Der Ticker startet um 5:48 Uhr

10:04 Virginie Masserey verlässt das BAG und wird Chefin des Gesundheitsamts in Waadt Virginie Masserey wechselt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), Link öffnet in einem neuen Fenster zum Kanton Waadt. Die Waadtländer Regierung hat die derzeitige Leiterin Infektionskontrolle des BAG zur Generaldirektorin für Gesundheit des grössten Kantons der Westschweiz ernannt. Der Wechsel erfolgt per 1. April 2022, wie die Waadtländer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Die 56-jährige Masserey ist seit 2002 beim BAG tätig, wo sie verschiedene Positionen inne hatte. Bekannt wurde sie als Leiterin des Programms Infektionskontrolle und Impfung. Masserey verfüge über langjährige Erfahrung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, schreibt der Kanton Waadt. Sie ist promovierte Medizinerin und spezialisiert auf Pädiatrie und Infektionskrankheiten mit einem starken Interesse an Prävention. Anfang der 2000er-Jahre arbeitete sie mit den Ärzten ohne Grenzen und der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Legende: Reuters

9:47 In britischen Alten- und Pflegeheimen könnten die Pflegenden knapp werden Zehntausende ungeimpfte Pflegekräfte dürfen seit Donnerstag nicht mehr in Heimen in England arbeiten. Die von der Regierung gesetzte Frist, sich vollständig gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist nun verstrichen. Schätzungen von britischen Medien zufolge haben mehr als 50’000 Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen bisher das Angebot nicht genutzt. Mehr als die Hälfte davon soll aber bisher zumindest eine Dosis erhalten haben. Einige Tausend haben Ausnahmen beantragt. Die genauen, offiziellen Zahlen sollten am Nachmittag veröffentlicht werden. Den ungeimpften Beschäftigten in Heimen droht nun der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Sie können auch auf Stellen versetzt werden, bei denen sie keinen Kontakt zu Bewohnern haben. Wie die Zeitung «Guardian, Link öffnet in einem neuen Fenster» berichtete, spüren einige Heime aber bereits den Mangel an Pflegekräften. Zahlreiche Betten könnten nicht mehr betrieben werden. Verbände und Gewerkschaften forderten deshalb bis zuletzt, die Frist bis April zu verlängern. Audio Aus dem Archiv: Grossbritannien: Corona-Impfung oder Job weg! 03:42 min, aus Rendez-vous vom 17.06.2021. abspielen. Laufzeit 03:42 Minuten.

9:06 Rekordwerte bei den Neuansteckungen in Deutschland Das deutsche Robert-Koch-Institut, Link öffnet in einem neuen Fenster (RKI) hat erstmals mehr als 50’000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag verzeichnete das RKI 50’196 neue Ansteckungen und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das sind über 16'000 Positiv-Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 33’949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 249.1 von 232.1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100’000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. Derweil hält SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz angesichts der Rekord-Neuinfektionen weitere Corona-Einschränkungen für nötig. So soll gemäss seiner Einlassung im Bundestag am Arbeitsplatz künftig die 3G-Regel gelten – Zugang also nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. 01:47 Video Aus dem Archiv: Corona-Situation in Deutschland Aus Tagesschau vom 05.11.2021. abspielen

6:49 Neues Coronagesetz mitten in den Koalitionsverhandlungen Mitten in ihren Koalitionsverhandlungen wollen SPD, Grüne und FDP mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes den Corona-Kurs in Deutschland neu bestimmen. Nach wochenlanger öffentlicher Zurückhaltung will dabei auch der amtierende Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprechen. Scholz und den Ampelpartnern waren von führenden Unions-Politikern unzureichende Reaktionen auf die sich immer weiter zuspitzende Corona-Lage vorgeworfen worden. Die voraussichtlichen Ampel-Partner wollen die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen lassen – gegen den Willen der noch amtierenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisiert derweil das Vorhaben der Ampel-Parteien als zu wenig beherzt und fordert angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen die Absage von Weihnachtsmärkten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «Querdenker» in Deutschland Verfassungsschützer: «Hemmungen nehmen immer mehr ab» 18.11.2020 Mit Audio

