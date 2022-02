Der Ticker startet um 5:32 Uhr

15:31 Deutscher Finanzminister will längere Hilfen für Firmen Der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Corona-Hilfen für Unternehmen trotz baldiger Lockerungsschritte noch etwas ausdehnen. Im Einzelhandel und der Gastronomie seien schneller Lockerungen spürbar, sagte der FDP-Vorsitzende in Berlin. Dort könne die 2G-Regel – Zugang also nur für Geimpfte und Genesene – wegfallen und schneller Normalität mit sich bringen. In anderen Bereichen – etwa bei Grossveranstaltungen, Kultur-Events oder Messen – brauche es dagegen einen zeitlichen Vorlauf. «Sie müssen geplant, organisiert, beworben, verkauft, durchgeführt werden.» Die Umsätze kämen dann erst nach einiger Zeit. Deswegen sei es sinnvoll, die Corona-Hilfen noch etwas auszudehnen. «Klar ist aber, dass sie an ein Ende kommen müssen.» Es wird erwartet, dass bei den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch die Corona-Hilfen nochmal um drei Monate bis Ende Juni verlängert werden. Entsprechende Signale gab es zuletzt bereits von beiden Seiten.

14:46 Zulassungsgesuch für Covid-19-Impfstoff von Novavax eingereicht Die Future Health Pharma GmbH hat bei Swissmedic ein Zulassungsgesuch für den Corona-Impfstoffkandidaten Nuvaxovid von Novavax eingereicht. Er handelt sich um den ersten Proteinimpfstoff, für den in der Schweiz eine Zulassung beantragt wird, wie Swissmedic mitteilte. Novavax, der Hersteller des Impfstoffes, hat allerdings in der Schweiz keine Niederlassung und verfügt deshalb über keine Betriebsbewilligung. Das Pharmaunternehmen habe daher entschieden, bei Swissmedic das Zulassungsgesuch durch Future Health einreichen zu lassen. Diese werde nach der Zulassung des Präparats als Zulassungsinhaberin auftreten, schreibt Swissmedic. Der Impfstoff wurde bereits durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Nuvaxovid ist, wie Swissmedic festhält, ein Proteinimpfstoff, der das Spike-Protein des Coronavirus enthält. Der Körper erkennt, dass es sich um einen Fremdstoff handelt. In der Folge bildet das Immunsystem Antikörper und ist damit bei einer Ansteckung besser gewappnet. Der Impfstoff kann bis zu sechs Monate in herkömmlichen Kühlschränken gelagert werden, was vor allem aus logistischer Sicht vorteilhaft ist.

14:32 Konvoi-Demo in Strassburg wegen Sitzung des EU-Parlaments verboten Vor Beginn der Sitzungswoche des EU-Parlaments haben die Behörden eine Konvoi-Demonstration gegen die Corona-Regeln in Strassburg verboten. Wegen drohender Verkehrsbehinderungen und Störungen der öffentlichen Ordnung habe sie diese Demonstrationen für die Dauer der Sitzungswoche bis Donnerstagabend untersagt, erklärte Präfektin Josiane Chevalier. Offensichtlich hätten sich mehrere Fahrzeug-Konvois gebildet, die am Montag in Strassburg ankommen sollten. Den Verkehr auf öffentlichen Strassen zu behindern, könne empfindliche Strafen nach sich ziehen. Gegner der französischen Corona-Regeln haben zu den Fahrzeugprotesten aufgerufen. Sie stören sich an verschärften Regeln für nicht und nicht vollständig Geimpfte.

