Der Ticker startet um 5:38 Uhr

20:55 USA verdoppeln Impf-Spende: Biden sagt weitere 500 Millionen Dosen zu Die USA wollen im Kampf gegen Corona weitere 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Es handle sich dabei um eine «historische Verpflichtung», sagte US-Präsident Joe Biden zum Auftakt eines virtuellen Corona-Gipfel in Washington. Die Dosen von Pfizer/Biontech sollten in den USA produziert werden und an ärmere Länder gehen. Diese Spende sei an keine Bedingungen geknüpft, hiess es aus dem Weissen Haus. Gleichzeitig rief Biden andere Industrieländer zu grosszügigen Spenden auf. Die USA hatten bereits vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall im Juni eine Spende von 500 Millionen Impfdosen angekündigt. Die Impfdosen wollen die USA von den Herstellern zu einem «nicht gewinnorientierten Preis» kaufen. Insgesamt belaufen sich die Zusagen der USA damit auf 1.1 Milliarden Impfdosen-Spenden. Man habe bisher rund 160 Millionen dieser Dosen in etwa hundert Länder geliefert - darunter Peru, Pakistan, Sri Lanka oder Äthiopien. Täglich würden weitere Dosen verschickt. Man arbeite ausserdem daran, die Produktionskapazitäten in den USA weiter auszubauen. 02:21 Video USA spenden weitere 500 Millionen Impfdosen Aus Tagesschau vom 22.09.2021. abspielen

19:48 Willisau will keine Corona-Demonstration in der Stadt Die Luzerner Stadt Willisau will keine kurzfristige Demonstration von Kritikern der Corona-Massnahmen im Ort dulden. Dies gab die Stadtregierung am Mittwochabend bekannt. Zuvor hatten Massnahmen-Gegner zu einer Demo aufgerufen, nachdem die Stadt Bern für eine solche Kundgebung ebenfalls keine Bewilligung erteilt hatte. Der Stadtrat habe kein Gesuch für eine Demo erhalten, teilte er am Mittwochabend mit. Er bewillige daher eine allenfalls in Willisau am Donnerstagabend geplante Demo nicht. Der Willisauer Stadtrat appellierte «eindringlich» an die Bevölkerung, nicht an einer möglichen unbewilligten Kundgebung teilzunehmen. Die Polizei werde vor Ort sein, erklärte die Stadtbehörde. In verschiedenen Medien und Infokanälen riefen Organisatoren am Mittwoch zu einer Kundgebung beim Zehntenplatz in Willisau auf. Die Stadt wurde den Angaben zufolge weder über ein solches Vorhaben informiert noch wurde mit ihr Kontakt aufgenommen. Der Stadtrat toleriere solche unbewilligten Kundgebungen grundsätzlich nicht, hiess es.

19:18 Frankreich will Verlängerung der Corona-Nachweispflicht ermöglichen Frankreichs Regierung will auch nach Mitte November die Pflicht zu einem Corona-Nachweis verhängen können. Die aktuelle Regelung ist zeitlich begrenzt. Man werde die Möglichkeit, den sogenannten Gesundheitspass bei entsprechender epidemischer Lage auch darüber hinaus nutzen zu können, verlängern müssen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch in Paris. Wegen einer sich verbessernden Infektionslage sollen ab 4. Oktober etwas lockere Regeln gelten. In Départements mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 entfällt dann die Maskenpflicht in der Grundschule, wie Attal sagte. Ausserdem werde es in den Gegenden dann keine Obergrenzen bei Veranstaltungen oder in Gebäuden mehr geben.

17:58 Deutscher Gesundheitsminister Spahn warnt vor «Pandemie-Extremismus» Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht zum Einschreiten gegen Hass aufgerufen. Nach 18 harten Monaten für die Gesellschaft dürften aus Spannungen nicht Spaltungen werden, sagte der CDU-Politiker. «Deswegen sollten wir klar und entschieden zu jeder Form von Pandemie-Extremismus Nein sagen», fügte er hinzu. Die Hintergründe der Tat in Idar-Oberstein machten «nicht nur traurig, sondern auch wütend». Ein 49 Jahre alter Deutscher sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, dem 20 Jahre alten Tankstellen-Kassierer am Samstag in den Kopf geschossen zu haben. Dieser hatte ihn zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen. Spahn zeigte sich erschüttert über die Tat und sprach von einem «kaltblütigen Mord», der nicht im Affekt geschehen sei.

