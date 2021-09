Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:50 Grossbritannien genehmigt Impfauffrischung für über 50-Jährige In Grossbritannien können über 50-Jährige sowie Heimbewohner und Pflegekräfte eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Wie die Regierung am Dienstag mitteilte, gilt die Regelung auch für klinisch extrem gefährdete Menschen sowie für Risikopatienten zwischen 16 und 65 Jahren. Insgesamt kommen damit mehr als 30 Millionen Menschen für eine dritte Impfung in Frage. Ihnen soll frühestens sechs Monate nach der zweiten Dosis das Mittel der Konzerne Biontech und Pfizer gespritzt werden, das Studien zufolge gut als Auffrischung wirken und sehr verträglich sein soll. Alternativ sei auch der Impfstoff von Moderna möglich. Verabreicht werden soll die Spritze zusammen mit der normalen Grippeimpfung. Ob auch gesunde Menschen unter 50 eine sogenannte Booster-Impfung erhalten, soll entschieden werden, wenn mehr Daten vorliegen. Premierminister Boris Johnson zur Auffrischungskampagne

20:23 Weitere Universitäten setzen auf Zertifikatspflicht Die Universität Bern weitet seine Covid-Zertifikatspflicht auf den ganzen Lehrbetrieb aus. Ab dem 20. September muss der Nachweis somit auch an Veranstaltungen auf Bachelor- und Masterstufe erbracht werden. Zur Sicherheit der Studierenden und Dozierenden gilt weiterhin eine Maskenpflicht in Innenräumen, wie die Uni-Leitung am Dienstagabend bekannt gab. Die Einhaltung der Zertifikatspflicht will die Berner Universitätsleitung stichprobenartig überwachen. Ab Oktober soll es kostenlose Testmöglichkeiten geben. Die Universität Freiburg sowie die Pädagogische Hochschule Bern führen ebenfalls führen zum Semesterstart von kommender Woche eine Covid-Zertifikatspflicht ein. Weitere Hochschulen beschlossen bereits in den letzten Tagen eine solche Pflicht, darunter die ETH, die Universitäten Basel, Zürich, St. Gallen, Genf und Neuenburg sowie die Hochschule Luzern. Legende: An einigen Hochschulen entfällt mit dem Covid-Zertifikat die Maskenpflicht. An anderen hingegen nicht. Keystone

19:59 Uri führt repetitive Tests fürs ungeimpftes Gesundheitspersonal ein Gesundheits- und Pflegepersonal im Kanton Uri, das weder geimpft noch genesen ist, muss ab Montag an repetitiven Coronatests teilnehmen. Der Regierungsrat hat das Covid-19-Reglement entsprechend angepasst. Die Testpflicht sei angesichts der kursierenden wesentlich ansteckenderen Delta-Variante zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt, teilte die Urner Standeskanzlei am Dienstag mit. Regelmässig testen lassen müssen sich Personen, die im Kantonsspital Uri, in sozialmedizinischen Institutionen sowie in ambulanten Organisationen der Langzeitpflege tätig sind. Ausgenommen ist, wer mittels Zertifikat nachweisen kann, dass er oder sie geimpft oder genesen ist.

18:56 Mit dem Auto in die Ferien Mit dem Auto in die Ferien zu fahren liegt coronabedingt im Trend: Fast jeder Fünfte hat zwischen Sommer 2020 und 2021 für die Ferien ausschliesslich das Auto benutzt. Und weitere 25 Prozent sind immerhin fast nur mit dem eigenen Fahrzeug in die Ferien gefahren. Die Gruppe der Feriengänger, die nur noch mit dem eigenen Auto verreist, hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Allianz Partners hervorgeht. Das Auto hat damit den Abstand zu anderen Verkehrsmitteln weiter ausgebaut. Gleichzeitig hat sich der Verzicht auf Flugreisen fortgesetzt, wie die Studienautoren weiter herausgefunden haben. So sind zwei Drittel der Befragten in den letzten 12 Monaten kein einziges Mal in ein Flugzeug gestiegen. Audio Walter Kunz und Christian Laesser: Die Reisebranche kämpft ums Überleben 27:15 min, aus Tagesgespräch vom 14.09.2021. abspielen. Laufzeit 27:15 Minuten.