14:11 Nach Prinz Charles hat nun auch Gemahlin Camilla Corona Nach ihrem Mann Prinz Charles hat sich nun auch Herzogin Camilla mit dem Coronavirus infiziert. Die Herzogin von Cornwall sei positiv getestet worden und isoliere sich, hiess es in einem Statement des Clarence House – der Residenz des Paares. Dies melden Nachrichtenagenturen. In der vergangenen Woche war bereits der 73 Jahre alte Thronfolger positiv getestet worden, nachdem er gemeinsam mit Camilla an einem Empfang teilgenommen hatte. Für Prinz Charles ist es bereits die zweite Corona-Infektion, seine Frau war hingegen bis zuletzt von dem Virus verschont geblieben. Die Nachrichtenagentur PA meldete unter Berufung auf ihre Quellen, Camilla sei dreifach gegen Corona geimpft. Legende: Auch im Hause Windsor grassiert das Coronavirus. Reuters

13:37 Bundesamt für Gesundheit meldet 48'969 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat am Montag Mittag 48'969 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

12:49 Basel-Stadt rührt die Werbetrommel für Auffrischimpfung Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt will die Quote der Auffrischungsimpfungen im Kanton weiter erhöhen. Deshalb würden jetzt die Kommunikationsmassnahmen verstärkt, wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsdepartements, Link öffnet in einem neuen Fenster hervor geht. Mit Blick auf mögliche Lockerungen gelte es «jetzt erst recht Eigenverantwortung zeigen und sich schützen.» Rund 50 Prozent der impfberechtigten Basler Bevölkerung habe die Auffrischimpfung gegen das Coronavirus bereits erhalten, so der Kanton weiter.

12:18 Beschränkungen in Finnland gelockert In Finnland gelten seit heute Montag deutlich weniger Corona-Massnahmen als zuvor. Restaurants und Kneipen dürfen nun zunächst bis 23 Uhr Alkohol verkaufen und bis Mitternacht offen bleiben. Wie der Rundfunksender Yle berichtete, ist auch ein Gesang- und Tanzverbot aufgehoben worden – das bedeutet, dass viele Finnen wieder in die von ihnen sehr geschätzten Karaokebars gehen können. Beschränkungen für die Kultur, den Sport und für Veranstaltungen fallen ebenfalls weg. Die finnische Regierung hatte die Lockerungen vor gut zwei Wochen angekündigt. Dänemark, Schweden und zuletzt auch Norwegen haben bereits praktisch alle geltenden Corona-Beschränkungen bereits aufgehoben.

11:30 Auch in Neuseeland halten die Proteste an Die Proteste Hunderter Impfpflicht-Gegner vor dem Parlament in Neuseelands Hauptstadt Wellington dauern trotz Warnungen der Polizei auch nach einer Woche an. Die Teilnehmer haben zahlreiche Zelte aufgebaut und blockieren seit vergangener Woche viele Zufahrtsstrassen mit Lastwagen, Campern und Autos. Die Zahl der Demonstranten am Montag werde auf etwa 1000 geschätzt, berichtete der Sender Radio New Zealand. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern forderte die Protestler in der Sendung «Morning Report» auf, nach Hause zu gehen. «Was wir sehen, ist eine Art von importiertem Protest. Wir haben Trump-Flaggen gesehen und kanadische Flaggen, zudem wurden Leute beleidigt, die in der Region unterwegs waren und Masken trugen.» Dies gehe über einen normalen Protest hinaus. Legende: Nicht nur in Kanada, auch in Neuseeland: Proteste von Impf- und Massnahmengegnern vor dem Regierungssitz in Wellington. Keystone

10:52 Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen sind weiter für Maskenpflicht Sieben zivilgesellschaftliche Organisationen wünschen, dass der Bundesrat an der Maskenpflicht in Innenräumen, im Detailhandel und im ÖV festhält. Für Gesundheitseinrichtungen sollte es sogar eine FFP2-Empfehlung geben. Die Maskentragpflicht in Innenräumen biete aktuell den wirksamsten Schutz für vulnerable Menschen sowie ungeimpfte Schülerinnen und Schüler, stellen die Organisationen «ProtectTheKids», «Kinder schützen – jetzt!», «Corona-Mahnwache», «Long Covid Kids Schweiz», «IG Risikogruppe Schweiz», «Sichere Schule» und «Bildung Aber Sicher CH» in ihrer Antwort zur Konsultation des Bundesrates fest. Die Maskentragpflicht sei zudem die niederschwelligste und kostengünstigste Schutzmassnahme. Für Gesundheitseinrichtungen sollte der Bundesrat am besten eine FFP2-Empfehlung abgeben, wie sie im Ausland selbstverständlich sei, schreiben die Organisationen. Legende: Bei hohen Fallzahlen die Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben, wäre rücksichts- und verantwortungslos gegenüber besonders gefährdeten Personen, heisst es in der Mitteilung. Getty Images

