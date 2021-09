Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:11 Italien plant Zertifikatspflicht In Italien soll ab dem 15. Oktober ein sogenannter Grüner Pass für alle Beschäftigten obligatorisch werden. Regierungskreisen zufolge soll dann eine entsprechende Verordnung in Kraft treten, die das Kabinett noch heute beschliessen will. Das Zertifikat zeigt an, dass der Inhaber wenigstens eine Impfdosis erhalten hat, negativ getestet ist oder vor kurzem von Corona genesen ist. Es wäre die erste solche Bestimmung für alle Beschäftigten im öffentlichen und privaten Sektor in einem europäischen Land. Die meisten politischen Parteien und die grossen Arbeitgeberverbände unterstützen die Massnahme in der Hoffnung, dass damit künftig Lockdowns vermieden werden. Es gab aber immer wieder Proteste dagegen in den vergangenen Wochen. Beschäftigte, die keinen solchen Pass vorweisen, sollen ohne Bezahlung von der Arbeit freigestellt werden. Wer trotzdem zur Arbeit geht, muss mit einer Geldbusse von bis zu 1000 Euro rechnen. 02:28 Video Der «Green-Pass» wird mehrheitlich akzeptiert in Italien Aus Tagesschau vom 08.09.2021. abspielen

19:18 Ansturm auf Impfzentren Die Zahl der Covid-19-Impfungen ist im Kanton Aargau stark angestiegen. In der vergangenen Woche liessen sich ein Viertel mehr Personen impfen als eine Woche zuvor. Auch in der laufenden Woche sei eine höhere Impfnachfrage zu beobachten als noch vor der Einführung der Zertifikatspflicht, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Donnerstag mit. Zwischen Montag und Mittwoch erhielten im Kanton 6929 Personen eine erste Covid-19-Impfung. Rund 60 Prozent der Gesamtbevölkerung sind demnach einmal geimpft. Die Nachfrage nach Covid-Zertifikaten nahm ebenfalls zu. Am kommenden Montag wird das neue Impfzentrum im Shoppi Tivoli in Spreitenbach eröffnet. Dieses wird vom Kantonsspital Baden betrieben. Seit dem 16. August finden an Aargauer Kantons- und Berufsschulen an ausgewählten Tagen Covid-19-Impfungen statt. An diversen Schulstandorten erhielten bislang 1687 Personen eine erste Impfung.

18:27 Zwei Walliser Wirte angezeigt Zwei Walliser Restaurantbetreiber sind bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden, weil sie in ihren Lokalen Kunden ohne Covid-Zertifikat Eintritt gewährt hatten. Die fehlbaren Kunden müssen eine Busse bezahlen. Falls diese die Zahlung der Busse verweigern, erfolgt ebenfalls eine Anzeige. In dieser Woche hat die Kantonspolizei mit Unterstützung der Gemeindepolizeikorps mehrere Kontrollen in Restaurants, Fitness- und Sportzentren zu Präventionszwecken durchgeführt, wie sie am Donnerstag mitteilte. Seit Montag gelten in diesen Lokalen die neuen Vorschriften. 02:25 Video Walliser Wirte proben den Aufstand Aus Schweiz aktuell vom 14.09.2021. abspielen

17:37 Hochschule Luzern übernimmt Testkosten bis Ende Oktober Die Hochschule Luzern (HSLU) übernimmt ab 1. Oktober die Kosten für Coronatests für Studierende und Weiterbildungsteilnehmende. Sie will zudem zusätzliche Test-Infrastrukturen aufbauen. Zum Semesterstart kommt auch an der HSLU die Zertifikatspflicht. Für die über 8000 Studierenden und Mitarbeitenden der Hochschule gilt ab Montag die Zertifikatspflicht. Wer weder genesen noch geimpft ist, muss einen Coronatest vorweisen. Um das Test-Prozedere mittelfristig zu vereinfachen, arbeite man daran, an verschiedenen Standorten zusätzliche Test-Infrastrukturen aufzubauen, schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster die HSLU auf ihrer Webseite. Die Kosten für solche Tests trägt der Bund voraussichtlich nur noch bis Ende September. Die Hochschule habe sich daher entschieden, während einer Übergangsphase bis zum 31. Oktober den Studierenden und Weiterbildungsteilnehmenden die Testkosten zurückzuerstatten. Wer die Tests danach zahlt, ist jedoch offen.

