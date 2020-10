Der Ticker startet um 7:18 Uhr

23:14 Slowakei will massenhafte Test durchführen Angesichts steigender Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus will die Slowakei landesweite Testmöglichkeiten anbieten. Bürger würden sich an rund 6000 Stationen im ganzen Land kostenlos testen lassen können, sagte Regierungschef Igor Matovic am Samstag laut der slowakischen Agentur TASR. Kinder unter zehn Jahren seien davon ausgenommen. Unklar war zunächst, ob die Tests freiwillig oder verpflichtend sein werden. Die Regierung habe rund 13'000 Millionen Antigen-Tests bestellt, von denen sie sich schnelle Ergebnisse erhoffe. Die Aktion sollte demnach an den kommenden beiden Wochenenden stattfinden. Polizei und Militär sollten bei der Durchführung unterstützen. «Wenn wir das schaffen, werden wir der ganzen Welt ein Vorbild sein», sagte Matovic.

22:09 Frankreich kämpft weiter mit steigenden Zahlen Während für diese Nacht erstmals die Ausgangssperre gilt, melden die Behörden mehr als 32'000 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden – ein neuer Spitzenwert. Frankreich hat rund 67 Millionen Einwohner. Mehr als 33 000 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Besondere Sorge herrscht über die Auslastung der Intensivstationen in grossen Städten wie Paris. Immer mehr Covid-19-Patienten belegen dort die Betten.

21:31 Lockerungen im Bundesstaat New York Im US-Bundesstaat New York dürfen Kinos ab dem 23. Oktober wieder öffnen. Ausgenommen sei jedoch die Metropole New York City, sagt Gouverneur Andrew Cuomo. Zudem gebe es Auflagen. Die Kapazität darf nicht mehr als 25 Prozent betragen mit maximal 50 Zuschauern pro Leinwand. Öffnen dürfen die Lichtspielhäuser auch nur in Bezirken, in denen die Rate von positiven Tests Innerhalb von 14 Tagen unter zwei Prozent liegt.

20:15 Grossbritannien: Drohnen für Transport zwischen Kliniken Drohnen sollen künftig Corona-Tests und Schutzausrüstungen zwischen Kliniken in Grossbritannien liefern. Das Projekt «Apian» habe dafür die Genehmigung der britischen Raumfahrtbehörde bekommen, teilte die Regierung in London mit. Der Service wurde von Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS im Rahmen eines Förderprogramms gegründet. Die Nutzung von Drohnen verringere im Vergleich zu herkömmlichen Kurierdiensten den Zeit- und Personalaufwand sowie das Infektionsrisiko, betonten Mitarbeiter des Start-ups.

19:01 Umstrittene Hilfe für die Reisebranche Wegen der Corona-Pandemie haben ganze Wirtschaftszweige existenzielle Sorgen. Fluggesellschaften, die Hotellerie, Messeveranstalter – und Reisebüros. Die Reisebürobranche erhofft sich Hilfe durch den Staat. Doch eine solche Hilfe ist nicht unumstritten. Es gibt Experten die der Meinung sind, damit würde ein Strukturwandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, einfach verzögert. Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler ist im Echo der Zeit der Frage nachgegangen, was an dieser These dran ist. Wer vor Corona gesund war, soll Unterstützung durch den Staat bekommen, sagen die einen. Die anderen meinen, der Blick in die Vergangenheit helfe nur bedingt. Es gelte, genau hinzuschauen, welche Unternehmen nach Corona eine Chance haben. Zudem herrsche grosse Unsicherheit, wie das Coronavirus das Reiseverhalten der Menschen langfristig beeinflussen werde. Audio Coronahilfen für Reisebüros – ein Grundsatzstreit 04:23 min, aus Echo der Zeit vom 17.10.2020. abspielen. Laufzeit 04:23 Minuten.

18:26 Italien steht vor neuen Restriktionen Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte will am Sonntag weitere Massnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus verkünden. Das teilt sein Büro mit. Details werden nicht genannt. Laut dem Gesundheitsministerium wurden 10'925 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Zudem seien 47 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Domus Santa Marta, wo auch Papst Franziskus wohnt, wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Die Person sei asymptomatisch und habe sich ausserhalb der Residenz in Isolation begeben.

17:18 Coronatest von Steinmeier ist negativ ausgefallen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin mit, nachdem Steinmeier sich zuvor wegen der Infektion eines Personenschützers in Quarantäne begeben hatte. Der Bundespräsident bleibe selbstverständlich weiter in Quarantäne, in den kommenden Tagen seien weitere Tests geplant.

17:15 Belgische Aussenministerin hat Covid-19 Sophie Wilmes, Belgiens Aussenministerin, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei positiv getestet worden, teilt sie per Twitter mit. Vermutlich sei die Ansteckung innerhalb ihrer Familie erfolgt. Bereits am Freitag erklärte sie, sie werde sich selbst isolieren, weil es einen Verdacht auf Covid-19-Symptome gebe. Wilmes hatte am 12. Oktober an Gesprächen mit den anderen EU-Aussenministern in Luxemburg teilgenommen. Auch der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Sprecherin seines Ministeriums bestätigte am Samstag, dass Schallenberg positiv getestet worden sei.

