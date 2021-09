Der Ticker startet um 5:38 Uhr

10:29 Nidwalden plant zusätzliches Test-Zentrum Wegen Kapazitätsengpässen bei den Coronatests plant der Kanton Nidwalden, ein weiteres Testcenter in Betrieb zu nehmen. Die Vorbereitungen seien im Gange, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. Wer weder geimpft noch von Covid-19 genesen ist, soll sich in Nidwalden neben dem Testcenter beim Spital und den Testmöglichkeiten in Arztpraxen in einem neuen Center auf das Coronavirus testen lassen können. Wegen fehlender Termine bleibe diesen Menschen nämlich derzeit der Zugang zu Innenbereichen oft verwehrt, begründete der Kanton den Schritt. Seit Einführung der Zertifikatspflicht habe das Gesundheitsamt in Nidwalden 20 Betriebe und Veranstaltungen kontrolliert. Sanktionen wegen grober Verstösse habe man keine aussprechen müssen. 01:51 Video Aus dem Archiv: Online-Petition für Gratis-Corona-Tests Aus Tagesschau vom 12.09.2021. abspielen

10:03 Baldige Rückkehr zur Normalität in Japan? Japans Gesundheitsminister Norihisa Tamuraxstellt angesichts einer Verbesserung der Corona-Lage eine baldige Aufhebung von Eindämmungsmassnahmen in den meisten Teilen des Landes in Aussicht. Ende des Monats könnte es so weit sein, sagt er vor Journalisten. «Das Kabinett wird eine endgültige Entscheidung nach Anhörung von Expertenmeinungen treffen.» Die hochansteckende Delta-Variante hatte in Japan eine fünfte Corona-Welle ausgelöst. Mehr Informationen zur internationalen Lage finden Sie hier.

9:44 Ischgl: «Better togehter» statt «Relax, if you can» Der beim Anfang der Coronapandemie als Seuchenherd in die Schlagzeilen geratene österreichische Skiort Ischgl will nach dem Totalausfall im letzten Winter wieder durchstarten. Aber es wird weniger Ramba-Zamba geben, wie die Tourismusverantwortlichen am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich versicherten. Man habe in der Vergangenheit die Unterhaltung zu stark in den Vordergrund gebracht, gestanden die Branchenvertreter ein. Nun wolle man Gegensteuer zu den Auswüchsen geben. So habe man neu ein Alkoholverbot in öffentlichen Bereichen erlassen, sagte ein Sprecher der Tourismusbranche. Die berüchtigten Partybusse müssen am frühen Abend von den Parkplätzen abgefahren sein. Überdies ist auch der bekannte Werbeslogan «Relax, if you can» in Ischgl fallengelassen worden. Neu wirbt der Ort mit dem Motto: «Better together». 01:56 Video Aus dem Archiv: Erster Prozess um Ansteckungen in Ischgl Aus Tagesschau vom 17.09.2021. abspielen

9:15 Repetitive Tests an Uris Schulen bewähren sich Wie aktuelle Zahlen zeigen, beteiligt sich inzwischen mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Urner Volksschule an den repetitiven Corona-Tests. Die vom Regierungsrat beschlossene Ausweitung der seriellen Tests hat in den vergangenen drei Wochen denn auch bereits in mehreren Fällen einen Wechsel vom Präsenz- in den Fernunterricht vermieden. Seit Beginn des Schuljahrs 2021/2022 sind einige Schulen im Kanton Uri teils stark von Ausbrüchen Covid-19 betroffen. In Reaktion darauf verschärfte der Regierungsrat Anfang September 2021 das Reglement zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus. Seither sind die obligatorischen Schulen und die Schulen der Sekundarstufe II verpflichtet, ihren Mitarbeitenden und Schülern einmal wöchentlich die Möglichkeit des repetitiven Testens auf SARS-CoV-2 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Diese Regelung gilt noch bis am 14. Novem-ber 2021. 04:03 Video Aus dem Archiv: Umgang mit Corona sorgt für Zündstoff Aus 10 vor 10 vom 21.09.2021. abspielen

7:47 Umstrittener Dokumentarfilm am Fernsehen gezeigt Ein im Vorfeld viel diskutierter Dokumentarfilm über mögliche Risiken von Corona-Impfungen für Kinder ist erstmals im Fernsehen gezeigt worden. Der Salzburger Sender Servus TV, der zum Red-Bull-Konzern gehört, strahlte «Eine andere Freiheit» am Donnerstagabend in Österreich aus. In dieser österreichischen Produktion treten fast ausschliesslich Mediziner und Künstler auf, die Zweifel an der Sicherheit von Corona-Impfungen für Kinder äussern. Der Film stellt die Frage, ob das Risiko von Nebenwirkungen in dieser Altersgruppe grösser ist als das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung. Ausserdem werden die psychischen Auswirkungen von Corona-Massnahmen auf Kinder und Jugendliche thematisiert. Der Film ist auch auf YouTube zu sehen.