16:28 Weniger Corona-Patienten in Berner Spitälern In den Spitälern des Kantons Bern liegen aktuell noch 72 Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Das ist merklich weniger als vor Wochenfrist, als noch 89 Covid-Kranke in den Spitälern behandelt werden mussten. In Intensivpflege befinden sich derzeit 19 Personen, wie aus den neusten Zahlen der bernischen Gesundheitsdirektion vom Mittwoch hervorgeht. Die meisten von ihnen benötigen künstliche Beatmung. Innerhalb von 24 Stunden wurden 198 neue laborbestätigte Coronafälle im Kanton Bern registriert. Todesfälle waren keine zu verzeichnen. Auch auf die ganze Schweiz gesehen sind Fallzahlen und Hospitalisierungen derzeit rückläufig. Am Mittwoch verzeichnete das BAG 63 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 41 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 19 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt werden aktuell 710 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt – 14 Prozent weniger als in der Vorwoche.

15:32 Swiss fliegt im Winter wieder gleich viele Ziele an wie vor Corona Die Swiss fliegt diesen Winter wieder gleich viele Ziele an wie im Winter 2019 vor der Corona-Pandemie. Insgesamt würden 90 Destinationen bedient, teilte die Airline bei der Veröffentlichung des ersten Teils ihres Winterflugplans mit. Allerdings fliegt die Swiss weniger häufig: Insgesamt sei geplant, im Winterflug-Programm wieder rund die Hälfte der Kapazität von 2019 anzubieten, gab die Lufthansa-Tochter bekannt. Ab Zürich stehen den Passagieren 81 Destinationen zur Auswahl, ab Genf 26. Einige klassische Sommerziele vor allem in der Mittelmeerregion sowie in Südost- und Osteuropa werden nun auch im Winter angeflogen wie beispielsweise Alicante, Malta, Marseille, Palermo und Thessaloniki. Zudem fliegt die Airline nach Sarajewo, Tallinn und Tirana. Ab Mitte Dezember plant die Swiss zudem ihre Langstreckenverbindung von Genf nach New York an ausgewählten Tagen wieder aufzunehmen. Der Winterflugplan gilt vom 31. Oktober 2021 bis zum 27. März 2022. 02:09 Video Aus dem Archiv: Stellenabbau bei der Swiss Aus Tagesschau vom 06.05.2021. abspielen

14:48 Deutschland: Kein Lohn für Ungeimpfte bei Corona-Quarantäne Muss in Deutschland eine nicht-geimpfte Person in Corona-Quarantäne, erhält sie ab dem 1. November keine Erwerbsentschädigung mehr. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mehrheitlich in einem Beschluss. Betroffen sind davon nur Menschen, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können.

14:07 Bezirksgericht Zürich spricht Maskengegnerin gleich doppelt frei Das Bezirksgericht Zürich hat eine 44-jährige Maskengegnerin gleich doppelt freigesprochen: Einerseits, weil nicht bewiesen sei, dass sie wirklich an der Demonstration teilgenommen habe. Andererseits wegen eines Bundesgerichtsurteils vom September. In diesem Grundsatzentscheid kamen die Lausanner Richter zum Schluss, dass die Corona-bedingten, starken Teilnehmerbeschränkungen für Demonstrationen unverhältnismässig gewesen seien. Am 25. Januar diesen Jahres trafen sich zwischen 50 und 100 Maskengegnerinnen und -gegner beim Walcheturm in Zürich. Sie demonstrierten gegen den Entscheid, dass nun auch Primarschülerinnen und -schüler Masken tragen sollten. Etwas entfernt davon, auf der anderen Strassenseite, filmte die 44-jährige Hausfrau die Szene. Sie sei nicht Teil der Demo gewesen, betonte sie vor Gericht. Vielmehr sei sie «zufällig vorbeigekommen», weil sie in der Nähe einen Arzttermin gehabt habe. Legende: Das Zürcher Bezirksgericht an der Badenerstrasse. Keystone

