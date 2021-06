Der Ticker startet um 5:53 Uhr

17:59 Neuer OECD-Chef Cormann fordert Impfstoffe für ganze Welt Der neue OECD-Chef Mathias Cormann hat zum Amtsantritt Corona-Impfstoffe für ganze Welt gefordert. Es gebe zwar einen globalen Wirtschaftsaufschwung, doch die Lage in Entwicklungsländern sei besorgniserregend, sagte der australische Ex-Finanzminister in Paris nach Abschluss eines zweitägigen Ministerrates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). «Das hat Politiker und Bevölkerungen bis an ihre Grenzen getestet», sagte der 50-Jährige mit Blick auf die Covid-19-Pandemie. Es sei die schlimmste Wirtschafts- und Gesundheitskrise in der 60-jährigen Geschichte der Organisation.

16:59 WHO erteilt Sinovac-Impfstoff die Zulassung Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac die Notfall-Zulassung erteilt. Die Experten empfehlen den Impfstoff Coronavac, der eine zweite Dosis nach zwei bis vier Wochen erfordert, für Personen ab 18 Jahren. Es ist der zweite in China hergestellte Impfstoff, der diese Zulassung erhält. Damit können diese Mittel vom internationalen Impfprogramm Covax verwendet werden, das ärmere Staaten mit Corona-Vakzinen versorgt.

16:35 Schaffhauser Apotheken beginnen bald mit Impfungen Acht Apotheken im Kanton Schaffhausen beginnen in den kommenden Tagen mit Covid-19-Impfungen. Sie haben Impfstofflieferungen erhalten. Durch die grösseren zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen habe man nun auch mehrere Apotheken in das kantonale Impfprogramm einbinden können, teilte das Gesundheitsamt des Kantons mit. In der Regel werde, sobald eine Apotheke Impfungen anbieten kann, der Name der jeweiligen Apotheke auf der kantonalen Webseite unter www.sh.ch/corona, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Rubrik «Aktuelles zur Covid-19 Impfung» veröffentlicht. Das kantonale Impfzentrum in Neuhausen wird weiterhin betrieben. Auch verschiedene Hausarztpraxen bieten die Impfung weiterhin an.

15:59 Corona-Risikobewertung in Deutschland herabgestuft Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Deutschland in seiner Corona-Risikobewertung herabgestuft. Das gaben Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin bekannt. Die Gefahrenlage werde von «sehr hoch» auf «hoch» heruntergestuft, sagte Spahn. Am 11. Dezember war sie hochgestuft worden. Angesichts der über Tage niedrigeren Inzidenzen, der sinkenden Infektionszahlen und der Entspannung auf den Intensivstationen in Deutschland sei dieser Schritt möglich. «Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser», sagte Spahn, «aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie.» Von 412 Landkreisen haben sich nun nur noch in vier mehr als 100 von 100'000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.

15:36 Alle Berner Corona-Kennzahlen auf einen Blick Der Kanton Bern ändert sein Corona-Kennzahlen-System, Link öffnet in einem neuen Fenster. Neu sind alle Zahlen direkt für alle auf einen Blick einsehbar. Aufgelistet werden nicht nur die Zahlen zu neuen Fällen und Hospitalisierten, sondern auch zu den Impfungen. So kann man am Dienstag beispielsweise lesen, dass im Kanton Bern 165'937 Personen die erste Impfung erhalten haben, 241'664 bereits die zweite. Oder man sieht, wie viele freie Impftermine aktuell verfügbar sind: Im Moment sind es nur 144 Termine. Auch die geografische Verteilung der Fälle und der Impfungen ist sichtbar. Weshalb die Regierung des Kantons Bern auf das neue System wechselt, steht nicht in der Medienmitteilung. Nur, dass die Kennzahlen teilweise aus neuen Datenquellen generiert werden.

15:05 Wissenschaftler warnen Boris Johnson vor weiteren Corona-Lockerungen Mehrere Wissenschaftler haben die britische Regierung davor gewarnt, die Corona-Beschränkungen zu früh aufzuheben. Das geplante Ende aller Massnahmen in England am 21. Juni sei «ein bisschen früh», sagte der britische Mikrobiologe Ravi Gupta dem Sender «Sky News» mit Blick auf die Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante des Coronavirus. «Ich denke, wir brauchen mindestens ein paar Wochen – wahrscheinlich einen Monat, bis die Schulen schliessen, sodass das Risiko der Übertragung in Schulen sinkt», sagte Gupta. «Ich fürchte, es wäre eine schlechte Entscheidung, daran festzuhalten», sagte auch Adam Finn von der britischen Impfkommission dem Sender LBC. Der britische Medizinerverband warnte zudem, das Gesundheitssystem könne bei stark steigenden Fallzahlen zu einer Zeit überlastet werden, in der es versuche, den Rückstau verschobener Behandlungen und Operationen abzuarbeiten.

