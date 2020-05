Der Ticker startet um 6:32 Uhr

17:26 Keine Einreisen in den Gazastreifen Nach einer Zunahme von Corona-Infektionen hat die im Gazastreifen herrschende Hamas Einreisen in das Gebiet vorerst untersagt. Wie ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Palästinenserorganisation am ankündigte, werden die beiden einzigen Personengrenzübergänge Rafah und Erez bis Ende Juni für Einreisende geschlossen. In dem dicht besiedelten Küstenstreifen leben zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Coronavirus in dem Gebiet gilt deshalb als Horrorszenario. Rafah ist die Verbindung des Gazastreifens nach Ägypten, Erez nach Israel. Legende: Keystone

17:03 Parkanlagen in Luzern geräumt Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag verschiedene Parkanlagen geräumt. Besucher hatten die Abstandsregeln nicht eingehalten und Lärm gemacht. Am Auffahrtstag waren diverse Parkplätze bei Ausflugszielen bereits am Vormittag belegt. In der Stadt hielten sich die vielen Menschen an die Schutzmassnahmen. Die Nacht auf Donnerstag sei «intensiv» gewesen, teilte die Luzerner Polizei mit. Insgesamt seien in diesem Zusammenhang im ganzen Kanton Luzern mehr als 30 Ordnungsbussen verteilt worden.

16:36 Ausflugsverkehr sorgte für zwischenzeitliche Staus Zum Start des verlängerten Auffahrts-Wochenendes hat sich der Ausflugsverkehr auf den Schweizer Strassen merklich erhöht. In mehreren Naherholungs- und Berggebieten auf der Alpennordseite kam es zu verstopften Strassen. Stark betroffen war die Zentralschweiz. So standen Ausflügler auf der A4 zwischen Goldau und Sisikon bis zu 45 Minuten im Stau. Am Nachmittag beruhigte sich die Situation. Im Kanton Glarus machte die Polizei die Zufahrt zum Klöntalersee dicht, weil alle Parkplätze in der Ausflugsregion besetzt waren. Auf der Brünigstrecke staute sich der Verkehr auf Obwaldner Seite. Auch im Berner Oberland zwischen Thun und Interlaken war das Verkehrsaufkommen hoch. Am Gotthard blieb der befürchtete Stau dagegen aus. Lebhaft, aber ohne Überlastung, verlief der Verkehr auf der Passstrasse, die gestern geöffnet worden war. Legende: Die Öffnung des Gotthardpasses zieht etliche Motorrad-Fahrer an (Bild vom Mittwoch). Keystone

15:36 Wegen Corona: Trumps Ex-Anwalt Cohen aus Gefängnis entlassen Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, ist vorzeitig aus dem Gefängnis in Otisville (Bundesstaat New York) entlassen worden. Hintergrund sei die Befürchtung, dass der 53-Jährige in Haft mit dem Coronavirus infiziert werden könnte, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise. Cohen war im Dezember 2018 zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Vor Gericht hatte er sich unter anderem wegen Falschaussage vor dem Kongress und Verstössen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung schuldig bekannt. Bei Letzterem handelte es sich um Schweigegeldzahlungen an zwei mutmassliche Affären von Trump, die Cohen nach eigener Aussage im Auftrag Trumps ausgeführt hatte. Cohen hat sich inzwischen von Trump abgewandt und vor Gericht und dem Kongress schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten erhoben. Legende: Reuters (Archivbild)

14:43 Wieder zusätzliche 2,4 Millionen Arbeitslose in den USA Die Zahl der Arbeitslosen in den USA steigt weiter. In der Woche bis zum 16. Mai haben mehr als 2,4 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt, wie die US-Regierung mitteilte. In der Vorwoche hatte es knapp drei Millionen Neuanträge gegeben. Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben nunmehr bereits fast 39 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts.

14:36 Nur wenige Stockholmer haben Antikörper Nur 7,3 Prozent der Bevölkerung in der Region Stockholm haben bis Ende April Antikörper gegen Covid-19 entwickelt. Das ergab eine Studie unter Ägide des Epidemiologen Anders Tegnell, der die vergleichsweise lockere schwedische Anti-Corona-Strategie wesentlich mitprägte. Die Resultate weisen darauf hin, dass es bis zur angestrebten «Herdenimmunität» noch ein langer Weg sein könnte. Stockholm war von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Tegnell wies gleichzeitig darauf hin, dass die Ergebnisse die Situation von Anfang April abbildeten, weil das Immunsystem einige Wochen benötige, ehe es Antikörper entwickle. Er rechne damit, dass die effektive Durchseuchungsquote jetzt bei rund 20 Prozent liege. Legende: Ist Anders Tegnells Strategie gescheitert? imago images

