Der Ticker startet um 6:45 Uhr

18:37 BAG hat sich geirrt: Es gibt keinen jungen Covid-19-Toten Die Berner Behörden korrigieren eine Information des Bundesamts für Gesundheit: «Das BAG hat an der heutigen Pressekonferenz den Todesfall eines Covid-19-Patienten wohnhaft im Kanton Bern in der Altersgruppe 20-30 Jahre bestätigt. Dabei handelt es sich um eine Fehlinformation, die aufgrund von Unklarheiten auf der klinischen Meldung einer Person erfolgte, die sich in Isolation befindet und keine schweren Covid-19-Symptome hat», teilt die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mit. «Es wurde vom Kanton Bern keine Todesfallmeldung an das BAG gesandt.» Das BAG habe der Behörde nun mitgeteilt, dass die Todesfallstatistik der Covid-19-Fälle morgen um -1 korrigiert werde.

18:29 EU sichert sich 300 Millionen Dosen möglichen Corona-Impfstoffs Die Europäische Union hat sich Hunderte Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus gesichert. Die EU-Kommission schloss nach eigenen Angaben einen ersten entsprechenden Rahmenvertrag mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca, wie die Behörde mitteilte. Dabei geht es um den Kauf von 300 Millionen Dosen mit der Option auf weitere 100 Millionen. Der Impfstoff könne sowohl den EU-Staaten als auch anderen europäischen Ländern sowie weniger wohlhabenden Ländern anderswo in der Welt zur Verfügung stehen, hiess es.

17:37 Unispital Basel weist auf Fehlerhaftigkeit der bisherigen Tests hin Bei einer Patientin am Universitätsspital Basel ist das Coronavirus an der Haut nachgewiesen worden, obwohl zuvor sowohl ein Nasen-Rachen-Abstrich als auch ein Antikörpertest negativ ausgefallen waren. Für das Universitätsspital Basel zeigt dieser Fall, dass die derzeitigen Testmethoden nicht fehlerfrei sind. Beim beschriebenen Fall handelt es sich um eine 81-jährige Frau, die aufgrund ihrer Symptome beim Eintritt ins Spital auf Covid-19 getestet wurde. Neben dem für die Krankheit typischen Fieber sei auch ein ausgeprägter Hautbefall vorgelegen, teilte das Universitätsspital Basel mit. Der Nasen-Rachen-Abstrich war negativ. Eine Biopsie aus einer entzündeten Hautstelle zeigte hingegen eine relativ geringe Menge Coronaviren. Ein sechs Wochen später durchgeführter Antikörpertest war ebenfalls negativ.

16:46 Start in der Super und der Challenge League um eine Woche verschoben Der Start zur Schweizer Fussballmeisterschaft in der Super League und in der Challenge League erfolgt erst am Wochenende 19./20. September, eine Woche später als zuerst vorgesehen. Die Swiss Football League berücksichtigt mit der Verschiebung den bundesrätlichen Entscheid, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen unter bestimmten Bedingungen erst ab dem 1. Oktober wieder möglich sind. Das Hinausschieben des Auftakts bewirkt, dass jeder Klub nur ein Heimspiel mit höchstens 1000 Zuschauern austragen muss. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Auftakt neu am 19. September Super-League-Start verschoben – Spiele am 24. Dezember 14.08.2020 Mit Audio

15:58 Nachtleben in Spanien wird eingeschränkt – harte Regeln für Raucher Angesichts steigender Corona-Zahlen ergreift Spanien wieder drastische Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Das Nachtleben werde landesweit unterbunden, das Rauchen im öffentlichen Raum verboten, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, und Alkohol dürfe nicht mehr im Freien getrunken werden, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa nach einer Krisensitzung mit den Vertretern der Regionen in Madrid. Von Mittwoch auf Donnerstag waren binnen 24 Stunden landesweit fast 3000 neue Corona-Infektionen registriert worden, so viele wie zuletzt im April. Allerdings wird viel mehr getestet und viele der Betroffenen haben keine oder nur milde Krankheitssymptome. Zudem werde die Bevölkerung dringend aufgerufen, sich nicht mit Menschen zu treffen, die nicht in ihrem Haushalt leben. Private Feiern und andere Treffen sollten zudem auf eine Teilnehmerzahl von höchstens zehn Personen beschränkt werden.