14:39 Was hält das BAG von Impfprämien für Pflegefachpersonen? Ein Journalist fragt erneut, wie das BAG dazu stehe, dass gewisse Gemeinden Pflegefachpersonen sowie Lehrerinnen und Lehrer Impfprämien geben, wie zum Beispiel Einkaufsgutscheine. Die Leiterin Sektion Infektionskontrolle im BAG präzisiert eine frühere Aussage: «Ich persönlich halte nichts von Impfprämien.». Dies könne aber gewisse Anreize schaffen und sei Sache der Gemeinden. Das BAG empfehle dieses Vorgehen aber nicht.

14:38 Covid-Zertifikate: Droht erneut Wirrwarr bei den Kantonen? Ein Journalist fragt Rudolf Hauri, ob ein erneutes Durcheinander bei den Kantonen bei den Covid-Zertifikaten drohe? «Es liegt in der Natur der Sache, dass ein bevölkerungsreicher Kanton wesentlich mehr Aufwand hat», so Hauri. Das müsse man einfach sehen. Aber es komme aber bei den Zertifikaten vor allem auch darauf an, wie sehr diese automatisiert werden könnten.

14:36 PCR-Test auch bei vollständig Geimpften? Masserey erklärt, dass bei Symptomen bei Vollgeimpften ein PCR Test nötig sei, um eine Sequenzierung durchführen zu können. Nur so könne man (allenfalls neue) Varianten ausfindig machen.

14:32 Herausforderungen fürs Impfzertifikat? Die Herausforderungen für die Kantone seien gross, sagt Hauri. Man sei daran in den Kantonen Stellen zu bestimmen, die für die Ausstellung der Zertifikate zuständig seien. Die Geschwindigkeit sei eine grosse Herausforderung. Man sei mit dem Bund, dem BAG und dem Bundesamt für Informatik (BIT) in Kontakt, um die technischen Fragen zu klären. Man wolle die Ausstellung der Zertifikate so einfach wie möglich halten, fügt auch Masserey an. Über den Zeitpunkt für das erste Zertifikat sagt sie nichts, da habe das BIT den Lead.

14:30 Schutzfrist wohl länger als 6 Monate Auf eine Journalistenfrage antwortet Masserey, es gebe noch keine gefestigten Erkenntnisse, ob eine 3. Impfung nötig sei. «Vielleicht brauchen wir auch keine Auffrischungsimpfung, vielleicht sind wir auch ein, zwei Jahre geschützt», erklärt Masserey. Möglich sei aber auch, dass es noch dieses Jahr eine Auffrischungsimpfung braucht für die ganz am Anfang Geimpften. Da brauche es noch weitere Studien der Pharmafirmen. Momentan gehe man aber davon aus, dass die Schutzfrist der Impfung länger sei als 6 Monate. «9 oder 12 Monate oder sogar mehr.» Es brauche aber noch mehr Studiendaten. Sobald die entsprechende Evidenz vorliege, werde die Schutzfrist wohl auf 9 oder 12 Monate erhöht, allenfalls schon im Juni. 01:02 Video Virginie Masserey zu einer allfälligen Auffrischungsimpfung (frz.) Aus News-Clip vom 01.06.2021. abspielen

14:26 Was haben Lockdowns gebracht? Ein Journalist weist auf Studien aus Deutschland hin, die die Wirksamkeit von Lockdowns in Frage stellen. Wie ist das in der Schweiz? Masserey weist darauf hin, dass es schwierig sei, Studien für ein solch kleines Land wie die Schweiz zu machen. Es gebe viele internationale Studien, doch auch dort sei es unübersichtlich zu sehen, welche Massnahmen welche Ziele zur Folge hatten. Auch gebe es verschiedene Ansatzweisen. Auch kulturelle Faktoren spielten sicher eine Rolle. «Wir können nicht sagen, dass die Schweiz alles richtig gemacht hat», so Masserey. Hauri weist darauf hin, dass es auch zwischen den Kantonen Unterschiede bei den Massnahmen gegeben habe – zum Beispiel bei den Schulschliessungen. Es sei immer auch eine Gratwanderung gewesen. Da müsse man sicher auch noch Studien und Analysen durchführen. «Grundsätzlich gibt es aber nicht DIE richtige Massnahme.»

