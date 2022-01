Der Ticker startet um 5:30 Uhr

19:21 Deutschland prüft schärfere Regeln für Gastronomie Zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen soll in Kürze der Zugang zu Restaurants und Cafés über die 2G-Regel hinaus verschärft werden. «Ergänzend wird spätestens ab dem Januar 2022 bundesweit und inzidenzunabhängig der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte und Genesene nur noch mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung ab dem Tag der Auffrischungsimpfung möglich sein (2G Plus)», heisst es in einem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Beratungen mit Kanzler Olaf Scholz am Freitag. «An diesen Orten können Masken nicht dauerhaft getragen werden, sodass sich die Virus-Variante dort besonders leicht überträgt», heisst es in dem Entwurf weiter.

18:58 Rückholaktion zu Pandemie-Beginn: EDA bleibt auf Rechnungen sitzen 210'000 Franken – so viel muss das Aussendepartement EDA von der Corona-Rückholaktion zu Beginn der Pandemie im Frühling 2020 abschreiben. Damals waren rund 4200 im Ausland gestrandete Personen in 35 Flügen in die Schweiz zurückgeholt worden. Die Passagiere mussten bei dieser grössten Rückholaktion in der Geschichte der Schweiz 80 Prozent der Kosten übernehmen, den Rest zahlte der Bund. Ein Teil der Rechnungen wurde jedoch nicht beglichen, wie EDA-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger mitteilte und damit einen Bericht des «Blick» bestätigte. Die 230 Rechnungen für insgesamt 210'000 Franken mussten unter anderem abgeschrieben werden, weil die Schuldnerinnen und Schuldner nicht auffindbar oder insolvent waren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gestrandet wegen Corona So verlief die grösste Rückholaktion der Schweizer Geschichte 24.04.2020 Mit Video

18:18 WHO: Weltweite Omikron-Welle wie ein riesiger Tsunami Die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle weltweit ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb einer Woche um 71 Prozent auf knapp 9.5 Millionen gestiegen. So viele neue Fälle wurden binnen sieben Tagen noch nie gemeldet, wie die WHO an ihrem Sitz in Genf mitteilte. Die Zahlen beziehen sich auf die Woche vom 27. Dezember bis 2. Januar. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte an einer Pressekonferenz, der «Tsunami von Fällen» sei derart gross und schnell, dass er die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt überfordere. Die tatsächliche Zahl der Neuansteckungen liege aber noch viel höher, gab Tedros zu bedenken. Grund sei, dass vielerorts nicht genügend getestet werde oder Meldungen unvollständig seien.

17:52 Lettland verlängert Gesundheitsnotstand Angesichts der zunehmenden Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus hat Lettland den Gesundheitsnotstand verlängert. Auf Beschluss der Regierung in Riga vom Donnerstag gilt die im Herbst 2021 für drei Monate verhängte Sonderregelung in dem baltischen EU-Land nun bis zum 28. Februar. Damit verbunden sind Beschränkungen für Nicht-Geimpfte und auch Geimpfte. Der Notstand wäre am 11. Januar ausgelaufen. Die lettische Regierung beschloss zudem eine Gültigkeitsfrist für Corona-Impfzertifikate. Bei einer Einmalimpfung mit Johnson & Johnson beträgt die Gültigkeit künftig fünf Monate, bei allen anderen zugelassenen Impfstoffen neun Monate. Die Grundimmunisierung könne aber mit einer Auffrischimpfung erneuert werden, teilte Regierungschef Krisjanis Karins mit.

17:25 Millionen warten auf Operationen Wegen der Belastungen durch die Omikron-Welle hat mittlerweile fast jede sechste englische Krankenhausstiftung den Ernstfall ausgerufen. Das passiert, wenn die Verantwortlichen der Ansicht sind, dass notwendige Behandlungen nicht mehr gewährleistet werden können. Dies betreffe 24 der 137 Krankenhausstiftungen in England, zu denen meist mehrere Kliniken gehören, wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag mitteilte. Etliche Beschäftigte im Gesundheitswesen sind selbst infiziert und fallen aus, gleichzeitig wächst der Rückstau an Behandlungen weiter an, weil Operationen zunehmend verschoben werden. Dem «Guardian» zufolge will die NHS Confederation, in der Organisationen des Gesundheitsdienstes zusammengeschlossen sind, Zehntausende Medizinstudierende in Kliniken einsetzen. Offiziellen Angeben zufolge warten allein in England fast sechs Millionen Menschen auf Routine-Operationen und Behandlungen - viele davon mit Schmerzen.