17:01 Kanton Schaffhausen weitet Impfangebot aus Im Kanton Schaffhausen soll das Impfangebot weiter ausgebaut werden. Ab dem kommenden Montag können sich impfwillige Personen an bestimmten Daten in verschiedenen Gemeinden ohne Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen, wie der Kanton mitteilt. Alle Personen, die bis anhin im Kanton Schaffhausen auf der Intensivstation aufgrund eines schweren Verlaufs von Covid-19 behandelt wurden, seien nicht geimpft gewesen, heisst es weiter. Die Covid-19 Impfung biete noch immer den sichersten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

16:36 Swissmedic prüft Gesuche für dritte Dosis von Pfizer und Moderna Das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic prüft Gesuche von Pfizer und Moderna für eine dritte Dosis der Corona-Impfstoffe. Es geht um eine Anpassung der bestehenden Dosierungsempfehlungen und eine Zulassungserweiterung. Pfizer Schweiz und Moderna Switzerland hätten in der vergangenen Woche Gesuche für die so genannte Booster-Impfung eingereicht, teilte Swissmedic am Donnerstag mit. Gesuche im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie würden prioritär behandelt, aber ohne Abstriche bei der inhaltlichen Prüfung. Swissmedic prüft Zulassungserweiterung für eine dritte Dosis #Booster der Covid-19 Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Modernahttps://t.co/zJ9FsxzWvf — Swissmedic (@Swissmedic_) September 16, 2021

15:41 Simbabwe: Ohne Impfung kein Lohn Inmitten der Corona-Pandemie streicht die Regierung des südafrikanischen Staates Simbabwe Impfverweigerern unter seinen Staatsbediensteten künftig den Lohn. Der zuständige Leiter des rund 300'000 Mitarbeiter starken öffentlichen Dienstes bestätigte am Donnerstag in einem Rundschreiben entsprechende Ankündigungen von Justizminister Ziyambi Ziyambi. «In Übereinstimmung mit dem Kabinettsbeschluss werden alle Staatsdiener unverzüglich geimpft; nicht geimpften Mitarbeitern wird nicht erlaubt, sich zur Arbeit zu melden», heisst es in dem Schreiben von Jonathan Wutawunashe. Wer nicht geimpft sei, müsse zu Hause bleiben. Legende: Keystone

15:00 Fehr: «Eine Übergangsphase mit Gratistests wäre sinnvoll» Die Fragerunde ist eröffnet. Eine Journalistin befragt Mario Fehr zu möglichen Gratistests. «Ich fände eine Übergangsphase mit Gratistests sinnvoll. Auch, dass Geimpfte ab und an einen Test machen könnten.»

14:55 Kantonsärztin Meier: «Das Zertifikat soll Sicherheit vermitteln» Kantonsärztin Christiane Meier äussert sich ebenfalls. «Jede Person kann selbst wählen, wie er oder sie seinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie beitragen möchte.» Das Zertifikat soll Sicherheit vermitteln und nicht einfach zugänglich sein. «Die konsequente Kontrolle schulden wir allen: beispielsweise den ausgelaugten Pflegepersonen oder denjenigen Personen, welche ihre Operation verschieben mussten.»

14:49 80 Prozent der Kontrollen in Restaurants Die Restaurants-Kontrollen im Kanton würden 80 Prozent ausmachen, so Werner Schmid, Chef Regionalpolizei der Kantonspolizei Zürich. «Die Betriebe haben gut mitgemacht.» Der allergrösste Teil der Bevölkerung sowie das Gewerbe würden sich an die Vorgaben halten. «Ich bedanke mich.»

