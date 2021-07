Der Ticker startet um 6:00 Uhr

3:14 US-Behörde empfiehlt wegen Delta-Variante wieder Maskentragen Keine Maskenpflicht mehr für Geimpfte – so hat es die US-Gesundheitsbehörde eigentlich verkündet. Aber nun macht sie ihre Empfehlung vom Mai rückgängig. Die Delta-Variante zwingt die Experten dazu. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt künftig wieder das Maskentragen. Auch wer vollständig geimpft ist, soll in öffentlichen Räumen wieder Mund und Nase bedecken. Das gilt auch für Schulen. Allerdings nur in den Teilen des Landes, wo sich das Virus besonders stark ausbreitet. Besonders stark sind die Fallzahlen zuletzt in vielen südlichen US-Bundesstaaten gestiegen.

1:31 US-Regierung prüft Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter Die US-Regierung erwägt, für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht einzuführen. «Das wird zur Zeit geprüft», sagte US-Präsident Joe Biden auf die Frage einer Journalistin nach einer Impfpflicht für Angestellte des Bundes. «Aber falls Sie nicht geimpft sind, dann sind Sie nicht annähernd so intelligent wie ich dachte», sagte Biden weiter. Der Demokrat Biden hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die Impfkampagne in den USA tritt inzwischen jedoch auf der Stelle – und das trotz einer Fülle an Impfstoffen und vielen Impfanreizen. Politisch könnte aber selbst eine auf die Angestellten der Regierung begrenzte Impfpflicht heikel werden: Viele Republikaner dürften dies als Eingriff in die individuelle Freiheit zurückweisen. Erst am Montag hatte das Veteranenministerium erklärt, dass die medizinischen Mitarbeiter der Krankenhäuser für die früheren Militärangehörigen sich nun gegen das Coronavirus impfen lassen müssen. Bei der Anordnung handelte es sich um die erste Impfpflicht einer grösseren Bundesbehörde. Legende: Reuters

22:21 Rückgang bei Neuinfektionen in den Niederlanden Die Niederlande registrieren einen starken Rückgang bei Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen wurden zwar mehr als 37’000 neue Infektionen festgestellt, das sind aber 46 Prozent weniger als in der Vorwoche, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 215 Fällen pro 100’000 Einwohnern. Hingegen stiegen die Patientenzahlen in Spitälern stark an. Nachdem die Regierung in Den Haag Ende Juni fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben hatte, war die Zahl der Neuinfektionen Anfang Juli explosionsartig gestiegen. Die Regierung liess daraufhin Diskotheken und Bars schliessen. Auch Festivals und Partys wurden wieder verboten. Diese Massnahmen gelten vorerst bis zum 13. August.

21:27 Israel will Impfung von Fünf- bis Elfjährigen erlauben Israel will in extremen Ausnahmefällen eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen gegen das Coronavirus erlauben. Solche Ausnahmen könnten für Kinder gelten, die besonders gefährdet seien, im Falle einer Corona-Infektion schwer zu erkranken oder zu sterben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dies könne zum Beispiel bei extremer Fettleibigkeit, schweren chronischen Lungenkrankheiten oder Herzproblemen der Fall sein. Grundsätzlich sei eine Impfung für Kinder in dem Alter derzeit kein Thema. Es gehe darum, die Zahl der Genehmigungen in solchen Fällen niedrig zu halten. Die Gruppe der bis Neunjährigen hat inzwischen im Altersvergleich den höchsten Anteil bei den Neuinfektionen. In Israel steigen die Neuinfektionen weiter an. Die meisten neuen Fälle gehen auf die Delta-Variante des Virus zurück.