14:17 Spezielle SBB-Waggons mit Maskenpflicht? Die SBB eruieren die Offenheit ihrer Stammkundschaft gegenüber einer Einführung von einzelnen Waggons mit Maskenpflicht an jedem Zug. Mit der Umfrage will sich der Bahnkonzern ein genaueres Bild von den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Mobilitätsverhalten machen. Ein SBB-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht von blick.ch. Die Umfrage bei einer dreistelligen Zahl von SBB-Stammkunden laufe seit Mittwoch. Auch die Frage nach einer generellen Maskenpflicht in SBB-Zügen wird in der Umfrage gestellt. Resultate und Tendenzen gebe es noch keine. Audio «Masken-Waggons»: Das meint das SBB-Personal 01:39 min, aus Audio SRF 1 vom 21.05.2020. abspielen. Laufzeit 01:39 Minuten.

13:58 Österreich will Tourismus-Angestellte testen Die österreichische Regierung setzt beim Neustart des Tourismus ab dem 29. Mai auf Corona-Tests für möglichst viele Mitarbeitende in Hotels und Beherbergungsbetrieben. «Wir werden sehr viel investieren als Republik Österreich, um hohe Testkapazitäten zu haben und möglichst viel und möglichst regelmässig Mitarbeiter, die am Gast tätig sind, zu testen», sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, erklärte, dass bis Anfang Juli Kapazitäten für wöchentlich 65'000 Tests für Tourismus-Angestellte aufgebaut werden sollen. Das Wiedereröffnungskonzept sieht unter anderem eine Mundschutzpflicht im Eingangsbereich und an der Rezeption sowie Hygienevorkehrungen an den Buffets und in hoteleigenen Wellness-Einrichtungen vor.

13:45 Auffahrts-Messe in Engelberg vor leeren Rängen Ausgerechnet im Jahr, an dem das Kloster Engelberg sein 900-jähriges Bestehen feiert, ist an Auffahrt alles anders – nicht wegen des Jubliäums, sondern wegen der Corona-Pandemie. Doch Abt Christian weiss sich zu helfen. 01:30 Video «Die Bänke sind voll mit den Schutzengeln der Gläubigen» Aus Tagesschau vom 21.05.2020. abspielen

13:41 USA investieren in Impfstoff-Forschung – und bestellen Die USA stecken bis zu 1.2 Milliarden Dollar in die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffes beim britischen Pharmakonzern AstraZeneca. Zugleich bestellt die Regierung in Washington 300 Millionen Dosen des Mittels vor, wie Gesundheitsminister Alex Azar mitteilte. Er hoffe, dass die ersten Dosen des Impfstoffs, der zusammen mit der Universität Oxford entwickelt wird, bis Oktober zur Verfügung stehen. AstraZeneca betonte, dass es noch unsicher sei, ob der Impfstoff überhaupt wirke. Das Unternehmen hat für den Erfolgsfall bereits eine Vereinbarung über die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen an die britische Regierung unterzeichnet. Solche Vereinbarungen stehen in der Kritik. Die Weltgesundheitsorganisation WHO befürchtet, die reichen Länder könnten die ärmeren Staaten bei der Verteilung des Impfstoffs ausstechen.

13:12 Einige zieht es in den Süden Das erste verlängerte Wochenende seit den Corona-Lockerungen sorgt wieder für Verkehr auf der Nord-Süd-Achse. Am Auffahrtstag nahmen etliche den Weg über den Gotthardpass in Angriff, wie SRF-Bilder aus der Schöllenenschlucht zeigen. Das schöne Wetter lockte auch viele Motorradfahrer auf die Passstrasse. Viasuisse meldete am Donnerstagmittag dort allerdings keine ungewöhnliche Verkehrssituation. Dagegen staute sich der Verkehr auf der A4 Richtung Altdorf zwischen Goldau und Sisikon. Stockender Verkehr herrschte auch auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Emmen und Luzern-Kriens, auf der A1 Richtung Bern bei Gunzgen, auf der A3 Richtung Chur zwischen Lachen und Weesen, auf der A13 Richtung San Bernardino bei Chur, auf der A6 bei Thun, auf der A8 nach Spiez und auf der Brünigstrecke. Im Kanton Glarus machte die Polizei die Zufahrt zum Klöntalersee dicht, weil schon am Mittag alle Parkplätze in der Ausflugsregion besetzt waren. 00:19 Video So rollt der Verkehr am Gotthardpass Aus News-Clip vom 21.05.2020. abspielen

