Networking muss sein – gerade an Kongressen, wie derzeit am «Swiss Economic Forum» (SEF). Derzeit heisst das aber auch Abstand halten, Hygiene-Massnahmen beachten, Maske tragen – und so weiter. Wie also geht Networking, wenn die Pandemie zu sozialer Distanz zwingt?

Den Vorsitz übernehmen die ehemalige liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf und Neuseelands Ex-Ministerpräsidentin Helen Clark. Zu den elf anderen Mitgliedern zählen Mexikos Ex-Präsident Ernesto Zedillo und der frühere britische Aussenminister David Miliband. Das Panel wolle alles über den Ausbruch, die Ausbreitung, die Folgen und die Massnahmen zur Eindämmung in Erfahrung bringen, teilt Clark mit. Im Oktober will es der WHO Bericht erstatten.

Das von der Weltgesundheitsorganisation WHO im Juli angekündigte unabhängige Gremium, das den Umgang der WHO und einzelner Länder mit der Corona-Pandemie untersuchen soll, nimmt Gestalt an. In Genf werden die Mitglieder bekannt gegeben.

Die Gastrobetreiber hoffen nun erneut auf die Politik - nicht nur in Bern, sondern auch in Zürich wird nun darüber diskutiert, ob die Heizstrahler wieder zugelassen werden sollen. In Zürich hat der zuständige Regierungsrat Gesprächsbereitschaft gezeigt. Doch in Bern stösst die Idee bei der Stadtregierung auf wenig Unterstützung. Gemeinderat Reto Nause (CVP) empfiehlt stattdessen Heizkissen oder Wolldecken. Der Gastroverband hält allerdings an der Forderung fest.

Mit der Einführung der Maskenpflicht in den Läden in Basel ist die gehörlose Verkäuferin Rabia Cosgun vor grosse Herausforderungen gestellt worden. Bisher konnte sie Verkaufsgespräche an ihrem Arbeitsort, im Möbelgeschäft Alinea in Basel, ohne grosse Probleme meistern.

Bislang möchten sich 76 Länder an der weltweiten Corona-Impfstoffinitiative Covax unter Führung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligen. Auch die Schweiz unterstützt die Initiative seit längerer Zeit. Die Allianz geht davon aus, dass sich noch weitere Staaten anschliessen werden. Covax soll einen fairen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten. Die WHO hat zur Teilnahme an der Initiative aufgerufen, um sicherzustellen, dass auch ärmere Länder Zugang zu einem Impfstoff bekommen. Wohlhabende Staaten wie die USA, Japan, Grossbritannien und auch EU-Länder haben sich bei Pharmafirmen, die vorne im Rennen um einen Impfstoff liegen, bereits Millionen Einheiten gesichert und dafür Milliarden ausgegeben.

Lockdown in 30 israelischen Orten – Kritik von ultraorthodoxen Juden

Die israelische Regierung reagiert auf die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen und will in besonders betroffenen Orten die weitere Ausbreitung eindämmen. Das sogenannte Coronavirus-Kabinett entschied, dass die schärferen Regeln von Montag an in 30 Orten gelten sollten. Ein israelischer Repräsentant sagte, in diesen Ortschaften sollten die Menschen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen, etwa zum Einkaufen von Lebensmitteln oder Medikamenten. Notfalls müsse die Polizei die Massnahmen in den stark betroffenen Orten entschlossener umsetzen.

Zuvor waren in Israel nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstmals an einem Tag mehr als 3000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht auch Israels Corona-Beauftragter Ronni Gamzu in der Krise stark unter Druck. Er hat mit starkem Widerstand zu kämpfen. So hatte Chaim Kanievsky, ein führender Rabbiner innerhalb der streng religiösen Gemeinschaft, jüdische Religionsstudenten dazu aufgerufen, sich nicht auf das Coronavirus testen zu lassen. Als Grund gab er an, eine Corona-Quarantäne gefährde die Bibelstudien.

Einem Bericht der Zeitung «Haaretz» zufolge hatte Gamzu zuletzt gesagt, dass 28 Prozent aller Corona-Fälle auf die arabische Bevölkerung zurückzuführen seien, 22 Prozent auf Ultraorthodoxe. In vielen der als «rot» eingestuften Orte mit hohen Fallzahlen leben vornehmlich ultraorthodoxe Juden oder arabische Israelis.