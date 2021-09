Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:48 US-Armee droht Impfverweigerern mit Entlassung Soldaten der US-Armee, die Corona-Impfungen verweigern, droht die Entlassung. «Es ist buchstäblich eine Frage von Leben und Tod für unsere Truppen, ihre Familien und die Gemeinden, in denen wir leben», sagt General Raymond Scott Dingle, der oberste Mediziner der Armee. Soldaten können jedoch aus «legitimen medizinischen, religiösen oder administrativen Gründen» eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Die Armee gehe nun davon aus, dass alle ihre aktiven Einheiten bis zum 15. Dezember 2021 und die Mitglieder der Reserve und der Nationalgarde bis zum 30. Juni nächsten Jahres vollständig geimpft sein werden.

16:51 EU-Impfnachweise in immer mehr Ländern gültig In immer mehr Ländern können frische Corona-Tests, Impfungen und Genesungen mit den digitalen EU-Corona-Zertifikaten nachgewiesen werden. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, sind nun Albanien, Andorra, die Färöer Inseln, Israel, Monaco, Marokko und Panama an die notwendige Technik angeschlossen. Auch die dort ausgestellten Zertifikate werden den Angaben zufolge in der EU anerkannt. Diese gegenseitigen Anerkennungen gelten nun für insgesamt 15 Länder ausserhalb der EU. «Seit Juni wurden mehr als 420 Millionen EU-Zertifikate ausgestellt», teilte EU-Justizkommissar Didier Reynders mit. «Ich begrüsse daher, dass sich immer mehr Länder ausserhalb der EU unserem erfolgreichen System anschliessen.»

16:01 St. Gallen erweitert das Impfangebot Im Kanton St. Gallen wollen sich wegen der Zertifikatspflicht mehr Leute gegen Corona impfen lassen. Der Kanton richtet deshalb zusätzliche mobile Impfstellen ein. Dort können sich Interessierte ohne Voranmeldung impfen lassen. Stationen sind bis Ende September das Olma-Areal in St. Gallen, St. Margrethen, Oberriet und Wattwil, wie das kantonale Gesundheitsdepartement am Mittwoch mitteilte. Weiter bestehe auch das Angebot, sich in den vier regionalen Impfzentren in St. Gallen, Wil, Jona und Buchs spontan piksen zu lassen.

15:26 Noch immer warten Patienten auf die Rückführung Zurzeit warten noch sieben Patientinnen und Patienten im Ausland auf eine Rückführung in eine Intensivstation in der Schweiz. Zwei von ihnen werden vom Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) der Armee als dringlich eingestuft. Vier der Patienten seien unter anderem noch nicht transportfähig, bei einer Person werde die Rückführung als nicht dringlich erachtet, teilte der KSD mit. Zwei der Betroffenen warteten in Balkanstaaten auf die Überführung in eine Schweizer Intensivstation, die fünf anderen in anderen Ferienländern am Mittelmeer. Bereits repatriiert wurden vom 9. bis am 14. September neun Patientinnen und Patienten. Ursprünglich waren dem KSD von den Assistance-Gesellschaften 23 Personen gemeldet worden, die auf eine Intensiv-Behandlung in der Schweiz angewiesen gewesen wären, 52 Prozent von ihnen wegen einer Corona-Erkrankung. Sieben Patienten wünschten mittlerweile «aus unterschiedlichen Gründen» keine Rückführung mehr.

14:48 Biontech für Zukunftspreis nominiert Das Mainzer Unternehmen Biontech, das mit dem US-Pharmariesen Pfizer als eines der ersten weltweit einen Corona-Impfstoff auf den Markt gebracht hat, ist für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert. Die von Biontech beim Corona-Impfstoff bereits angewendete mRNA-Technik könnte, so die Hoffnung, künftig gegen viele weitere Krankheiten eingesetzt werden, etwa gegen Krebs oder Autoimmunleiden. Es öffne sich eine «Tür zu einer neuen therapeutischen Welt», sagte Biontech-Mitgründer Ugur Sahin. Audio Biontech-Mitgründer Sahin: «Ich habe mehrfach Glück gehabt.» 05:47 min, aus Echo der Zeit vom 03.05.2021. abspielen. Laufzeit 05:47 Minuten.