4:03 Wallis: Impfskeptiker sabotieren offenbar Konzerte der nationalen Impfwoche Mit einer Konzerttour durch die Schweiz sollen Unentschlossene von einer Covid-19-Impfung überzeugt werden. Nun ist offenbar erneut ein Konzert von Impfskeptikern und Impfgegnerinnen sabotiert worden. Nur etwas mehr als 100 Personen hätten sich die Auftritte von Stress, Stefanie Heinzmann und weiteren Künstlern am Abend in Sitten im Kanton Wallis angeschaut, schreibt die Zeitung «Le Nouvelliste» und das, obwohl im Vorfeld 500 Tickets ausgegeben worden seien. Eine Sprecherin der Walliser Gesundheitsbehörden sagte gegenüber den Medien, viele Personen hätten Tickets gebucht, seien dann aber nicht erschienen. Unter ihnen gebe es auch Ungeimpfte. Wie der «Blick» schreibt, hatten Impfskeptiker bereits das Konzert in Lausanne auf diese Weise sabotiert. 01:39 Video Impf-Konzerte: Ausverkauft aber keine Zuschauer Aus Tagesschau vom 10.11.2021. abspielen

1:04 Passagierzahlen am Flughafen Zürich erholen sich im Oktober Am Flughafen Zürich ist die Coronakrise zwar nach wie vor zu spüren, doch im Oktober sind wieder deutlich mehr Menschen über den grössten Schweizer Flughafen gereist als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Es flogen dann 1.61 Millionen Personen über Zürich, wie die Flughafenbetreiberin mitteilte. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Oktober 2020. Damals wurden weniger als 500'000 Passagiere gezählt. Es sind jedoch noch immer nur gut halb so viele wie vor der Pandemie. Das Volumen vom Oktober 2019, also der Zeit vor dem Coronavirus, wurde erst zu 56.2 Prozent erreicht. Legende: In den Herbstferien seien an einzelnen Spitzentagen gleichviele Passagiere gezählt worden wie an den Spitzentagen während der Sommerferien. Für 2021 werden rund 10 Millionen Passagiere erwartet – also etwa ein Drittel von 2019. Keystone/Archiv

22:40 Auch in der Krise regiert das Geld die Welt Exemplarisch zeigt sich das Ungleichgewicht in der Corona-Pandemie beim Impfen – hier hatte die WHO mit dem Covax-Programm die Idee, Covid-Vakzine global fair zu verteilen. Doch auch in der Krise regiert das Geld die Welt: Reiche Länder, auch die Schweiz, sicherten sich mehr als genug Impfdosen – arme Länder gingen fast leer aus. Wie konnte es so weit kommen? 03:43 Video WHO fordert weltweiten Zugang zu Corona-Vakzinen Aus 10 vor 10 vom 10.11.2021. abspielen

22:01 Corona-Test bei Bundesrätin Amherd negativ Eigentlich hätte Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd am Nachmittag an einer Medienkonferenz den neuen Chef des Nachrichtendienstes, Christian Dussey, vorstellen sollen. Doch der Termin wurde kurzfristig abgesagt. Dies gemäss Bundesratssprecher André Simonazzi aus gesundheitlichen Gründen. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS gab daraufhin bekannt, dass sich die Walliserin einem Corona-Test unterziehen werde. Nun teilt das VBS auf Twitter mit, dass dieser negativ ausgefallen sei. Bundesrätin @Violapamherd musste heute Nachmittag aufgrund leichter Grippesymptome eine Medienkonferenz absagen, an welcher der neue Direktor NDB @DusseyCh hätte vorgestellt werden sollen. Ein anschliessend durchgeführter Corona-Test fiel negativ aus. — VBS - DDPS (@vbs_ddps) November 10, 2021

21:37 Expertengremium in Israel empfiehlt Kinder-Impfung gegen Corona Ein Beratergremium der israelischen Regierung hat die Impfung von Kindern ab fünf Jahren gegen das Coronavirus empfohlen. Der Vorsitzende Boaz Lev bestätigte die mit grosser Mehrheit getroffene Entscheidung am Mittwochabend vor Journalisten. Sie muss noch vom Gesundheitsministerium gebilligt werden. Ende Oktober hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/Biontech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vergeben. Israel hat bereits seit Ende Juli in extremen Ausnahmefällen eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen gegen das Coronavirus erlaubt. Die Ausnahmen sollten für Kinder gelten, die besonders gefährdet seien, im Falle einer Corona-Infektion schwer zu erkranken oder zu sterben, hiess es damals. Als Beispiele wurden vom Gesundheitsministerium unter anderem extreme Fettleibigkeit, schwere chronische Lungenkrankheiten oder Herzprobleme genannt.