18:29 Schärfere Einreiseregeln Mehrere Kantone fordern laut Angaben der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und - direktoren (GDK) eine Verschärfung der Einreisebestimmungen. Im europäischen Vergleich seien die heute geltenden Bestimmungen für die Einreise in die Schweiz sehr locker ausgestaltet. Der Bundesrat hatte am 8. September zwei Vorschläge für neue Einreisebestimmungen in die Konsultation geschickt. Variante 1 setzt auf die wiederholte Testung von nicht genesenen und nicht geimpften Einreisenden. Sie sollen einen negativen Test bei der Einreise vorweisen müssen. Zwischen dem vierten und siebten Tag nach der Einreise in die Schweiz soll ein weiterer, in der Schweiz durchgeführter Test verlangt werden. Das Resultat dieses zweiten Tests muss dem Kanton übermittelt werden. Variante 2 sieht ebenfalls vor, dass nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen bei der Einreise ein negatives Testresultat vorweisen müssen. Nach ihrer Einreise müssen sich diese Personen in Quarantäne begeben. Eine Freitestung nach sieben Tagen ist möglich. In beiden Varianten sollen die Regeln auf alle Arten von Einreisen (Langsamverkehr, Flugzeug, Bahn, Schiff, Bus und Privatauto) ausgedehnt werden. 03:34 Video Corona-Krise: Neue Einreise-Regelung für den Herbst Aus Tagesschau vom 09.09.2021. abspielen

17:46 Virologin Eckerle kritisiert lockeren Umgang an Schulen Für die Genfer Virologin Isabella Eckerle geht die Schweiz zu nachlässig mit der heftigen Corona-Welle an den Schulen um. In den Sommerferien hätten es die Kantone verpasst, die Schulen auf die Delta-Variante des Coronavirus vorzubereiten. Das Problem habe sich seit Monaten abgezeichnet. Andere Länder würden nicht so unbekümmert handeln, sagte Eckerle in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Sie sprach sich für diverse Massnahmen aus – etwa für wiederholtes Testen, CO2-Sensoren oder Masken in Schulzimmern. Eckerle erklärte in dem Interview weiter, die meisten Kinder würden zwar nur leicht an Covid erkranken oder merkten nichts davon. Sie warnte aber vor den Langzeitfolgen und anderen Komplikationen, welche die Medizin noch nicht kennt. Legende: Isabella Eckerle ist Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses an der Universität Genf. Keystone

17:26 Nationalrat für Zwangstest bei Ausschaffung Ausreisepflichtige sollen zu einem Covid-Test gezwungen werden können, wenn der Test für die Wegweisung, die Ausweisung oder die Rückführung notwendig ist. Der Nationalrat hat der Einführung solcher Zwangstests deutlich mit 120 zu 65 Stimmen zugestimmt. SP und Grüne sahen die Grundrechte der abgewiesenen Asylsuchenden in Gefahr. Die bürgerlichen Parteien hielten das Gesetz für ein glaubwürdiges Asylsystem nötig. Der Test sei zudem zumutbar. Justizministerin Karin Keller-Sutter sagte schliesslich, dass viele Fluggesellschaften und Dublin-Staaten heute einen Test verlangen würden. «Die Zahl der Testverweigerungen ist in den letzten Monaten stark angestiegen.» Deshalb sei das Gesetz auch als dringlich zu erklären. Das Gesetz werde zeitlich beschränkt bis Ende 2022 gelten. Das Geschäft geht an den Ständerat.

