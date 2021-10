Der Ticker startet um 5:30 Uhr

23:02 Impfdurchbrüche trotz doppelter Impfung Viele bekannte Personen wie Colin Powell (US-Aussenminister), Andreas Herczog (Nationalrat) und viele weniger bekannte Personen sind nach einer Coronavirus-Infektion gestorben, obwohl sie vollständig geimpft waren. Wie gross ist das Risiko eines solchen sogenannten Impfdurchbruchs wirklich? Wie gut schützt die Covid-Impfung vor schweren Verläufen? SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel zum aktuellen Stand der Forschung. Legende: Impfdurchbrüche bleiben ein Restrisiko gegen das Coronavirus. Keystone

22:31 Infektiologe Manuel Battegay fordert rasche Dritt-Impfung Gesundheitsminister Alain Berset hat am Donnerstag klargemacht, dass man derzeit beim Bund der Meinung ist, dass eine sogenannte Booster-Impfung für die breite Bevölkerung kaum sinnvoll ist. Das Argument des Bundes: Es sei wissenschaftlich nicht genügend erwiesen, dass eine dritte Impfdosis die Pandemie wirksam bekämpfe. Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie am Universitätsspital in Basel, findet dagegen: Die Zeit drängt – Ältere und Risikopersonen brauchen einen «Booster», erklärt er im Interview mit SRF. Legende: Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie am Universitätsspital in Basel. SRF

21:53 Josef Ender: «Ich habe noch nie ein Zertifikat gezeigt» Josef Ender ist Mediensprecher vom Aktionsbündnis Urkantone und vom Komitee «Gefährliche Covid-Verschärfung Nein», das gegen das Covid-19-Gesetz das Referendum ergriffen hat. Die Volksabstimmung darüber findet am 28. November statt. Ender kritisiert im «Interview zum Tag» die digitale Überwachung und die Einschränkung der Grundrechte. Er selber habe noch nie ein Zertifikat gezeigt. Legende: Josef Ender (R) vom Aktionsbündnis Urkantone im «Interview zum Tag» über das Referendum zum Covid-Gesetz. SRF

21:35 Corona und seine Auswirkungen aufs Zusammenleben Die Corona-Pandemie hat unser soziales Verhalten verändert. Obwohl gewisse Massnahmen mittlerweile gelockert wurden, kommt es immer wieder bei Begegnungen zu Irritationen und Unsicherheit. Etablieren sich Begrüssungsformen wie der «Fist Bump», die Faust-Begrüssung? Und darf ich meine Gäste nach ihrem Impfstatus fragen? Knigge-Kenner Christoph Stokar ordnet ein. Legende: Die neuen Umgangsformen wegen des Virus sorgen oft für Irritationen bei gesellschaftlichen Anlässen. Keystone

20:33 Ferienreisende setzen vermehrt auf Reisebüros Coronabedingte Formulare und Zertifikate organisieren: Das sind die zusätzlichen Hürden, welche Schweizerinnen und Schweizer auf sich nehmen müssen, um ihre Herbstferien im Ausland verbringen zu können. Darin sehen Reisebüros ihre Chance und bieten einen Rundumservice mit Buchung der Ferien inklusive aller Coronaformalitäten an. Laut der Geschäftsführerin eines Reisebüros nehmen viele Kundinnen und Kunden vermehrt professionelle Hilfe bei der Ferienbuchung in Anspruch, da einheitliche Hygienevorschriften fehlen. Auch Carunternehmen profitieren seit August von der Nachfrage. Auf den europäischen Reiseprodukten gebe es 20 Prozent neue Kunden, so der Geschäftsführer eines Carunternehmens. Begleitet zu reisen sei eindeutig ein Bedürfnis. 02:06 Video Reisebüros bieten vollen Service im Covid-Formular-Dschungel Aus Tagesschau vom 22.10.2021. abspielen

20:03 Weniger Passagiere nutzten die Zentralbahn wegen Pandemie Neben der Corona-Pandemie sorgten auch Unwetter und Lawinen dafür, dass die Zentralbahn (ZB) 2021 weniger Passagiere im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr befördert hat. Die Erträge der ZB im Personenverkehr lagen zwischen Januar und September zwei Prozent unter jenen des Vorjahres und gar 47 Prozent tiefer als im Vergleichszeitraum 2019. Es sei traurig zu sehen, wie wenig Passagiere in den Zügen unterwegs seien, sagte ZB-Geschäftsführer Michael Schürch am Freitag vor den Medien. Die für das Unternehmen wichtigen internationalen Gruppenreisen dürften noch für längere Zeit wegfallen. So fährt der Touristenzug nach Interlaken seit Mai 2020 nicht mehr und werde wohl auch nächstes Jahr nicht fahren. Audio Pandemie macht Zentralbahn zu schaffen 06:17 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 22.10.2021. abspielen. Laufzeit 06:17 Minuten.