20:53 Bhutan im Himalaya mit grossem Impfeffort Das Königreich Bhutan im Himalaya hat innerhalb einer Woche rund 90 Prozent der Erwachsenen in zweites Mal gegen Covid-19 impfen lassen. Das entspreche rund 62 Prozent der etwa 770’000 Einwohner des kleinen Königreichs, sagte eine Sprecherin des UNO-Kinderhilfswerks Unicef, Link öffnet in einem neuen Fenster. Bhutan konnte so schnell impfen, nachdem es hunderttausende Impfdosen geschenkt bekommen hatte – darunter 500’000 Dosen Moderna von den USA und 250’000 Dosen Astra-Zeneca von Dänemark, wie Daten von Unicef zeigen. Viele Entwicklungsländer haben Mühe, überhaupt an Impfdosen zu kommen. Den ersten Corona-Impfstoff hatte Bhutan von Indien geschenkt bekommen. Bis Anfang April wurden damit mehr als 85 Prozent der Erwachsenen geimpft. Die Impfkampagne ist in Bhutan eine besondere Herausforderung: Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen teilweise weit hinauf in die Bergregionen steigen, um die Menschen zu erreichen. Das Land blieb aber so auch weitgehend von der Pandemie verschont. Knapp 2500 Infektionen und zwei Todesfälle wurden bislang amtlich erfasst. Legende: Mitarbeiter des Gesundheitswesens steigen oft zu Fuss mit den Impfdosen zur Bevölkerung in der Bergregion. Unicef Bhutan

19:53 Rasche Wirtschaftserholung – aber vorwiegend für die Industrieländer Viele Industrieländer erholen sich wirtschaftlich rasch von der Coronakrise. Ganz anders sieht die Prognose für Schwellen- und Entwicklungsländer aus. Die Ungleichheit nimmt gemäss dem Internationalen Währungsfonds (IWF) weiter zu. Industrieländer können mit einem Wachstum von 5.6 Prozent (+0.5 Prozentpunkte) rechnen. Für Entwicklungs- und Schwellenländer wurde die Prognose hingegen um 0.4 Prozentpunkte auf 6.3 Prozent gesenkt. Die Konjunkturaussichten vieler Staaten hängen laut dem IWF direkt vom Zugang zu Corona-Impfstoffen ab. Verlierer aus der Coronakrise sind unter anderem die Staaten Asiens, die derzeit mit einer neuen Corona-Infektionswelle umgehen müssen. Neben Indien zählt der IWF auch Malaysia, Thailand, Vietnam, die Philippinen und Indonesien dazu. Die Wachstumsprognose für China wurde ebenfalls gesenkt, allerdings vor allem wegen abnehmender staatlicher Unterstützung für die Wirtschaft. Die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft soll dieses Jahr um 8.1 Prozent wachsen. Legende: In Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, stehen ganze Stadtquartiere unter Quarantäne wegen der vierten Infektionswelle im Land. Keystone

19:09 In Tokio steigen die Infektionszahlen Während der Olympischen Spiele ist die Zahl der Neuinfektionen in Tokio auf einen Rekordstand gestiegen. Trotzdem sieht die Regierung keinen Grund zum Abbruch der Veranstaltung. Am Dienstag wurden 2848 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Regierungschef Yoshihide Suga erklärte, er sei «nicht besorgt». Experten befürchten jedoch, dass Neuinfektionen noch während der Spiele auf über 3000 Fälle steigen könnten. Tokio befindet sich derzeit im vierten Corona-Notstand, nachdem die Delta-Variante des Virus eine fünfte Infektionswelle ausgelöst hatte. Nicht die Olympia-Teilnehmer seien das Hauptproblem, sagte der Politologe Koichi Nakano. Vielmehr sei es der Umstand, dass die Spiele zu einem Zeitpunkt stattfänden, in dem die Bevölkerung über den immer wieder verlängerten Corona-Notstand zunehmend «frustriert» sei. Das Interesse an den Spielen trage dazu bei, dass viele Menschen nicht zu Hause blieben. Neben Tokio breitet sich das Virus derzeit auch in den Nachbarpräfekturen Chiba und Kanagawa aus.