16:57 Niederlande führen Coronapass ein und lockern dafür Regeln Die Niederlande heben einem Medienbericht zufolge bestimmte Auflagen auf und führen einen sogenannten Coronapass ein. Ab dem 25. September würden Abstandsregeln aufgehoben, berichtet der Sender NOS. Die Maskenpflicht beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr und in Schulen sowie die Aufforderung zum Homeoffice blieben jedoch bestehen. Der Coronapass als Nachweis über eine Impfung soll bei Restaurantbesuch und Kulturveranstaltungen zum Einsatz kommen und gilt für alle ab 13 Jahren. In den Niederlanden sind nach offiziellen Angaben 65 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

16:31 «Plan B»: Grossbritannien hält sich Maskenpflicht und Impfpässe offen Falls die Zahl der Corona-Fälle in Grossbritannien im Winter wieder deutlich steigt, will die Regierung wieder eine Maskenpflicht anordnen und hält sich die Einführung von Impfpässen für Discos oder Stadien offen. Die Massnahmen seien Teil eines «Plan B», wenn die Pandemie mit Auffrischungsimpfungen nicht unter Kontrolle gehalten werden kann, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag im Parlament in London. «Wir haben erlebt, wie schnell das Virus sich anpassen und sich verändern kann, deshalb haben wir einen Plan B mit Notfallplänen vorbereitet.» Die Notfallpläne würden aber nur bei «unhaltbarem» Druck auf den Gesundheitsdienst NHS in England in Kraft gesetzt. «Plan A» stützt sich laut Javid auf Auffrischungsimpfungen für etwa 30 Millionen Menschen, die kommende Woche beginnen sollen. Ansonsten setzt die Regierung auf Freiwilligkeit und Selbstverantwortung. Legende: Die britische Regierung hatte im Juni fast für England alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Reuters

16:09 Glarner Regierung gegen Quarantäne für Einreisende Die Glarner Regierung ist gegen eine generelle Quarantänepflicht für alle nicht-geimpften und nicht-genesenen Personen, die ins Land einreisen. Eine Quarantäne unabhängig von der epidemiologischen Lage am Herkunftsort beurteilt der Regierungsrat als unverhältnismässig. Davon abgesehen ist die Regierung mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich des internationalen Personenverkehrs grundsätzlich einverstanden, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. So sollen nicht gegen Corona immunisierte bei der Einreise in die Schweiz ein negatives Testergebnis vorlegen müssen und vier bis sieben Tage später ein weiteres. Der Regierungsrat gibt aber zu bedenken, dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen bei den Kantonen einen erheblichen Aufwand verursachen würden. Dieser sei in Ferienzeiten kaum zu bewältigen oder nur stark verzögert.

15:52 Kantone erleben Ansturm auf ihre Impfangebote Einige Kantone erleben derzeit eine grosse Nachfrage nach Impfungen. Die Angebote werden darum ausgebaut. Der Kanton Schwyz verabreichte am vergangenen Wochenende 833 Impfungen ohne Voranmeldung an den Standorten Steinen und Pfäffikon. Aufgrund des Ansturms werden die Spontan-Impfaktionen an den nächsten zwei Wochenenden weitergeführt, Link öffnet in einem neuen Fenster, teilte die Staatskanzlei mit. Das Corona-Impfzentrum im Kultur- und Kongresszentrum Thun wird Ende September doch nicht geschlossen. Wegen steigender Nachfrage nach dem Bundesratsentscheid zur Covid-Zertifikatspflicht setzt die Spital Simmental-Thun-Saanenland AG (STS) die Impfungen an diesem Standort fort. Am Montag startete der Einsatz des Basler Impfbusses. Es bildete sich eine lange Warteschlange, sodass das Impfteam seine Arbeit bereits vor dem offiziellen Start aufgenommen habe. Das Basler Gesundheitsdepartement hat bereits einen neuen Standort in den Fahrplan aufgenommen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: 107 Personen haben sich am Montag an der ersten Station des Basler Impfbusses ihre Erstimpfung verabreichen lassen. Keystone