10:42 Dänische Königin Margrethe darf aus der Isolation Dänemarks Königin Margrethe II. (81) muss wegen ihrer Corona-Infektion nicht länger in Isolation weilen. Zu diesem Schluss ist ein Arzt gekommen, nachdem die Monarchin lediglich einen milden Krankheitsverlauf hatte. Das teilte das dänische Königshaus am Sonntagabend mit. Margrethe war letzten Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hatte milde Symptome gezeigt und sich bis auf Weiteres auf Schloss Amalienborg im Zentrum von Kopenhagen aufgehalten. Einen geplanten Winterurlaub in Norwegen hatte sie wegen der Infektion absagen müssen. Die Königin ist dreifach gegen Covid-19 geimpft. Legende: Die Monarchin – hier bei einer Feier im Januar – hatte einen milden Krankheitsverlauf. Archiv/Keystone

10:23 Mietwagen sind in der Schweiz europaweit am teuersten Wer in der Schweiz ein Auto mietet, zahlt deutlich mehr als im europäischen Ausland. In der Corona-Krise sind die Preise in Europa aber deutlich stärker gestiegen als in der Schweiz. Europaweit lag 2021 der durchschnittliche Mietpreis für ein Auto pro Tag bei knapp 40 Euro. In der Schweiz zahlte man rund 57 Euro, was der unangefochtene Spitzenplatz in Europa ist, wie das deutsche Buchungsplattform billiger-Mietwagen durch eine Analyse der Preise auf seiner Plattform herausfand. Nach einer Delle durch die Corona-Krise stiegen die Preise 2021 stark an, wie die Nachrichtenagentur AWP schreibt. Europaweit erhöhten sich die Preise im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um fast 40 Prozent. Am stärksten war der Preisanstieg in Spanien (+77 Prozent), Italien (62 Prozent) und Kroatien (+54 Prozent). In der Schweiz blieben die Preise mit einem Plus von 9 Prozent vergleichsweise stabil.

9:53 «Historischer Anstieg»: Sozialleistungen steigen im Pandemie-Jahr 2020 um rund 11 Prozent Die Sozialleistungen sind im Coronavirus-Pandemiejahr 2020 um rund 11 Prozent angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS), Link öffnet in einem neuen Fenster sind Entschädigungen für Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Corona-Erwerbsausfallentschädigung die Hauptgründe. 2020 wurden insgesamt 206 Milliarden Franken an Sozialleistungen ausbezahlt, 20.4 Milliarden Franken mehr als im Vorjahr. Das entspreche einem realen Zuwachs um 11.1 Prozent, schreibt das BFS. Es sprach von einem historischen Anstieg: Es sei der grösste seit 1990. Um 14.1 Milliarden Franken stiegen 2020 die Ausgaben wegen Arbeitslosigkeit – dazu werden Entschädigungen für Kurzarbeit und der Corona-Erwerbsausfall gezählt. 2.7 Milliarden Franken mehr entfielen gemäss ersten Schätzungen des BFS auf Leistungen im Zusammenhang mit dem Alter, 2.5 Milliarden Franken auf den Bereich Gesundheit.

9:14 Schweden: Über 80-Jährige sollen sich zweite Auffrischungsimpfung holen Schwedens Gesundheitsbehörde empfiehlt Menschen ab 80 Jahren eine zweite Auffrischungsimpfung gegen Covid – die vierte Impfung insgesamt. Dies, um die schwindende Immunität angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante zu verhindern, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Die Empfehlung gilt auch für alle Menschen, die in Pflegeheimen leben oder Betreuung zuhause erhalten. Die zweite Auffrischungsimpfung sollte mindestens vier Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung erfolgen, so die Gesundheitsbehörde in einer Erklärung.