18:05 Kinder stecken Corona gut weg Kinder sind deutlich besser gewappnet gegen das Coronavirus als Erwachsene: Sie stecken sich seltener an, haben mildere Symptome und ihre Immunabwehr ist nach durchgestandener Infektion stabiler als die von Erwachsenen. In Familien mit einer infizierten Person steckten sich im Schnitt ein Drittel der Kinder an, während es von den Erwachsenen 58 Prozent traf. Während nicht einmal ein Zehntel der angesteckten Erwachsenen symptomfrei blieben, war 45 Prozent der Kinder nichts anzumerken. Selbst die Kleinen, die Beschwerden entwickelten, litten viel weniger als Erwachsene. Bei unter Zwölfjährigen trat einzig die Störung des Geschmackssinns auf. Hingegen wurden Husten und Fieber nur bei über Zwölfjährigen festgestellt. Ein Jahr nach der Infektion zeigen Kinder zudem stärkere und länger anhaltende spezifische Antikörperspiegel als Erwachsene - sogar wenn sie nur geringe oder gar keine Symptome entwickelt hatten. Diese Erkenntnisse zeigte eine Studie der Universitätskliniken in Heidelberg, Tübingen, Ulm und Freiburg, Link öffnet in einem neuen Fenster. Für die Studie wurden 328 Familien mit mindestens einem an Covid-19 erkrankten Familienmitglied mehrfach untersucht. Insgesamt nahmen 548 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren und 717 Erwachsene teil. Legende: Nach einer Infektion zeigen Kinder einen stärkeren Antikörperspiegel als Erwachsene. Keystone

17:45 Über vier Millionen Menschen in der Schweiz geimpft In der Schweiz sind mittlerweile über 4'076'546 Menschen vollständig geimpft. Vom 20. Juli bis 26. Juli sind 284'990 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Damit sind 47.2 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz vollständig geimpft. Dies geht aus der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Link öffnet in einem neuen Fenster hervor. Hingegen sank im Vergleich zur Vorwoche die Impfkadenz um 20 Prozent. Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 8'878'473 Impfungen verabreicht.

17:14 Briten leiden unter der «Pingdemie» In Grossbritannien sorgen die geltenden Quarantäneregeln in der Wirtschaft für grosse Schwierigkeiten. Hunderttausende Menschen konnten nicht zur Arbeit gehen, weil sie von ihrer Corona-App «gepingt» wurden, also eine Nachricht erhalten haben, dass sie einen engen Corona-Kontakt hatten. Damit werden sie aufgefordert, daheim in Quarantäne zu bleiben. Wegen dieser «Pingdemie» bleiben Regale in den Supermärkten leer, Kehrichtcontainer voll und Züge, Busse sowie U-Bahnen fahren nicht. Die Regierung hat darum Ausnahmeregeln für Beschäftigte in strategisch wichtigen Bereichen wie Transport und Lebensmittelhandel zugelassen. Statt einer Quarantäne soll jetzt auf tägliche Tests umgestellt werden, um die Branchen am Laufen zu halten. Mit einem negativen Testergebnis könnten Angestellte weiterarbeiten, auch wenn sie «gepingt» worden sind. Trotz der Delta-Variante sinkt nun glücklicherweise die Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien deutlich. Als Erklärung werden das Ende der Fussball-EM und die Sommerferien genannt.

16:49 Das Covid-Zertifikat – der «Grüne Pass» – in der EU Als Gegenstück zum Schweizer Covid-Zertifikat gilt in der Europäischen Union der «Grüne Pass». Dieser ist in der aktuellen Sommerferienzeit besonders wichtig. Der digitale Impfnachweis befreit unter anderem von der Test- und Quarantänepflicht. In einigen Ländern ist er auch notwendig für den Aufenthalt in Restaurants oder der Fahrt in Fernzügen. Hier der Vergleich mit unseren Nachbarländern und Feriendestinationen. 02:15 Video Frankreich führt Gesundheitspass ein Aus Tagesschau vom 26.07.2021. abspielen

