sie alle «keine Impfgegner, sondern Massnahmen-Gegner». Am Umzug gab es neben der bekannten Kritik an Bundesrat Alain Berset auch viele Transparente gegen den angeblichen «Impfzwang». Am Strassenrand zeigten sich jedoch auch an mehreren Stellen Gegner der Corona-Demonstranten. Auf die Strassen waren Sätze wie «Uster ist geimpft» gesprayt. Eine Gruppe von Anwohnern hielt ein Transparent hoch mit der Aufschrift «Wegen Leuten wie euch gibt es in diesem Jahr keinen Uster-Märt». Letzten Samstag in Winterthur hatten 4'000 bis 5'000 Personen teilgenommen. Legende: Die Freiheitstrychler (hier in Uster) hatten am Donnerstag ihre Anhänger und Anhängerinnen dazu aufgerufen, nicht am Donnerstagabend in Bern gegen die Corona-Massnahmen zu demonstrieren. Stattdessen sollten alle heute an der Kundgebung in Uster teilnehmen. SRF/Stefan Reinhart

13:08 Deutsche Autofahrer müssen auch nach Pandemie zwei Masken dabeihaben Die Mitnahme von Masken in Autos soll in Deutschland künftig zur Pflicht werden. Wie die Düsseldorfer «Rheinische Post» berichtet, sollen Autofahrer auch nach der Corona-Pandemie

künftig zwei Masken dabeihaben müssen. Dies bestätigt eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der Zeitung. Demnach sollen die Masken dem vorgeschriebenen Inhalt des Verbandkastens in PKW, LKW und Bussen hinzugefügt werden. Man beabsichtige, die Vorgabe mit der nächsten Änderung der

Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung umzusetzen, so die Sprecherin. Greifen soll die Regelung voraussichtlich im kommenden Jahr. Legende: Gehören in Deutschland bald zur Standard-Ausrüstung von Autofahrern: zwei Gesichtsmasken. Keystone

10:52 Britischer Experte: Mehrheit der Kinder wird sich anstecken Angesichts hoher Corona-Fallzahlen in britischen Schulen geht ein Experte davon aus, dass sich die meisten Kinder im Winter mit dem Virus anstecken werden oder schon angesteckt waren. «Ich denke, dass sich in sechs Monaten die Mehrheit infiziert haben wird», sagte der Public-Health-Experte Azeem Majeed vom Imperial College London der Deutschen Presse-Agentur. Seit Ende der Schulferien in England sind die Fallzahlen unter den 5- bis 14-Jährigen enorm gestiegen. Die Inzidenz liegt mehr als doppelt so hoch wie in anderen Altersgruppen, wie etwa in einer Auswertung der «Financial Times» zu erkennen ist. Grossbritannien impft erst seit kurzem auch 12- bis 15-Jährige. «Es wäre besser gewesen, damit früher zu beginnen», sagte Majeed. «Da waren wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern spät dran.» In Grossbritannien sind die Corona-Fallzahlen insgesamt noch sehr hoch. Die Inzidenz hat sich seit längerem um die 300 eingependelt. In England sind die Beschränkungen seit Mitte Juli fast vollständig aufgehoben. In den anderen Landesteilen des Vereinigten Königreichs gelten ähnlich Regeln, allerdings setzt man dort zum Beispiel noch stärker auf die Maskenpflicht. Legende: Grossbritannien hat rasch viele Menschen geimpft. Relativ spät hat das Vereinigte Königreich allerdings eine Immunisierung der 12 bis 15-Jährigen in Angriff genommen. Reuters