13:36 Die aktuellen Coronazahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1894 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1680 . Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 307.56 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 63 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 41 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 19 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 710 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 228 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 15 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 27 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 5 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 43 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 38'034 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 10'236'498 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 29'583 Personen pro Tag geimpft. Das sind 0.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 53.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 8.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:14 USA wollen Impfspenden verdoppeln US-Präsident Joe Biden will heute beim virtuellen Corona-Gipfel eine Spende von weiteren 500 Millionen Impfdosen ankündigen. Die Dosen von Pfizer/Biontech sollten an ärmere Länder gehen, sagte eine hohe Regierungsbeamtin. Die Spende der USA sei an keine Bedingungen geknüpft. Die USA hatten bereits vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall im Juni eine Spende von 500 Millionen Impfdosen angekündigt. Insgesamt belaufen sich die Zusagen der USA damit auf 1.1 Milliarden Impfdosen-Spenden. Der für heute geplante virtuelle Online-Gipfel zur Corona-Pandemie verläuft parallel zur Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York und sollte am späten Nachmittag beginnen. Ziel sei es, Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter internationaler Organisationen mit Nichtregierungsorganisationen und der Privatwirtschaft zusammenzubringen, um sich auf eine «gemeinsame Vision zur Bekämpfung» von Corona zu einigen, hiess es vorab aus dem Weissen Haus. Legende: US-Präsident Joe Biden, flankiert von Aussenminister Antony Blinken (links) und John Kerry, dem Klimaschutzbeauftragten, an der UNO-Generaldebatte in New York. Reuters

12:50 Doch keine Demo am Donnerstag in Bern? Die führenden Köpfe der Bewegungen «Mass-Voll» und «Freiheitstrychler» wollen nach eigenen Angaben am Donnerstag nun nicht nach Bern reisen. Das teilten sie in einem Video mit, das sie am Dienstagabend nach dem Treffen mit dem Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause auf dem Bundesplatz drehten und in den sozialen Medien publizierten. Sie riefen ihre Sympathisanten dazu auf, ebenfalls nicht nach Bern zu reisen. «Ihr müsst mit Repressalien rechnen. Bleibt daheim.» Es sei besser, die Kräfte für die am Samstag in Uster (ZH) geplante Kundgebung zu bündeln. Auch alt SVP-Bundesrat Christoph Blocher sagte im Gespräch mit der «Rundschau», er empfehle den Trychlern, nicht gegen das Demonstrationsverbot zu verstossen. 00:33 Video Alt Bundesrat Blocher: «Ich empfehle, diesmal zuhause zu bleiben» Aus News-Clip vom 22.09.2021. abspielen

11:52 Massnahmen nicht umgesetzt: Obwalden schliesst einen Gastrobetrieb Der Kanton Obwalden hat einen Gastrobetrieb geschlossen, der die Corona-Massnahmen partout nicht umsetzen wollte. Der Betrieb dürfe erst wieder öffnen, wenn ein gültiges Schutzkonzept vorliege und dieses auch korrekt umgesetzt und eingehalten werde, teilte das Gesundheitsamt mit. Seit dem 13. September dürfen Restaurants, Bars, Freizeit-, Kultur- und Sportbetriebe sowie Veranstaltungen nur noch von Personen besucht werden, die ein Corona-Zertifikat vorweisen können. Dieses bestätigt, dass jemand gegen Covid geimpft, respektive davon genesen ist oder jüngst negativ getestet worden ist. Das Obwaldner Gesundheitsamt überprüfte im Kanton, ob diese Vorschriften eingehalten werden. Die Schutzkonzepte und die Zertifikatspflicht würden in den meisten Fällen umgesetzt, teilte es mit. In einigen Betrieben habe die Zugangskontrolle beanstandet werden müssen, nach Gesprächen seien die nötigen Verbesserungen vorgenommen worden. Ein Betrieb habe sich jedoch trotz mehrmaliger Hinweise geweigert, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, teilte das Gesundheitsamt mit. Er habe die Zertifikatspflicht nicht umgesetzt, auch weitere Massnahmen gegen das Coronavirus seien nicht eingehalten worden. Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts, sagte laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, es handle sich um einen Betrieb aus dem Bereich Restaurant, Bar und Club. Nähere Angaben zum Betrieb machte er nicht.

11:08 SBB leidet weiterhin unter der Coronakrise Die SBB hat im ersten Halbjahr 2021 einen Verlust von 389 Millionen Franken eingefahren. Das sind bereinigt 30 Millionen Franken mehr als im ersten Halbjahr 2020. Die SBB beförderte 41 Prozent weniger Passagiere als im Vergleichszeitraum 2019 vor der Coronakrise. Die Finanzsituation bleibt den Angaben zufolge sehr angespannt. Die Verschuldung ist angestiegen. Die Liquidität ist dank des Corona-Hilfspakets des Bundes für den öffentlichen Verkehr bis Ende 2021 gesichert.

