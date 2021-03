Der Ticker startet um 5:51 Uhr

22:04 Fallzahlen in der Türkei steigen stark an Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind in der Türkei wieder stark angestiegen. Das Gesundheitsministerium meldete am Mittwoch rund 30'000 Neuinfektionen an einem Tag – die höchste Zahl seit Ende vergangenen Jahres. Oppositionspolitiker kritisierten unterdessen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der trotz steigender Fallzahlen einen Parteikongress in einer voll besetzten Sporthalle in Ankara abhielt. Legende: Erdogan besuchte mit seiner Frau den Parteikongress in Ankara. Keystone

21:02 Bessere Erfolgsquote bei Fahrprüfungen während Corona Die Fahrschülerinnen und Fahrschüler des vergangenen Jahres lieferten bei der Theorieprüfung ein besseres Ergebnis ab als jene im Vorjahr. Die Verkehrsämter vermuten, dass die Geprüften wegen Corona mehr Zeit zum Lernen hatten. Zudem wurden mehr Prüfungen abgelegt. Die durchschnittliche Erfolgsquote sei um 3.4 Prozentpunkte höher gewesen als im Vorjahr, schreibt die Vereinigung der Strassenverkehrsämter in einer Mitteilung.

20:00 Oster-Shutdown in Österreichs Osten In Wien und anderen östliche Regionen Österreichs werden rund um die Osterfeiertage die Corona-Massnahmen verschärft. Eine «Osterruhe» sei notwendig, um eine drohende Überlastung der Spitäler in der Hauptstadt und in Niederösterreich und Burgenland abzuwenden, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in den östlichen Bundesländern bei fast 300, deutlich über dem Österreich-Schnitt von rund 247. Der Einzelhandel, Friseure und Masseure schliessen von Gründonnerstag bis zum Dienstag nach Ostern. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, kündigte Anschober nach langen Verhandlungen mit den Regierungschefs der drei Regionen an. Im Unterschied zu Deutschland sind am Karfreitag Geschäfte und Firmen in Österreich normalerweise offen. Ferner sollen Menschen über die Feiertage nur für Spaziergänge, Sport und dringende Wege nach draussen gehen. Die Schulen stellen nach Ostern eine Woche lang auf Online-Unterricht um. Zudem wird die Maskenpflicht verschärft und eine strengere Testpflicht für Berufspendler aus den östlichen Nachbarstaaten eingeführt.

19:27 Belgien verschärft die Corona-Massnahmen Ministerpräsident Alexander De Croo kündigte nach Regierungsberatungen eine vierwöchige «Osterpause» an. So dürften nicht systemrelevante Geschäfte Kunden nur noch mit Termin empfangen. Kontaktberufe wie Friseure müssen schliessen. Im Freien dürfen sich nur noch vier Personen mit Maske treffen. Mit Blick auf die Schulen sagte De Croo, dass es ab Montag nur noch Distanzunterricht geben solle. Kindergärten blieben geöffnet. Ziel bleibe, die Schulen nach den Osterferien am 19. April komplett wieder zu öffnen. In Belgien gilt bereits eine nächtliche Ausgangssperre, soziale Kontakte in Innenräumen sind weitgehend verboten, ebenso wie nicht notwendige Ein- und Ausreisen.

18:57 Frankreich impft auch in Sportstadien Frankreich richtet sogenannte Mega-Impfzentren ein, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beschleunigen. Regierungssprecher Gabriel Attal nannte in diesem Zusammenhang das riesige Stadion Stade de France in Saint-Denis nördlich von Paris. Es gelte die Devise von Staatschef Emmanuel Macron, wonach morgens, mittags und abends geimpft werden solle. Bisher erhielten rund sechseinhalb Millionen Französinnen und Franzosen mindestens eine Impfung, wie Attal am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Paris berichtete. Innenminister Gérald Darmanin sagte im Sender BFMTV, es sollten rund 25'000 Angehörige der Feuerwehr für Impfungen ausgebildet werden. Legende: Auch das Vélodrome National, eine Halle mit Radrennbahn im französischen Saint-Quentin-en-Yvelines, wird als grosses Impfzentrum genutzt. Keystone

18:21 Ruth Humbel irritiert über Stellungnahme des BAG Wir können nichts dafür, wenn eine private Stiftung wie meineimpfungen.ch nicht sorgfältig genug mit höchst sensiblen Gesundheitsdaten umgeht: Das war die Botschaft von BAG-Direktorin Anne Lévy an der heutigen Medienkonferenz. Da mache es sich der Bund etwas zu einfach, kritisiert die Präsidentin der Gesundheitspolitischen Kommission des Nationalrats, Ruth Humbel von der Mitte-Fraktion. «Der Bund hat die Stiftung seit Jahren mit Subventionen unterstützt und dabei offenbar zu wenig genau hingeschaut, ob die Daten sicher sind.» Auch, dass das von Lévy angekündigte Impfzertifikat vorläufig nur für Reisen, aber etwa nicht für Veranstaltungen eingesetzt werden soll, irritiert Humbel: Schliesslich verspreche der Bund doch Öffnungen gerade dank Impfungen und Tests. Ob der Nachweis auch für Openairs, Club-Besuche oder Sportveranstaltungen gelten soll, müsse zuerst politisch ausdiskutiert werden, betont dagegen das BAG. Audio Humbel: «Bund hat zu wenig genau hingeschaut» 02:28 min, aus Info 3 vom 24.03.2021. abspielen. Laufzeit 02:28 Minuten.