8:26 In den Niederlanden ist die Abstands-Regel aufgehoben Die Niederlande sind auf dem Weg zurück zu einem normalen Leben. Mit dem heutigen Samstag wird der verpflichtende Sicherheitsabstand von 1.5 Metern abgeschafft – nach gut 18 Monaten. Allerdings können die Niederländer noch keinen «Vrijheidsdag» (Freiheitstag) feiern. Denn an die Stelle der 1.5 Meter-Regel tritt der heftig umstrittene Corona-Pass. Fortan muss jeder ab 13 Jahre vor dem Besuch von Gaststätten, Kultur oder Sport nachweisen, dass er geimpft, getestet oder genesen ist. Diese Anforderung ist heftig umstritten. Gastwirte kündigten bereits in mehreren Städten an, dass sie den 3-G-Nachweis nicht kontrollieren würden. Auch Kommunen wollen in den ersten Wochen bei Verstössen keine Strafen verhängen. Impfgegner kündigten Proteste in Den Haag an. «Gastwirte sehen es nicht als ihre Aufgabe, Gäste zu kontrollieren», geht aus einer Umfrage des Königlichen Gaststättenverbandes hervor. Nach ihren Angaben fehlen für die Kontrollen Personal und Geld. Ausserdem befürchten Unternehmer Aggressionen und Bedrohungen. Nach Angaben der Behörden sind jetzt rund 82 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 77. Legende: An die Stelle der 1.5 Meter-Regel tritt der heftig umstrittene Corona-Pass, zum Leidwesen vieler. Gut ein Drittel der Bevölkerung klagt in einer Umfrage im Auftrag der Behörden, dass die Regierung die Freiheit zu sehr einschränke. Ein weiteres Drittel steht aber hinter den Massnahmen. Keystone

7:40 In den USA müssen Staatsangestellte bis Anfang Dezember geimpft sein Wie das Weisse Haus in Washington mitteilt, sind Millionen von Staatsbediensteten und Mitarbeitern von US-Unternehmen mit Regierungsaufträgen verpflichtet, sich bis zum 8. Dezember gegen das Coronavirus impfen zu lassen. US-Präsident Joe Biden hatte Anfang September dazu bereits ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet, nun gibt das Weisse Haus die formelle Anweisung bekannt. Die US-Regierung will auch eine entsprechende Klausel in zukünftige Arbeitsverträge aufnehmen, die Impfungen vorschreibt. Audio Archiv: Biden führt Impfpflicht für Regierungsangestellte ein 01:28 min, aus HeuteMorgen vom 10.09.2021. abspielen. Laufzeit 01:28 Minuten.

3:51 Rektor der Universität Zürich sieht keine Alternative zu Zertifikatspflicht Für Michael Schaepman, den Rektor der Universität Zürich, gibt es zur Zertifikatspflicht in den Hörsälen keine Alternative. Er hätte sich aber gewünscht, dass der Bund die Tests für Ungeimpfte übernommen hätte, so lange die Zertifikatspflicht an Hochschulen gilt. «Unsere Aufgabe ist es, Personen auszubilden, welche die Zukunftsfähigkeit der Schweiz garantieren», begründete Schaepman in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» seine Haltung. Die Zertifikatspflicht an sich sieht er kritisch: Das Recht auf Bildung dürfe nicht untergraben werden. In den Augen von Schaepman fehlt der Schweiz ein Impfziel. In der Schweiz gebe es zwar Ausstiegsszenarien. «Aber ich glaube, die Menschen können damit nicht viel anfangen», sagt er weiter. Am einfachsten wäre es, zu sagen «bei einer Impfquote von so und so viel Prozent steigen wir aus.» Legende: Schaepman geht davon aus, dass an der Universität Zürich 80 bis 90 Prozent der Studierenden geimpft sind. 2000 Personen seien dazu befragt worden, die Umfrage müsse aber noch validiert werden. Keystone/Archiv

