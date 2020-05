Der Ticker startet um 5:00 Uhr

19:23 Wandern statt im Sand liegen Ab dem 15. Juni gehen die Grenzen zumindest in die Nachbarländer der Schweiz – ausser Italien – wieder auf, wenn die Ansteckungszahlen nicht wieder steigen. Und auch andere Ferienregionen wie Griechenland, die Türkei und Kroatien wollen ausländischen Touristen die Einreise ermöglichen. Zumindest in einigen europäischen Ländern könnten Sommerferien am Strand oder ein Städtetrip möglich sein. Doch Frau und Herr Schweizer bleiben lieber zu Hause, wie eine nicht-repräsentative Umfrage unter den Usern von SRF News ergibt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Griechenland oder Balkonien? Herr und Frau Schweizer bleiben lieber zu Hause 14.05.2020 Mit Video

19:12 Nützt Aserbaidschan die Coronakrise aus? Die autoritär regierte Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat nach Ansicht von Beobachtern des Europarats die Coronakrise genutzt, um gegen Dissidenten vorzugehen. Mehr als 15 oppositionelle Aktivisten und Medienschaffende seien wegen Verstössen gegen Corona-Beschränkungen zu bis zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Das teilten die Beobachter der Parlamentarischen Versammlung der Staatenorganisation, Steffan Schennach und Roger Gale, mit. Sie äusserten sich besorgt über politische Gefangene, deren Gesundheit und Leben durch eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus gefährdet sei. Legende: Ilham Aliyev ist Präsident der Republik Aserbaidschan. Keystone

18:51 «Es gab Betriebe, die praktisch gar nichts umgesetzt hatten» Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das alte Sprichwort gilt natürlich auch bei den Corona-Regeln. Seit Ende April haben im Kanton Solothurn acht Kontrollteams rund 240 verschiedene Läden, Restaurants und Coiffeur-Salons überprüft. Fazit: Die meisten kontrollierten Geschäfte halten sich an die Vorgaben. Doch es gebe auch Ausnahmen, sagt Daniel Morel. Er ist als Leiter der Abteilung Arbeitsbedingungen beim Amt für Wirtschaft und Arbeit für die Kontrollen zuständig. Sieben Betriebe wurden geschlossen. Sechs haben nachgebessert und konnten später wieder öffnen. Audio Der Mann mit dem 2-Meter-Blick: Daniel Morel leitet die Corona-Kontrollen im Kanton Solothurn 04:30 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 14.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:30 Minuten.

18:37 Besteuerung von Grenzgängern bleibt unverändert Die Schweiz und Frankreich haben wegen der Coronakrise eine vorläufige Verständigungsvereinbarung zur Grenzgängerbesteuerung bei Telearbeit abgeschlossen. Demnach sollen die bestehenden Steuerabkommen wie bisher gelten, solange die Covid-19-Ausnahmeregelungen in Kraft sind. Dies gewährleiste Rechtssicherheit, teilte das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) mit. Es sei im Kontakt mit anderen Nachbarstaaten, um ähnliche Vereinbarungen zu treffen. Legende: Keystone

18:13 Kritik an Sebastian Kurz Der erste offizielle Besuch ausserhalb Wiens seit Beginn der Coronakrise hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz heftige Kritik eingebracht. Der konservative Politiker war am Mittwoch im Kleinwalsertal (Vorarlberg) ohne Mundschutz unterwegs. Ausserdem wurde der Sicherheitsabstand von einem Meter vielfach nicht eingehalten. Von dem Besuch kursierten am Donnerstag Aufnahmen im Internet, unter anderem von den «Vorarlberger Nachrichten». Zu sehen ist, wie Besucher und Politiker ohne Maske eng beieinander sind. Bei einem späteren Termin auf die Situation angesprochen sagte Kurz, er sei von der Menge der Medienvertreter und der Bürger überrascht gewesen. Er habe mehrmals darum gebeten, die Sicherheitsabstände einzuhalten. Das habe aber nicht immer geklappt. «Wichtig ist, dass wir uns alle bemühen. Niemand macht absichtlich etwas falsch», so der Regierungschef. Ähm ernsthaft. Ich glaube es fühlen sich durch so Auftritte ziemlich viele verarscht, wenn sie am Freitag ihre Lokale aufsperren. Harte Maßnahmen anscheinend nur für das Fußvolk. #Kurzpic.twitter.com/FQwDTvcCgE — Wolfgang Moitzi (@wmoitzi) May 13, 2020