16:55 Über 4000 Personen in Baselland in Isolation Die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weist im Kanton Baselland weiterhin steil nach oben. Am Donnerstag sind 759 neue positive Testbefunde registriert worden, womit die Anzahl der Personen in Isolation auf 4094 anstieg. Innerhalb der vergangenen sieben Tage sind im Kanton Baselland 3286 neue Ansteckungen registriert worden. 393 davon waren Schülerinnen und Schüler, in 71 Fällen handelte es sich um Lehrpersonen. Im Kanton Basel-Stadt wurden am Donnerstag 554 neue Infektionen registriert. Das waren 19 weniger als am Vortag. Mit 2130 blieb die Anzahl der Menschen in Isolation stabil, während die Zahl der Personen in Quarantäne um 36 auf 1006 anwuchs. Bei den Hospitalisierungen wurden in beiden Basel im Vergleich zu den vergangenen Tagen und Wochen keine grossen Veränderungen verzeichnet. In Basel-Stadt befanden sich 86 an Covid-19 erkrankte Menschen im Spital (+7), unverändert 19 davon auf der Intensivstation. In Baselland befanden sich 49 Personen (-4) in Spitalpflege, 7 (+1) davon waren auf der Intensivstation untergebracht.

16:35 Israel will wieder Reisen erlauben Israel will seinen Staatsbürgern trotz des weltweiten Omikron-Ausbruchs wieder Reisen in fast alle Länder erlauben. Auch die USA, Grossbritannien und die Schweiz sollten wieder von der Liste der «roten» Länder genommen werden, hiess es in einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Die Regelung müsse noch von Regierung und Parlament gebilligt werden. Sie solle aber schon in der Nacht in Kraft treten. Das Ministerium wies aber auch darauf hin, dass in vielen Ländern die Infektionszahlen höher liegen als in Israel, weshalb man «nicht ohne guten Grund dorthin reisen» solle. Zudem gibt es eine Reihe von feindlichen Staaten wie etwa den Iran und Libanon, in die Israelis ohnehin nicht reisen dürfen. 02:04 Video Aus dem Archiv: Viele Neuinfektionen in Israel Aus Tagesschau vom 26.08.2021. abspielen

15:59 Kanton Zürich stellt im Contact Tracing auf 24-Stunden Betrieb um Rund 4700 Neuinfektionen registrierte die Zürcher Gesundheitsdirektion in den letzten 24 Stunden. Um die hohen Fallzahlen bewältigen zu können, wurde das Contact Tracing im Kanton Zürich in den letzten Wochen und Tagen weiter ausgebaut. Ausserdem seien ab heute einige der insgesamt 250 Arbeitsplätze auch in der Nacht besetzt, sagten die Verantwortlichen an einer Medienorientierung. Die Hotline des Contact Tracings sei damit neu 24 Stunden erreichbar. Dank digitalisierten Abläufen sei man heute besser aufgestellt als noch vor einem Jahr. Infizierte und Kontaktpersonen könnten heute viel schneller kontaktiert werden, so die Fachpersonen der Zürcher Gesundheitsdirektion.

15:43 FFP2-Maskenpflicht im Freien in Österreich Österreich reagiert mit neuen Beschränkungen und kürzeren Quarantänefristen auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Künftig muss im Freien eine FFP2-Maske getragen werden, wenn kein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann, wie Bundeskanzler Karl Nehammer in Wien ankündigte. Das gilt zum Beispiel für Fussgängerzonen und Warteschlangen. Ausserdem wird der Handel zu Kontrollen verpflichtet, damit die 2G-Regel – also Einlass nur für Geimpfte und Genesene – eingehalten wird. Um die Infrastruktur nicht zu gefährden, können sich Kontaktpersonen von Infizierten künftig nach dem fünften Tag aus der Quarantäne freitesten. Mit täglichen Tests und dem Tragen einer FFP2-Maske sollen Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur auch als Kontaktperson weiterarbeiten können.