19:22 Ukraine meldet neue Rekordwerte bei Corona-Fällen Die Corona-Fallzahlen in der Ukraine gehen weiter steil nach oben. Die Behörden meldeten den zweiten Tag in Folge neue Höchstwerte mit 23'785 Neuinfektionen und 614 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. Um diesen Anstieg zu bremsen, hatte die Regierung zuletzt die Corona-Massnahmen verschärft. So sollen in besonders betroffenen Regionen des Landes Impfnachweise oder PCR-Tests in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Verkehr verlangt werden. Zudem sollen ungeimpfte Personen in den sogenannten «roten Zonen» nicht mehr zur Arbeit dürfen. Momentan sind lediglich 15 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Legende: Insgesamt verzeichnet die Ukraine rund 2.72 Millionen Infektionen und mehr als 63'000 Todesfälle. Keystone

18:30 Neue Proteste in Bulgarien gegen 3G-Regel Trotz schnell zunehmender Corona-Neuinfektionen haben in Bulgarien wieder Menschen gegen die 3G-Regel protestiert. Demonstranten im nordbulgarischen Weliko Tarnowoe beklagten, dass Nicht-Geimpfte diskriminiert würden, wie das Staatsradio berichtete. Die Polizei trennte dem Bericht zufolge vor einem Impfzentrum die Protestierenden von einer Warteschlange mit Impfwilligen. Ähnliche Proteste gegen die seit Donnerstag geltende 3G-Regel mit «grünen Zertifikaten» für den Zutritt etwa in Einkaufszentren oder Lokalen hat es in den vergangenen Tagen auch in anderen Städten gegeben, auch in der Hauptstadt Sofia. Krankenhäuser alarmieren seit Tagen, dass sie am Limit ihrer Kapazitäten sind. Um die dritte Corona-Welle zu bekämpfen, führte die Übergangsregierung die 3G-Regel ein. Die nationalistische Partei Wasraschdane (Wiedergeburt) rief die Menschen auf, beim Gericht gegen die 3G-Regel zu klagen, wie die bulgarische Nachrichtenagentur Focus berichtete. Nur gut 20 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft – damit ist Bulgarien EU-Schlusslicht.

17:28 Rumänien verschärft Vorsichtsmassnahmen Rumänien verschärft angesichts einer Corona-Notlage die Vorsichtsmassnahmen für die nächsten 30 Tage. Ab diesem Montag gilt landesweit eine Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen wie auch im Freien. Die Regierung beschloss weiterhin, dass Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen zwei Wochen lang geschlossen werden. Zugang zu allen Geschäften, Gaststätten und Kultureinrichtungen haben nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete. Nur Lebensmittelläden und Apotheken stehen allen offen – ebenso die Kirchen. Nachts gelten Ausgangsbeschränkungen: Von 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) bis 5.00 Uhr morgens dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene frei ihre Wohnungen verlassen. Wer nicht dazu gehört, muss einen triftigen Grund nachweisen. Negative Corona-Testnachweise allein berechtigen nicht dazu, nachts auf die Strasse zu gehen. Bars und Tanzlokale werden geschlossen. Legende: Weniger als 30 Prozent der rumänischen Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Keystone

17:07 Corona-Todesfälle steigen in Russland auf Höchststand Russland meldet erneut neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen und Todesfällen. Binnen 24 Stunden wurden 37'141 neue Ansteckungen bestätigt und damit den zweiten Tag in Folge so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, wie die Behörden mitteilen. 1064 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus. Das ist der vierte Höchstwert in Folge. Angesichts der seit Wochen erneut steigenden Zahlen verschärften die Behörden zuletzt die Corona-Beschränkungen wieder. Präsident Wladimir Putin ordnete für Anfang November eine arbeitsfreie Woche an. In der Hauptstadt Moskau müssen ab dem 28. Oktober alle Läden ausserhalb des Alltagsbedarfs schliessen. Nur Geschäfte wie Apotheken und Supermärkte dürfen geöffnet bleiben. Die Regierung macht eine mangelnde Impfbereitschaft für die Entwicklung verantwortlich.

