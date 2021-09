Der Ticker startet um 6:00 Uhr

0:44 US-Experten gegen generelle Corona-Auffrischungsimpfungen Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer nur für ältere Menschen und Risikogruppen. Die einflussreiche Gruppe von Wissenschaftlern kam nach stundenlanger Diskussion zu dem Schluss, dass vorliegende Daten eine allgemeine Einführung einer dritten Impfdosis für Menschen älter als 16 Jahre nicht rechtfertigten. Für Senioren über 65 und Angehörige von Risikogruppen würde eine dritte Dosis aber Sinn machen, hiess es. Zuletzt hatten aber auch Forscher im Fachmagazin «The Lancet» Zweifel an Auffrischungsimpfungen für alle geäussert: «Die bisherige Studienlage zeigt keine Notwendigkeit, in Bevölkerungsgruppen mit wirksamer, vollständiger Impfung Booster auf breiter Front zu verabreichen», hiess es dort. Die weltweit noch immer begrenzte Anzahl an Impfdosen könne die meisten Leben retten, wenn sie Menschen zugute käme, die ein erhebliches Risiko einer schweren Erkrankung haben und noch ungeimpft sind. Legende: US-Präsident Joe Biden hatte sich angesichts abnehmender Immunität gegen Covid-19 für eine weitere Dosis für alle ausgesprochen, deren Zweitimpfung schon mehr als acht Monate her ist. Keystone

22:56 Wie umgehen mit einer starken politischen Polarisierung? Die Auseinandersetzung vor dem Bundeshaus am Donnerstagabend zeigt, dass eine Minderheit beträchtliche politische Wirkung entwickeln kann. Aber wie soll eine Mehrheit und die Politik mit ihr umgehen? «10 vor 10» hat mit dem Demokratie-Forscher Lorenz Langer, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Zürich und dem Medienforscher Vinzenz Wyss, Professor für Journalistik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur, gesprochen. 04:26 Video Wie umgehen mit den Coronaprotesten? Aus 10 vor 10 vom 17.09.2021. abspielen

22:03 Zertifikatspflicht steigert wieder die Impfrate in der Schweiz Seit Anfang Woche gibt es Zutritt in Restaurants, Kinos oder Fitnesszentren nur noch mit einem Covid-Zertifikat. Damit erhofft sich der Bund, dass sich mehr Personen impfen lassen, denn seit Anfang Juni ging die Impfbereitschaft in der Schweiz stark zurück und stagnierte im August und September. Seit Ankündigung der Zertifikatspflicht steigt die Impfrate wieder an. Aktuell sind in der Schweiz gut 53 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, aber das sind so wenige, wie in keinem anderen europäischen Land. 02:04 Video Höhere Impfnachfrage wegen Zertifikatspflicht Aus Tagesschau vom 17.09.2021. abspielen

21:40 Österreich: Immer mehr Kinder von der Schule abgemeldet In Österreich hat sich die Zahl der Schulabmeldungen angesichts der Corona-Pandemie verdreifacht. Insgesamt 7515 Kinder bis zum neunten Schuljahr sind im neuen Schuljahr in häuslichem Unterricht, wie aus Zahlen des Bildungsministeriums hervorgeht. Im Vorjahr waren es rund 2600. In Österreich gilt keine Schulpflicht, sondern lediglich eine Unterrichtspflicht. Ein Hausunterricht kann nur untersagt werden, wenn mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht gegeben ist. Am Ende des Schuljahrs ist an einer Schule eine sogenannte Externistenprüfung über den Unterrichtsstoff zu absolvieren. Das österreichische Bildungsministerium will künftig die Regeln für häuslichen Unterricht verschärfen. Obendrein hatte es die Eltern mehrfach darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zur Phase des generellen Fernunterrichts nun das Lernen zu Hause nicht mehr durch die Lehrer unterstützt wird.

20:52 USA unterstützen weltweites Impfziel von 70 Prozent Die USA wollen hunderte Millionen zusätzliche Impfdosen von Pfizer/Biontech kaufen und weltweit spenden. Der Kauf solle Anfang kommender Woche anlässlich der UNO-Vollversammlung verkündet werden, berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen. US-Präsident Joe Biden macht sich im Kampf gegen die Pandemie für eine weltweite Impfkampagne stark. Die USA drängen andere Länder dazu, bis 2022 eine Impfquote der Weltbevölkerung von 70 Prozent anzustreben, wie aus Unterlagen aus den USA für einen geplanten virtuellen Corona-Gipfel am Rande der UNO-Vollversammlung hervorgeht. Legende: Der Impfstoff des US-Pharmaherstellers Pfizer auf der Basis der deutschen Biolabors Biontech soll weltweit abgegeben werden. Keystone