15:18 Reduziert ÖV-Angebot wegen Personalmangel Als Reaktion auf den Ressourcenmangel beim Buspersonal, der durch die Entwicklung der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, passen die Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF das Angebot auf zwei Linien in der Agglomeration Freiburg ab Montag, 10. Januar 2022, vorübergehend an. Auf den beiden betroffenen Linien verkehren die Busse neu im 10-Minuten- statt im 7.5-Minuten-Takt. Die Angebotsreduktion gelte bis auf Weiteres und werde ständig überprüft, teilten die TPF mit. Wegen der hohen Zahl von Corona-bedingten Ausfällen beim Personal reduziert auch der Léman Express in der Region Genf am kommenden Wochenende bis am Montag seinen Fahrplan. In einigen Abteilungen gebe es kein Reservepersonal mehr. Bereits am Mittwoch hätten fünf Züge des Léman Express wegen Krankheitsfällen in letzter Minute annulliert werden müssen, teilte die SBB mit.

14:43 Schneesportlager abgesagt Die Kantone Wallis und Genf haben aufgrund der starken Verbreitung der Omrikon-Variante des Coronavirus die Schulsportlager mit Übernachtungen vorläufig verschoben. Das teilten die beiden Regierungen am Donnerstag mit. Der Kanton Wallis will die Lage je nach Entwicklung der Pandemie für die Zeit nach dem 4. Februar neu beurteilen. Im Kanton Genf wurde für die Monate nach Januar noch kein Entscheid getroffen. Der Kanton Freiburg seinerseits hat die Teilnahme an Wintersportlagern und schulischen Aktivitäten mit Übernachtung genehmigt, aber für freiwillig erklärt, wie der Staatsrat mitteilte. So können Eltern selbst entscheiden, ob ihr Kind an den Anlässen teilnimmt oder nicht. In den nächsten Wochen sind allein im Kanton Freiburg insgesamt rund 100 Wintersportlager geplant, die von Schulen und Gemeinden organisiert werden. Um die Massnahmen während der Schullager zu verstärken, werden für die Schülerinnen und Schüler und die erwachsenen Begleitpersonen PCR-Speicheltests organisiert, und zwar unabhängig von ihrem Impfstatus. Der Kanton Neuenburg führt währenddessen die Lager durch. Voraussetzung sind aber obligatorische Massentests von Schülerinnen, Schülern und Begleitpersonen.

14:15 Uri verzichtet vorderhand auf Maskenpflicht in der Primarschule Der Kanton Uri verzichtet vorderhand auf eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe. Die Regierung hat dafür eine weitgehende Maskenpflicht für alle Personen in Schulen und Tagesstrukturangeboten beschlossen. Die aktuelle Lage im Kanton Uri erlaube es, mit der Einführung der Maskentragepflicht auf der Primarstufe etwas zuzuwarten, hiess es beim Urner Sonderstab Covid-19 auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zudem sei der Kanton Uri «Schweizer Meister im Testen». Auch wenn auf die Maskenpflicht auf der Primarstufe verzichtet werde, müssten die Schulen weiterhin die Lageentwicklung vor Ort genau verfolgen und in Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst die Massnahmen lokal und temporär begrenzt verschärfen, schreibt der Urner Sonderstab Covid-19 am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Wenn dies angezeigt sei, beispielsweise eben mit Maskentragepflicht oder Fernunterricht.

