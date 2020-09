Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:03 Auch Zürcher Apotheken wollen Coronatests anbieten Bereits nächste Woche könnten sich Patienten in fünf Zürcher Pilot-Apotheken auf das neue Coronavirus testen lassen. Der kantonale Apothekerverband stelle einen entsprechenden Antrag an die Zürcher Gesundheitsdirektion, sagt Präsident Lorenz Schmid.

Die Zürcher Apotheken wären nicht die ersten: Im Kanton Schaffhausen bieten bereits seit drei Wochen zwei Apotheken Coronatests an. Gemäss dem Schaffhauser Apothekerverein decken sie mit ihrem Angebot zwölf Prozent des Testvolumens in Schaffhausen ab.

16:42 Langes Warten auf Abstimmungs-Resultate am 27. September? Die Stadt Zürich warnt schon mal vor, dass es wegen des Coronavirus länger dauern könnte, bis am 27. September die Abstimmungs-Resultate vorliegen. Beim Auszählen wird ein strenges Schutzkonzept angewandt. Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler werden zwar wie immer in Turnhallen arbeiten. Um das Ansteckungsrisiko zu verkleinern, werde aber weniger Personal eingesetzt, teilt die Stadt Zürich mit. Auch für die Stimmenden gibt es wegen des Virus Änderungen: Für den Urnengang vom 27. September sind nur zwei Stimmlokale geöffnet, das Stadthaus und das Tramdepot Oerlikon. Die Stadt bittet alle Einwohner, brieflich abzustimmen.

16:21 Russland lässt zweites Corona-Medikament zu Russland hat grünes Licht für die ambulante Behandlung mit dem Antivirus-Mittel Coronavir auf Rezept gegeben. Das für Patienten mit mild bis moderat verlaufenden Covid-19-Infektionen gedachte Medikament wird vom Hersteller R-Pharm in Jaroslawl, rund 300 Kilometer nordöstlich von Moskau, produziert. Es könnte nächste Woche in die Apotheken ausgeliefert werden, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Vor der Zulassung von Coronavir hatten die Behörden bereits ein weiteres russisches Covid-19-Medikament, Avifavir, zugelassen. Legende: Reuters

15:55 Bundesrat präsentiert Vorlage zum Mieterlass Viele Geschäfte mussten wegen des Corona-Lockdowns im Frühling schliessen oder einen erheblichen Umsatzrückgang hinnehmen. Nun sollen sie für diese Zeit 40 Prozent der Mieten bezahlen müssen – für Objekte mit einem Nettomietzins von maximal 20'000 Franken. Vermieterinnen oder Verpächter, die wegen des Mietzins-Ausfalls in eine wirtschaftliche Notlage geraten, sollen finanziell entschädigt werden können. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.

14:51 Transparente Gesichtsmasken: Chance für Kitas Maskenpflicht in Kindertagesstätten: Für Kleinkinder ist dies ein grosses Problem, denn für ihre Entwicklung ist die Mimik von Erwachsenen essenziell. Westschweizer Kitas, in denen bereits Maskenpflicht herrscht, hoffen darum auf die transparenten Gesichtsmasken aus Frankreich. Mehr dazu im Interview mit Psychologin Heidi Simoni und im Beitrag der Tagesschau: 01:45 Video Transparente Gesichtsmasken auch für Schweizer Kitas? Aus Tagesschau vom 18.09.2020. abspielen

13:51 Zweiter Lockdown in Israel hat offiziell begonnen In Israel hat nach Mittag der zweite landesweite Corona-Lockdown offiziell begonnen. Die Menschen in dem Land müssen sich in den kommenden drei Wochen erneut auf starke Einschränkungen einstellen. In den Lockdown-Zeitraum fallen wichtige jüdische Feiertage wie Rosch Haschana und Jom Kippur. Während des Lockdowns sollen Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben. Auch Hotels, Einkaufszentren sowie Freizeiteinrichtungen müssen schliessen. Restaurants dürfen Essen nur noch für Lieferungen ausser Haus verkaufen. Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche sind weiter erlaubt. Die Menschen dürfen sich nur in Ausnahmefällen weiter als 1000 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Die Massnahme soll die Zahl der Corona-Fälle in dem Land eindämmen – die täglichen Neuinfektionen waren zuletzt wiederholt auf Rekordwerte gestiegen. Experten hatten im Sommer unter anderem kritisiert, Lockerungen seien verfrüht vorgenommen worden. Die Opposition kritisiert den Kurs der Regierung scharf und wirft ihr Versagen vor. 01:49 Video Der zweite Lockdown in Israel hat begonnen Aus Tagesschau vom 18.09.2020. abspielen

