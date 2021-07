Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:36 EU genehmigt Corona-Hilfen für deutsche Bahnunternehmen Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben von der Bundesregierung beschlossene Corona-Hilfen für Bahnunternehmen genehmigt. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, geht es um Unterstützung im Gegenwert von mehr als 2.5 Milliarden Euro. Sie wird in Form einer Senkung der Entgelte gewährt, die Unternehmen im Güter- und im Personenfernverkehr für den Zugang zur Schieneninfrastruktur entrichten. «Die heute genehmigten Massnahmen werden Unternehmen des Schienengüter- und des Schienenpersonenverkehrs in Deutschland dabei helfen, die durch die Corona-Pandemie verursachte schwierige Lage zu bewältigen», teilte die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager laut der Nachrichtenagentur DPA mit. Sie sollten zudem auch dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs mit anderen Verkehrsträgern zu wahren, um europäische Umwelt- und Klimaschutzziele zu erreichen.

21:34 SPD wirbt auf Mallorca für Corona-Impfungen Zwei Monate vor der Bundestagswahl wirbt die SPD mit einer Plakatkampagne auf der bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel Mallorca für Corona-Impfungen. Seit Donnerstag seien auf der Insel vor allem an der Partyhochburg Playa de Palma grosse Plakatwände mit dem Schriftzug SPD und Aufrufen zum Impfen zu sehen, schrieb die «Mallorca Zeitung» laut der Nachrichtenagentur DPA. Es gebe zwei verschiedene Plakate. Auf einem sei ein kleiner Behälter mit Impfstoff abgebildet. Darunter stehe «Schatzi, schenk mir 'ne Dosis» in Anspielung auf Mickie Krauses Ballermann-Hit «Schatzi, schenk mir ein Foto». Dazu: «Jede Impfung hilft, Corona zu besiegen. Schütze Dich und andere und hole Dir noch heute einen Impftermin.» Auf dem zweiten Plakat heisse es auf der linken Seite unter einem Impfstoff-Gläschen: «Ein kleiner Pieks für dich» und auf der rechten Seite unter einem Foto von zwei in die Ferien startenden Urlaubern: «Ein großer Schritt zur Normalität.»

20:53 US-Studie: Drei Viertel der Infizierten bei Grossevents geimpft Nach den Veranstaltungen im Landkreis Barnstable waren 469 Fälle verzeichnet worden, von denen 74 Prozent eine vollständige Impfung aufwiesen. Dies teilte die US-Seuchenbehörde CDC mit. Einer US-Studie zufolge waren drei Viertel der Infizierten nach mehreren Grossereignissen im Bundesstaat Massachusetts eigentlich vollständig geimpft. Bei 133 genauer Untersuchten sei in 90 Prozent der Fälle Delta gefunden worden. Offenbar könnte die Mutation im Gegensatz zu anderen Varianten auch durch vollständig Geimpfte übertragen werden. CDC-Chefin Rochelle Walensky nannte die Studie besorgniserregend und verwies auf neue Empfehlungen der Behörde, dass auch Geimpfte Masken tragen sollen.

20:25 Israels Präsident erhält als Erster die dritte Corona-Impfung Nach Israels Entscheidung, älteren Menschen eine dritte Corona-Impfung zu geben, hat der 60-jährige Präsident Izchak Herzog als Erster seine Auffrischimpfung erhalten. Angesichts steigender Infektionszahlen hat Israel zuvor als erstes Land mitgeteilt, Personen ab 60 Jahren eine dritte Impfung gegen das Coronavirus zu geben. Dies betreffe Patienten, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten haben, teilte Ministerpräsident Naftali Bennett mit. Zahlen des Ministeriums waren der Anlass für diesen Entscheid. Demnach soll die Effektivität der in Israel verwendeten Biontech/Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen haben. Nach Angaben des Ministeriums verhindert die Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 Prozent und schwere Erkrankungen zu 91 Prozent. Allerdings kritisieren auch Experten der Regierung, dass die Zahlen zur Effektivität nicht wissenschaftlich erhoben seien. Audio Dritte Corona-Impfung: Kann man sich «überimpfen»? 13:07 min, aus Info 3 vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 13:07 Minuten.

