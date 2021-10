Der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech zeigt einer klinischen Studie zufolge bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Wirksamkeit von 90.7 Prozent. Das teilt der US-Konzern Pfizer in Unterlagen für die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Am Dienstag sollen externe Berater der FDA zusammenkommen und darüber abstimmen, ob die FDA den Impfstoff für die Altersgruppe zulassen soll.

Aktuell stammt rund ein Drittel der aktiven Fälle in Graubünden aus dem Prättigau. Die Ausbreitung des Coronavirus führt zu einer Zunahme der Covid-19-Hospitalisationen und zu einer angespannten Situation in der Gesundheitsversorgung der Region.

Den Auftakt macht am 25. Oktober von 11.00 bis 17.00 Uhr der Standort beim Bernoullianum, wie das Basler Gesundheitsdepartement in seinem Corona-Bulletin mitteilte. Zudem hält der Bus auch auf der Rheinterrasse und in Riehen.

Seit eineinhalb Jahren verfolgt die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren EDK gemeinsam mit den Schulleitenden und den Lehrpersonen unter grossen Anstrengungen ein Ziel: Die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts an den Schulen trotz des Coronavirus. Damit dies so bleibt, setzen alle Kantone ihre COVID‑19‑Schutzkonzepte mit zahlreichen Massnahmen weiterhin konsequent und erfolgreich um.

In einem Dorf in der östlichen Provinz Mus seien laut einem türkischen Nachrichtenportal Ungeimpfte über die Moschee-Lautsprecher zur Impfung aufgefordert worden.

Auch in der Türkei gilt keine generelle Impfpflicht. In der Provinz Mus sind offiziellen Angaben zufolge bisher etwa 57 Prozent der über 18-Jährigen geimpft. Betrachtet man die restlichen türkischen Provinzen, liegt Mus damit im Mittelfeld.

Um mehr Menschen zur Impfung gegen das Coronavirus zu bewegen, haben Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde in der Türkei zu fragwürdigen Mitteln gegriffen. In einem Dorf in der östlichen Provinz Mus seien die Namen der nicht oder nicht vollständig Geimpften über die Lautsprecher der dortigen Moschee ausgerufen und zur Impfung aufgefordert worden. Das berichtete das türkische Nachrichtenportal Ntv. In der gesamten Provinz seien zudem Gesundheitsteams unterwegs, die von Tür zu Tür gingen und für eine Impfung werben.

Reisende müssten vollständig geimpft und vor Abflug negativ auf das Corona-Virus getestet sein, schrieb der Regierungschef auf seinem Facebook-Account am Donnerstagabend weiter. Nach Ankunft ist demnach ein weiterer Test Pflicht, danach kann es ohne Quarantäne an bisher 17 für den Tourismus geöffnete Orte gehen, darunter die Insel Phuket, die Hauptstadt Bangkok und Chiang Mai im bergigen Norden des Landes. Ob auch diese Liste der thailändischen Ziele erweitert werde, sei noch unklar, schrieb die Zeitung «Bangkok Post».

Thailand will sich am 1. November für Flugreisende aus der Schweiz und 45 weiteren Ländern mit geringem Corona-Risiko öffnen. Bisher standen nur zehn Staaten auf der Liste. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha erklärte mit Blick auf die Tourismusbranche, Thailand müsse sich jetzt beeilen, sonst suchten sich Reisende andere Ziele aus. Neben der Schweiz, Deutschland oder Österreich stehen auf der Liste der 46 Länder, die das thailändische Aussenministerium veröffentlichte, auch die USA, Chile, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Bhutan.

In einem Alters- und Pflegeheim in Neuenburg haben sich viele Heimbewohnerinnen und Heimbewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Von 31 Heimbewohnern wurden 22 Personen infiziert. Eine Person wurde ins Spital eingeliefert – zwei Menschen starben.

Nirgendwo auf der Welt sterben in diesen Tagen im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Menschen an einer Covid-19-Infektion als in Rumänien . Ein Grund für die rekordhohe Sterblichkeit ist die tiefe Impfquote. Nicht einmal 30 Prozent der rumänischen Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das ist nach Bulgarien die tiefste Impfquote in der ganzen EU.

Dem Gesundheitsamt seien neue Fälle im «einstelligen Bereich» bekannt, sagte eine Behördensprecherin. Die Betroffenen lebten in Berlin. Nach Angaben der Sprecherin wurden bislang rund 3300 Menschen per Mail kontaktiert.

«Vollständig Geimpfte werden in der Lage sein, sich wieder mit Familie und Freunden zu treffen, in Bars und Restaurants zu gehen und mit grösserer Sicherheit und Zuversicht die Dinge zu tun, die sie lieben», so Ardern.

Am Freitagvormittag machte sich das Ende des Lockdowns besonders vor Coif­feur-Geschäften bemerkbar. Stellenweise standen die Menschen stundenlang an, um sich die Haare schneiden zu lassen. Melbourne ist der mitteleuropäischen Zeit 9 Stunden voraus.

Nach einem 262 Tage andauernden Lockdown feiern die Menschen in Melbourne am Freitag das Ende der Abriegelung. Geschäfte, Bars und Restaurants dürfen nun wieder öffnen. Melbourne galt lange Zeit als am stärksten abgeriegelte Stadt der westlichen Welt.

EU-Gipfel will Desinformation über Corona-Impfung stärker bekämpfen

Angesichts der teils dramatischen Corona-Lage in einigen EU-Staaten will die Europäische Union mehr gegen Impfskepsis tun. Insbesondere Desinformationen in sozialen Netzwerken müssten bekämpft werden, hiess es in der Nacht zum Freitag in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel.

Zwar hätten die Impfkampagnen in Europa erheblichen Fortschritt gebracht. Dennoch bleibe die Lage in einigen Ländern sehr ernst. In Rumänien etwa lag die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zuletzt fast bei 1000. Nur gut ein Drittel der Rumänen ist vollständig geimpft.

In der Gipfel-Erklärung dringen die Staats- und Regierungschefs zudem darauf, Einreisen in die EU sowie das Reisen innerhalb der Staatengemeinschaft weiter zu koordinieren. Auch die Vorbereitung auf künftige Krisen dieser Art müsse vorangetrieben werden.