16:25 D: Länder pochen auf einheitliche Corona-Regeln Die Regierungschefs der deutschen Bundesländer haben sich für ein weiterhin gemeinsames Vorgehen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgesprochen. «Wir sind uns einig, dass wir auch in diesem Winter noch möglichst einheitliche Basis-Schutzmassnahmen für eine verantwortungsvolle Normalität benötigen», sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. «Dafür braucht es weiterhin eine gemeinsame Rechtsgrundlage, die der Bund aus Sicht der Länder sicherzustellen hat.» Wenn jedes Land dies selbst festlegen müsste, führe das zu Verwerfungen. Diese bundeseinheitliche Regelung müsse bis zum 25. November geschaffen werden. Laschet bezog sich auf die sogenannte epidemische Lage mit nationaler Tragweite, die nach dem Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn am 25. November enden soll. Sie stellt eine Corona-Ausnahmesituation fest und ist Grundlage dafür, dass die Länder Corona-Einschränkungen verhängen können. Legende: Die Ministerpräsidenten haben vom Bund weiterhin bundeseinheitliche Regeln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Keystone

16:13 Pfizer/Biontech-Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit bei Kindern Der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech zeigt einer klinischen Studie zufolge bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Wirksamkeit von 90.7 Prozent. Das teilt der US-Konzern Pfizer in Unterlagen für die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Am Dienstag sollen externe Berater der FDA zusammenkommen und darüber abstimmen, ob die FDA den Impfstoff für die Altersgruppe zulassen soll.

15:23 Stark steigende Fallzahlen im Prättigau Die Bündner Region Prättigau verzeichnet stark steigende Fallzahlen. Das kantonale Gesundheitsamt empfiehlt dringend, im Prättigau Menschenansammlungen zu meiden. Zudem sollen unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, wie die Kommunikationsstelle Coronavirus mitteilte. Für die Schulen der Region wird das Testen der Schülerinnen und Schüler sowie eine vorübergehende Maskentragepflicht empfohlen. Aktuell stammt rund ein Drittel der aktiven Fälle in Graubünden aus dem Prättigau. Die Ausbreitung des Coronavirus führt zu einer Zunahme der Covid-19-Hospitalisationen und zu einer angespannten Situation in der Gesundheitsversorgung der Region. Die Pandemiestation des Regionalspitals in Schiers ist stark ausgelastet und Spitalangestellte wurden positiv auf das Virus getestet. Das Krankenhaus hat deshalb seine Schutzmassnahmen verschärft. Obligatorisch für alle Mitarbeitenden ist neu das Tragen von FFP2-Schutzmasken. Das Gesundheitsamt Graubünden beobachte die Entwicklung im Prättigau permanent, hiess es in der Mitteilung. Bei Bedarf werde es Massnahmen zur Eindämmung der Infektionen ergreifen. 01:38 Video Prättigau stark von Corona betroffen Aus Schweiz aktuell vom 22.10.2021. abspielen

15:11 Basler Impfbus wieder im Einsatz Im Rahmen der Impf-Offensive des Bundes tourt ab dem 25. Oktober wieder der Impfbus durch den Kanton Basel-Stadt. Bis am 12. November können sich Interessierte ohne Anmeldung eine erste Covid-19-Impfung im London-Bus verabreichen lassen. Den Auftakt macht am 25. Oktober von 11.00 bis 17.00 Uhr der Standort beim Bernoullianum, wie das Basler Gesundheitsdepartement in seinem Corona-Bulletin mitteilte. Zudem hält der Bus auch auf der Rheinterrasse und in Riehen. Bei seiner ersten Tour war der kantonale Impfbus vom 13. September bis 9. Oktober im Einsatz. Insgesamt liessen sich damals 1796 Personen im englischen Doppeldeckerbus gegen Covid-19 impfen.

14:44 Präsenzunterricht hat Priorität Seit eineinhalb Jahren verfolgt die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren EDK gemeinsam mit den Schulleitenden und den Lehrpersonen unter grossen Anstrengungen ein Ziel: Die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts an den Schulen trotz des Coronavirus. Damit dies so bleibt, setzen alle Kantone ihre COVID‑19‑Schutzkonzepte mit zahlreichen Massnahmen weiterhin konsequent und erfolgreich um. Zu den Massnahmen, die in allen Kantonen umgesetzt werden, zählt die EDK das regelmässige Lüften der Innenräume, gezielte Ausbruchstestungen, vielerorts ergänzt durch repetitives Testen, sowie Regelungen für Personen mit Krankheitssymptomen mit einem standardisierten Ablaufschema bei Kindern mit Erkältungssymptomen. Die wirksamste Massnahme zur gemeinsamen Bewältigung der Pandemie sei das Impfen, betonte die EDK.