2:01 Vor Europaratssitzung: Russische Delegation verärgert über Corona-Beschränkungen Aus Ärger über Corona-Beschränkungen hat die russische Delegation ihre persönliche Teilnahme an einer anstehenden Sitzung eines Europaratgremiums im französischen Strassburg in Frage gestellt. Weil der russische Impfstoff Sputnik V bislang in der EU nicht zugelassen ist, seien die mit dem Präparat geimpften Politikerinnen und Politiker in Strassburg in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, schrieb der Leiter der Delegation, Pjotr Tolstoj, im sozialen Netzwerk Telegram. In Frankreich sind beispielsweise Restaurant- und Barbesuche nur mit Test-, Impf- oder Genesungsnachweis möglich. Für den Impfnachweis gelten nur in der EU zugelassene Impfstoffe. Russland wirft daher dem Westen immer wieder politische Stimmungsmache gegen seinen Impfstoff vor. Seinerseits hat das flächenmässig grösste Land der Erde aber auch keine westlichen Präparate zugelassen. Legende: Tolstoj sagte mit Blick auf die viertägige Sitzung: «Unter den gegebenen Bedingungen wird die russische Delegation nicht nach Strassburg reisen, sondern die Arbeit aus der Ferne verfolgen.» Reuters/Archiv

22:41 Norwegen hebt Corona-Beschränkungen auf Norwegen beendet seine Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Restriktionen würden am Samstagnachmittag aufgehoben, kündigte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Freitag an. Mehrere Massnahmen waren bereits gelockert worden, nun fällt auch das Abstandsgebot weg. Restaurants können damit wieder ihre vollen Kapazitäten ausschöpfen, ebenso wie Nachtclubs, Sportarenen und andere Veranstaltungshäuser.

22:20 Bundesrat für Zertifikatspflicht im Bundeshaus Der Bundesrat begrüsst die Einführung einer Zertifikatspflicht für das Bundeshaus. Das Parlament könne so einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten, schreibt der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom Freitag. Er erachte die Einführung der Zertifikatspflicht auch für Mitglieder des Bundesrats und Mitarbeitende der Bundesverwaltung, die die Bundesräte begleiteten, als «verhältnismässig». Wichtig sei, dass die Kontrolle gut organisiert werde und frühzeitig vor Sitzungsbeginn beginnen würden. Auch der Zugang zum Parlamentsgebäude via die Schleusen soll für die Bundesräte offen bleiben. 02:14 Video Keine Zertifikatspflicht im Schweizer Parlament Aus Tagesschau vom 13.09.2021. abspielen

21:32 Mit Gratis-Klubnacht junge Vorarlberger zum Impfen bewegen Im Rahmen der «Clubnight Vorarlberg» am 6. November öffnen zehn Nachtklubs ihre Türen für Geimpfte kostenlos. Gemeinsam mit der Nachtklub-Szene könne man junge Menschen so einen weiteren Anreiz bieten, sich impfen zu lassen, sagten die zuständigen Landesräte Martina Rüscher und Marco Tittler (beide ÖVP) am Freitag vor den Medien. Zugleich lade man damit junge Menschen ein, die Lokale und Clubs zu besuchen. Man wolle der arg betroffenen Branche so beim Neustart helfen, erklärte Tittler. Legende: Die Vorarlberger Landesregierung will mit einer Gratis-Klubnacht die Impfbereitschaft junger Menschen erhöhen. Land Vorarlberg

20:55 Biden ruft Berechtigte zu Corona-Auffrischungsimpfungen auf Nach der Zulassung von Corona-Auffrischungsimpfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA hat Präsident Joe Biden dringend dazu aufgerufen, das Angebot zu nutzen. Biden appellierte am Freitag bei einer Ansprache im Weissen Haus an die Berechtigten, sich eine dritte Impfung geben zu lassen, sobald sie an der Reihe seien. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer für ältere Menschen und Risikogruppen wenige Tage zuvor zugelassen.

19:26 Die meisten Parteien begrüssen Verlängerung der Gratistests Die meisten Parteien und Verbände haben am Freitag den Vorschlag des Bundesrates grundsätzlich begrüsst, die Periode für Gratis-Coronatests zu verlängern. Vielen geht er aber zu wenig weit. Die Grünliberalen begrüssen den Vorschlag. Für die SP und die Mitte-Partei geht die Verlängerung zu wenig weit. Sie wünschten sich gewisse Konzessionen. Die Grünen forderten ihrerseits auch in Zukunft ohne Einschränkungen Gratistests für alle. Für den Schweizerischen Gewerbeverband (sgv) müssen Corona-Tests ebenfalls gratis und möglichst flächendeckend zugänglich bleiben. Gleich argumentierte HotellerieSuisse. Die SVP begrüsst die Verlängerung, lehnt aber die Schonfrist für einmal Geimpfte ab. Enttäuscht zeigte sich hingegen die FDP. Sie forderte das Ende der Gratistests ab Oktober. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) wollte sich nicht zum Entscheid äussern.