16:30 Rekordzahl an Neuansteckungen im Kanton Bern Im Kanton Bern sind am Samstag 362 Covid-Neuansteckungen registriert worden – rund 100 mehr als an den Vortagen und so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Seit die Ansteckungszahl letzte Woche massiv gestiegen ist, verzichtet der Kanton Bern auf die Nennung der Wohnorte der Infizierten. Die Zahl der Todesopfer blieb stabil bei insgesamt 104, wie der Webseite des Kantons Bern zu entnehmen ist.

15:21 Baden-Württemberg ruft höchste Corona-Alarmstufe aus Wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen ruft die Landesregierung von Baden-Württemberg die höchste von drei Corona-Alarmstufe aus. Weitere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie eine verschärfte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und weitere Kontaktbeschränkungen sollen von Montag an gelten, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach einer ausserordentlichen Kabinettssitzung mitteilte. Die Pandemiestufe 3 bedeutet den Eintritt in die «kritische Phase». Die beginnt insbesondere dann, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb einer Woche die Grenze von 35 überschreitet. Das ist im Südwesten seit vergangenem Donnerstag der Fall. Am Freitag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 42.2.

15:14 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Quarantäne Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in Quarantäne begeben. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin mitteilte, ist ein Personenschützer des Staatsoberhauptes positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Beim Mann aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handle es sich um eine Kontakt ersten Grades. Steinmeier habe sich nun selbst einem Corona-Test unterzogen. Das erste Ergebnis stehe aber noch aus. Legende: Morgen Sonntag hätte Frank-Walter Steinmeier zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse eigentlich den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche verleihen wollen. Reuters

14:52 30'000 Iraner an und mit Corona gestorben Im Iran hat die Zahl der Corona-Toten die Marke von 30'000 überschritten. Binnen 24 Stunden seien 253 weitere Menschen an und mit dem Coronavirus gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Gesamtzahl der Infektionen liege bei 526'490, die Zahl der Toten bei 30'123. Das Land, das am 19. Februar die ersten Fälle eines neuen Coronavirus bekannt gab, ist im Nahen und Mittleren Osten am stärksten von der Pandemie betroffen. Im Versuch, die sich verschlechternde Gesundheitssituation in den Griff zu bekommen, haben die Behörden fünf der grössten Städte des Landes, darunter die Hauptstadt Teheran, für drei Tage bis Sonntagmittag teilweise abgeriegelt. Legende: «Leider haben wir in den letzten 24 Stunden 253 unserer lieben Landsleute durch die Covid-19-Krankheit verloren», teilt Sima Sadat Lari, Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums mit. Reuters

13:38 Tschechien mit Rekordwert an Neuansteckungen In Tschechien hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht; erstmals seit Beginn der Pandemie wurden innert 24 Stunden mehr als 10'000 positive Tests verzeichnet. Allerdings wurde auch mehr getestet. Die genaue Zahl der neu registrieren Ansteckungen belief sich laut den Gesundheitsbehörden auf 11'105. Insgesamt verzeichnete das knapp 10.7-Millionen-Einwohner-Land bisher 160'112 bestätigte Infektionen und 1283 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Der tschechische Präsident Milos Zeman rief im Fernsehen zu mehr Disziplin beim Maskentragen auf. Zudem empfahl er den Menschen, auf Fachleute zu hören und nicht auf Verschwörungstheorien hereinzufallen. Uns steht nur eine Waffe zur Verfügung, solange es keine Impfung gibt: Diese Waffe ist ein kleines Stück Stoff.

11:35 Neuenburg verhängt Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden Der Kanton Neuenburg schreibt neu das Tragen von Masken in allen geschlossenen öffentlichen Räumen vor und verbietet Versammlungen von mehr als 30 Personen im öffentlichen Raum. Die neuen Massnahmen treten am Montag in Kraft und gelten bis zum 30. November 2020. Als geschlossene öffentlichen Räumen gelten Verwaltungsgebäude, Bibliotheken, Museen, Kinos, Theater, Gebetsstätten, Bahnhöfe, Postämter und Geschäfte. Masken sind dann aber auch in Bars, Nachtclubs und Restaurants und auf Märkten Pflicht. Beim Ein- und Ausgang der Gebäuden müssen Desinfektionsmittel bereit stehen. Auch Mitarbeiter, die in Kontakt mit der Öffentlichkeit stehen, müssen eine Maske tragen. Ausgenommen von der neuen Regel sind Banken und Fitnesscenter. Ab 23. Oktober müssen Klienten ferner die Kontaktdaten hinterlegen. Der Staatsrat hat zudem beschlossen, Versammlungen in öffentlichen Räumen auf maximal 30 Personen zu beschränken. Jede private Veranstaltung, an der mehr als 30 Personen teilnehmen, muss mindestens fünf Tage vor ihrem Stattfinden angekündigt werden. An öffentlichen Events unter 1000 Personen, etwa an Konzerten und Dorffesten, sind – ausser im Konsumbereich – Maske und Abstand Pflicht.