15:17 Bund intensiviert Bemühungen um Kauf von Vektorimpfstoff Mit Johnson & Johnson (Janssen) laufen aktuell intensiviert Verhandlungen über den möglichen Bezug einer kleinen Menge von Impfdosen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA mitteilte und Patrick Mathys an der Medienkonferenz bestätigte. Zuvor hatte blick.ch berichtet, dass der Bund den Impfstoff kaufe. Diese Impfdosen würden primär für die Impfung von Personen zum Einsatz kommen, die aus medizinischen Gründen – zum Beispiel einer schweren Allergie – nicht mit mRNA-Impfstoff geimpft werden können, schreibt das BAG. Die Kantone werden demnach gebeten, sich auf eine allfällige «zeitnahe Umsetzung» vorzubereiten. Der Wirkstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ist seit Ende März für den Gebrauch in der Schweiz befristet zugelassen. Er wurde in der Schweiz jedoch noch nicht verabreicht, weil der Bund bisher mit dem Hersteller keinen Vertrag abgeschlossen hatte. Es handelt sich um eine Einmalimpfung für Personen ab 18 Jahren. Legende: Janssen Schweiz hatte Anfang Dezember 2020 als viertes Unternehmen bei Swissmedic ein Zulassungsgesuch für einen Impfstoff eingereicht. Keystone

15:07 Point de Presse beendet Damit ist die Medienkonferenz des BAG mit den Fachexperten zu Ende. Wir halten Sie im Liveticker weiterhin auf dem Laufenden zur Coronasituation in der Schweiz und in der Welt.

15:06 Frage zu den Verhandlungen zum Impfstoff von Johnson & Johnson Ist es korrekt, dass der Bund Vakzine von Johnson & Johnson in kleinerer Menge gekauft hat und diese den Kantonen zur Verfügung stellt? Mathys bestätigt, dass der Bund mit Johnson & Johnson in Verhandlung sei. Diese Dosen würden für Menschen zum Einsatz kommen, die wegen Allergien nicht mit dem mRNA-Impfstoff geimpft werden könnten. Ein Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben und man werde zu gegebener Zeit informieren.

14:58 Ablaufdatum der Impfstoffe Habe die bereits gelieferten Impfdosen ein Ablaufdatum? «Es gibt Impfdosen, die bald ablaufen», bestätigt Rudolf Hauri. Das habe man in der Planung berücksichtigt. Das Problem sei bekannt, werde aber auch einberechnet. Mit den überschüssigen Impfdosen würde man den Leuten auch die Wahl geben für den einen oder anderen Impfstoff.

14:56 Grossangelegte Booster-Impfungen machen noch keinen Sinn Die Aktuelle Impfstrategie sehe vor, jetzt die Menschen doppelt zu impfen, statt bereits mit einer dritten, sogenannten Booster-Impfung nachzulegen. Das sei auch ungerecht gegenüber anderen Ländern, die keine oder nicht genügend Impfstoffe haben, sagt Berger. 00:22 Video Christoph Berger (EKIF): «Eine Empfehlung für die Auffrischimpfung würde kommuniziert» Aus News-Clip vom 14.09.2021. abspielen

14:54 Welches ist der Zeithorizont für eine dritte Impfung? Anfang 2022 werden die ersten Impfungen ein Jahr her sein. Man beobachte die wissenschaftlichen Daten in der Schweiz und in der Welt über die Wirkung der Impfung, sagt Christoph Berger. Wenn die Impfung nicht mehr genug wirken würde, dann könne man darauf mit einer dritten Impfung reagieren. Berger glaubt aber nicht, dass das schon in ein oder zwei Monaten so weit ist.

14:48 Warum wird die Impfung erst ab der 12. Schwangerschaftswoche empfohlen? «Wir haben keine Bedenken während den ersten 12 Schwangerschaftswochen», sagt Christoph Berger von der EKIF. In dieser Zeit gäbe es aber viele Aborte. Man wolle nicht, dass in dieser Zeit ein Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schwangerschaftsabbruch hergestellt werde, erklärt Berger. Schwangere, die sich trotzdem vor dem zweiten Drittel impfen lassen wollen, könnten das tun.

14:43 Was sind die Bedingungen, um die Zertifikatspflicht wieder aufzuheben? «Es bräuchte eine deutliche Steigerung der Impfzahlen», sagt Patrick Mathys (BAG). Er wolle sich aber nicht auf eine konkrete Zahl festlegen.