20:39 Sabotierte Konzerte Ziel der Konzerte im Rahmen der Impfwoche wäre es, die Leute zum Impfen zu bewegen. Bewegung gab es, aber primär als Antwort auf die Musik – Richtung Impfbus blieb sie aus. Es waren schlicht zu wenig Menschen gekommen. Nun gibt es Hinweise darauf, warum. Auf Facebook und dem Messenger-Dienst Telegram kursierten Aufrufe, die Konzerte zu boykottieren: «Sichert euch jetzt Tickets und geht dort nicht hin».

18:59 Kinder-Impfungen in den USA schreiten voran Seit wenigen Tagen werden in den USA auch 5- bis 11-Jährige gegen das Coronavirus geimpft. Die Regierung schätzt, dass bislang rund 900'000 Kinder der entsprechenden Altersklasse geimpft worden sind. Das sagte der Corona-Koordinator des Weissen Hauses, Jeff Zients, am Mittwoch. 700'000 weitere Impftermine für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren seien in Apotheken bereits vereinbart worden. Zients sagte, die Regierung rechne damit, dass das Impftempo für Kinder in den kommenden Wochen deutlich zunehmen werde. Etwa 28 Millionen Kinder gehören nach offiziellen Angaben in den Vereinigten Staaten dieser Altersgruppe an. Legende: In den USA werden seit wenigen Tagen auch Kinder unter 12 Jahren gegen Covid-19 geimpft. In der EU ist bislang noch kein Corona-Impfstoff für 5- bis 11-Jährige zugelassen. Keystone

18:25 Italien: Booster-Impfung für 40- bis 60-Jährige ab Dezember Italien will ab 1. Dezember Menschen zwischen 40 und 60 Jahren die Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 anbieten. «Die dritte Dosis ist absolut strategisch für das Weiterkommen in der Impfkampagne», sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza bei einer Fragestunde in der Abgeordnetenkammer in Rom. Die Auffrischung ist nach Angaben seines Ministeriums für diejenigen, deren vollständige Impfung mindestens sechs Monate her ist. Die Booster-Impfung sei Stand Mittwoch bereits etwa 2.5 Millionen Menschen angeboten worden, so Speranza. Legende: Keystone

17:55 Weniger Taufen während der Pandemie Die Corona-Pandemie hat auch bei der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz Spuren hinterlassen. Laut einer neuen statistischen Auswertung fanden 2020 rund ein Drittel weniger Taufen statt als noch im Jahr zuvor. Im ersten Pandemie-Jahr seien in der Schweiz insgesamt 11'926 Personen, meist Kinder, römisch-katholisch getauft worden, schreibt das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut (SPI) mit Sitz in St. Gallen in der am Dienstag veröffentlichten Studie. 2019 hatte es schweizweit noch rund 17'700 Taufen gegeben. Die Zahl der Kirchenaustritte lag den Angaben zufolge nur geringfügig unter dem Rekordwert von 2019: 2020 traten 31'140 Personen aus der römisch-katholischen Kirche aus, im Jahr zuvor waren es 31'772 Personen gewesen. Legende: Keystone

16:55 Zulassung von Moderna-Impfstoff für Kinder wird geprüft Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft die Zulassung des Corona-Impfstoffes des Herstellers Moderna für kleinere Kinder. Ein entsprechender Antrag auf Erweiterung der Zulassung in der EU sei eingegangen, teilte die EMA mit. Die EMA rechnet mit einem Ergebnis in zwei Monaten. Bisher ist in der EU noch kein Corona-Impfstoff für Kinder unter 12 Jahre zugelassen. Das US-Unternehmen hatte den Antrag bereits zuvor angekündigt. Der Moderna-Impfstoff Spikevax ist bisher in der EU zugelassen für Menschen ab 12 Jahren. ‼️ EMA starts evaluating an application to extend the use of Moderna’s #COVID19vaccine, Spikevax, to children aged 6 to 11.



Read the full press release: https://t.co/QWfQDOTtht#COVID19#Pandemic#PublicHealthEmergencypic.twitter.com/VnFLd59SGW — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 10, 2021