18:00 Italien mit gross angelegter Studie Italien will in einer repräsentativen Studie in der kommenden Woche 150'000 Bürger in 2000 Städten testen. Damit solle herausgefunden werden, wie weit sich das Virus in der

Bevölkerung schon verbreitet habe, sagt der Leiter des Wissenschaftskomitees der Regierung, Agostino Miozzo. Italien ist eines der weltweit am stärksten von dem Virus betroffenen

Ländern. Legende: Agostino Miozzo (links) und die italienische Regierung wollen testen, wie weit sich das Virus bereits verbreitet hat. Keystone

17:37 Trump möchte nicht mit Xi sprechen Im Streit zwischen den USA und China ist keine Entspannung in Sicht. US-Präsident Donald Trump sagte gegenüber dem Sender Fox News, er sei sehr enttäuscht, dass China das Coronavirus nicht eingedämmt habe. Covid-19 komme aus der Volksrepublik und Peking hätte es stoppen können. Das werfe einen Schatten auf seinen Handelsdeal mit China. Die Tinte unter dem Vertrag sei kaum trocken gewesen, da sei auch schon das Übel mit dem Virus gekommen. Der Handelsdeal fühle sich für ihn deshalb jetzt auch nicht mehr so grossartig an wie zu Beginn. Das belaste auch die Beziehung zu Chinas Präsident Xi Jinping. «Derzeit habe ich keine Lust, mit ihm zu sprechen. Ich möchte nicht mit ihm sprechen.» Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, er habe eine gute Beziehung zu Xi. Legende: Keystone/ Archiv

17:21 «Es wäre falsch, die Löhne von Jungprofis um 20 Prozent zu senken» Die Fussball- und Hockeyligen erhalten vom Bund Unterstützung von 350 Millionen Franken, wie der Bundesrat gestern bekannt gab. Dies in Form von Darlehen. Die Gelder sind aber auch an Bedingungen geknüpft. So müssen unter anderem die Durchschnittslöhne um 20 Prozent gesenkt werden. Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen, ist skeptisch, ob solche Darlehen in Kombination mit diversen Auflagen für seinen Verein tatsächlich hilfreich wären. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kredite für Fussballclubs «Wir versuchen, es mit eigenen Mitteln zu stemmen» 14.05.2020 Mit Audio

17:07 Kein durchgehender Präsenzunterricht in Bern Berner Gymnasiasten, Berufsfachschüler und Studierende werden ab dem 8. Juni nicht alle an ihre Schulen und Universitäten zurückkehren. Ein Teil von ihnen wird weiterhin im Fernunterricht geschult. Der Kanton Bern will mit einem flächendeckenden Präsenzunterricht zuwarten, wie die bernische Bildungsdirektion mitteilte. Stattdessen soll ein Mix aus Fern- und Präsenzunterricht stattfinden. Das Problem beim Präsenzunterricht: Die Hygienevorschriften des Bunds könnten nicht eingehalten werden. Insbesondere mit dem 2-Meter-Abstand werde es schwierig. Der Unterricht könne maximal in Halbklassen stattfinden, so die bernische Bildungsdirektion, was vor allem die Berufsfachschulen und Mittelschulen vor grosse Herausforderungen stellen würde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton BE Noch lange kein Normalbetrieb an Berner Gymnasien und an der Uni 14.05.2020 Mit Audio

16:58 Detailhandel mit sinkenden Zahlen Das Coronavirus hat im Detailhandel bereits tiefe Narben hinterlassen. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte, sank der Umsatz des Sektors im März um 6.2 Prozent. Das Non-Food-Segment erlitt einen Umsatzrückgang von 8.6 Prozent, weil alle Geschäfte – bis auf Apotheken und Lebensmittelläden – seit dem 17. März zwangsweise geschlossen wurden, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Für das Gesamtjahr wird laut den Ökonomen der Credit Suisse ein Umsatzrückgang im Non-Food-Sektor von 20 Prozent erwartet. Der private Konsum macht jedoch mehr als 50 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) der Schweiz aus. In Bezug auf die Wertschöpfung steht er nach dem Export an zweiter Stelle, wie die Spezialisten des Basler Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Economics betonten. Legende: Keystone

