Wie in Ottawa protestieren die neuseeländischen Demonstranten, die nun schon den sechsten Tag in Folge vor dem Parlament sitzen, gegen die strengen Massnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie. Sie fordern konkret ein Ende der Impfpflicht im Gesundheits- und Bildungswesen. Die Polizei hat bisher 122 Personen festgenommen und Wasserwerfer eingesetzt, um die Menge zu zerstreuen.

Der Zyklon Dov, der in ganz Neuseeland Stromausfälle, Schlammlawinen und Evakuierungen verursacht hat, hat die Proteste in Wellington gegen die Anti-Covid-Massnahmen nach dem Vorbild der «Convoys of Freedom» in Kanada nicht gestoppt.

Die Krankentaggeldversicherungen zweifeln die Höhe der Betroffenen-Zahlen jedoch an. Sie vermuten, dass die Pandemie bei manchen Personen bereits bestehende psychische Probleme verstärkt habe. Andrea Hohendahl, Sprecher des Schweizerischen Versicherungsverbandes, sagt im Interview mit der NZZ am Sonntag: «Einige Fälle dürften unabhängig von jeglicher Covid-19-Erkrankung eine Folge der mit der Pandemie einhergehenden Unsicherheit und Vereinsamung darstellen. Dies dürfte zum Auftreten eines psychischen Leidens beziehungsweise zum Wiederausbruch oder zur Verstärkung einer vorbestehenden psychischen Erkrankung führen.»

Inzwischen hat – drei Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz – FDP-Chef Christian Lindner Bund und Länder aufgefordert, umfassende Lockerungen zu beschliessen. Nach dem Treffen am Mittwoch müsse es «einen spürbaren Unterschied in unserem Alltag» geben, sagte Lindner der «Bild am Sonntag» laut einem Vorabbericht. Es sei klar, dass man beim Öffnen zu forsch sein könne. Diese Gefahr sei aber inzwischen äusserst überschaubar.

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet für Deutschland 125'160 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 8013 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1466.5 von 1474.3 am Vortag. 58 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, gestern Samstag waren noch beinahe 200 gemeldet worden.

Wie die «SonntagsZeitung» weiter schreibt, würde den Betrieben an Werktagen die Berufsleute als Gäste fehlen. An Wochenenden würden die Menschen die Pandemie quasi pausieren und es herrsche Partystimmung in Bars und Restaurants.

Wie die «SonntagsZeitung» weiter schreibt, würde den Betrieben an Werktagen die Berufsleute als Gäste fehlen. An Wochenenden würden die Menschen die Pandemie quasi pausieren und es herrsche Partystimmung in Bars und Restaurants.

Unter der Woche hielten sich die Menschen an die Homeofficepflicht und würden weniger auswärts essen. An Werktagen lägen in den Innenstädten die Kreditkartenumsätze etwa auf einem ähnlichen Niveau wie in den Agglomerationen.

Bars und Restaurants vor allem in den Städten und an den Wochenenden verzeichnen wieder höhere Umsätze als vor zwei Jahren. Das berichtet die «SonntagsZeitung».

Auch TUI verzeichnet mehr Buchungen. «Am Freitag sind unsere ersten eigenen Maschinen wieder nach Mallorca gestartet und das einen Monat früher als in den Jahren zuvor», so der TUI-Chef Stefan Baume. Gegenüber der «Bild am Sonntag» sagte er zudem, dass derzeit Griechenland besonders gefragt sei.

Wohnmobile sind nicht erst seit Beginn der Pandemie gefragt, aber seitdem so stark wie nie: Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz beinahe doppelt so viele Camper neu zugelassen wie vor Corona. 2019 waren es 4766 neue Wohnmobile, 2020 schon über 6000 und im vergangenen Jahr fast 7600.

Am Limmatquai randalierten gemäss Polizei einige Demonstrierende, diese wurden mithilfe eines Wasserwerfers in Richtung Central und Hauptbahnhof zurückgedrängt. Kurz vor 14.30 Uhr wurden des Weiteren «31 offensichtlich gewaltbereite Personen» im Niederdorf gestoppt und für weitere Abklärung in eine Polizeiwache geführt. Diese könnten der rechtsextremen Szene oder den Massnahmengegnern zugeordnet werden, teilt die Stadtpolizei mit.

Bei der Langstrassenunterführung versuchten Demonstrierende Polizeisperren zu durchbrechen und errichteten Barrikaden. Die Polizei setzte Gummischrot und Reizstoff ein, wie sie in ihrer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Um beim Sechseläutenplatz ein Aufeinandertreffen linker Gruppierungen mit Massnahmengegnern zu verhindern, setzte die Stadtpolizei «wiederum Mittel» ein.

Venedig feiert Traditionsfest unter Corona

Der für seine Kostüme und Masken weltberühmte Karneval in der norditalienischen Lagunenstadt Venedig ist in diesem Jahr hybrid. Am Samstag begannen die ersten Events rund um das bis zum 1. März laufende Traditionsfest. «Remember the future» (Erinnere dich an die Zukunft) lautet das Motto dieses zum dritten Mal unter Corona-Bedingungen gefeierten Karnevals. Die Veranstalter entzerrten das Fest und organisierten nach eigenen Angaben auf den Inseln der Lagune, dem Festland und in der Altstadt eine Reihe pandemiegerechter Events.

Für Konzerte, Aufführungen in Theatern oder Ausstellungen gilt die 2G-Regel. Der Karneval will in diesem Jahr allerdings auch für sein internationales Publikum erreichbar sein.