15:33 Griechenland verschärft Beschränkungen Die griechische Regierung hat nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet. In den meisten Regionen des Landes – darunter in Athen und Thessaloniki sowie auf zahlreichen Inseln – müssen ab Freitag alle Tavernen, Bars und Discos spätestens um 24.00 Uhr schliessen. Versammlungen von mehr als 50 Personen wurden im ganzen Land verboten. Diese Massnahme gilt vorerst bis 24. August, teilte ein Regierungssprecher in Athen mit. Griechenland weist – gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,5 Millionen Einwohnern – eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen ist die Zahl von Infizierten jedoch schlagartig gestiegen. Als Grund gilt, dass viele Urlauber – grösstenteils junge Menschen – nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub Verwandte und Freunde in den Ballungszentren ansteckten. Behörden hatten beobachtet, dass Urlauber ohne den nötigen Abstand und ohne Mundschutz dicht beieinander bis spät in die Nacht in Bars und Discos feierten. Legende: Bars, Tavernen und Discos müssen in Griechenland nun um Mitternacht schliessen. Reuters

14:58 Point de Presse beendet Der Point de Presse in Bern ist beendet. Auf srf.ch und hier im Liveticker informieren wir Sie aber weiterhin rund um die Uhr über die wichtigsten Neuigkeiten rund um das Coronavirus.

14:53 Kuster: Orientierungslauf-Anlässe problemlos möglich Kuster erklärt, dass zum Beispiel bei einem Orientierungslauf die Abstandsregeln sehr gut eingehalten werden könnten. Volksfeste hingegen seien schwieriger durchzuführen. «Es ist aber nicht unmöglich, hier Konzepte zu gestalten.»

14:50 Unterstützung im Covid-Gesetz Wann haben Kleinstbetriebe mit einem oder zwei Mitarbeitern Anrecht auf Unterstützung? So die Frage eines Journalisten. Man habe die Unterstützung grundsätzlich ausgebaut, diese Unterstützung sei Ende Mai ausgelaufen, so Boris Zürcher vom Seco. Der Corona-Erwerbsersatz laufe noch teilweise weiter. Im Covid-Gesetz sei nun verankert, dass die Unterstützung auch punktuell geleistet werden könne.

14:46 Nächste Quarantäneliste erst nächste Woche Eine Frage einer Journalistin zur Quarantäneliste: Warum sind trotz steigender Zahlen Mallorca oder Kroatien noch nicht darauf? «Wir aktualisieren etwa alle zwei Wochen, Sie können damit rechnen, dass wir diese Frequenz aufrechterhalten.» Nächste Woche sei mit einem Update der Quarantäneliste zu rechnen, so Stefan Kuster. 00:27 Video Kuster: Nächste Woche wohl Update der Quarantäneliste Aus News-Clip vom 14.08.2020. abspielen

14:43 Mehrheit der Ansteckungen nicht aus dem Ausland Wie hoch ist der Anteil der Ferienrückkehrer an den gesamten Zahlen? «Die meisten Ansteckungen geschehen nach wie vor in der Schweiz und werden nicht aus dem Ausland importiert», so Kuster.

14:38 Neue Motion für die Sport-Clubs Eishockey- und Fussballclubs hoffen, dass sie ab 1. Oktober wieder vor Publikum spielen können, so ein Journalist. Die Probleme seien damit nicht aus dem Weg. Matthias Remund, Direktor Bundesamt für Sport BASPO spricht von einem neuen Unterstützungs-Vorschlag aus der WBK. Die Motion komme nun zum Bundesrat und dann in der Herbstsession ins Parlament. Die Variablen würden sich zurzeit von Woche zu Woche ändern. Das Bundesamt für Sport unterstütze die Kantone und Vereine bei der Umsetzung der Regeln, die ab 1. Oktober mit der Erlaubnis von Grossveranstaltungen gelten. 01:15 Video Remund: «Die Motion kommt nun vor den Bundesrat» Aus News-Clip vom 14.08.2020. abspielen

14:35 «Es ist wichtig, dass sich die Wissenschaft auch kritisch äussern kann» Auch das Thema Taskforce kommt zur Sprache. «Die Mitglieder sind Mitglied der Taskforce und Wissenschaftler.» Auch die Mitglieder dürften sich als Wissenschaftler frei äussern, teilweise komme es zu einer Vermischung zwischen Taskforce und Wissenschaft. «Es ist wichtig, dass sich die Wissenschaft auch kritisch äussern kann», so Stefan Kuster vom BAG.