8:52 Achiko publiziert positive Studienergebnisse zu Covid-19-Schnelltest Die an der Schweizer Börse kotierte Firma Achiko aus Indonesien hat positive Testergebnisse für ihre Covid-19-Schnelltesttechnologie «AptameX» erzielt. Insgesamt bestätigten die Resultate, dass das Produkt von Achiko den bekannten PCR-Tests die Stirn bieten könne, so Achiko gemäss der Nachrichtenagentur AWP. Die Ergebnisse belegten, dass man den Gesundheitsfachkräften schon bald eine praktische Alternative zu den PCR-Tests und den Antigen-Schnelltests werde bieten können. Kits der ersten Generation würden derzeit in Testzentren in Indonesien eingesetzt. Ausserdem werde aktuell die Herstellung in Versuchsproduktionen weiter optimiert. Dabei habe das Unternehmen bereits eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, die in die zweite Generation des Produktes einfliessen sollen.

7:42 Vietnam erlaubt internationale Flüge Vietnam wird ab Dienstag die mit dem Coronavirus verbundenen Beschränkungen auf internationalen Flügen für vollständig geimpfte Passagiere aufheben, wie die Luftfahrtbehörde des Landes laut der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag bekannt gab. Wie viele Flüge autorisiert werden ist noch nicht bekannt. Wer nach Vietnam einreisen will, muss vollständig geimpft sein und eine dreitägige Quarantäne einhalten, die entweder zu Hause oder in einem Hotel stattfinden muss. Das kommunistische Land hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie praktisch von der Welt abgeschottet.

6:31 Brücke zwischen den USA und Kanada ist wieder offen Der verkehrsreichste Grenzübergang zwischen den USA und Kanada, die Ambassador Bridge, wurde am späten Sonntag wieder geöffnet, wie Nachrichtenagenturen melden. Dies, nachdem der Verbindungspunkt zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA wegen Protesten gegen die Corona-Beschränkungen fast eine Woche lang geschlossen war. Die Detroit International Bridge Co. teilte in einer Erklärung mit, dass die Ambassador Bridge jetzt wieder vollständig geöffnet und der freie Handelsfluss zwischen Kanada und den USA wieder gewährleistet sei. Über die Brücke werden normalerweise 25 Prozent des gesamten Handels zwischen den beiden Ländern abgewickelt. Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Massnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockieren sie unter anderem Teile der Innenstadt Ottawas. Legende: Massnahmengegner hatten den Grenzübergang blockiert. Reuters / 12.02.2022

6:13 Robert-Koch-Institut geht von weiterer Corona-Welle im Herbst aus Einem Zeitungsbericht zufolge geht das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) davon aus, dass es im Herbst zu einer neuen Corona-Welle kommen wird. «Die Endemie ist noch nicht erreicht – wir befinden uns in einer Übergangsphase», berichtet die Zeitung «Welt» unter Berufung auf eine interne Lageeinschätzung des Instituts. Mit einer neuen Corona-Welle im Herbst sei «fest zu rechnen».

5:46 Amnesty wirft Pharmafirmen bei Corona-Impfstoffen Profitgier vor Wie es in einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International heisst, hätten die Pharmaunternehmen eigene Profite über das Wohl der Menschen gestellt. Während Pfizer, Biontech und Moderna enorme Umsätze gemacht hätten, seien nur 2 Prozent ihrer Impfdosen an ärmere Länder geliefert worden, heisst es im Bericht. Dem Rapport zufolge wurden im vergangenen Jahr 10 Milliarden Corona-Impfdosen produziert. Das seien mehr als genug, um das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erreichen. Sie wollte 40 Prozent der Weltbevölkerung bis Ende 2021 impfen.