18:33 Berner Grossfirmen erhalten bis zu drei Millionen zusätzliche Hilfe Grosse Berner Firmen, welche besonders unter der Corona-Pandemie leiden, erhalten vom Kanton Bern bis zu drei Millionen Franken zusätzliche Härtefallhilfe. Diese Unterstützung bekommen sie, wenn sie verschiedene Bedingungen erfüllen. Anspruchsberechtigt sind Unternehmen, welche mehr als fünf Millionen Franken Umsatz schreiben, mindestens 50 Vollzeitstellen aufweisen und wegen Corona einen Umsatzrückgang von mehr als 40 Prozent erlitten. Auch muss das Eigenkapital um mehr als 50 Prozent geschrumpft sein. Das teilte die Berner Regierung am Freitag mit. Sie erhalten in der Regel die Hälfte des kumulierten Verlusts des Jahres 2020 und des ersten Halbjahres 2021, jedoch maximal drei Millionen Franken pro Unternehmen. Ab dem kommenden Montag können die Unternehmen die Gesuche einreichen.

17:41 Kanton Luzern und Basel-Stadt weiten Impfangebot aus In Luzern ankert bald ein Impfschiff vor dem KKL Luzern. Dort sollen Impfungen ohne Voranmeldung möglich sein, wie das Gesundheits- und Sozialdepartement mitteilte. Das Angebot soll anfangs Oktober seinen Betrieb aufnehmen. Der Kanton Basel-Stadt reagiert auf die grössere Nachfrage nach Impfungen gegen Covid-19. So finden Walk-In-Angebote im Impfzentrum bei der Messe Basel neu jeweils von Montag bis Samstag statt. Die Anpassung gilt ab Montag bis zum 9. Oktober. Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten sind auf der Webseite des Kantons, Link öffnet in einem neuen Fenster verfügbar. Ausserdem erhält der Basler Impfbus einen zusätzlichen Halt in Riehen. Beide Kantone begründen die Ausweitung des Impfangebots mit der gestiegenen Nachfrage nach Impfungen.

16:47 An allen Zürcher Gymnasien und Berufsschulen gilt wieder Maskenpflicht Der Zürcher Regierungsrat zieht die Schrauben wieder an. Ab übernächster Woche müssen Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule wieder Maske tragen. Ausserdem gilt für Schülerinnen und Schüler der Berufs- und Mittelschulen wieder Maskenpflicht. Wer jedoch über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügt oder an wöchentlichen repetitiven Tests teilnimmt, kann von der Maskentragpflicht befreit werden, teilt der Regierungsrat am Freitag mit.

16:10 Impfnebenwirkungen: Zwei Drittel nicht schwerwiegend Bei über 10.3 Millionen in der Schweiz verabreichten Impfdosen gegen das Coronavirus sind bis letzten Dienstag 7571 unerwünschte Nebenwirkungen gemeldet worden. Zwei Drittel davon waren nicht schwerwiegend. Die von Nebenwirkungen Betroffenen waren im Mittel 54.4 Jahre alt, mehrheitlich Frauen, wobei 16.4 Prozent 75 Jahre oder älter waren, wie die Arzneimittelbehörde Swissmedic am Freitag mitteilte. In 145 der schwerwiegenden Fälle seien Personen in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung gestorben. Trotz einer zeitlichen Nähe gebe es aber «in keinem Fall konkrete Hinweise, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall war», hiess es weiter. Weiterhin führt der Impfstoff von Moderna häufiger (67 Prozent) zu Nebenwirkungen als jener von Pfizer/Biontech (31.3 Prozent). Nebenwirkungen ändern Nutzen-Risiko-Abwägung der Impfung nicht