14:16 Kein Sportlager der Stadt Bern wegen Zertifikatspflicht Die Stadt Bern hat kurzfristig das Feriensportlager im Wallis abgesagt. Grund dafür sind die vom Kanton Wallis am Dienstagabend verschärften Regeln zur Umsetzung der Zertifikatspflicht. Während des Lagers müsste neu zusätzlich zur Kontrolle aller Lagerteilnehmenden beim Antritt sichergestellt werden, dass alle Personen über 16 Jahren im Lager stets über ein gültiges COVID-19 Zertifikat verfügten. Das heisst, dass alle ungeimpften Personen regelmässig getestet werden müssten, damit sie über ein gültiges Zertifikat verfügen. Unter diesen Umständen hätten sich zu wenig Leitungspersonen gefunden, um das Lager durchzuführen, heisst es beim Berner Sportamt auf Anfrage.

13:53 Sterblichkeit in der EU weiter höher als durchschnittlich vor Corona Noch immer liegt die Zahl der Todesfälle in der Europäischen Union über dem Durchschnittsniveau der Jahre zuvor – aber nur noch knapp. Im Juli dieses Jahres starben gut vier Prozent mehr Menschen als im Vergleichszeitraum der Jahre vor der Corona-Pandemie, wie aus den Daten des Statistikamts Eurostat mit Sitz in Luxemburg hervorgeht. Wie viele Menschen tatsächlich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, zeigt die Auswertung nicht. Die Daten unterscheiden keine Todesursachen und differenzieren nicht nach Geschlecht oder Alter. EU-weit sinkt derzeit die Übersterblichkeit. Der höchste Wert seit Pandemiebeginn wurde demnach im November 2020 mit 40 Prozent verzeichnet. Er sank dann bis Februar auf knapp sechs Prozent, bevor es im Frühjahr wieder zu einem Anstieg kam. Der höchste Wert dieses Jahres wurde im April mit gut 20 Prozent erreicht. Seitdem sinken die Zahlen in der EU bemerkbar, wie aus den Ergebnissen der Statistiker hervorgeht.

13:32 2604 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2604 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2404 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 397.93 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 77 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 46 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 21 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 825 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 267 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 12 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 77 Prozent ausgelastet. 31 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 11 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 10 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 33'525 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 10'023'165 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 29'611 Personen pro Tag geimpft. Das sind 34.0 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 53.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 7.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:55 Kanton Bern: Masken an Gymis und Berufsschulen wieder Pflicht Man wolle Schulschliessungen verhindern, teilt die Regierung des Kantons Bern mit. Aus diesem Grund werde die Maskentragpflicht in Innenräumen von Mittelschulen und Berufsfachschulen wieder eingeführt. Die Maskentragpflicht gilt ab dem 20. September.

12:14 Personenverkehr der Bahn ging um 39 Prozent zurück Die Corona-Pandemie hat dem Personenverkehr der Eisenbahn im vergangenen Jahr stark zugesetzt. Die Verkehrsleistung ging im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent zurück – so stark wie noch nie. 2020 seien 13.3 Milliarden Personenkilometer registriert worden, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mit. Damit habe dieser Wert den tiefsten Stand erreicht seit 19 Jahren. Ein Personenkilometer entspricht dabei der Beförderung einer Person über einen Kilometer. Auch der Güterverkehr sank im Vergleich zum Vorjahr, jedoch nur um drei Prozent auf 9.8 Milliarden Netto-Tonnenkilometer, also dem Transport von einer Netto-Tonne über einen Kilometer.

11:34 Corona-Welle in China weitet sich aus – die Wirtschaft darbt Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in der südostchinesischen Provinz Fujian weiter aus. Wie die Behörden mitteilten, wurden in der Provinz 50 weitere Infektionen entdeckt. Seit dem Ausbruch der Delta-Variante am vergangenen Freitag gab es damit 152 Infizierte. In zwei Grossstädten der Provinz, Putian und Xiamen, war daraufhin ein Lockdown angeordnet worden. Die chinesische Regierung verfolgt eine «Null-Covid-Strategie». Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus weitgehend im Griff. Zuletzt hatte es jedoch trotz strenger Massnahmen eine Häufung lokaler Ausbrüche der Delta-Variante gegeben. Dies hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Im August litt vor allem der Einzelhandel unter den strikten Massnahmen. Aber auch die Industrieproduktion und die Sachinvestitionen enttäuschten wie schon im Vormonat. Experten können sich mittlerweile eine etwas stärkere Reaktion der Notenbank vorstellen. Der Einzelhandelsumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 2.5 Prozent und damit so schwach wie seit einem Jahr nicht mehr, wie das Statistikamt mitteilte. Legende: Reuters / Archiv