10:51 Stadt Bern und Massnahmengegner können sich nicht einigen Es bleibt dabei: Die Stadt Bern wird am Donnerstagabend keine unbewilligten Corona-Kundgebungen tolerieren. Eine Einigung zwischen den Stadtbehörden und den Veranstaltern ist gescheitert. Gemeinderat Reto Nause hatte die Situation am Dienstag mit Vertretenden der Organisationen «Mass-Voll», «Freiheitstrychler» und «Freunde der Verfassung» besprochen. Die Kantonspolizei Bern wird für die öffentliche Sicherheit am Donnerstagabend mit einem Grossaufgebot im Einsatz stehen. Die Polizei teilt mit, dass der Grossteil der Polizeiwachen aufgrund der massiven Mehrbelastung im Kanton Bern daher am Donnerstag geschlossen bleibt.

10:06 Über 260'000 Unterschriften gegen Ende der Gratis-Tests eingereicht Über 260'000 Personen haben eine Petition unterschrieben, die weiterhin kostenlose Covid-Tests fordert. Die Petitionärin Maja Balmer hat die Unterschriften der Bundeskanzlei überreicht. Darin fordert sie zusammen mit 261'590 Personen den Bundesrat auf, die Corona-Tests zur Erlangung eines Covid-Zertifikats weiter gratis anzubieten, «genauso gratis, wie die Impfungen sind». So wäre die neue Zertifikatspflicht annehmbar und eine Zweiklassengesellschaft könnte vermieden werden. Sie sei nicht grundsätzlich gegen die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus, sondern es gehe ihr um die Ungleichbehandlung der Menschen in der Schweiz. Alle müssten die gleichen Grundrechte haben. Deshalb sollten Tests und Impfung entweder beide gratis bleiben, oder beide kostenpflichtig werden, sagte Balmer. 00:45 Video Über 260'000 Unterschriften gegen Ende der Gratis-Tests eingereicht Aus News-Clip vom 22.09.2021. abspielen

9:45 Gratistests: Gesundheitskommission macht Druck beim Bundesrat Die Kosten für Covid-Tests für asymptomatische Personen sollen weiterhin durch den Bund übernommen werden. Dies verlangt die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) in einem Schreiben an den Bundesrat. Die Kommission ist auf ihren Entscheid von Ende August zurückgekommen und ist nun doch nicht damit einverstanden, dass die Kosten für die Corona-Tests ab dem 1. Oktober nicht mehr vom Bund übernommen werden. Die SGK-N fordert den Bundesrat in einem Schreiben auf, seinen Entscheid zu revidieren, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Der Beschluss sei mit 16 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen gefasst worden. Beim Entscheid der Kommission von Ende August sei die Ausdehnung der Zertifikatspflicht noch kein Thema gewesen, heisst es zur Begründung.

8:54 Bündner Impfbus geht in die zweite Runde Vor einem Monat ist das Postauto, das zum Impfbus umfunktioniert wurde, losgefahren. Insgesamt wurden 38 Standorte, verteilt im ganzen Kanton, angefahren. Dabei hätten sich 3900 Personen impfen lassen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Nun ist der Bus bis Mitte Oktober, Link öffnet in einem neuen Fenster erneut unterwegs. Insgesamt seien bis jetzt in den Impfzentren, in den Arztpraxen und den Walk-In-Möglichkeiten rund 130'000 Erstimpfungen durchgeführt worden. 63.5 Prozent der Bündner Bevölkerung seien mindestens einmal geimpft. Legende: zvg

8:25 Shutdown in Millionenmetropole in China In der 10-Millionen-Metropole Harbin im Nordosten von China gibt es 16 neue Corona-Fälle. Zum ersten Mal seit Februar 2021. Deshalb wurde von den Behörden ein Shutdown ausgerufen: Kinos, Fitnessstudios und Salons wurden geschlossen. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch mit einem negativen Covid-Test verlassen.

6:06 Spahn erwartet Ende der Pandemie im Frühjahr 2022 Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet bis zum kommenden Frühjahr eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus und damit das Ende der Pandemie in Deutschland. «Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann haben wir die Pandemie im Frühjahr überwunden und können zur Normalität zurückkehren», sagt der CDU-Minister der «Augsburger Allgemeinen». Herdenimmunität werde immer erreicht, die Frage sei nur ob durch Impfung oder Ansteckung. «Die Impfung ist definitiv der sicherere Weg dorthin», so Spahn. Legende: Keystone