19:51 Olympioniken sollen Botschafter im Kampf gegen die Pandemie werden Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten sich olympische Sportlerinnen und Sportler für die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einsetzen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte Athletinnen und Athleten am Freitag auf, die olympischen Ideale in den Gesundheitsbereich weiterzutragen. «Wir wollen, dass sie zu Botschaftern der Solidarität werden», sagte Tedros bei einer Pressekonferenz in Genf. Die WHO wehrte sich gegen Kritik, dass der Besuch von WHO-Chef Tedros bei der Eröffnung der Olympischen Spiele angesichts steigender Neuinfektionen ein falsches Signal war. Die globale Pandemie werde nicht durch die Olympischen Spiele verschärft, sondern durch die unfaire Verteilung von Impfstoffen, sagte Mike Ryan, der Notfallkoordinator der WHO. 02:08 Video Aus dem Archiv: Startschuss zu besonderen Spielen Aus Tokyo 2020 Clips vom 23.07.2021. abspielen

18:51 Fallzahlen in Island stark gestiegen Island hat vier Tage in Folge jeweils mehr als 100 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Das ging am Freitag aus den aktualisierten isländischen Corona-Zahlen hervor. Für die Insel mit rund 360'000 Einwohnern ist das ein hohes Niveau. Die inländische 14-Tage-Inzidenz, die die Isländer von den an der Grenze erkannten Fällen unterscheiden, stieg in den vergangenen Tagen auf 280.6 – zuvor hatte der Wert monatelang auf einem höchstens niedrigen zweistelligen Niveau gelegen. Die 14-Tage-Inzidenz nähert sich somit dem Spitzenwert vom Oktober 2020 an. Damals hatte sie bei rund 292 Fällen pro 100'000 Einwohner gelegen. Einen Tag mit mehr als 100 Corona-Neuinfektionen hatte es auf Island nach Angaben des Rundfunksenders RÚV zuvor überhaupt erst zweimal gegeben, nämlich jeweils einmal im März und Oktober 2020.

18:31 Waadt schliesst mehrere Impfzentren Der Kanton Waadt verringert die Zahl seine Impfzentren. Ende Juli werden drei, während des Augusts weitere vier Stationen im Kanton geschlossen, das teilte der Kanton am Freitag mit. Insgesamt acht Impfzentren in den verschiedenen Waadtländer Regionen bleiben bis nach Ende August geöffnet. Die Behörden würden ihre Bemühungen weiter fortsetzen, möglichst viele Menschen zu impfen, schreibt der Kanton. Insgesamt sind mehr als 70 Prozent der Bevölkerung ab einem Alter von 16 Jahren geimpft oder für eine Impfung registriert, was 58 Prozent der Gesamtbevölkerung der Waadt entspricht. Legende: Keystone

17:55 New Yorker Broadway will Impfnachweis von Zuschauern verlangen Nach rund anderthalbjähriger Pause soll das Theater am New Yorker Broadway im September wieder öffnen. Das Theater will nur Zuschauer mit Impfnachweis zulassen und alle Mitarbeiter und Schauspieler der 41 Theater müssen ebenfalls geimpft sein, teilt der Branchenverband Broadway League am Freitag mit. Ausnahmen gelten für Kinder unter zwölf Jahren und Menschen, die sich aus religiösen oder medizinischen Gründen nicht impfen können - diese müssten einen negativen Test vorweisen. Weiter müssten Theaterbesucher Masken tragen und dürften diese nur zum Essen oder Trinken abnehmen. Aufgrund der Zunahme der Infektionen in den USA würde die Regelung bis mindestens Oktober gelten.