12:44 WWF: Tropenwald-Abholzung steigt wegen Corona Im Zuge der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie hat die Zerstörung des Tropenwaldes weltweit massiv zugenommen. Im März seien 6500 Quadratkilometer Tropenwald abgeholzt worden, 150 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte der WWF mit. Am stärksten betroffen gewesen seien Indonesien mit mehr als 1300 Quadratkilometern, der Kongo mit 1000 Quadratkilometern und Brasilien mit 950 Quadratkilometern. Für die Studie wertete der WWF Satelliten-Daten der University of Maryland aus. «Alles weist darauf hin, dass wir es bei der explodierenden Waldzerstörung mit einem Corona-Effekt zu tun haben», sagt Christoph Heinrich vom WWF Deutschland. In vielen Ländern müssen Umweltbeamte ihre Arbeit wegen der Coronakrise einschränken. Dazu kommt laut der Umweltorganisation, dass Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, den Wald als Einnahmequelle nutzen. Legende: Brandrodung im Amazonas (Archivbild) Reuters

12:19 BAG meldet 36 neue Corona-Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 36 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'694 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Am Mittwoch hatte das BAG 40, am Dienstag 21 und am Montag 10 Neuansteckungen gemeldet. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 358 Ansteckungen. Die Zahl der bisher registrierten Todesfälle stieg laut der BAG-Statistik um acht auf 1638. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:00 Turkish Airlines verlängert Flugstopp Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat ihren Flugstopp wegen der Coronavirus-Pandemie erneut verlängert. Wie die Gesellschaft in der Nacht mitteilte, bleiben Inlandsflüge nun bis zum 4. Juni ausgesetzt, internationale Flüge bis zum 10. Juni. Zuvor war geplant gewesen, Verbindungen Ende Mai wieder aufzunehmen. Die Billigfluglinie Pegasus teilte mit, sie habe ihre Flüge bis zum 3. Juni ausgesetzt.

9:58 Tesla lässt Klage gegen Corona-Massnahmen fallen Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat die Klage gegen die Ausgehbeschränkungen in der Coronakrise am Standort seines Stammwerks in Kalifornien fallengelassen. Der Richter stellte das Verfahren daraufhin ein, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Tesla hatte den Bezirk Alameda County vor gut zehn Tagen verklagt, weil die Vorschriften zur Coronavirus-Eindämmung aus Sicht der Firma die Wiederaufnahme der Produktion ungerechtfertigterweise verhinderten. Tesla-Chef Elon Musk hatte damals auch angekündigt, das Werk in einem Verstoss gegen die Vorschriften einfach wieder zu öffnen. Inzwischen erlaubte das Gesundheitsamt im Alameda County, dass Tesla das Hochfahren des Werks vorbereiten und dafür auch mehr Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz holen darf. Unklar ist bisher, wie viele der rund 10'000 Beschäftigten wieder in die Fabrik kommen.

9:19 Easyjet will ab Juni wieder fliegen Der britische Billigflieger Easyjet will vom 15. Juni an wieder erste Flüge anbieten. Dabei werden hauptsächlich Strecken innerhalb Grossbritanniens angeboten, wie das Unternehmen mitteilt. Bedient werden sollen insgesamt 22 Flughäfen, darunter London-Gatwick, Edinburgh, Glasgow und Belfast. Easyjet-Chef Johan Lundgren sprach von «kleinen, vorsichtig geplanten Schritten». Die Airline kündigte zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wegen der Corona-Krise an. So sollen beispielsweise Passagiere, Besatzung und das Bodenpersonal Masken tragen. Legende: Bald sollen sie wieder abheben: Parkierte Easyjet-Flugzeuge auf dem Flughafen Luton in London. Keystone

8:28 EU-Kommissar kündigt Hilfen für existenzbedrohte Firmen an Die EU-Kommission will von einer Pleite bedrohten Unternehmen in der Coronakrise helfen. Die Brüsseler Behörde denke als neues Instrument in ihrem Wiederaufbauplan über eine Solvenzhilfe für Unternehmen nach, die keine Unterstützung in ihrem Heimatland bekämen, sagt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Interview mit fünf europäischen Zeitungen. «Wichtig ist das für die paneuropäischen Wertschöpfungsketten, etwa in der Autoindustrie. Wenn da ein Glied ausfällt, sind auch alle anderen betroffen», so Gentiloni. Die EU müsse zudem alles tun, um der Tourismusbranche zu helfen, die vor allem in Südeuropa einen «substanziellen Teil zur jährlichen Wirtschaftsleistung beiträgt».

5:58 Peru: Zahl der Corona-Fälle überschreitet 100'000 In Peru ist die Zahl der Corona-Fälle auf über 100'000 gestiegen. Damit ist der Andenstaat nach Brasilien das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land in Südamerika. 104'020 Menschen haben sich bislang nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Mindestens 3024 Patienten seien im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Legende: Peru ist hinter Brasilien das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in Südamerika. Keystone