19:57 Arbeitgeberverband erleichtert über Testpflicht für Reiserückkehrende Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) zeigt sich erleichtert, dass sich der Bundesrat für eine praxistaugliche Variante bei den Corona-Massnahmen entschieden hat und auf eine Wiedereinführung der Quarantänepflicht verzichtet. Die verschärften Einreisebestimmungen seien geeignet, um zu verhindern, dass gefährliche Virusvarianten in die Schweiz gelangen, schreibt der SAV. Dass Grenzgängerinnen und Grenzgänger von den verschärften Einreisebestimmungen ausgenommen seien, sei richtig. Die Wirtschaft sei auf eine ungehinderte Zirkulation der Arbeitskräfte aus den Grenzregionen angewiesen. Zudem begrüsst der Verband, dass im Ausland geimpfte Personen nun Zugang zum Zertifikat bekommen. Das sei insbesondere wichtig für den Tourismus.

18:58 Corona-Hotspot Ischgl: Erster Prozess ist vorbei Der erste Prozess rund um den Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl 2020 ist abgeschlossen. Vor dem Landgericht Wien machten Hinterbliebene klar: Für sie stehen Transparenz und Verantwortung im Vordergrund – Gerechtigkeit statt Geld. Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100'000 Euro Schadenersatz vom Staat. «Falls es einen Schadenersatz gibt, werden wir das Geld natürlich spenden», sagte der Sohn. Die Familie des Österreichers ist nicht die einzige, die auf Schadenersatz klagt. Auch mindestens 15 andere Angehörige sind der Ansicht: Die Behörden Österreichs hätten im März 2020 zu spät reagiert. Und die unkontrollierte Massenabreise habe zu einer Verschleppung des Virus geführt. Die Rechtsvertreter Österreichs stellen sich allerdings auf den Standpunkt, dass Regierung und Behörden mit dem damaligen Wissen richtig gehandelt hätten und die Klage grundlos sei. Das Urteil folgt später schriftlich. 01:56 Video Erster Prozess um Corona-Ansteckungen im «Hotspot Ischgl» Aus Tagesschau vom 17.09.2021. abspielen

18:34 Parmelin: «Gesetze müssen respektiert werden» «Diese Gewalt stört den Bundesrat. Wir haben Gesetze und diese müssen respektiert werden», sagt Bundespräsident Guy Parmelin im Interview zum Tag zu den gestrigen Ausschreitungen bei einer Corona-Demonstration in Bern. Unzufriedenheit müsse man zum Ausdruck bringen können – aber gewaltfrei. Man könne dem Bundesrat beispielsweise schreiben. «Ich versuche, solche Schreiben persönlich zu beantworten, soweit dies möglich ist.» Nicht auf die Äste hinaus lassen will sich der SVP-Magistrat bei der Frage, welche Rolle seine Partei in der Pandemie spielt. Auch zum Auftritt von Finanzminister Ueli Maurer in einer Kutte der «Freyheitstrychler» gibt Parmelin keinen Kommentar ab. Schätzungsweise 3000 bis 4000 Menschen hatten sich gestern Abend beim Bahnhofplatz einer unbewilligten Demonstration versammelt. Danach sind diese zum Bundeshaus gezogen und machten sich am dortigen Zaun zu schaffen. Es kam zu Handgemengen, ein Mann wurde verletzt. 04:58 Video Bundespräsident Guy Parmelin äussert sich zu den Ausschreitungen in Bern Aus Tagesschau am Vorabend vom 17.09.2021. abspielen

18:03 Schaffhausen: Impfequipe macht bei Moschee Halt Eine mobile Impfequipe des Schaffhauser Gesundheitsamtes hat heute Nachmittag die Mekka Moschee besucht: Von den rund 50 Personen, die den Gottesdienst besucht hatten, haben sich zwölf spontan gegen Covid-19 impfen lassen. Die damit erreichte Impfquote von 25 Prozent bezeichnet das kantonale Gesundheitsamt als erfreulich. Dank der mobilen Equipe habe der bürokratische Prozess, der mit der Impfung zusammenhänge und für fremdsprachige Menschen eine grosse Hürde darstelle, vereinfacht werden können. Zudem habe die Impfung in einer für die Gläubigen gewohnten und sicheren Umgebung stattgefunden. Die Aktion wurde auf Initiative der albanisch-dominierten Mekka Moschee sowie in Zusammenarbeit mit der Schaffhauser Integrationsfachstelle «Integres» und dem Schaffhauser Covid Team realisiert. Legende: Zwei Besucher warten vor der Mekka Moschee. Keystone