14:45 Cometta: «Möchte mich bei allen bedanken, welche diese neuen Regeln mittragen» Cometta erklärt, dass die neuen Regeln einen grossen Aufwand darstellen würden – auf allen Seiten. «Ich möchte mich bei allen bedanken, welche diese neuen Regeln mittragen.» Auch für die Polizei seien die Kontrollen eine grosse Zusatzbelastung. Man könne diese Krise nur gemeinsam lösen, so Cometta. «Irgendwo kommt irgendwann ein Licht am Ende des Tunnels.»

14:42 Winterthurer Stadträtin: «Es ist wichtig, dass man miteinander spricht» Nun hat die Winterthurer Stadträtin Katrin Cometta das Wort. «Es ist wichtig, dass man miteinander spricht.» Die Polizei würde das Gespräch jeweils suchen, den Betrieben auch Hilfe anbieten, wie diese die Massnahmen durchführen müssten. «Die Regeln funktionieren gut.» 00:54 Video Katrin Cometta: «Es geht darum, die Regeln umzusetzen» Aus News-Clip vom 16.09.2021. abspielen

14:40 Fehr: «Das 3G-System im Kanton Zürich hat sich bewährt» Das 3G-System im Kanton Zürich habe sich bewährt und sei das Richtige, so Regierungsrat Mario Fehr. «Es wäre möglicherweise auch eine Erleichterung, wenn wir die Tests noch ein wenig länger gratis anbieten könnten.»

14:39 Fast 600 Kontrollen durchgeführt – wenige Verzeigungen und Bussen Man habe seit Montag 598 Kontrollen durchgeführt. «Die Menschen begegneten uns bei den Kontrollen freundlich.» Man habe bisher nur drei Verzeigungen und zwei Ordnungsbussen aussprechen müssen. «Es gibt ein grosses Verständnis für die Massnahmen», so Fehr. 00:45 Video Mario Fehr: «Es gibt ein grosses Verständnis für die Massnahmen» Aus News-Clip vom 16.09.2021. abspielen

14:36 Fehr: «Waren besser vorbereitet als in früheren Zeiten der Pandemie» Die Medienkonferenz beginnt. Regierungsrat Mario Fehr eröffnet die Veranstaltung. «Über 43'000 Schutzkonzepte haben wir seit Beginn der Pandemie im Kanton angeschaut. Seit Montag haben wir die neuen Bundesvorschriften, welche wir umzusetzen haben.» Man sei besser vorbereitet gewesen als in früheren Zeiten der Pandemie, so Fehr. «Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert.»

14:24 Zehn Prozent weniger Studierende an der Uni Basel Die Universität Basel rechnet für das Herbstsemester 2021 mit einem Rückgang der Studienanfänger. Rund 1400 Studierende werden neu beginnen. Das sind 150 weniger als vor einem Jahr. Den Rückgang der Neustudierenden führt die Universität auf die Corona-Pandemie zurück: Vor einem Jahr hätten viele weder reisen können noch einen Job gefunden. Darum hätten sie gleich nach dem Gymnasium mit dem Studium begonnen. Dieses Jahr würden wieder viele ein Zwischenjahr einlegen, bevor sie das Studium aufnehmen, schreibt die Universität. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist gemäss Communiqué, dass im Kanton Basel-Stadt dieses Jahr deutlich weniger Gymnasiasten die Matura abgeschlossen haben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Präsenz-Unterricht Uni Zürich erwacht ganz langsam aus dem Corona-Schlaf 03.05.2021 Mit Audio

14:19 Erster Kanton zieht Bilanz Seit Montag gelten in der Schweiz die neuen Regeln bezüglich dem Covid-Zertifikat. Die Ausweitung betrifft unter anderem Restaurants. Wie fällt die Bilanz der ersten Tage aus? Als erster Kanton teilt der Kanton Zürich heute seine Erfahrungen mit. An der Medienkonferenz in Winterthur um 14:30 Uhr treten unter anderem Regierungsrat Mario Fehr sowie die Winterthurer Stadträtin Kathrin Cometta auf. Sie können die Medienkonferenz hier im Stream live mitverfolgen.