14:00 Mehrere Anlässe der Solothurner Fasnacht abgesagt Wegen der Corona-Pandemie ist der Solothurner Fasnachtsauftakt «Hilari» vom 13. Januar abgesagt. Auch die Plakettenbörse und die Strassenumzüge finden nicht statt. Abgesagt ist auch die Eröffnungssitzung der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die epidemiologische Entwicklung zeige, «dass eine Durchführung einer Veranstaltung mit einer grossen Anzahl an Teilnehmenden nicht zu verantworten wäre». Nebst den beiden grossen Fasnachtsumzügen, die am 27. Februar und 1. März hätten stattfinden sollen, ist auch der Kinderumzug abgesagt, wie auch die Gassenfasnacht aus heutiger Sicht nicht stattfinden könne, wie es heisst. «Dennoch wird 2022 in Solothurn eine offizielle Fasnacht gefeiert», heisst es in der Mitteilung. So sollen die Strassen, Plätze und Schaufenster in eine «fasnächtliche Stimmung getaucht werden», so wie es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht wurde. Neu sollen zudem die Solothurner Guggen an der Ausstellung «Verchert 22» mitmachen, wird in der Mitteilung angekündigt. Einige Fasnachtsanlässe könnten möglicherweise stattfinden, sagt ein Sprecher der UNO gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Offen bleibe beispielsweise, ob die «Chesslete» durchgeführt werde, welche die Zünfte organisieren. Gedacht werde dabei an ein «Home-Chesslete», wie es schon letztes Jahr in den Gärten und Quartieren stattgefunden hat, wenn die Solothurner frühmorgens in weissen Gewändern auf Töpfen und Pfannen lärmen.

13:33 Das sind die aktuellsten Zahlen vom BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 32'239 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 19'690 . Das sind 70 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 9 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2559.12 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 137 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 86 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1785 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 3 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 298 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 8 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 80 Prozent ausgelastet. 34 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 16 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 33.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 34 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 10 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 60'632 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 34 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 14'152'968 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 47'678 Personen pro Tag geimpft. Das sind 4.5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 67.4 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 27.6 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:12 Basler Vorfasnachts-Veranstalter fürchten um ihre Anlässe Die angespannte pandemische Situation und die dadurch bedingten schlechten Vorverkaufszahlen bereiten den Veranstaltern der Basler Vorfasnachts-Anlässe Sorgen. In einem gemeinsamen Communiqué rufen sie das Publikum auf, die Anlässe mit dem Kauf von Tickets zu unterstützen. Eine der traditionellen Vorfasnachts-Veranstaltungen, das Mimösli im Häbse-Theater, ist bereits abgesagt. Eine ganze Reihe von weiteren Veranstaltern halten aber nach wie vor an ihrer Durchführung fest, wie sie mitteilten. Es handelt sich um die grossen Anlässe wie das Drummeli, das Offizielle Bryysdrummle und -pfyffe oder das Glaibasler Charivari, aber auch viele kleinere Veranstaltungen wie der Källerstraich, s Läggerli oder das Fasnachtsbändeli. Durch den zögerlichen Ticketverkauf drohe den Veranstaltungen das Aus, heisst es in der Mitteilung. Unter dem Motto «Vorfasnacht jetzt erscht rächt» rufen sie das Publikum auf, diese Zurückhaltung abzulegen. Sollte eine Veranstaltung wegen der Covid-19-Situation abgesagt werden müssen, werde wahlweise der Ticketpreis zurückerstattet oder das Ticket auf das kommende Jahr umgebucht. Legende: Keystone / Archiv

12:52 Britische Kliniken im Alarmzustand – Millionen warten auf Operationen Wegen der Belastungen durch die Omikron-Welle hat mittlerweile fast jede sechste englische Krankenhausstiftung den Ernstfall ausgerufen. Das passiert, wenn die Verantwortlichen der Ansicht sind, dass notwendige Behandlungen nicht mehr gewährleistet werden können. Dies betreffe 24 der 137 Krankenhausstiftungen in England, zu denen meist mehrere Kliniken gehören, wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte. Etliche Beschäftigte im Gesundheitswesen sind selbst infiziert und fallen aus, gleichzeitig wächst der Rückstau an Behandlungen weiter an, weil Operationen zunehmend verschoben werden. Dem «Guardian» zufolge will die NHS Confederation, in der Organisationen des Gesundheitsdienstes zusammengeschlossen sind, Zehntausende Medizinstudierende in Kliniken einsetzen. Offiziellen Angaben zufolge warten allein in England fast sechs Millionen Menschen auf Routine-Operationen und Behandlungen – viele davon mit Schmerzen. In einem neuen Ausschussbericht rufen Abgeordnete die britische Regierung dringend auf, einen langfristigen Plan zu schmieden, um das Gesundheitssystem robust und krisenfest zu machen. «Die aktuelle Omikron-Welle verstärkt das Problem, aber wir hatten schon vorher eine ernsthafte Personalkrise, mit ausgebranntem Personal, 93’000 unbesetzten Stellen im Gesundheitsdienst und keinen Plan in Sicht, der das ändert», sagte der Ausschussvorsitzende Jeremy Hunt.