17:39 Berliner Clubs öffnen für Pilotprojekt Unter wissenschaftlicher Begleitung der Charité wird in Berlin ein Pilotprojekt gestartet, wofür mehrere Berliner Clubs drinnen öffnen dürfen. Das Projekt soll aufzeigen, ob und wie Tanzveranstaltungen in Clubs «auch unter pandemischen Bedingungen in Zukunft sicher möglich sein können», teilte die Senatskulturverwaltung am Freitag mit. Sechs Clubs, darunter das Kitkat, die Renate und das SO36 in Kreuzberg, sollen am Projekt teilnehmen, welches vom 6. bis 8. August stattfinden soll. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher werden zugelassen. Teilnehmende sollen einige Stunden vor Projektbeginn und einige Tage danach getestet werden. Auch geimpfte Gäste müssten die vorgeschlagene Teststrategie durchlaufen, heisst es in der Mitteilung. Da bei einem Clubbesuch weder Abstands- noch Maskenpflicht umsetzbar seien, ist die «Generierung einer temporären Covid-freien Kohorte» für 48 Stunden der wichtigste Baustein der Pilotveranstaltung. Legende: Unter Einhaltung der Hygienevorschriften darf in Deutschland auf Aussenflächen wieder getanzt werden. Tanzveranstaltungen in Innenräumen sind bisher nicht erlaubt. Keystone

17:11 Laut US-Gesundheitsbehörde soll Delta-Variante so ansteckend wie Windpocken sein Die Delta-Variante ist der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge so ansteckend wie Windpocken und kann den Schutz von Impfungen leichter durchbrechen. Denn die Virusmenge in Infizierten sei deutlich höher als bei ursprünglichen Varianten und eine Ansteckung könne leichter weitergegeben werden. Trotzdem stellt die Behörde die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht infrage. Zuletzt hatte die CDC aufgrund der starken Ausbreitung der Delta-Variante das Maskentragen auch für Geimpfte in vielen geschlossenen Räumen wieder empfohlen. Währenddessen zeigt sich die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk, kritisch gegenüber den Berichten aus den USA. Laut Falk könnten Windpocken über mehrere Meter über Luft übertragen werden. Sie spricht von einem «Kardinalfehler» der USA, im Gegensatz zu Deutschland die Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln zu früh aufgehoben zu haben. Deshalb vermutet sie hinter der drastischen Wortwahl der US-Gesundheitsbehörde auch eine politische Motivation. Audio Joe Biden verkündet mit Nachdruck neue Corona-Massnahmen und so reagieren die USA. 01:39 min, aus HeuteMorgen vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:39 Minuten.

16:44 Moskau schafft Handschuh-Pflicht als Corona-Massnahme ab In Moskaus öffentlichen Räumen, wie Bussen, Bahnen und Geschäften, muss künftig keine Handbedeckung mehr getragen werden. Dies hat der Bürgermeister Moskaus, Sergej Sobjanin, am Freitag mitgeteilt. Die Handschuh-Pflicht war in der Hauptstadt Russlands im vergangenen Mai eingeführt worden. Allerdings wurde sie vielerorts nicht konsequent umgesetzt. Zuletzt verzeichnete Moskau knapp 3500 Neuinfektionen und 76 Corona-Verstorbene innert 24 Stunden. Sobjanin sprach von einer «deutlich verbesserten» Lage, denn Moskau mit seinen geschätzt 15 Millionen Einwohnern hatte wegen der massiven Ausbreitung der Delta-Variante in den vergangenen Wochen teils mehr als 9000 neue Fälle pro Tag gemeldet. Audio Aus dem Archiv: Russische Impfskepsis wegen staatlicher Fehler 04:31 min, aus Echo der Zeit vom 17.06.2021. abspielen. Laufzeit 04:31 Minuten.

16:25 Zürich Openair 2021 ist abgesagt Die Veranstalter des Zürich Openairs, das vom 25. bis 28. August hätte stattfinden sollen, haben das Festival am Freitag abgesagt. Die Organisatoren hätten alles versucht, doch die strengen Reisebestimmungen für die Auftretenden sowie abgesagte Tourneen hätten das Programm derart beeinträchtigt, dass «keine Chance» mehr bestehe, in so kurzer Zeit ein Line-up auf die Beine zu stellen. Bereits gekauft Tickets werden zurückerstattet. Nächstes Jahr soll das Zürich Openair vom 24. bis 27. August stattfinden.

15:36 Deutschland beschliesst neue Regeln für Einreise-Testpflicht Ab Sonntag müssen alle Menschen ab zwölf Jahren bei ihrer Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis oder eine Impfung oder Genesung nachweisen können. Diese Regelung hat bisher nur Flugpassagiere betroffen, neu gilt sie auch für das Einreisen mit dem Auto oder der Bahn. Diese Verordnung vom deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn hat das Bundeskabinett am Freitag beschlossen. So soll die Eintragung zusätzlicher Infektionen nach Deutschland möglichst gering gehalten werden. Sonderregelungen sollen für berufliche Grenzpendler und Kurzreisen im Grenzverkehr mit weniger als 24 Stunden Aufenthalten gelten. Für diese Personen gilt die Nachweispflicht nur bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet, einem Virusvariantengebiet oder auf dem Luftweg.