11:15 Parlament billigt Zwangstests bei abgewiesenen Asylsuchenden Abgewiesene Asylsuchende sollen künftig zu einem Covid-Test gezwungen werden können, wenn dieser für die Ausschaffung verlangt wird. Diesem Vorschlag des Bundesrats hat das Parlament zugestimmt. Trotz Kritik von Hilfswerken und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe hielt der Bundesrat an diesem Vorgehen fest. Am Mittwoch folgte der Ständerat dem Nationalrat und stimmte mit 31 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Die Zahl der abgewiesenen Asylsuchenden, die einen Test auf das Coronavirus verweigern, sei stark gestiegen, sagte Kommissionssprecher Andrea Caroni (FD/AR). Ende August seien es 130 Personen gewesen, fast dreimal mehr als sechs Monate zuvor. Die Staaten und Fluggesellschaften verlangten aber einen solchen Nachweis. Abgewiesene Asylsuchende würden somit mit der Verweigerung ihre Ausschaffung vereiteln, sagte Caroni. Das sei rechtswidrig. Aus diesem Grund müsse eine zwangsweise Testung möglich sein. Mit der Anpassung des Ausländer- und Integrationsgesetzes wird die Rechtsgrundlage dafür geschaffen. Legende: Keystone / Archiv

11:02 Kanton Thurgau weitet Zertifikatspflicht aus Für Besucherinnen und Besucher von Spitälern, Kliniken, Pflegeheimen und Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung gilt im Kanton Thurgau ab dem 20. September eine Zertifikatspflicht. Aus Sicht der Thurgauer Regierung handelt es sich bei den Patientinnen und Patienten respektive den betreuten Personen der genannten Einrichtungen «häufig um besonders gefährdete Personen», teilt der Regierungsrat mit. Zudem sei die Anzahl infizierter Personen in Thurgauer Pflegeheimen im Zeitraum von Anfang August bis Mitte September von zwei auf 60 gestiegen, in Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung von einer auf sieben. Die Zertifikatspflicht in Thurgauer Gesundheitseinrichtungen ist befristet und gilt bis spätestens am 24. Januar 2022.

10:29 EU spendet weitere 200 Millionen Impfdosen Die EU-Kommission will weitere 200 Millionen Impfdosen an Drittstaaten spenden. Dies kündigt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union an. Zugleich mahnte sie, in Europa müsse die Impfkampagne an Fahrt weiter aufnehmen. Sonst drohe eine «Pandemie der Ungeimpften». Die EU-Kommissionschefin würdigte die Bewältigung der Corona-Pandemie als einen Erfolg. Mit mehr als 70 Prozent vollständig Geimpften unter der erwachsenen Bevölkerung sei die EU allen Kritikern zum Trotz unter den weltweit führenden Regionen, sagte von der Leyen. Zudem habe die EU weltweit mehr als 700 Millionen Impfstoffdosen an mehr als 130 Länder weltweit weitergegeben – das sei einzigartig. «Wir haben es richtig gemacht, weil wir es auf die europäische Weise gemacht haben.» Um sicherzustellen, dass ein Virus künftig nicht mehr zur Pandemie werde, schlug von der Leyen vor, in den kommenden sechs Jahren 50 Milliarden Euro in die Gesundheitsvorsorge der gesamten EU zu investieren.

9:04 Bayerischer Minister will Lohnfortzahlung für Ungeimpfte streichen Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek will ein gemeinsames Vorgehen der Länder bei der Streichung des Entgeltersatzes für Ungeimpfte vereinbaren. Es gebe die Regel im deutschen Bundesinfektionsschutzgesetz, wonach der Anspruch auf Entschädigung entfällt, wenn eine öffentlich empfohlene Impfung möglich ist, sagt der CSU-Politiker in der ARD. «Es geht jetzt um das Datum, wann man die (Regel) gemeinsam umsetzt.» Es sei genügend Impfstoff da. «Jedem, dem es zumutbar ist, und wo keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, kann sich impfen lassen und damit auch die Quarantäne vermeiden.» Legende: Keystone / Archiv