15:39 Nach 2G in Österreich: Gespräche über weitere Massnahmen Kurz nach der Einführung der 2G-Regel in Österreich drohen weitere Schritte zur Eindämmung des Coronavirus in den am stärksten betroffenen Regionen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kündigte für heute Nachmittag Krisengespräche mit den Länderchefs von Oberösterreich und Salzburg an, wo die Sieben-Tage-Inzidenzen zuletzt bei rund 1170 und 930 lagen – weit über dem landesweiten Wert von 710. «Es ist klar: Wir müssen rasch, entschlossen und umfassend handeln», sagte der grüne Minister nach einer Regierungssitzung in Wien. Österreichs Intensivstationen könnten schon in zwei Wochen an eine systemkritische Grenze stossen. Das geht aus einer wissenschaftlichen Modellrechnung im Auftrag des Gesundheitsministeriums hervor. Sie geht davon aus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz bis zum 24. November auf 1000 steigt. Derzeit steht sie bei etwas über 700. Laut der Vorhersage werden bis dahin mit 65-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Drittel aller Intensivbetten mit Corona-Fällen belegt sein. Bei dieser Auslastung tritt aus Sicht des Ministeriums eine Konkurrenzsituation zwischen Covid-Patienten und anderen Intensivpatienten ein. Legende: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein schliesst zusätzliche Massnahmen für gewisse Gebiete nicht aus. Keystone

14:41 Frankreich: Ansturm auf Auffrischungsimpfungen Nach der angedrohten Verschärfung des Corona-Kurses gibt es in Frankreich einen Ansturm auf Termine zur Auffrischungsimpfung. Knapp 150'000 Menschen vereinbarten alleine am Dienstag einen Termin über die Webseite Doctolib, wie der in Frankreich viel genutzte Plattformbetreiber mitteilte. Für Menschen ab 65 wird eine Boosterimpfung – bei den meisten Impfstoffen also eine dritte Spritze – Mitte Dezember verpflichtend für einen Corona-Pass. Nur mit diesem Nachweis von Impfung, Genesung oder Negativ-Test können die Menschen in Frankreich Restaurants und Veranstaltungen besuchen oder per Flugzeug oder Fernzug verreisen. Auch am Arbeitsplatz ist teils der 3G-Nachweis erforderlich. Seit Start der Boosterimpfungen Ende August haben sich bereits 3.8 der 7.7 Millionen dafür infrage kommenden Menschen die zumeist dritte Spritze verabreichen lassen. 00:58 Video Aus dem Archiv: Macron will Impfpflicht für Pflegepersonal Aus 10 vor 10 vom 12.07.2021. abspielen

13:34 4150 neue Corona-Fälle registriert Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4150 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2719 . Das sind 60 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 10 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 360.23 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 55 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 29 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 5 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 573 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 125 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 16 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 14 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 14 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 28'215 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'231'994 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 11'399 Personen pro Tag geimpft. Das sind 9.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 64.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 1.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:08 Immer mehr Coronapatienten liegen in Berner Spitalbetten Die Zahl der Coronapatientinnen und -patienten in Berner Spitälern ist innert einer Woche deutlich angestiegen: Am Mittwoch lagen 69 Menschen mit einer Covid-Erkrankung in einem Spital im Kanton Bern. Vor einer Woche waren es 43 Personen, wie aus den neuesten Statistiken der bernischen Gesundheitsdirektion hervorgeht. Diese wird jeweils am Mittwoch aktualisiert. Der Anteil der geimpften Coronapatienten lag gemäss Statistik bei 29 Prozent. Auf der Intensivstation lag dieser Wert deutlich tiefer – nämlich bei knapp sieben Prozent. In Intensivpflege befanden sich am Mittwoch 15 Coronakranke gegenüber sechs vor Wochenfrist. Elf waren auf Beatmung angewiesen (Vorwoche: fünf). 01:13 Video Aus dem Archiv: Covid-Taskforce rechnet mit Anstieg auf der IPS Aus News-Clip vom 05.11.2021. abspielen

12:45 Glarus beginnt ab dem 17. November mit Booster-Impfungen Berechtigt für die Auffrischimpfung seien einerseits alle Personen ab dem 65. Altersjahr, andererseits Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Alters- und Pflegeheimen sowie Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen im Alter, teilt der Kanton Glarus mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute unter 65 Jahren solcher Einrichtungen würden ebenfalls eine Booster-Impfung erhalten. Interessierte können sich ab dem 15. November online, Link öffnet in einem neuen Fenster für die dritte Impfdosis anmelden. Termine seien ab dem 17. November möglich und könnten direkt bei der Anmeldung ausgewählt werden. Die Auffrischimpfung wird im Impfzentrum Glarus, direkt neben dem Bahnhof Ennenda, durchgeführt. Warum die Kantone – trotz vorhandener Zulassung und Impfempfehlung – erst jetzt mit den Booster-Impfungen starten, erklärt der oberste Schweizer Kantonsarzt Rudolf Hauri im Interview. 04:10 Video Wo bleibt die Booster-Impfung? Aus 10 vor 10 vom 09.11.2021. abspielen