14:23 Masserey: Zulassung für kleine Kinder wohl nicht vor Ende Jahr «Wir rechnen nicht damit, dass die Impfungen bei jüngeren Kindern (6-12 Jahren) vor Ende Jahr beginnen werden. Die Jugendlichen werden aber geimpft sein bis Ende Jahr, wenn sie es möchten, da gebe es genug Dosen», erläutert Masserey auf eine Journalistenfrage. Da käme es auch auf die Eltern an, und ob und wann die Zulassung für den Impfstoff für Kinder und Jugendliche von Swissmedic komme. Bei den ganz jungen Kindern würden aber noch Studien laufen, deswegen werde dies wohl nicht vor Ende Jahr sein. 00:33 Video Virginie Masserey: «Die Jugendlichen in der Schweiz sollen auch die Möglichkeit haben, sich zu impfen» (frz.) Aus News-Clip vom 01.06.2021. abspielen

14:21 Wie sinnvoll ist das Impfen von Jugendlichen? Eine Journalistin fragt, ob es nötig sei, Jugendliche zu impfen. Masserey räumt ein, dass sich da mehrere Fragen stellen würden. Wenn man eine optimale Schutzwirkung erzielen wolle, dann müsse man sich auch als Jugendliche impfen lassen, denn auch sie könnten Risikopatienten sein oder Long Covid entwickeln. Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) werde dann Mitte Juni das Vorgehen vorlegen. Vor Juli würden Jugendliche nicht geimpft.

14:17 Wie steht das BAG zu Impfprämien? Ein Journalist fragt, wie das BAG dazu stehe, dass gewisse Lehrerinnen und Lehrer Impfprämien bekommen, zum Beispiel Einkaufsgutscheine. «Dazu äussere ich mich nicht», sagt Virginie Masserey. Sie hätte davon auch nichts gewusst. «Empfehlen tun wir es zumindest nicht.»

14:16 Hauri: Eigene Regeln in Kantonen kein Problem Man müsse den Kantonen nun einräumen, dass sie – zum Beispiel bei der Maskentragepflicht an Schulen – eigene Regeln aufstellen. Es gebe einen jeweils spezifischen epidemiologischen Druck in den verschiedenen Kantonen, was zu unterschiedlichen Einschätzungen führe. Man erwarte auch weitere Lockerungen auf Bundesebene, das erlaube auch der Impffortschritt. 00:27 Video Rudolf Hauri: «Wir erwarten weitere Lockerungen gemäss dem Fahrplan des Bundesrates» Aus News-Clip vom 01.06.2021. abspielen

14:14 Hauri: «Eine Entgleisung der Lage erwarten wir nicht mehr» «Bei der starken, anhaltenden Verbesserung der Lage können die Einschränkungen nach und nach abgebaut werden», sagt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Das Tragen von Masken kann teilweise gelockert werden, insbesondere dort, wo die Kantone schon weiter gegangen sind als der Bund – jedoch nicht bei vielen Menschen auf einem Raum. Dann kommt Hauri auf Ferienlager zu sprechen. Dort gebe es ein höheres Risiko, da dort viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und an körperlichen Aktivitäten teilnehmen. Schullager liessen sich aber wegen der günstigen Lage dennoch wieder durchführen, da nun unter anderem durch die erhöhten Testkapazitäten schneller getestet werden könne. «Eine Entgleisung der Lage erwarten wir nicht mehr», so Hauri. 00:05 Video Rudolf Hauri: «Sommerlager können nach heutigem Stand durchgeführt werden» Aus News-Clip vom 01.06.2021. abspielen

14:11 Bund übernimmt Testkosten für KMU Was die Impfpflicht in den Betrieben und die damit verbundene Massentests betrifft, so übernimmt der Bund die Testkosten. KMU müssten keine Mehrarbeit durch das Pooling befürchten, sie könnten es an Dritte delegieren. Für vollständig Geimpfte seien diese Tests sowie die Selbsttests nicht nötig. Bei Symptomen sollen sie aber einen PCR-Test machen. Und Masserey ruft auf, weiterhin die Schutzmassnahmen einzuhalten. 00:43 Video Virginie Masserey: «KMU können das Test-Pooling extern auswerten lassen, z.B. in Apotheken» (frz.) Aus News-Clip vom 01.06.2021. abspielen