12:18 Impfpflicht in Österreich auf wackligen Füssen Die in Österreich geplante Corona-Impfpflicht steht nach Einschätzung von Experten durch die Verbreitung der Omikron-Variante rechtlich auf wackeligen Füssen. Da die Variante auch für Geimpfte ansteckender sei und sie das Virus ebenfalls verbreiten könnten, sei der Sinn der Massnahme zunehmend fraglich, sagte der Verfassungsjurist Heinz Mayer der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn die Impfung das Gesundheitssystem nicht ausreichend schützt, denn ist die Impfpflicht nicht zulässig.» Statt wie bisher geplant die Impfpflicht am 1. Februar fix einzuführen, könne es angemessener sein, per Gesetz dem Gesundheitsminister die Möglichkeit einzuräumen, einen solchen Schritt jederzeit anzuordnen, sagte Mayer weiter. «Mit Omikron wurden die Karten neu gemischt.» Jedenfalls müsse der Staat alles ihm Zumutbare getan haben, bevor eine Impfpflicht rechtlich zulässig wäre. Die österreichische Regierung will mit dem Schritt die mehr als eine Million Menschen ohne Impfschutz zur Injektion drängen. Für Verstösse sind erhebliche Geldstrafen von bis zu 3600 Euro vorgesehen. Bis auf die rechte FPÖ haben alle Parlamentsparteien dem Vorhaben zugestimmt. Rund 70 Prozent der Österreicher gelten aktuell als geimpft. In jüngster Zeit hat die Impfbereitschaft aber deutlich nachgelassen. 02:28 Video Archiv: Österreich - Gesetzesentwurf zur Impfpflicht steht Aus Tagesschau vom 09.12.2021. abspielen

11:45 Kanton Zug passt wegen vieler Neuansteckungen Contact-Tracing an Im Kanton Zug stösst das Contact-Tracing wegen der enormen Zunahme von Neuansteckungen mit dem Coronavirus an seine Grenzen. Neu werden positiv getestete Personen zuerst per SMS kontaktiert und in die Isolation geschickt. So könne man sicherstellen, dass alle angesteckten Personen innert spätestens 24 Stunden kontaktiert werden und wissen, wie sie sich verhalten müssen, teilt die Zuger Gesundheitsdirektion mit. Eine telefonische Kontaktaufnahme folge in den ersten Tagen der Isolation. Die angesteckten Zugerinnen und Zuger werden gebeten, ihre engen Kontaktpersonen zusammenzustellen und dem Contact-Tracing zu melden sowie selbst zu informieren, so dass diese sich umgehend in Quarantäne begeben können. Die Contact-Tracer werden weiterhin auch die Kontaktpersonen informieren, es könne dabei aber zu Verzögerungen kommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik So entwickeln sich die Corona-Zahlen in den Kantonen 09.06.2021 Mit Video

11:09 Maskenpflicht ab der 3. Klasse nun auch im Kanton Wallis Zum Schulstart am Montag verschärft auch die Walliser Regierung die Corona-Massnahmen in den Schulen. Alle Lehrpersonen müssen immer und überall eine Maske tragen. Für alle Schülerinnen und Schüler, Studierenden und Lernenden von der 3. Klasse bis zur Sekundarstufe II gilt Maskenpflicht. Die Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse werden getestet, sobald drei positive Fälle in einer Klasse auftreten. Der Staat Wallis ersucht zudem die Schulen, überall CO2-Sensoren zu installieren. Schulsportlager werden um mindestens vier Wochen verschoben.

Diese Massnahmen gelten während vier Wochen, das heisst bis am 4. Februar 2022 abends. Sie könnten je nach Entwicklung der sanitären Lage neu beurteilt werden. In den Schulen der tertiären Stufe beenden die Studierenden das Semester im Präsenzunterricht. Die vor den Ferien eingerichteten Massnahmen gelten weiterhin, auch die Maskenpflicht.