16:19 Unicef warnt vor Folgen von Schulschliessungen Die Schliessung von Schulen wegen der Corona-Pandemie drohen in vielen Ländern auf Jahrzehnte hinaus spürbare verheerende Folgen zu haben. Davor warnt das UNO-Kinderhilfswerk Unicef. Derzeit falle der Unterricht für mehr als 600 Millionen Kinder aus, sagte Unicef-Sprecher James Elder in Genf. In Afrika sässen 40 Prozent der Kinder im schulpflichtigen Alter nicht im Unterricht. 37 Millionen seien schon vor der Corona-Pandemie nicht zur Schule gegangen. Hinzugekommen seien 32 Millionen Kinder, weil Schulen geschlossen sind oder viele junge Leute nach Schulschliessungen nicht zurückkehrten. Nur wenige Schulen in Afrika könnten überhaupt Fernunterricht anbieten. «Bildung, Sicherheit, Freunde und Verpflegung sind ersetzt worden durch Angst, Gewalt und Schwangerschaften unter Teenagern», sagte Unicef-Sprecher Elder. Die Folgen seien noch jahrzehntelang zu spüren: Nach einer Studie der Weltbank dürfte die Generation, die heute pandemiebedingt den Unterricht verpasst, in ihrem Leben weniger Einkommen haben als mit Schulbildung. Mit jedem Jahr Schulbildung sei das Verdienstpotenzial laut Unicef zehn Prozent höher. Die Wiedereröffnung der Schulen dürfe angesichts der Impfstoffknappheit in ärmeren Ländern nicht warten, bis alle Lehrer und Kinder gegen das Coronavirus geimpft seien, sagte Elder. Regierungen und Geberländer müssten mehr investieren, um Kinder und Jugendliche in Schulen zurückzuholen. Auch Schwangere junge Frauen und jugendliche Mütter müssten weiter die Schule besuchen dürfen. Legende: In einer Schule in Ivory Park in Südafrika desinfiziert ein Angestellter Stühle nach einem Corona-Ausbruch. Reuters

15:40 Basler Nachtclubs bleiben riskant für Ansteckungen In Clubs in der Stadt Basel haben sich bislang 91 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Infektionen erfolgten in sechs Clubs, wie das Basler Gesundheitsdepartement mitteilte. Die grosse Mehrheit der Neuinfizierten sei ungeimpft gewesen; lediglich fünf der Betroffenen waren immunisiert. 25 der Angesteckten wohnen nicht im Stadtkanton. Die meisten Neuinfektionen in Basel-Stadt sind demnach auf das Nachtleben zurückzuführen, obwohl der Einlass in Clubs nur mit einem Covid-Zertifikat erlaubt ist. Vom 29. Juni bis 26. Juli wurden in Basel insgesamt 342 Neuinfektionen registriert. Die Ansteckungen im Nachtleben machen dabei 30 Prozent aus, gefolgt von Reisen mit 27 Prozent und Infektionen in der Familie mit 22 Prozent.

15:00 Grossbritannien wird im September die Pandemie überwunden haben Grossbritannien könnte nach Ansicht des Epidemiologen Neil Ferguson vom Imperial College in einigen Wochen die Pandemie überwunden haben. Er sei zuversichtlich, dass man Ende September oder im Oktober auf den grössten Teil des Pandemie-Geschehens zurückblicken könne, sagt er dem BBC Radio 4. Grund sei der Impferfolg: «Der Effekt der Impfungen ist riesig und verringert das Risiko von Hospitalisationen und Todesfällen.» In Grossbritannien fallen seit sechs Tagen die täglichen Neuinfektionen. Allein in London gingen in dieser Zeitspanne die Fallzahlen um 57 Prozent zurück. «Wir werden zwar immer noch das Coronavirus unter uns haben, es werden noch Menschen an Covid-19 sterben, aber die Pandemie wird dann hinter uns liegen», sagte Ferguson. Legende: Neil Ferguson vom Imperial College in London. Reuters