14:20 Neue Länder auf Risikoliste des Bundes Die Einreise aus Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist ab Montag nur noch eingeschränkt möglich. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat die Länder auf die Liste seiner Covid-19-Risikoländer gesetzt. Die Einreise aus Risikostaaten ist für Ausländerinnen und Ausländer untersagt, die ohne Nachweis einer anerkannten Impfung für einen Kurzaufenthalt in die Schweiz einreisen wollen. Für Schweizer Bürger und Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung ist die Einreise aus allen Ländern möglich. Zuletzt hatte das SEM neue Einreisebeschränkungen gegenüber Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Brunei, Japan und Serbien eingeführt. Die Risikoliste sei aufgrund der epidemiologischen Lage und in Übereinstimmung mit den übrigen Schengen-Staaten aktualisiert worden, hiess es.

13:31 Die aktuellen BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1288 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1078 . Das sind 23 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 24 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 155.03 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 36 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 17 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 13 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 366 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 103 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 18 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 12 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen . Das sind 50 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'473 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 24 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'981'904 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 21'895 Personen pro Tag geimpft. Das sind 9.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 62.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 3.0 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:53 Namen von Ungeimpften in türkischem Dorf über Moschee ausgerufen Um mehr Menschen zur Impfung gegen das Coronavirus zu bewegen, haben Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde in der Türkei zu fragwürdigen Mitteln gegriffen. In einem Dorf in der östlichen Provinz Mus seien die Namen der nicht oder nicht vollständig Geimpften über die Lautsprecher der dortigen Moschee ausgerufen und zur Impfung aufgefordert worden. Das berichtete das türkische Nachrichtenportal Ntv. In der gesamten Provinz seien zudem Gesundheitsteams unterwegs, die von Tür zu Tür gingen und für eine Impfung werben. Auch in der Türkei gilt keine generelle Impfpflicht. In der Provinz Mus sind offiziellen Angaben zufolge bisher etwa 57 Prozent der über 18-Jährigen geimpft. Betrachtet man die restlichen türkischen Provinzen, liegt Mus damit im Mittelfeld. Legende: In einem Dorf in der östlichen Provinz Mus seien laut einem türkischen Nachrichtenportal Ungeimpfte über die Moschee-Lautsprecher zur Impfung aufgefordert worden. imago images / Symbolbild

12:00 In Genfer Labor wird an infektiösen Coronaviren geforscht Die Universität Genf hat ihr Biosicherheitslabor der Stufe 3 aufgerüstet, um dort mit infektiösen Coronaviren zu arbeiten. Ursprünglich wurde das Labor für die Erforschung von Viren eingerichtet, die über Blut übertragen werden. HI-Viren und Hepatitis-Viren zählen wie Sars-CoV-2 zu den Krankheitserregern der Risikogruppe 3. Weil das Coronavirus jedoch auch über die Luft übertragen werden kann, braucht es spezielle Schutzvorkehrungen, um mit diesen Viren in einem Biosicherheitslabor der Stufe 3 (BSL-3) arbeiten zu dürfen. Im ausgebauten Genfer Labor herrscht daher ständig Unterdruck, um das Risiko einer unbeabsichtigten Freisetzung von Krankheitserregern zu minimieren. Zudem sorgen Isolatoren mit integrierten Handschuhen dafür, dass die Labormitarbeitenden nicht in direkten Kontakt mit Virenmaterial kommen. Natürlich verlasse kein Virus und keine infizierte Zelle das Labor lebend, sagte Sophie Clément-Leboube, die künftige Betriebsleiterin des Labors. Es gibt insgesamt vier Sicherheitsstufen für Labors, in denen mit biologischem Material gearbeitet wird. Die höchste Stufe ist nötig für Viren, die schwere Krankheiten beim Menschen hervorrufen können und gegen die es keine Medikamente gibt, etwa das Ebola- und Marburgvirus. Legende: Das Biosicherheitslabor in Genf gehört zur Universität. Keystone