17:30 Testpflicht für Reiserückkehrende: Reisebranche ist gespalten Der Schweizerische Tourismus-Verband (STV) sowie Hotellerie Suisse bedauern, dass sich Gäste, die nicht geimpft oder genesen sind, nach der Einreise erneut testen müssen. Diese Tests könnten viele von einer Reise in die Schweiz abhalten. Gleichzeitig ist der STV erleichtert, dass Impfnachweise von Reisenden aus Drittstaaten anerkannt werden. Diesbezüglich spricht auch Hotellerie Suisse von einer «pragmatischen Übergangslösung». Schweizer Reisebüros erwarten derweil keine Stornierungen im grossen Stil. «Wir freuen uns, dass sich der Bundesrat für die Testvariante entschieden hat», sagt Tui-Sprecherin Milica Vujcic. Hotelplan begrüsst es, dass die neuen Regeln nun «für sämtliche Einreisen aus dem Ausland gelten», so Sprecherin Bianca Gähweiler. Und Markus Flick, Sprecher von DER Touristik mit Kuoni und Helvetic Tours, sagt: «Weil ein Grossteil unserer Kunden geimpft ist und andere Tests heute schon Standard beim Reisen sind, dürften sich die Auswirkungen des Entscheids in Grenzen halten.» Legende: Der Bundesrat verschärft ab Montag die Regeln für die Einreise. Keystone

17:13 Zukunft der Gratistests: Parteien fordern Klarheit Die Mitte, die Grünen, die SVP sowie die GLP setzen sich laut Mitteilungen weiterhin dafür ein, dass Coronatests für Ungeimpfte auch über den 1. Oktober hinaus gratis bleiben. Die Parteien hoffen auf einen baldigen Entscheid. Denn: Die Stimmung im Land sei angespannt, schreibt GLP-Präsident Jürg Grossen im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Bevölkerung brauche Klarheit darüber, ob ab dem 1. Oktober die Coronatests gratis oder kostenpflichtig seien. Die Mitte schlägt vor, dass kostenfreie Tests limitiert oder vor allem jungen Erwachsenen zur Verfügung gestellt werden. Die Grünen befürchten, dass sich aufgrund der kostenpflichtigen Tests weniger Menschen testen lassen könnten. Dieses Vorgehen sei aus epidemiologischer Sicht gefährlich. Die SVP fordert, dass der Bund für die Tests aufkommt, solange die Zertifikatspflicht gilt. Die FDP zeigt sich derweil zufrieden damit, dass der Bundesrat vorerst am geplanten Ende der Gratistests festhält.

16:46 Neue Einreiseregeln: Kantone warnen vor schwieriger Kontrolle Aus Sicht der Kantone sprechen die Erfahrungen nach den Sommerferien für die neuen Einreiseregeln. Allerdings werde es schwierig sein, den Nachweis eines zweiten Tests nach der Einreise zu kontrollieren und durchzusetzen. Die Kantone hatten aus diesem Grund vom Bundesrat eine zentralisierte Lösung für die Meldung des zweiten Tests gefordert, schreibt die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Bund habe aber davon abgesehen. Die Kantone würden nun mittels Stichproben überprüfen müssen, ob sich nicht-genesene und nicht-geimpfte Reiserückkehrende ein zweites Mal getestet haben lassen. Die Variante mit einer wiederholten Testung sei aber gegenüber einer möglichen Quarantäne-Pflicht klar bevorzugt worden. 01:48 Video Berset: «Einreiseregeln helfen, Infizierte rasch zu erkennen» Aus Tagesschau am Vorabend vom 17.09.2021. abspielen

Ende der Medienkonferenz des Bundesrats Das sind die wichtigsten neuen Entscheide des Bundesrats in Kürze: Ende der Gratistests: Der Bundesrat will nochmals darüber diskutieren, ob Coronatests für Ungeimpfte per 1. Oktober kostenpflichtig sind, wenn sie damit ein Covid-Zertifikat erhalten möchten. Störend sei der aktuelle Zeitplan insbesondere für einfach geimpfte Personen, die auf ihre zweite Impfung warten.