7:44 WHO fordert mehr Gerechtigkeit bei Impfstoff-Verteilung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Impfstoffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie angemahnt und dabei vor allem auf Versorgungslücken in Afrika hingewiesen. «Weltweit wurden mehr als 5.7 Milliarden Dosen verabreicht, aber nur zwei Prozent davon in Afrika», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das schade nicht nur den Menschen in Afrika, sondern allen. Tedros sagte weiter: «Je länger die Ungleichheit bei den Impfstoffen anhält, desto mehr wird das Virus weiter zirkulieren und sich verändern, desto länger werden die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen andauern und desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Varianten auftauchen, die die Wirksamkeit der Impfstoffe beeinträchtigen.» Die schlimmste Pandemie der letzten hundert Jahre werde erst dann beendet sein, wenn es eine echte globale Zusammenarbeit bei der Versorgung mit und dem Zugang zu Impfstoffen gebe, hiess es weiter. Impfziel der WHO sei weiter, dass bis Mitte 2022 70 Prozent der Bevölkerung aller Länder geimpft sein sollten. Legende: Reuters / Archiv

6:38 Impfpflicht im Gesundheitswesen und anderen Beschäftigten in Frankreich In Frankreich gilt ab Mittwoch für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Bei Missachtung droht eine Suspendierung ohne Fortzahlung des Lohns. Mindestens eine erste Impfung müssen nun Beschäftigte nachweisen, die im Krankenhaus- und Pflegebereich arbeiten, aber auch Feuerwehrleute, Beschäftigte des Zivilschutzes sowie die Beamten der Gendarmerie. Wer bislang nur die erste Impfdosis erhalten hat, muss zudem einen negativen Test auf der Arbeit vorlegen, bis er einen vollständigen Impfschutz hat. Ihre Impftermine dürfen die Beschäftigten ausdrücklich in die Arbeitszeit legen, um die Impfung zu erleichtern, hiess es. Die verschärften Corona-Regeln, zu denen auch die Impfpflicht für bestimmte Berufe gehört, hatten in Frankreich seit dem Sommer grossen Protest ausgelöst, auch am vergangenen Wochenende gingen Zehntausende auf die Strasse. Aufschub von der Suspendierung können Betroffene erhalten, wenn sie freie Tage oder Urlaub nehmen. Sobald sie die Impfung erhalten haben, endet auch die Sanktion, betonten die Behörden. Eine Entlassung wegen einer fehlenden Corona-Impfung sei nicht möglich, hiess es. Die Quote der vollständig Geimpften im Gesundheitsbereich lag in der vergangenen Woche bereits zwischen 84 und 91 Prozent. Wie vielen Beschäftigen tatsächlich Sanktionen drohen, weil sie noch keine erste Dosis erhalten haben, ist nicht bekannt. Legende: Keystone / Symbolbild

4:38 Bundesstaat New York: Richter blockiert Impfpflicht für medizinisches Personal Ein Bundesrichter hat am Dienstag den Bundesstaat New York vorübergehend daran gehindert, medizinisches Personal zur Impfung zu zwingen. Richter David Hurd in Utica erliess die Anordnung, nachdem 17 Angehörige aus dem Gesundheitswesen, darunter Ärzte und Krankenschwestern, in einer Klage am Montag behaupteten, ihre Rechte seien durch ein Impfstoffmandat verletzt worden. Sie monierten insbesondere, das Mandat verweigere religiöse Ausnahmen. Der Richter gab dem Bundesstaat New York bis zum 22. September Zeit, auf die Klage vor dem Bundesgericht in Utica zu antworten. Der Staat erliess die Anordnung Ende August, wonach bis zum 27. September mindestens eine erste Impfung für Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Krankenhäusern und Pflegeheimen erforderlich ist. Legende: Angestellte eines Spitals in Brooklyn, New York Reuters

1:11 BAG lanciert Impfkampagne für Jugendliche Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz ist bis heute geimpft. Bei den Jugendlichen ist die Quote jedoch tief, die Infektionszahlen dafür hoch. Das BAG will den Jungen die Impfung deshalb mit einer speziell auf die Jugendlichen ausgerichteten Kampagne schmackhaft machen – nicht auf Plakaten, aber auf Instagram, Snapchat, TikTok und Co. 01:22 Video BAG lanciert Impfkampagne für Jugendliche Aus Tagesschau vom 14.09.2021. abspielen