7:24 Experten uneins über Corona-Massnahmen an Schulen Die Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie an Schulen soll auf ein Minimum reduziert werden. Das fordert der Schweizer Verband der Kinderärztinnen und Kinderärzte in einem Communique. Offensiver will dem gegenüber die Covid-Taskforce des Bundes vorgehen. Sie empfiehlt alle möglichen Massnahmen an Schulen zu ergreifen, um die Kinder zu schützen. Die Befürworter einer intensiven Massnahmenumsetzung argumentieren mit der Wirksamkeit von Maskenpflicht und Test-Regime. Die Kinderärzte verweisen ihrerseits auf die wissenschaftlich dokumentierte Häufung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit den Covid-Massnahmen. Derweil hält sich die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor:innen EDK zurück. Die verschiedenen Positionen würden zeigen, dass es «nicht den einfachen Umgang mit der Pandemie gibt», schreibt das Gremium auf Anfrage von SRF. Kantonal spezifische Massnahmen seien daher sinnvoll. 04:03 Video Keine einheitlichen Corona-Massnahmen an den Schulen Aus 10 vor 10 vom 23.09.2021. abspielen

5:09 Wie weiter mit den Gratistests? Der Bundesrat dürfte heute erneut den Entscheid diskutieren, dass der Bund die Testkosten ab dem 1. Oktober für asymptomatische Personen nicht mehr tragen will. Eine Mehrheit der Parteien möchte weiterhin Gratistests - so die Grünen, SP, Mitte-Partei und SVP. Zudem haben über 260’000 Privatpersonen eine Petition mit derselben Forderung unterschrieben. Der Druck auf den Bundesrat, seinen Entscheid von Ende August zu revidieren, war schon vor einer Woche hoch und ist in den letzten Tagen noch gestiegen. Möglich sei, die Frist für die Gratistests zu verlängern, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Eine andere Option sei, Anpassungen für Personengruppen vorzunehmen, die besonders stark von dieser Massnahme betroffen seien. Möglich ist auch, dass der Bundesrat erneut eine Konsultation zu dieser Frage startet. Gleichzeitig verteidigte Berset den Beschluss des Bundesrats. Der Entscheid sei nicht «vom Himmel gefallen», es habe am 11. August eine Vernehmlassung dazu gegeben. Eine Mehrheit der Kantone habe diesen Schritt begrüsst.

3:34 WHO empfiehlt vorbeugende Therapie bei Covid-Risikopatienten Für Risikopatientinnen und -patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals ein Medikament, das einem schweren Verlauf vorbeugen soll. Es handelt sich um eine Anti-Körper-Kombination des US-Herstellers Regeneron, an dem auch der Schweizer Konzern Roche beteiligt ist. Die WHO veröffentlichte diese Empfehlung im «British Medical Journal» und verweist darauf, dass das Medikament die Überlebenschancen verbessern könne. In verschiedenen Ländern wie den USA und Deutschland wird das Mittel bereits eingesetzt, andere Staaten und Hilfsorganisationen warten aber jeweils auf solche WHO-Empfehlungen. Das Medikament von Regeneron erregte im vergangenen Jahr Aufmerksamkeit, als der damalige US-Präsident Donald Trump während seiner Covid-Erkrankung damit behandelt wurde. Legende: Ein amerikanischer Arzt hält ein Infusionsbeutel des Antikörper-Medikaments von Regeneron in der Hand. Keystone

1:27 Demo in Bern: Vordringen auf Bundesplatz verhindert Gleich zu mehreren Einsätzen mit Wasserwerfern und Gummischrot kam es, als sich die Demonstrierenden Richtung Bundeshaus bewegen wollten, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Laut Polizei versuchten mehrere Massnahmenkritikerinnen und -kritiker, vor dem Bundeshaus eine Sperre zu durchbrechen. Diese wurden zurückgedrängt. Kurzzeitig spielten sich in der Gegend rund um den Bahnhof chaotische Szenen ab. Nach einem Vorrücken der Einsatzkräfte konnte die Kundgebung aufgelöst werden. Im Rahmen des Einsatzes wurden zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt und rund 60 Wegweisungen ausgesprochen. Insgesamt 13 Personen wurden für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Auch stellten die Einsatzkräfte Vermummungsmaterial sowie Gegenstände wie Messer und Schraubenzieher sicher. Legende: Keystone

22:49 US-Gremium empfiehlt Booster-Impfungen für Menschen ab 65 Ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer für Menschen ab 65 Jahren zu empfehlen. Dafür stimmten die 15 Mitglieder des «Advisory Committee on Immunization Practices» (ACIP) nach zweitägigen Beratungen einstimmig. Die Empfehlung gilt auch für alle Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen leben. Zudem sprachen sich die Mitglieder des Gremiums dafür aus, die Auffrischungsimpfungen mindestens sechs Monate nach den ersten beiden Impfungen für Menschen zwischen 50 und 64 Jahren, die Risikogruppen angehören, zu empfehlen. Ebenfalls stimmten die Mitglieder dafür, Menschen ab 18 Jahren, die Risikogruppen angehören, Auffrischungsimpfungen zu empfehlen - allerdings erst nach vorheriger individueller Risiko- und Nutzenanalyse. Die CDC muss sich nicht an die nicht bindenden Empfehlungen des ACIP halten, tut dies aber meist.