Der Bundesrat will nochmals darüber diskutieren, ob Coronatests für Ungeimpfte per 1. Oktober kostenpflichtig sind, wenn sie damit ein Covid-Zertifikat erhalten möchten. Störend sei der aktuelle Zeitplan insbesondere für einfach geimpfte Personen, die auf ihre zweite Impfung warten. Neue Einreiseregeln für Ungeimpfte: Ab Montag, 20. September, müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei der Einreise einen negativen Test vorweisen. Nach vier bis sieben Tagen müssen sie sich nochmals testen lassen. Es gibt Kontrollen.

Ab Montag, 20. September, müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei der Einreise einen negativen Test vorweisen. Nach vier bis sieben Tagen müssen sie sich nochmals testen lassen. Es gibt Kontrollen. Covid-Zertifikat trotz Impfung im Ausland: Ab dem 20. September können alle Personen, die mit einem von der European Medicines Agency (EMA) zugelassenen Impfstoff im Ausland geimpft sind und in der Schweiz Wohnsitz haben oder in die Schweiz einreisen, ein Schweizer Covid-Zertifikat erlangen.

Ab dem 20. September können alle Personen, die mit einem von der European Medicines Agency (EMA) zugelassenen Impfstoff im Ausland geimpft sind und in der Schweiz Wohnsitz haben oder in die Schweiz einreisen, ein Schweizer Covid-Zertifikat erlangen. Johnson & Johnson: Der Bundesrat will bald auch den Impfstoff von Johnson & Johnson bestellen. Dieser sei aber nicht nur für Allergiker gedacht, sondern auch für Menschen, die sich nicht mit Moderna oder Pfizer/Biontech impfen möchten.

15:54 «Gibt es eine Übergangsfrist?» Ein Journalist fragt, ob es eine Übergangsfrist gebe für die heute beschlossenen Änderungen. Weiter will er wissen, wie diese neuen Regeln jene Menschen erreichen, die über den heutigen Entscheid nicht informiert waren. Die Änderungen von heute treten ohne Übergangsfrist ab dem 20. September ein. Michael Gerber (BAG) geht davon aus, dass sich Personen, die in die Schweiz einreisen, über laufende Änderungen informieren. Alain Berset führt weiter aus, dass keine Zeit zu verlieren sei. Man sei bereits im September und die Änderungen müssen deshalb ab Montag umgesetzt werden.

15:51 «Welches Fazit zieht der Bundesrat über den Sommer?» Der Bundesrat habe feststellen müssen, dass die Zahl der Inzidenz gewisser Länder den Sommer über nicht sehr aussagekräftig gewesen sei, sagte Alain Berset. Man könne das Infektionsgeschehen mit den beiden Tests bei der Einreise besser kontrollieren. Daher habe man sich für diesen Weg entschieden. Das Learning habe man nun gemacht – und dieses wäre allenfalls schon früher hilfreich gewesen.

15:49 «Wie lange müssen Touristen auf das Zertifikat warten?» Der Prozess solle schnell vonstattengehen, sagt Alain Berset. Innerhalb von zumutbaren Fristen sollten Touristen die Schweizer Zertifikate erhalten, bekräftigt auch Michael Gerber (BAG).

15:46 Die Schweiz und Grenzregionen als eine grüne Zone Christian Bock (Zollverwaltung) spricht von einer grossen grünen Zone, die es in der Schweiz und in den erwähnten Ausnahme-Gebieten an der Grenze gebe. Innerhalb dieser Zone gebe es keine Probleme. Alain Berset ergänzt, dass diese Grenzregionen die Ausnahmen bilden, weil sie eine höhere Impfquote als die Schweiz hätten. Deshalb gehörten sie ebenfalls zur grünen Zone.

15:44 «Wie lange werden die Daten des Einreiseformulars gespeichert?» «Die Daten dürfen 14 Tage aufbewahrt werden», sagt Michael Gerber (BAG). Das Einreiseformular sei ein nützliches Instrument für die Kantone, das Einreichen des zweiten Tests von Reiserückkehrenden zu kontrollieren. Gerber sagt weiter, es sei nötig, dass alle Einreisenden – auch Geimpfte – das Formular ausfüllen. Sonst würde man eine sehr hohe Dunkelziffer riskieren. Die Kantone könnten aber bei der Überprüfung der Testpflicht die Geimpften aussortieren.

15:42 «Wie können die Grenzgänger kontrolliert werden?» Bei Grenzgängern seien es Fahrzeugkennzeichen, Ausweisdokumente, die Grundlage für eine Kontrolle und eine Befragung seien, sagt Christian Bock von der Zollverwaltung. Die Schweiz habe eine grosse Anzahl an Grenzgängern, das dürfe nicht vergessen werden. Mit dem zur Verfügung stehenden Personal werde dort kontrolliert, wo es am nötigsten sei.