14:14 Kanton Bern mahnt, Kontaktdaten in Restaurants zu erheben Auch wenn viele Corona-Schutzmassnahmen unterdessen aufgehoben worden sind, gilt in Innenräumen wie Restaurants noch immer eine Pflicht zur Erhebung von Kontaktdaten. Der Kanton Bern vermutet, dass dies nicht mehr überall gleich gut befolgt wird und hebt den Mahnfinger. Die Gesundheitsdirektion sei auf möglichst lückenlose Daten angewiesen, heisst es in einer Mitteilung. Nur so sei es möglich, mit einem gezielten «Testen und Tracen» Corona-Ausbrüche rasch ausfindig zu machen und lokal oder regional einzudämmen. Der Kanton Bern hat für die Bereitstellung der Daten eine zentrale Datenbank für die Gästedaten in Betrieb.

13:34 Das BAG meldet 853 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 853 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 703 . Das sind 29 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 19 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 101.4 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'084 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 167 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 67 Prozent ausgelastet . Davon sind 5 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 8'878'473 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 38'491 Personen pro Tag geimpft. Das sind 24.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 47.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.5 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:59 ZHAW-Studie: Gesellschaftlicher Druck zum Impfen nimmt zu Der gesellschaftliche Druck, sich impfen zu lassen, hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Dies zeigen erste Ergebnisse einer Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Jüngere verspürten dabei mehr Druck als Ältere. Der wichtigste Grund, warum sich jemand gegen Corona impfen lässt, ist laut der ZHAW der Schutz der eigenen Gesundheit. Die Angst vor der Pandemie spielt in allen Altersgruppen die geringste Rolle. Den über 65-Jährigen geht es vor allem um Selbstschutz und den Schutz der Gesamtbevölkerung. Bei den bis 24-Jährigen sind der Schutz von Risikogruppen, die Aussicht, wieder reisen zu können und die Beseitigung der negativen Auswirkungen der Pandemie die Hauptmotive. Personen mit Kindern unter 16 Jahren wurden zudem gefragt, ob sie diese impfen lassen würden. Rund 55 Prozent gaben an, dies auf jeden Fall oder wahrscheinlich zu tun. Die ZHAW hat für die Begleitstudie zum Impfzentrum Winterthur 9000 Personen befragt, die sich dort impfen liessen.

12:26 EU erlaubt Millionen-Hilfe für Fluggesellschaft Condor Deutschland darf die Fluggesellschaft Condor Flugdienst GmbH in Frankfurt mit einer staatlichen Beihilfe von 525.3 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission hat die Massnahmen genehmigt. Als oberste Wettbewerbshüterin der EU prüft die Kommission, ob durch Staatshilfen unfaire Vorteile für Unternehmen entstehen können. Man vertrete die Auffassung, dass die Pandemie als aussergewöhnliches Ereignis aussergewöhnliche Interventionen rechtfertige, heisst es in der Mitteilung der EU-Kommission. Im Mai hatte Condor einen neuen Investor gefunden, die 4050 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, hiess es. Die Fluggesellschaft hatte im vergangenen Jahr die drohende Insolvenz abgewendet und am 1. Dezember 2020 das Schutzschirmverfahren verlassen, in dem es umfassend saniert worden war. Legende: Ohne staatliche Unterstützung wäre Condor in der Pandemie wohl gegroundet. Reuters

11:23 EU erreicht 70 Prozent Erstimpfungsquote bei Erwachsenen In der EU haben 70 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte, haben zudem 57 Prozent der Volljährigen bereits den vollen Impfschutz. Damit habe Europa im weltweiten Vergleich aufgeholt. Unter anderem waren etwa die USA oder Israel zunächst deutlich schneller darin, der Bevölkerung Impfangebote zu machen. Man müsse die Anstrengungen aber beibehalten, so von der Leyen. «Die Deltavariante ist sehr gefährlich.» Sie rufe daher jeden und jede dazu auf, sich impfen zu lassen, sofern die Möglichkeit dazu bestehe. Legende: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gab heute den aktuellen Impfstand bekannt. Keystone