16:37 Keine Impf-Bevorzugung einzelner Länder Die EU-Kommission hat betont, dass es beim Zugang zu einem Coronavirus-Impfstoff keine Unterschiede zwischen einzelnen Ländern geben dürfe. Der Impfstoff solle ein weltweit öffentliches Gut sein, sagte ein Kommissionssprecher. Dem Statement waren Aussagen des Generaldirektors des französischen Pharmagiganten Sanofi vorausgegangen, dass die USA in Zukunft einen «Vorrang beim Zugriff auf einen Impfstoff» bekommen könnten. Der Frankreich-Chef von Sanofi bestätigte daraufhin lediglich eine «Zusammenarbeit mit der US-Regierung», wollte jedoch von einem Vorrang der USA nichts wissen. Der Kommissionssprecher erklärte weiter, sobald ein Impfstoff entwickelt sei, werde man darauf hinarbeiten, dass er so schnell wie möglich in der EU zugelassen werde und allenfalls auch in Europa hergestellt werden könne. Legende: Keystone

16:23 Druck auf Boris Johnson wächst Der Druck auf die Regierung in London wegen ihres Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie wächst weiter. Immer stärker rückt dabei die Situation in Pflegeheimen in den Fokus, wo knapp ein Viertel der bislang auf Covid-19 zurückgeführten Todesfälle registriert wurde. Kritisiert wird vor allem, dass bis Mitte April Patienten aus Krankenhäusern in Pflegeheime verlegt wurden, ohne vorher standardmässig auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Es sei offensichtlich, dass jeder hätte getestet werden müssen, so Ex-Gesundheitsminister Jeremy Hunt von der konservativen Regierungspartei gegenüber der BBC. Am Mittwoch hatte bereits Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei Premierminister Boris Johnson aufgefordert, Fehler einzugestehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Altersheime in Grossbritannien Der blinde Fleck der Pandemie 28.04.2020 Mit Audio

16:10 Wer zahlt den Lohnausfall im Quarantäne-Fall? Wenn eine Person von einer Quarantäne-Anordnung betroffen ist – sei es durch das aktuelle kantonale manuelle Tracing oder die künftige freiwillige Tracing-App – stellt sich die Frage, ob es zu einem Lohnausfall kommt. Dazu hält die Taskforce des Bundes fest, dass den Betroffenen weder ein Jobverlust noch ein finanzieller Schaden drohen darf. Wer in welchem Fall zahlt, ist wie folgt geregelt: Wenn die künftige Tracing-App einen kritischen Kontakt mit einem Corona-Infizierten anzeigt, sollte der Betroffene für zehn Tage in Quarantäne. Wenn sich der Arbeitnehmer freiwillig in die empfohlene Quarantäne begibt, muss der Arbeitgeber nicht zahlen. Niemand muss aber in Quarantäne, solange er keine Symptome verspürt. Sobald Symptome auftreten, wird empfohlen, sich beim Arzt oder der kantonalen Gesundheitsbehörde zu melden. Diese lassen dann einen Covid-19-Test durchführen. Wenn dieser positiv ausfällt, verfügen sie eine zehntägige Quarantäne. In diesem Fall zahlt die Erwerbsersatzordnung (EO) den Lohnausfall.

Einfacher haben es die Berufe, die zumindest vorübergehend im Homeoffice ausgeübt werden können. Hier zahlt ganz klar der Arbeitgeber, denn die Arbeit wird ja auch ausgeführt. Wenn die Person aufgrund einer ärztlich oder behördlich verfügten Quarantäne-Situation nicht mehr arbeiten kann, zahlt die Erwerbsersatzordnung (EO) den Lohnausfall. Das hat der Bundesrat zu Beginn der Krise so verfügt, wie Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden erklärt. Audio «Bei allen Massnahmen muss die Verhältnismässigkeit gegeben sein» 07:47 min, aus Rendez-vous vom 14.05.2020. abspielen. Laufzeit 07:47 Minuten.

15:49 Swiss nimmt Flugbetrieb wieder auf Die Fluggesellschaft Swiss wird den Flugbetrieb im Juni teilweise wieder aufnehmen und plant, bis zu 190 Flüge von Zürich und Genf zu 41 europäischen Zielen durchzuführen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs werde schrittweise erfolgen. Wieder angeflogen werden verschiedene Ziele im Mittelmeergebiet wie Malaga, Barcelona, Madrid und Valencia in Spanien oder Brindisi, Florenz, Neapel und Rom in Italien. Auch die Anbindung von Skandinavien wird mit Flügen nach Göteborg in Schweden und Kopenhagen in Dänemark wieder gestärkt. Eine andere Lufthansatochter, die Austrian Airlines, hat hingegen ihre Flugpause bis zum 7. Juni verlängert. Aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Flugreisen weiterhin gering. «Austrian Airlines hat sich daher entschieden, die Einstellung des regulären Flugbetriebs um zumindest eine weitere Woche, von 31. Mai bis 7. Juni, zu verlängern», teilte das Unternehmen mit. We are happy to announce that we will partially resume our flight operations as of June. Up to 190 flights will be operated from Zurich and Geneva and will be gradually increased over the weeks ahead. ✈ — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) May 14, 2020