22:06 Willisau (LU): Polizei weist rund 60 mögliche Demonstranten weg In der Luzerner Stadt Willisau ist die Polizei gegen dutzende mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer geplanten unbewilligten Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen vorgegangen. Laut eigenen Angaben sprach sie mehrere dutzend Wegweisungen aus und kontrollierte zahlreiche Menschen. Ein Zug von sogenannten «Freiheitstrychlern» wurde gestoppt, wie die Luzerner Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Laut einem Fotografen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA riegelten die Ordnungshüter die Altstadt von Willisau ab. Nur einige wenige Massnahmen-Gegner – teils mit Trycheln – harrten zunächst vor Ort aus. Die Situation blieb ruhig. Die Stadtregierung hatte am Mittwoch erklärt, keine kurzfristige Demonstration von Kritikern der Corona-Massnahmen im Ort zu dulden.

21:43 Griechenland: Justiz soll Klagen von Impfgegnern ablehnen Die Justiz in Griechenland will künftig bei Strafanzeigen von Impfgegnern und Corona-Leugnern keine Verfahren mehr einleiten, wenn sich die Beschwerden gegen die Einhaltung von Corona-Massnahmen richten. Das teilte der Staatsanwalt des obersten griechischen Gerichtshofes, Vassilis Pliotas, in einem Rundschreiben an die Staatsanwälte im ganzen Land mit. Die Juristen sollen die Fälle sofort prüfen. Sie sollen die Anzeige aber als unzulässig ablehnen, wenn es dem Anzeigeerstatter offensichtlich darum geht, die vom Staat erlassenen Corona-Massnahmen auszuhebeln, hiess es in dem Schreiben, dass der Tageszeitung «Kathimerini» vorlag. Vorausgegangen war eine Anzeigenwelle von Impfgegnern und Corona-Leugnern in den vergangenen Wochen, die sich vor allem gegen Lehrer und Ärzte richtete. So hatten wiederholt Eltern die Schulleitung oder einzelne Lehrer angezeigt, weil diese ihnen nicht erlaubten, ihre Kinder ohne Maske und Corona-Test zur Schule zu schicken. Beide Schutzmassnahmen sind in Griechenland Pflicht.

20:49 Polizei setzt Gummischrot gegen Demonstranten ein In Bern ist ein Grossaufgebot der Polizei vereinzelt gegen Teilnehmende der unbewilligten Demonstration vorgegangen. Die Beamten setzen dabei Gummischrot ein. Bei der Auseinandersetzung mit der Polizei im Umfeld des Umzugs durch die Innenstadt wurden laut Angaben der Ordnungskräfte Pyrotechnika gezündet und Gegenstände gegen Einsatzkräfte geworfen. Die Polizei reagierte mit Gummischrot. Über Verletzte lagen keine Angaben vor. Zuvor waren schätzungsweise gegen 800 Menschen Aufrufen zu einer unbewilligten Kundgebung gefolgt. Sie versammelten sich beim Bahnhof und marschierten durch die Altstadt. Die Polizei liess den Grossteil der Teilnehmenden gewähren. Die Ordnungshüter führten Kontrollen durch, wie sie im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten. Mehrere Personen wurden demnach abgeführt. Im Umfeld des Umzugs gibt es Auseinandersetzungen. Es werden Pyrotechnika gezündet und Gegenstände gegen Einsatzkräfte geworfen. Wir mussten kurzfristig Gummischrot einsetzen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) September 23, 2021

20:00 Mehrere hundert Menschen demonstrieren aktuell in Bern Mehrere hundert Menschen sind den Aufrufen zu einer unbewilligten Kundgebung in Bern gefolgt. Sie versammelten sich in der Innenstadt. Die Polizei liess die Teilnehmenden zunächst gewähren, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Polizei führte Kontrollen durch, wie sie im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Sie kündigte zudem an, Wegweisungen auszusprechen und Personen abzuführen. Legende: SRF