14:33 Tod eines gesunden jungen Mannes im Kanton Bern Im Kanton Bern habe es einen Covid-19-Todesfall eines Mannes unter 30 Jahren gegeben, so ein Journalist. Stefan Kuster bestätigt den Fall, es sei der erste Fall in der Altersgruppe. Es habe sich um einen gesunden jungen Mann gehandelt, seiner Kenntnis nach habe es keine Vorerkrankung gegeben, so Kuster. Das sei tragisch, aber könne vorkommen. Auch beispielsweise bei einer Grippe könne es solche Todefälle geben, so Kuster weiter. 01:33 Video Kuster: «Es handelte sich um einen gesunden jungen Mann» Aus News-Clip vom 14.08.2020. abspielen

14:29 «Der Kanton Genf hat diesbezüglich viel gemacht» Ein Journalist spricht das Thema Genf und die hohen Fallzahlen an. «Innerhalb der Schweiz gibt es keine Grenzen», so Kuster und man könne sich frei bewegen. Es sei wichtig, dass die Kantone die Regionen im Griff hätten. Bei den Rückkehrern aus Ferienländern habe man vor Problemen gestanden und es sei wichtig gewesen, sofort zu intervenieren. In der Schweiz sehe man, dass die Probleme bei den Kantonen angegangen würden, speziell im Kanton Genf. «Der Kanton Genf hat diesbezüglich viel gemacht.» In Genf würde sich aktuell eine Stabilisierung zeigen, so Kuster. 01:07 Video Kuster: «Bei den Rückkehrern mussten wir intervenieren» Aus News-Clip vom 14.08.2020. abspielen

14:25 Covid-Gesetz bietet zusätzliche Befugnisse Ein Covid-Gesetz räume dem Bundesrat noch zusätzliche Befugnisse ein, um entsprechende Verordnungen zu erlassen, führt Brunner aus. «Es bietet gewissen Spielraum, um Massnahmen zu treffen, die je nach epidemiologischer Entwicklung sehr schnell wieder nötig werden können.»

14:17 Über 1000 Stellungnahmen zu Gesetzesänderung Nun spricht Stephan Brunner, Leiter der Sektion Recht Bundeskanzlei. Der Bundesrat habe verschiedentlich Notrecht angewendet, gestützt auf den «Notrechtsartikel». Nun werde mit dem Covid-19-Gesetz eine ordentliche Rechtsgrundlage geschaffen, so Brunner. Der Bundesrat hätte sechs Monate Zeit gehabt, doch es sei der Wunsch des Parlaments gewesen, die ordentliche Rechtsgrundlage noch vor der Herbstsession vorliegen zu haben. Die Kommissionen seien nun stark gefordert und würden bereits daran arbeiten, so Brunner weiter. In der Vernehmlassung seien über 1000 Stellungnahmen eingegangen, insbesondere von Privatpersonen. Dabei würden sich diese auch gegen einen angeblichen Impfzwang aussprechen. Die Kantone seien grundsätzlich positiv eingestellt. Ein Referendum sei grundsätzlich möglich, eine Gruppe habe auch schon ein solches angekündigt. Dies würde das Gesetz natürlich hinauszögern, so Brunner weiter. 00:57 Video Brunner: «Nun wird eine ordentliche Rechtsgrundlage geschaffen» Aus News-Clip vom 14.08.2020. abspielen

14:12 Zürcher: 900 Einsprachen wegen Anspruch auf Kurzarbeit Zürcher führt aus, dass mit Stand 10. August in 900 Fällen bei den Kantonen Einsprachen erhoben wurden. 420 seien behandelt worden. In 43 Fällen sei zum Beispiel der Gesuchssteller der Kurzarbeit zur Einsicht gelangt, das Anrecht auf Kurzarbeit sei nicht gerechtfertigt. Die Aufsicht nehme die Aufgabe wahr und die Wirksamkeit sei vorhanden. In vielen Fällen sei also der Anspruch auf Kurzarbeit nicht gegeben gewesen.

14:08 Keine Anrechnung der Taggelder bis Ende August Vom 1. März bis Ende August würden die Taggelder nicht angerechnet, so Boris Zürcher vom Seco. Das bedeute auch, dass es in dieser Frist keine Aussteuerungen gebe. Dies wiederum habe Auswirkungen auf die Rahmenfristen, so Boris Zürcher weiter. Der Leistungserwerb sowie der Leistungsbezug würden also auch in der Zeit zwischen März und August aufgeschoben. 00:53 Video Zürcher: «Taggelder werden bis Ende August nicht angerechnet» Aus News-Clip vom 14.08.2020. abspielen