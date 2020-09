Der Ticker startet um 7:00 Uhr

10:32 Sorgenvolle Worte von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet einen weiteren starken Anstieg der Corona-Zahlen im ganzen Land, aber vor allem in Wien. «Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle», erklärte der Regierungschef der österreichischen Nachrichtenagentur APA. «Waren es vor zwei Wochen noch rund 350 Ansteckungen pro Tag, lagen wir gestern bereits bei über 850.» Bald werde man die Marke von 1000 neuen Fälle pro Tag erreichen. Als «besonders dramatisch» beschrieb Kurz die Lage in Wien, wo mehr als die Hälfte aller registrierten Neuinfektionen in Österreich verzeichnet werden. Kurz warnte vor einem harten Herbst und Winter: «Daher sind wir jetzt alle aufgerufen und gefordert, mit gleicher Disziplin und Rücksicht wie im Frühjahr auch die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam zu meistern.» Er bat die Bevölkerung, die Massnahmen einzuhalten, soziale Kontakte zu reduzieren, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten. Rund 5400 Menschen gelten aktuell in Österreich als an Covid-19 erkrankt, mehr als 3000 von ihnen in Wien. Mit 869 registrierten Neuinfektionen in 24 Stunden wurde am Samstag der höchste Anstieg seit Ende März gemessen, allerdings bei deutlich mehr Tests und weniger schweren Fällen. Die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten stieg jedoch binnen einer Woche um ein Drittel auf 209; von ihnen waren 42 auf der Intensivstation. Legende: Angesichts der steigenden Fallzahlen warnt Sebastian Kurz vor einem harten Herbst und Winter. Keystone

9:30 Neuinfektionen in Tschechien erneut auf Höchststand Tschechiens Gesundheitsministerium meldet mit 1541 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Es ist zugleich der fünfte Tag in Folge mit mehr als 1000 Neuinfektionen. Tschechien gehört zu den EU-Ländern, in denen sich die Krankheit derzeit wieder besonders stark verbreitet. Angesichts der steigenden Ansteckungszahlen hatte die Regierung in Prag zuletzt die Maskenregelungen verschärft, umfangreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens will sie aber vermeiden.

7:59 Virologe plädiert für neue Einordnung von Infektionszahlen Der deutsche Virologe Hendrik Streeck aus Bonn setzt sich im Kampf gegen die Pandemie für eine neue Einordnung der viel beachteten Infektionszahlen ein. «Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken», sagte Streeck der Zeitung «Welt am Sonntag». Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an, gleichzeitig gebe es aber kaum eine Zunahme der Todeszahlen. Grundsätzlich solle man versuchen, Infektionen so gut es geht zu unterbinden. Gleichzeitig gelte: «Gesellschaftlich betrachtet sind Infektionen mit keinen Symptomen nicht zwangsweise schlimm.» Je mehr Menschen sich infizierten und keine Symptome entwickelten, umso mehr seien – zumindest für einen kurzen Zeitraum – immun. Legende: Hendrik Streeck fordert eine neue Bewertung der Infektionszahlen. Keystone

7:20 Hohe Fallzahlen in den USA Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in den USA ist nach Reuters-Zahlen am Samstag um mindestens 38'870 auf 6.5 Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesopfer stieg um mindestens 681 auf 193'735.