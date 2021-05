Der Ticker startet um 6:00 Uhr

11:23 Hotelbranche fordert verlängerte Härtefallregel und offene Restaurants Heute treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusbranche mit dem Bundesrat zu einem Tourismus-Gipfel. Die Hotellerie werde die Gelegenheit nutzen, um ihre Forderungen zu platzieren, sagt Ueli Schneider, Mitglied der Geschäftsleitung von Hotelleriesuisse, gegenüber SRF. Er will, dass die Härtefallregelung, die Ende Juni ausläuft, bis mindestens Ende 2021 verlängert wird

dass die Innenräume von Restaurants spätestens per 26. Mai wieder geöffnet werden dürfen

dass das angekündigte Covid-Free-Zertifikat rasch kommt und so der internationale Reiseverkehr wieder ermöglicht wird Das sei wichtig, denn bis Ende Juni seien für viele Unternehmen die Probleme nicht gelöst, da die Covid-19-Krise andauere, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Audio Bundesrat trifft Vertreterinnen der Tourismusbranche 02:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 05.05.2021. abspielen. Laufzeit 02:49 Minuten.

11:04 Medienkonferenz des BAG um 14 Uhr Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) informiert in rund drei Stunden über die aktuelle epidemiologische Lage. Folgende Fachleute nehmen teil: Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG

Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD)

Linda Nartey, Berner Kantonsärztin, Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Urs Karrer, Vizepräsident der National Covid-19 Science Taskforce Wir übertragen den Point de Presse live auf SRF info und hier im Ticker.

10:48 Uri gibt Impfung für alle ab 16 Jahren frei Ab heute erhalten alle Urnerinnen und Urner ab 16 Jahren die Möglichkeit, sich zur Covid-19-Impfung anzumelden, wie der Kanton mitteilt. Neben der Infoline (041 875 50 70) können sich Impfwillige neu auch online über die Homepage www.ur.ch/impfen, Link öffnet in einem neuen Fenster für einen Termin im Kantonsspital Uri registrieren. Wer sich online registriert hat, erhält seine Impftermine per SMS. Gesundheitsdirektor Christian Arnold erklärt: «Der Kanton Uri erreicht einen weiteren Meilenstein in der Impfkampagne. Am Kantonsspital wird ab dieser Woche auch am Wochenende und zu ausgedehnten Impfzeiten geimpft. Damit können wir den vom Bund gelieferten Impfstoff verarbeiten.»

Impfwillige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren werden mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft, da das Mindestalter für den Impfstoff von Moderna bei 18 Jahren liegt. Impftermine bei Hausärztinnen und Hausärzten sowie bei der Apotheke in Altdorf sind nach wie vor direkt telefonisch mit ihnen zu vereinbaren. Eine Übersicht darüber, in welchem Kanton welche Altersgruppen zur Covid-19-Impfung freigegeben sind, finden Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – eine Kantonsübersicht 05.05.2021 Mit Video

10:09 Zürich stellt 50'000 weitere Impftermine zur Verfügung Zürcherinnen und Zürcher können sich ab heute zusätzlich auch in 160 Apotheken impfen lassen. Damit werde das Netz von Impfmöglichkeiten ergänzt, sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. «Dank den Spitälern, den Hausärzten, den Impfzentren und nun auch den 160 Apotheken können wir eine sehr gute geografische Abdeckung des Kantons mit Impfmöglichkeiten sicherstellen.» Für die zugelassenen Impfgruppen stehen weitere 50'000 Termine zur Verfügung – in Apotheken und Impfzentren. Diese sind von Personen aus den zugelassenen Impfgruppen buchbar: ab 50-Jährige (Impfgruppe A, C, H, K, M), Personen mit Vorerkrankungen mit höchstem Risiko (Impfgruppe B), Personen mit chronischen Krankheiten (Impfgruppen D und E), Gesundheitspersonal (Impfgruppen F und G) sowie 16- bis 17-Jährige mit Vorerkrankungen (Impfgruppe O). Bislang haben im Kanton Zürich über 300'000 Menschen mindestens eine Impfung erhalten, vollständig geimpft sind knapp 130'000 Menschen.