15:01 Basler Clubs und Bars sind Corona-Infektionsherde Bis Freitag haben sich 114 Besucherinnen und Besucher in Clubs und Bars in Basel mit dem Coronavirus infiziert. Ausserdem konnten 23 Folgeinfektionen neben den in Bars und Clubs direkt Infizierten identifiziert werden, teilte das Basler Gesundheitsdepartement mit. Das Nachtleben gilt somit zusammen mit Reisen als grösster Infektionsherd. Das Basler Gesundheitsdepartement registrierte am Freitag 88 Neuinfektionen und somit dreimal mehr als am Vortag. 50 davon gehen auf einen Massenausbruch im Bundesasylzentrum Bässlergut zurück, welches sodann unter Quarantäne respektive Isolation gestellt worden ist.

14:40 Kanton Bern empfiehlt regelmässiges Testen für Gesundheitspersonal Der Kanton Bern hat die Gesundheitsinstitutionen heute informiert, dass ungeimpftes Gesundheits- und Pflegepersonal regelmässig getestet werden muss. Dazu hat die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) eine dringliche Empfehlung ausgesprochen, um weiterhin die vulnerable Bevölkerung zu schützen. Aufgrund der tiefen Impfquote beim Gesundheitspersonal wird eine regelmässige Testung erwartet, damit in den Einrichtungen möglichst Covid-19-freie Zonen geschaffen werden. Die dringliche Empfehlung für regelmässiges Testen (alle 5 – 7 Tage) gilt ab sofort für symptomlose, nicht immune - das heisst nicht geimpfte oder genesene - Mitarbeitende sowie externe Mitarbeitende, die regelmässig in der Institution arbeiten. Audio Aus dem Archiv: GDK ist nicht überzeugt von Testpflicht fürs Gesundheitspersonal 01:46 min, aus HeuteMorgen vom 29.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:46 Minuten.

14:19 Kanton Zug lädt Betriebe und Vereine zum Impfen Im Kanton Zug können Betriebe und Vereine neu Impfbahnen reservieren und sich in Gruppen impfen lassen. Eine vorgängige Registrierung ist nicht nötig. Das neue Angebot im Impfzentrum in Baar ZG ist ab dem 9. August in Betrieb. Betriebe und Vereine hätten ein grosses Interesse daran, dass die Massnahmen gegen die Coronapandemie nicht erneut verschärft werden müssten, begründete die Gesundheitsdirektion am Freitag das Angebot einer Gruppenimpfung. Diese sei neben der «Walk-in»-Impfung eine weitere Möglichkeit, sich rasch und unkompliziert impfen zu lassen. Das Impfprogramm läuft gemäss Gesundheitsdirektion im Kanton Zug gut. Die Impfquote solle aber noch weiter erhöht werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfmonitor So impft die Schweiz gegen Corona 17.06.2021 Mit Video

13:55 Freie Tage für geimpfte tschechische Staatsangestellte Die Staatsbediensteten in Tschechien erhalten eine Belohnung, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen oder schon geimpft sind. Pro Impfdosis gibt es einen zusätzlichen bezahlten freien Arbeitstag, wie die Regierung in Prag beschloss. Damit wolle man noch mehr Menschen zu diesem Schritt motivieren, betonte Ministerpräsident Andrej Babis. Er rief die Wirtschaft auf, diesem Beispiel zu folgen. Tschechien kämpft mit ersten Anzeichen von Impfmüdigkeit. Bisher sind 4.6 Millionen der 10.7 Millionen Einwohner vollständig geschützt. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, um die Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen. Manche mögen kritisieren, dass es unfair ist, aber ich denke, es ist fair.

13:34 Corona-Kennzahlen im Wochen-Überblick Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 706 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 174 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 29 Prozent mehr als in der Vorwoche. 47.9 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 6.2 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

13:33 BAG meldet 800 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 800 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