13:22 Bestimmungen für Tessiner Altersheime werden gelockert Bewohner dürfen wieder Besuche auf den Zimmern empfangen und selber ausgehen: Die Tessiner Regierung hat am Freitag die Bestimmungen für die Altersheime gelockert. Für Besucherinnen und Besucher gelten aber strenge Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Franco Tanzi, Geriater und Koordinator der Arbeitsgruppe «Altersheime» im Kanton Tessin, bezeichnete die Lockerungen an der Medienkonferenz der Regierung als «grosse Errungenschaft». Viele ältere Menschen hätten unter der Einsamkeit der letzten Monate gelitten, nicht wenige hätten Appetit und Lebensfreude verloren. Das soll nun ein Ende haben: Ab nächster Woche sind wieder Besuche auf den Zimmern der Altersheimbewohner erlaubt. Die neue Verordnung müsse noch juristisch abgesegnet und an die Altersheime verschickt werden, erklärte Raffaele De Rosa, Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales. Doch per Freitagabend sollte das Dekret unter Dach und Fach sein. Legende: Das Altersheim Serena in Lugano am 1. April 2020. Besucherinnen und Besucher dürfen nun wieder hinein, sie müssen jedoch nach Betreten des Altersheims ihre Hände waschen und desinfizieren, ein spezielles Hemd anziehen sowie eine Schutzmaske anlegen, die sie erst nach dem Verlassen des Hauses wieder ablegen dürften. Keystone

12:52 Bundesrat verabschiedet Gesetz für Notfall-Kredite Unternehmen haben rasch und unbürokratisch vom Bund verbürgte Bankkredite beantragen können, um in der Coronakrise liquide zu bleiben. Der Bundesrat hat nun den Entwurf für das Gesetz verabschiedet, das während der Laufzeit dieser Kredite gelten soll. KMU-Betriebe konnten bis Ende Juli Kredite von bis zu 500'000 Franken beantragen, die von anerkannten Bürgschaftsorganisationen verbürgt werden. Ende August waren mehr als 136'000 Kredite mit einem Volumen von rund 16.4 Milliarden Franken verbürgt. 80 Prozent davon gingen an Betriebe mit weniger als zehn Vollzeitstellen. Die Notverordnung, die die Vergabe regelt, ist bis 25. September gültig. Der Bundesrat will sie nun mit dem Solidarbürgschaftsgesetz ablösen.

12:21 Schweiz: BAG meldet 488 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 488 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 422 . Das sind 14% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.8% . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'867 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um -1% gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 10 Personen. Das sind 40% mehr als in der Vorwoche.

11:35 Waadtland: Gefängnis-Insasse hat sich mit Coronavirus angesteckt Im Waadtländer Gefängnis Bochuz in Orbe ist ein Insasse positiv auf das Coronvirus getestet worden. Die Person wurde bereits am Mittwoch beim Auftreten der ersten Symptome isoliert. Gemäss der Strafvollzugsbehörde des Kantons Waadt läuft nun eine Untersuchung, um herauszufinden, wie sich der Häftling angesteckt hat. Das gesamte Gefängnispersonal und alle Insassen wurden informiert. Sie wurden aufgefordert, besonders wachsam bezüglich spezifischer Corona-Symptome zu sein. Auf nicht unbedingt notwendige Besuche von externen Akteuren (Ausbildungskurse, nicht dringende kriminologische Gutachten usw.) verzichtet die Strafanstalt bis auf weiteres. Visiten von Anwälten und ordentliche Besuche sind weiter möglich, allerdings trennt eine Plexiglaswand die Personen. Untersagt sind Familien- und Intimbesuche. Legende: Das Hochsicherheitsgefängnis Bochuz befindet sich in einem von drei Gebäuden der Strafanstalt in Orbe mit insgesamt 330 Plätzen. Keystone

11:01 In Grossbritannien könnte es einen erneuten Lockdown geben Wegen der sich dramatisch verschlimmernden Corona-Lage in Grossbritannien könnte dem ganzen Land laut einem Medienbericht im Oktober wieder ein Lockdown bevorstehen. Top-Forscher hätten die Massnahme der Regierung empfohlen, um die stark steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen, berichtete die «Financial Times» am Freitag. Der zweiwöchige Lockdown soll demnach während der Schulferien im Oktober stattfinden. Gesundheitsminister Matt Hancock reagierte in einem BBC-Interview ausweichend auf den Bericht: Ein neuer landesweiter Lockdown sei das «letzte Mittel der Verteidigung», sagte Hancock. Man setze zunächst auf lokale Beschränkungen. «Wir möchten einen nationalen Lockdown vermeiden, aber wir sind darauf vorbereitet.» Der Minister räumte ein, dass nicht nur die Infektionen zunehmen, sondern auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den britischen Krankenhäusern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zunahme der Infektionen in GB SRF-Korrespondent: «Manche Briten sind wütend auf Boris Johnson» 18.09.2020 Mit Audio