9:44 ETH-Website bildet Virusvarianten weltweit ab Die ETH Zürich hat mit dem «Cov-Spectrum», Link öffnet in einem neuen Fenster eine Website aufgeschaltet, auf der Corona-Varianten weltweit anhand von sogenannter GISAID-Daten überwacht werden können. Für jede Variante oder Mutation werde die zeitliche Ausbreitung und die Übertragung in einem bestimmten Land abgebildet, schreibt Epidemiologin Tanja Stadler auf Twitter. Darüber hinaus können die Länder miteinander verglichen werden. Für die Schweiz werden zusätzlich Daten zum Risiko eines Spitalaufenthaltes und zum Tod nach Virusvariante und Alter sortiert angezeigt.

9:13 Bern schaltet Impfung für alle ab 18 Jahren frei Im Kanton Bern dürfen sich nun fast alle impfen lassen – theoretisch: Mit den zusätzlichen Impfgruppen M (Personen ab 50 bis 64 Jahren) und N (Personen ab 18 bis 49 Jahren) sind nun alle heute möglichen Impfgruppen geöffnet. Die beiden neuen Impfgruppen umfassen zurzeit rund 160'000 Impfwillige. Das teilt der Kanton Bern heute mit. Die Impfgruppe R (16 bis 17 Jahre) ist noch nicht freigegeben. Allerdings ist die Zahl der verfügbaren Dosen knapp: In den Impfzentren sind es rund 25'000 Dosen, ebenso in den Arztpraxen. Diese zusätzlichen Termine werden ab Mittwoch um 20 Uhr laufend aufgeschaltet. Die Apotheken haben laut Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fenstererst ein kleines Kontingent an Impfstoff erhalten. Das bedeutet also, dass zwar sich alle impfen lassen dürften, es aber aufgrund der knappen Ressourcen und Termine noch nicht können. Der Kanton erwartet in den kommenden vier Wochen Lieferungen von über 200'000 Impfdosen. Er wird aber die Termine erst aufschalten, wenn der Impfstoff in der Schweiz angekommen ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 05.05.2021 Mit Audio

8:11 Glarner Regierung will schneller lockern Der Glarner Regierungsrat unterstützt das Drei-Phasen Modell des Bundesrates zur Bewältigung der Corona-Pandemie grundsätzlich. Doch Lockerungen sollten früher möglich sein, schreibt die Regierung in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster: «insbesondere draussen und dort, wo Schutzkonzepte (Abstand, Masken) konsequent eingehalten werden können». «Wenn die Öffnungsschritte zu zaghaft erfolgen, wird die Akzeptanz auch für notwendige Massnahmen abnehmen», heisst es weiter. Dies sei unbedingt zu vermeiden. Dank der stabilen epidemiologischen Lage sollten bereits in Phase 1 Lockerungen vorgenommen werden können, fordert der Glarner Regierungsrat. So müsse der Bundesrat nun folgende Öffnungsschritte prüfen: Zulassen von Gastronomie im Innern (maximal vier Personen am Tisch, Abstand zwischen den Tischen 1.5 Meter, Maskenpflicht)

Anheben der Obergrenze für private Veranstaltungen im Freien auf 50 Personen

Anheben der Obergrenze für kommerzielle Veranstaltungen, unter Einhalten von Schutzkonzepten auf 300 Personen im Freien und 150 Personen im Inneren

Home-Office: Wechsel von Pflicht zu Empfehlung Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz In diesen drei Phasen will der Bundesrat zurück zur Normalität 21.04.2021 Mit Video

7:37 Dritte Impfung ab Herbst in Grossbritannien In Grossbritannien soll jeder Bürger über 50 Jahren ab Herbst ein Angebot für eine dritte Coronavirus-Impfung erhalten. Wie die Zeitung «The Times» berichtet, teste man unter der Aufsicht des Epidemiologen und Regierungsberaters Chris Whitty zwei Optionen. Entweder werde man mit modifizierten Impfstoffen arbeiten, die auch gegen neue Varianten wirksam seien. Oder die dritte Impfung werde mit den Vakzinen von Pfizer/Biontech, Astra-Zeneca oder Moderna vorgenommen.