19:32 Polizei markiert in Bern Präsenz – Bundesplatz abgeriegelt In der Berner Innenstadt hat die Polizei am frühen Donnerstagabend Präsenz markiert: Sie wollte eine weitere unbewilligte Kundgebung von Gegnern der Corona-Massnahmen später am Abend verhindern, welche ab 19:30 angekündigt war. Den Bundesplatz hatte die Polizei bereits am späten Nachmittag abgeriegelt. Zum einen war wieder der Zaun vor dem Bundeshaus montiert worden, zum anderen wurden rund um den Platz mobile Gitterelemente befestigt. Legende: SRF

19:18 Freispruch für Genfer Aktivisten nach Demo während Shutdown Das Genfer Polizeigericht hat am Donnerstag sechs von sieben Aktivisten freigesprochen, die nach einem friedlichen Protest während des Shutdowns im Mai 2020 zu einer Geldstrafe verurteilt worden waren. In seinem Urteil kam das Gericht zum Schluss, dass die Polizei mit mehr Zurückhaltung hätte vorgehen müssen. Zum Zeitpunkt des Protestes waren Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum verboten. Aus Videos und Fotos gehe eindeutig hervor, dass sich die Teilnehmer des Protests in Gruppen von weniger als fünf Personen versammelt hätten, stellte das Polizeigericht in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil fest. Das Gericht sprach die Aktivisten vom Vorwurf frei, sich während einer Pandemie unrechtmässig versammelt zu haben. Ein Demonstrant erhielt dennoch eine Verurteilung, weil er sich der Aufforderung der Polizei widersetzt hatte.

19:08 Portugal beendet fast alle verbleibenden Corona-Beschränkungen Portugal will fast alle verbliebenen Corona-Beschränkungen aufheben. Ab 1. Oktober dürften zum Beispiel in Restaurants und kulturellen Veranstaltungen wieder alle Sitzplätze besetzt werden, sagt Ministerpräsident Antonio Costa. Bars und Nachtclubs, die seit März 2020 geschlossen waren, dürfen nun wieder öffnen. Mit dem Ende der gesetzlichen Einschränkungen gehe die Verantwortung auf jeden einzelnen Bürger über. Weiterhin obligatorisch müssten Masken jedoch in öffentlichen Transportmitteln, bei Grossveranstaltungen, in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Einkaufsmeilen und Supermärkten getragen werden. Mehr als 83 Prozent der portugiesischen Bevölkerung sind nach offiziellen Angaben geimpft.

18:40 Berner Sicherheitschef Reto Nause: «Solche Situationen sind heikel» Eine Demonstration von Corona-Massnahmen-Gegnern lief letzte Woche aus dem Ruder. Und eine neuerliche unbewilligte Demo in Bern ist für heute, gegen 19:30 Uhr angekündigt. Die Polizei hat in Bern deutlich aufgestockt, um allfällige Demonstrationen zu unterbinden. Für Reto Nause, Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, ist die Lage heikel: «Wir haben einen Dialog angeboten. Leider hat es zu keiner Lösung geführt. Das bedeutet, dass die Kundgebung heute Abend unbewilligt ist. Wir haben keine Ansprechpartner, keine Routen, keine Absprachen. Die Vergangenheit zeigt, dass solche Situationen heikel sind und dass sie zur Eskalation neigen können.» Entsprechend gross ist das Polizeiaufgebot. Er wolle die Leute, welche an die Demo kommen, nicht ins offene Messer laufen lassen, so Nause. «Darum rufen wir dazu auf, am Donnerstag nicht nach Bern zu kommen. Ihr müsst mit Repressalien rechnen, also bleibt zu Hause.» Auch die führenden Köpfe der Bewegungen «Mass-Voll» und der «Freiheitstrychler» hatten in einem Online-Video dazu aufgerufen, heute Abend nicht nach Bern zu kommen. 02:05 Video Stadt Bern bereitet sich auf unbewilligte Demo vor Aus Tagesschau am Vorabend vom 23.09.2021. abspielen

17:51 Pfizer/Biontech für Kinder: EMA rechnet mit Entscheid noch in diesem Jahr Eine Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer/Biontech für Kinder in der Europäischen Union könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erklärt, sie habe noch keinen Antrag auf die Erweiterung der Genehmigung für unter Zwölfjährige erhalten. Damit rechne sie aber für Anfang Oktober. Die Bewertung des Zulassungsantrags dürfte dann rund vier Wochen dauern. Die beiden Unternehmen hatten Anfang der Woche Ergebnisse aus der Studie mit dem Impfstoff zum Einsatz bei Fünf- bis Elfjährigen vorgelegt und erklärt, nun schnellstmöglich für diese Altersgruppe die Zulassung beantragen zu wollen. «Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können», teilte Biontech-Chef Ugur Sahin damals mit. Anders als in der Altersgruppe über zwölf wurde den Kindern von fünf bis elf Jahren für die klinische Studie der Phase 2/3 nur ein Drittel der Dosis verabreicht.