10:43 GDK gibt Empfehlungen für besonders betroffene Gebiete ab Der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) empfiehlt besonders betroffenen Regionen pragmatische Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Wenn es relevante Kennzahlen nahelegen würden, könnte etwa die Maskenpflicht ausgeweitet oder Personenobergrenzen bei privaten Veranstaltungen eingeführt werden. Die konkreten Empfehlungen der GDK für besonders betroffene Regionen: Einführung beziehungsweise Ausweitung der Maskenpflicht auf Verkaufsgeschäfte und weitere öffentlich zugängliche Innenräume.

Eine Personenobergrenze in Ausgehlokalen oder klar abgrenzbare Sektoren, wobei die Kontaktdaten für jeden Sektor gesondert zu erheben sind.

Nötigenfalls Schliessung von Nachtclubs und Diskotheken.

Weitere Auflagen für grössere Veranstaltungen.

Eine Personenobergrenze bei privaten Veranstaltungen.

Pflicht zur Erhebung der Kontaktdaten, z.B. bei privaten Veranstaltungen und weiteren besonders exponierten Bereichen. Der GDK-Vorstand zeigte sich in einer Mitteilung vom Freitag besorgt über die tendenziell steigenden Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz. Kantonale beziehungsweise regionale Massnahmen, wie sie vielerorts ergriffen worden seien, seien nach wie vor das richtige Mittel zur Eindämmung des Virus.

10:30 Die EU will wirtschaftlich auf eine zweite Welle vorbereitet sein Die EU will die europäische Wirtschaft für eine mögliche zweite Corona-Welle wappnen. Es gelte zu vermeiden, «dass infolge der wieder ansteigenden Infektionszahlen die wirtschaftlichen Aufschwungstendenzen in Europa beeinträchtigt und gefährdet werden», sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Berlin vor informellen Video-Beratungen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt. Das sei eine grosse Verantwortung. Dazu wollten die Minister über die Erfahrungen aus «der grossen ersten Welle der Pandemie im Frühjahr» diskutieren, kündigte der CDU-Politiker an. Es gelte, «Schäden und Fehler» wie in der ersten Jahreshälfte zu vermeiden. «Die Pandemie ist wieder zurück in den meisten unserer Länder», sagte Altmaier. Zunehmend würden Regionen und Hauptstädte als Risikogebiete eingestuft, das gilt auch für den EU-Sitz Brüssel.

9:46 Seoul verklagt Kirche wegen erneutem Corona-Ausbruch Die Stadtregierung in Südkoreas Hauptstadt Seoul fordert 4.6 Milliarden Won (umgerechnet rund 4 Millionen Franken) Schadenersatz von einer Kirche. Diese habe einen erneuten Ausbruch des Coronavirus verursacht – indem sie die Rückverfolgungs- und Testbemühungen zunichtegemacht habe. Eine neue Infektionswelle war bei einer Kirche ausgebrochen, deren Mitglieder Mitte August an einer Protestveranstaltung in der Innenstadt von Seoul teilnahmen. Der Ausbruch wurde zum grössten Cluster des Landes und hat seit mehr als einem Monat zu einem dreistelligen Anstieg der täglichen Covid-19-Fälle in Südkoreas Hauptstadt geführt. Die Stadtregierung von Seoul kündigte deshalb an, die Sarang Jeil-Kirche und ihren Führer Jun Kwang-hoon zu verklagen. Legende: Eine Polizeieinheit auf dem Weg zur Durchsuchung der Sarang-Jeil-Kirche im August 2020. Keystone

9:14 60 Entlassungen beim IKRK in Genf in der Coronakrise Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) muss an seinem Sitz in Genf 95 Stellen abbauen. Aufgrund von Pensionierungen und anderen Personalabgängen dürfte es dabei zu rund 60 Entlassungen kommen. Überall, auch finanziell, machten sich die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar, heisst es in einer Mitteilung des IKRK. Das IKRK wolle mit dem Stellenabbau seine Kosten reduzieren. Für 2020 rechnet das IKRK mit einem Defizit von 130 Millionen Franken. Vorgesehen sind bereits Einsparungen von 25 Millionen Franken. Weitere Stellen sind jedoch nach wie vor in Gefahr. Das IKRK beschäftigt mehr als 20'000 Mitarbeitende. Legende: Keystone