6:45 Pandemie verschärft Hebammen-Mangel Millionen von Frauen und Babys weltweit werden in der Schwangerschaft und bei der Geburt nicht fachgerecht betreut, weil hunderttausende Hebammen fehlen. Das kostet jedes Jahr Millionen Menschenleben, und viele weitere Mütter und Babys tragen durch Komplikationen bei der Geburt lebenslange Schäden davon, wie UN-Organisationen am Mittwoch berichteten. Weltweit fehlten rund 900'000 Hebammen und Geburtshelfer, schreiben der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der internationale Verband der Hebammen (ICM). Das entspreche einem Drittel der nötigen Zahl. Die Corona-Pandemie habe die Krise verschärft, weil die Versorgung Schwangerer und Gebärender in den Hintergrund gerückt sei und mancherorts Hebammen zu anderen Diensten herangezogen würden. Wenn das Ausbildungstempo nicht erhöht werde, entspanne sich die Lage bis 2030 nur wenig, heisst es im Bericht.

5:48 Japan erwägt Verlängerung des Ausnahmezustandes In Japan prüft die Regierung, ob der Ausnahmezustand für Tokio und andere Grossstädte über den 11. Mai hinaus verlängert werden soll. Wie die Zeitung Yomiuri berichtet, werde dies neben Tokio auch für Osaka, Kyoto und die Hyogo-Präfektur gelten. Eine Verlängerung des Notstands würde anhaltende Bedenken schüren, ob die Olympischen Spiele in Tokio wie geplant ab dem 23. Juli abgehalten werden können. Die Spiele wurden bereits im vergangenen Jahr wegen der Pandemie verschoben. Legende: In Tokio, Osaka und zwei anderen Präfekturen gilt bis 11. Mai der Ausnahmezustand. Keystone

22:07 Polens Parlament genehmigt den Corona-Aufbaufonds Polens Parlament hat den sogenannten Eigenmittelbeschluss ratifiziert und damit grünes Licht für den milliardenschweren europäischen Corona-Aufbaufonds gegeben. Der Eigenmittelbeschluss ist die Grundlage zur Finanzierung des EU-Haushaltsrahmens von 2021 bis 2027 und die Rechtsgrundlage für die EU-Kommission, Schulden für das 750-Milliarden-Programm gegen die Corona-Wirtschaftskrise aufzunehmen. Die im Sommer 2020 verabredeten Aufbauhilfen sollen den EU-Mitgliedstaaten helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Damit die EU-Kommission die Schulden machen kann, ist die Erlaubnis aller 27 Staaten nötig.

21:18 Biden treibt die Impfkampagne weiter voran Bis Anfang Juli sollen nach Willen des US-Präsidenten Joe Biden rund 70 Prozent aller rund 260 Millionen Erwachsenen im Land mindestens die erste Corona-Impfung erhalten haben. Um die Pandemie in die Schranken zu weisen, sollen bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli zudem 160 Millionen Menschen bereits vollständig geimpft sein, wie das Weisse Haus ankündigte. Bislang haben der Gesundheitsbehörde CDC zufolge 56 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Impfung erhalten. 105 Millionen Menschen gelten als vollständig geimpft.

20:24 11 Millionen Franken Härtefallbeiträge im Kanton Schaffhausen Der Schaffhauser Regierungsrat hat seit Beginn der zweiten Corona-Welle 175 Härtefallgesuche gutgeheissen und insgesamt Beiträge in Höhe von rund 11 Millionen Franken gesprochen. Über 250 Gesuche gingen ein. Deutlich mehr als die Hälfte der Gesuche stammen aus der Gastronomie. Aus dem Detailhandel kommen 8.5 Prozent und aus dem Sport- und Fitnessbereich 8 Prozent, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Die Verpflichtungen aus der ersten und der zweiten Welle belaufen sich zusammen auf rund 15 Millionen Franken. Legende: Deutlich mehr als die Hälfte der Härtefallgesuche stammen aus der Gastronomie. Keystone

19:04 150 Millionen Covid-Impfungen in der EU In der Europäischen Union sind inzwischen 150 Millionen Impfungen gegen Covid-19 verabreicht worden. Die Zahl nannte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Das Impftempo ziehe überall in der EU an. «Ein Viertel der Europäerinnen und Europäer hat schon die erste Dosis erhalten», schrieb von der Leyen. «Im Juli werden genug Dosen da sein, um 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zu impfen.» In den 27 EU-Staaten leben etwa 450 Millionen Menschen. 70 Prozent der Erwachsenen entspricht nach Angaben der EU-Kommission etwa 266 Millionen Menschen.