15:25 Deutschland: Minus 98.6 Milliarden Steuereinnahmen Die Coronavirus-Krise reisst riesige Löcher in die deutschen Staatskassen. Die Steuereinnahmen werden dieses Jahr wegen der voraussichtlich schwersten Rezession der Nachkriegszeit als Folge der Pandemie um insgesamt 98.6 Milliarden Euro geringer ausfallen als noch im Herbst 2019 erwartet, wie aus der veröffentlichten Steuerschätzung hervorgeht. Auf den Bund entfallen dabei 44 Milliarden Euro Mindereinnahmen, auf die Bundesländer 35 Milliarden und die Kommunen 15.6 Milliarden. «Trotz der Mindereinnahmen und aller Unsicherheiten wird deutlich: Dank der guten Haushaltspolitik der vergangenen Jahre ist die Coronakrise finanziell zu bewältigen», erklärte Finanzminister Olaf Scholz. Als Nächstes stehe an, die Konjunktur mit gezielten Massnahmen wieder in Schwung zu bringen.

15:07 Impfstoff soll kostenlos sein Mehr als 140 Präsidenten, Ex-Politiker und frühere hohe UNO-Vertreter fordern die kostenlose Verteilung von Medikamenten oder Impfstoffen gegen das Coronavirus, wenn sie entwickelt sind. Wirkstoffe dürften keinen Patentschutz haben, müssten in grossen Mengen produziert und allen Menschen weltweit zur Verfügung gestellt werden, heisst es in einem offenen Brief auf Initiative der Hilfsorganisation Oxfam und von UNAIDS. Zu den Unterzeichnern gehören nach ihren Angaben der Präsident Südafrikas, Cyril Ramaphosa, der Premierminister Pakistans, Imran Khan, der frühere britische Premierminister Gordon Brown, die frühere Regierungschefin Neuseelands und Chefin des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP), Helen Clark, sowie die ehemalige irische Präsidentin und UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson.

14:49 In den USA verlieren erneut Millionen Menschen ihre Stelle Infolge der Corona-Pandemie haben erneut mehrere Millionen US-Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis einschliesslich 9. Mai wurden knapp drei Millionen Neuanträge registriert, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den sieben Wochen zuvor hatten bereits mehr als 33 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt – so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Damit haben seit Mitte März mehr als 36 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten ihren Job verloren. Dazu SRF-Börsenexperte Jens Korte: «Es haben sich vergangene Woche noch mal fast 3 Mio. Menschen bei den Ämtern gemeldet. Summa Summarum sind das mittlerweile 36.5 Mio. Anträge innerhalb von 8 Wochen. Das entspricht fast einem Viertel der Erwerbstätigen im Land». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Darbender Arbeitsmarkt Die Arbeitslosigkeit in den USA eskaliert 08.05.2020 Mit Video

14:49 Frankreich schnürt Milliarden-Hilfspaket für Tourismus Premierminister Edouard Philippe kündigte heute ein 1.3 Milliarden schweres Investitionsprogramm an. Insgesamt sind nun nach Auskunft des Ministers bereits 18 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für den Tourismus-Sektor gesprochen worden. Dies sei ein «beispielloser Plan», der Tourismus stehe «vor der schlimmsten Prüfung der modernen Geschichte». Zudem sagte er, dass Französinnen und Franzosen im Juli und August in Frankreich wieder Urlaub machen könnten. Es dürfte dabei zwar regionale Unterschiede geben, ausserdem müsse man die Entwicklung der Epidemie im Land im Blick behalten.

14:23 Branchenverband: Kulturschaffende spüren Folgen von Coronakrise noch lange Corona-Hilfe gibt es auch für Kulturschaffende – 280 Millionen Franken hat der Bundesrat zur Verfügung gestellt. Inzwischen seien 1000 Gesuche eingegangen, teilt Suisseculture mit, der Dachverband der professionellen Kultur- und Medienschaffenden. Man sei zudem erleichtert, dass der Bundesrat die Unterstützung des Kultursektors bis zum 20. September verlängert habe. Viele Kulturschaffende würden die Folgen von abgesagten Veranstaltungen jedoch erst mit einer Verzögerung von einigen Monaten oder sogar Jahren spüren. Deshalb müsse möglicherweise später eine Erhöhung des Hilfskredits geprüft werden.