17:26 Steigende Fallzahlen in Europa Die Corona-Lage spitzt sich in der Mehrheit der EU-Staaten wieder zu. In 19 der 27 Mitgliedsstaaten beobachte man steigende Fallzahlen, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides heute in Brüssel. In 15 Ländern kämen wieder mehr Menschen in Spitäler und auf Intensivstationen, in acht Staaten steige die Zahl der Todesfälle wieder schneller. «Um diese Situation unter Kontrolle zu bringen, braucht es nicht nur Massnahmen für die öffentliche Gesundheit», sagte Kyriakides. «Es bedarf des Zugangs zu sicheren und wirksamen Impfstoffen.» Das sei der Hintergrund der verschärften EU-Exportkontrollen für Corona-Impfstoffe. Legende: Die Lage sei besorgniserregend, auch wegen der immer stärkeren Ausbreitung von Virusvarianten, so EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Keystone

16:47 EU verschärft Kontrolle von Impfstoff-Exporten Der Export der Corona-Impfstoffe aus der EU soll schärfer kontrolliert werden. Dies beschloss die EU-Kommission. Neu müssen auch Lieferungen in die Schweiz der Behörde gemeldet werden. Neue Kriterien sollen es erlauben, Impfstoffe zurückzuhalten, wenn Verhältnismässigkeit und Gegenseitigkeit nicht gewahrt sind. Seit dem 1. Februar müssen Impfstoff-Exporte aus EU-Staaten in viele Länder angemeldet und genehmigt werden. 17 Partnerstaaten waren jedoch davon ausgenommen, darunter Israel und die Schweiz – diese Ausnahmen werden jetzt gestrichen. Nur Lieferungen an 92 ärmere Länder sollen ausgenommen bleiben. Die EU bleibe offen für Exporte, betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber die EU-Staaten steckten in der dritten Pandemiewelle, und nicht alle Herstellerfirmen lieferten gemäss ihrem Vertrag an die EU. «Wir müssen schnelle und ausreichende Lieferungen an die EU-Bürger sicherstellen. Jeder Tag zählt.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verschärfte Exportkontrollen Die EU sagt dem Impfnationalismus den Kampf an 24.03.2021 Mit Audio

15:24 59 Armeeangehörige in Spiez positiv auf Corona getestet In der Rekrutenschule in Spiez BE sind 59 Armeeangehörige positiv auf das Coronavirus getestet worden, weitere 87 Personen wurden in Quarantäne gesetzt. Die Armee hat den Ausbildungsbetrieb der betroffenen Gruppe unterbrochen. Die Corona-Fälle sind in der ABC Abwehr Schule 77 festgestellt worden, wie die Armee mitteilt. Die Rekruten seien routinemässig auf das Coronavirus getestet worden. Das sieht das Schutzkonzept vor einem allgemeinen Urlaub vor, um eine allfällige Verschleppung ins Zivilleben verhindern zu können. Schwere Verläufe gibt es gemäss Mitteilung bis anhin keine. Bei den Analysen seien bisher ausschliesslich Fälle der britischen Virusvariante B.1.1.7 festgestellt worden, welche den Verlauf des Ausbruchs begünstigt haben dürfte.

15:13 Luzerner Corona-Betrüger muss ins Gefängnis Ein 35-jähriger Luzerner Bauunternehmer muss ins Gefängnis, weil er einen Covid-19-Kredit von 110'000 Franken zu Unrecht bezogen hat. Dies hat das Luzerner Kriminalgericht entschieden und ihn wegen Betrugs verurteilt. Der Mann hatte im März 2020 bei der Geschäftsbank seiner Trockenbaufirma das Formular für Corona-Nothilfe eingereicht. Nach seinen Angaben befürchtete er zu diesem Zeitpunkt einen Baustopp als Folge der Pandemie. Das Kreditgesuch sei eine Vorsichtsmassnahme gewesen. Der Staatsanwalt sah es dagegen als erwiesen, dass er das Geld in betrügerischer Absicht beantragte und es auch missbräuchlich verwendet habe. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Betrugs, Urkundenfälschung sowie mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und zwei Monaten. Davon muss er zehn Monate absitzen, für den Rest gilt eine Probezeit von 4 Jahren. Das Urteil ist das erste dieser Art in der Deutschschweiz. Es ist noch nicht rechtskräftig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wichtiges Corona-Urteil Luzerner Corona-Betrüger muss ins Gefängnis 24.03.2021 Mit Audio