11:10 Ausgangssperre in französischen Städten in Kraft Seit heute gilt in Paris und weiteren grossen Städten Frankreichs eine nächtliche Ausgangssperre. Die neue Regelung zur Eindämmung der steigenden Corona-Zahlen trat um Mitternacht in Kraft. Die Ausgangssperre gilt nun für mehrere Wochen zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Zu dieser Zeit dürfen sich nur Menschen mit einem triftigen Grund vor der Tür aufhalten. Folgende Ausnahmen können geltend gemacht werden: Arbeitsweg, medizinische Notfälle, Pflege von Angehörigen oder Betreuung von Kindern oder Weg zum Flughafen oder Bahnhof für Langstreckenreisen. Auch das Gassigehen mit dem Hund ist erlaubt – allerdings nur im Radius von einem Kilometer zur Wohnung. Wer sich nicht an die neuen Beschränkungen hält, muss 135 Euro Strafe zahlen – für Wiederholungstäter können Tausende Euro fällig werden. 12'000 Polizisten sollen die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Von den Ausgangssperren sind neben dem Grossraum Paris die Städte Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse und Saint-Etienne betroffen. Audio Aus dem Archiv: Höchster Alarm in französischen Städten 13:21 min, aus HeuteMorgen vom 09.10.2020. abspielen. Laufzeit 13:21 Minuten.

10:22 Kanzlerin Merkel alarmiert: «Jetzt zählt jeder Tag» In einem dramatischen Appell hat Kanzlerin Angela Merkel die Bürger aufgefordert, angesichts sprunghaft steigender Infektionszahlen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen. «Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag», sagte die CDU-Politikerin in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. «Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort.»

9:14 Nofallmedizin fordert vom Bund unverzügliche Massnahmen Drei Organisationen der Notfall- und Rettungsmedizin fordern von Bund und Kantonen «koordinierte und unverzügliche Massnahmen zur Eindämmung der zweiten Welle». Die Verzögerung sei aus notfallmedizinischer Sicht «absolut unverständlich». Die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR), die Notfallpflege Schweiz und die Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz (VRS) beobachteten «mit grösster Sorge die unkoordinierten und teils zögerlichen Bemühungen der Politik und deren Berater zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in der Schweiz», heisst es in einer Mitteilung der drei Organisationen., Link öffnet in einem neuen Fenster Die Notfallorganisationen und Rettungsdienste der Schweiz stünden seit Beginn des Jahres ununterbrochen im Einsatz. Die wenig zielführende Politik von Bund und Kantonen belaste das Personal der Notfallstationen körperlich und seelisch aufs Äusserste. Die Behörden müssten verhindern, «dass sich unser Personal komplett erschöpft». Deshalb brauche es sofort wirksame einheitliche Massnahmen gegen Covid-19 und für die Notfallstationen und Rettungsdienste. Die drei Organisationen vertreten laut eigenen Angaben den Grossteil aller in den Notfallstationen und Rettungsdiensten tätigen Ärztinnen und Ärzte, Pflegenden sowie Rettungssanitäter. 01:47 Video Notfallmediziner sind verärgert Aus Tagesschau vom 17.10.2020. abspielen

8:34 Österreichischer Aussenminister Schallenberg infiziert Der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Sprecherin seines Ministeriums bestätigt, dass Schallenberg positiv getestet worden sei. Der Minister sei symptomfrei. Er habe am Mittwoch an der Kabinettssitzung teilgenommen. Alle Regierungsmitglieder hätten dabei Masken getragen, würden nun aber als Vorsichtsmassnahme ebenfalls getestet. Legende: Es sei möglich, dass Schallenberg bereits am Montag infiziert gewesen sei, so eine Sprecherin des Ministeriums. An dem Tag hatte er am EU-Aussenministertreffen in Luxemburg teilgenommen. Reuters

8:05 Fälle in Deutschland auf Allzeithoch Den dritten Tag in Folge verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) ein neues Allzeithoch bei der Zahl der täglichen Infektionen in Deutschland. Am Samstag meldete das RKI 7830 neue Fälle. Am Freitag waren es 7334 und am Donnerstag 6638. Nach Instituts-Angaben starben 33 Menschen an oder mit dem Virus. Deutschland verzeichnet demnach insgesamt 9767 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Zwar ist die Zahl der an einem Tag gemeldeten Neuinfektionen so hoch wie noch nie. Sie ist aber mit dem Rekordwert im Frühjahr von 6294 am 28. März nicht direkt vergleichbar. Mittlerweile wird jeden Tag deutlich mehr getestet, so dass auch mehr Infektionen nachgewiesen werden.