8:55 Roche-Mittel soll gegen Lungenentzündung bei Covid-19-Infektion helfen Roche kommt auf der Suche nach einem Coronamittel offenbar voran. Das bereits zugelassene Roche-Mittel Actemra habe in der Phase-III-Studie EMPACTA die angestrebte Wirkung bei Patienten mit coronabedingter Lungenentzündung erreicht. Actemra ist eigentlich ein Mittel gegen Arthritis. Die Patienten, die Actemra oder RoActemra plus eine Standardbehandlung erhielten, hätten im Vergleich zu Patienten, die Placebo plus eine Standardbehandlung erhielten, eine um 44 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit, an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden zu müssen oder zu sterben. Dies gab der Basler Pharmariese am Freitag bekannt. Die Nachricht überrascht, da Actemra mit dem Wirkstoff Tocilizumab in einer früheren Studie nicht erfolgreicht war. Legende: Keystone

7:54 Trotz steigender Zahlen: Waadt lockert die Quarantäne-Regeln Der Kanton Waadt hat die Quarantäne-Regeln gelockert. Zwingend in Quarantäne muss nun nur noch, wer mit einer mit dem Coronavirus angesteckten Person zusammen lebt oder eine intime Beziehung hat. Das sagte der Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker in einem Beitrag , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Westschweizer Radio- und Fernsehens RTS. Bei allen anderen Kontakt-Personen werde im Kanton Waadt abgewägt, wie intensiv der Kontakt mit einer angesteckten Person war. Je nachdem muss dann jemand in Quarantäne oder nicht. In anderen Kantonen müssen alle Personen in Quarantäne, die den Abstand zu einer angesteckten Person nicht eingehalten haben. Der Kanton Waadt hat zurzeit mehr Corona-Fälle als alle anderen Schweizer Kantone. Es sei schwierig geworden, alle Kontakte von angesteckten Personen nachzuverfolgen, sagt der Kantonsarzt. Legende: Der Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker an einer Medienorientierung am Donnerstag dieser Woche. Keystone

7:17 Premierminister Boris Johnson verspricht mehr Tests bis Ende Oktober Grossbritannien meldet erneut einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Gestern waren es rund 3'400 Neuinfektionen – so viele wie zuletzt Anfang Mai. Das Testsystem ist jedoch am Anschlag. Der Mangel an Testkapazitäten ist besonders besorgniserregend, da sich die Menschen im ganzen Land darüber beschweren, dass sie keine Termine für Tests buchen konnten oder an Testzentren verwiesen wurden, die weit von ihrem Wohnort entfernt sind. Premierminister Boris Johnson hat nun versprochen, die Zahl der verfügbaren Tests bis Ende Oktober auf 500'000 zu erhöhen. Experten bemängeln, das könnte zu spät sein, um eine weitere exponentielle Verbreitung zu verhindern. Dass Tests verfügbar sind, wird als entscheidend für die Kontrolle der Virusverbreitung angesehen, da sie den Infizierten eine Selbstisolation ermöglichen und gleichzeitig den Gesundheitsbehörden helfen, Hotspots zu identifizieren und potenziell exponierte Personen aufzuspüren. Im Nordosten Englands wurden derweil usätzlich Kontaktbeschränkungen verhängt, betroffen sind davon etwa 2 Millionen Menschen. Dass es wieder mehr Ansteckungen gibt, sei nachvollziehbar, sagt SRF Grossbritannien-Korrespondent Patrik Wülser. Denn die Schulen und Universitäten seien wieder offen. Und die Regierung habe die Menschen aufgefordert, wieder zur Arbeit zu gehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zunahme der Infektionen in GB SRF-Korrespondent: «Manche Briten sind wütend auf Boris Johnson» 18.09.2020 Mit Audio

6:48 Indien erneut mit über 1000 Corona-Toten an einem Tag Indien verzeichnete in den letzten 24 Stunden 96'424 neue Coronavirus-Infektionen, was die Gesamtzahl auf 5.2 Millionen ansteigen lässt – dies zeigen Daten des Bundesgesundheitsministeriums. Indien verzeichnet seit Anfang August die weltweit höchste Zahl an Einzelfällen pro Tag und liegt bezüglich Fallzahlen hinter den USA weltweit auf dem zweiten Platz. Die Zahl der Todesfälle in Indien ist relativ niedrig – die Sterblichkeitsrate liegt bei 1.62 Prozent. Doch am Freitag verzeichnete das Gesundheitsministerium erneut über 1000 Verstorbene an einem Tag – 1174 Menschen erlagen Covid-19 innert 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 84'372. Legende: Ein Mann schreckt vor eine Covid-19-Test zurück – Aufnahme aus Hyderabad, Indien. Keystone