15:06 Ende der BAG-Medienkonferenz Damit endet der Point de Presse des Bundesamtes für Gesundheit. Wir halten Sie hier im Liveticker weiterhin über Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:01 Wie steht es um Nebenwirkungen der Impfungen? Wie steht es um Nebenwirkungen der Impfung? Generell seien die Impfungen gut verträglich, ein Monitoring der Nebenwirkungen führe Swissmedic durch. Personen, die bereits eine Coronainfektion hatten, hätten zum Teil etwas schwerere Nebenwirkungen wie Fieber und Rötungen, sagt Virginie Masserey. Diesen Personen werde empfohlen, keine zweite Impfung zu machen, da die erste Impfung zusammen mit der Infektion für einen Schutz ausreichen sollte. 00:28 Video Anne Lévy: «Alle wollen sich impfen lassen, das freut uns sehr» Aus News-Clip vom 24.03.2021. abspielen

14:58 Ist das BAG mit der Situation überfordert? «Es ist sicher eine aussergewöhnliche Situation, es tauchen jeden Tag neue Fragen auf in dieser Pandemie. Das ist aber auch im Ausland so. Es ist ein Learning by Doing und wir versuchen, uns ständig zu verbessern», beantwortet BAG-Direktorin Anne Lévy die Frage. 00:30 Video Anne Lévy: «Es ist ein Learning by doing» Aus News-Clip vom 24.03.2021. abspielen

14:52 Sollen Schweizer das eigene oder das EU-Impfzertifikat verwenden? «Die europäische Lösung für ein Impfzertifikat gibt es zurzeit auch noch nicht. Deshalb machen wir mal mit unserer eigenen Schweizer Lösung vorwärts und hoffen, dass dann im Sommer ein oder sogar zwei Lösungen vorliegen», antwortet Masserey.

14:48 Lévy: «Contact Tracing in Verantwortung der Kantone» Der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg fordert in der NZZ ein nationales System zur Erfassung von Kontaktdaten in Clubs, Bars und Restaurants, damit das Contact Tracing nicht wieder zusammenbricht, wenn die Gastronomie öffnen darf. Was hält das BAG davon? Es gebe ja bereits die SwissCovid-App, antwortet Anne Lévy. «Das Contact Tracing liegt in der Verantwortung der Kantone. Entsprechend würde es uns freuen, wenn dazu auch digitale Lösungen der Kantone gefunden würden.»

14:47 Wie ist die Verbindung des BAG und meinimpfungen.ch? Virginie Masserey hat offenbar ein Mandat im Stiftungsrat der Stiftung, die meineimpfungen.ch betreibt. Sie sagt, sie habe nicht an Entscheidungssitzungen zur Zusammenarbeit mit dem BAG teilgenommen. Sie werde ihr Mandat aber ganz abgeben, um eine noch klarere Grenze zwischen BAG und der Stiftung zu ziehen. Ob die Zusammenarbeit mit der Stiftung weitergeführt werde, sei derzeit völlig offen. Zuerst müsse die Stiftung jetzt das Datenleck sichern, dann sehe man weiter. 00:11 Video Anne Lévy: «Die Stiftung muss jetzt ihre Hausaufgaben machen» Aus News-Clip vom 24.03.2021. abspielen

14:38 Ist das BAG für das Debakel bei meineimpfungen.ch verantwortlich? «Wir subventionieren diesen Betrieb, sind da aber nicht die einzigen. Es ist eine sehr breit aufgestellte Stiftung, die von vielen Seiten unterstützt wird. Es ist das einzige Tool bisher, das eine digitale Übersicht für Impfungen anbietet. Die Verantwortung liegt bei der privaten Stiftung, mit weiteren Fragen müssen Sie sich daher an meineimpfungen.ch wenden», weicht Lévy aus. 00:27 Video Anne Lévy: «Die Verantwortung liegt bei der Stiftung» Aus News-Clip vom 24.03.2021. abspielen

14:38 Wieso kommt das Impfzertifikat erst im Sommer? Ende April soll massiv mehr geimpft werden, doch das Impfzertifikat wird laut BAG frühestens im Juni zur Verfügung stehen. Wieso ist das so, fragt ein Journalist. Lévy antwortet: «Das Impfzertifikat wird man erst brauchen, wenn man wieder Reisen oder an Veranstaltungen gehen kann – wenn überhaupt. Es ist heute noch nicht klar, wozu man es konkret brauchen wird. Unser Ziel ist, dass das Zertifikat bis im Sommer vorliegt. Es müssen noch viele technische Fragen geklärt werden.» 00:17 Video Martin Ackermann: «Weniger Tempo beim Öffnen, dafür mehr Tempo beim Impfen - dann können wir den Sommer freier geniessen» Aus News-Clip vom 24.03.2021. abspielen