17:58 Bäderfest abgesagt Die Stadt Baden hat das für diesen Herbst geplante Bäderfest um ein Jahr verschoben. Das Fest soll nun vom 28. bis 30. Oktober 2022 stattfinden. Dabei soll das Bädergebiet der Bevölkerung «zurückgegeben» werden. «Gesundheit und Sicherheit gehen vor», wird Stadtammann Markus Schneider (Mitte) in einer Mitteilung der Stadt Baden zitiert. Die bereits vorliegenden Ideen für das Fest würden im Herbst 2022 für viel Freude sorgen.

17:20 Neustart für den Tourismus Italien wird nach Angaben von Ministerpräsident Mario Draghi ab Mitte Mai wieder für Touristen öffnen. Dann werde der Gesundheitspass seines Landes bereitstehen, sagt Draghi nach einem Treffen der G20-Tourismusminister. «Touristen können den italienischen Pass ab Mitte Mai bekommen», kündigt er an. «Die Zeit ist also gekommen, Ihren Urlaub in Italien zu buchen.» In der EU soll der sogenannte Grüne Pass in der zweiten Juni-Hälfte zur Verfügung stehen. Auch in Grossbritannien sollen ab dem 17. Mai weitere Restriktionen aufgehoben werden. Dann dürfen Restaurants und Pubs auch ihre Innenräume öffnen, ausserdem sind Auslandsreisen wieder erlaubt. Legende: Italien macht wieder auf. Keystone

16:36 Corona-Ausbruch in Glarner Rehaklinik In der Rehaklinik Braunwald sind insgesamt 19 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Elf Patientinnen und Patienten sowie acht Mitarbeitende befanden sich am Dienstagnachmittag nach positiven Testresultaten in Isolation. Das kantonale Contact Tracing des Kantons hatte Ende April eine Häufung von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in der Rehaklinik Braunwald festgestellt, wie das Gesundheitsdepartement mitteilte. Daraufhin wurden bei allen Mitarbeitenden sowie Patientinnen und Patienten Corona-Tests angeordnet. Diese haben die Häufung der Corona-Infektionen in der Rehaklinik nun bestätigt. Um den Betrieb der Klinik aufrechterhalten zu können, wurde den Mitarbeitenden eine Erleichterung der Quarantäne mit speziellem Schutzkonzept gewährt. Am Mittwoch findet eine weitere durch den Kanton angeordnete Ausbruchsuntersuchung mittels Corona-Tests statt.

15:55 Deutlich höhere Sterblichkeit in Tschechien In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Menschen gestorben als üblich. Von Anfang Januar bis Ende März wurden 43'100 Todesfälle verzeichnet, wie die tschechische Statistikbehörde CSU mitteilte. In den ersten zwölf Wochen der letzten zehn Jahre waren es nie mehr als 30'100 gewesen. Zu den Gründen machte die Statistikbehörde keine Angaben, der Anstieg fällt aber zeitlich mit einem Höhepunkt der Corona-Pandemie in Tschechien zusammen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben im ersten Vierteljahr nachweislich 14'639 Menschen, die zuvor positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden waren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 04.05.2021 Mit Video

15:16 Söder drückt aufs Tempo Bereits von diesem Donnerstag an wird Bayern vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit negativ Getesteten gleichstellen und ihnen weitere Lockerungen zuerkennen. Unter anderem sollen Menschen mit vollständiger Corona-Impfung – also in der Regel mit zwei verabreichten Impfdosen – von Testpflichten und von den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen befreit werden. Bei der Zahl der maximal erlaubten Kontakte werden vollständig Geimpfte nicht mitgezählt. In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen ab Montag (10. Mai) die Aussengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai soll in Regionen Bayerns mit niedrigen Corona-Zahlen auch Tourismus wieder möglich sein. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sollen bei einer Inzident unter 100 pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen wieder öffnen dürfen. Bei alledem gelten Hygienekonzepte, Masken- und Testpflichten – die Details werden nun von den zuständigen Ministerien erarbeitet. Ministerpräsident Söder sagte zu den Lockerungen zu Pfingsten, Bayern sei nicht nur Tourismusland. Es sei auch psychologisch wichtig, eine Perspektive zu haben.