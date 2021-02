Der Ticker startet um 7:00 Uhr

15:18 Fasnachtsauftakt mit angezogener Handbremse In Luzern ist am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr das Coronavirus-bedingte Veranstaltungsverbot weitestgehend befolgt worden. Wo sonst Tausende den Fasnachtsauftakt feiern, haben sich nur etwa 100 Personen versammelt. Vereinzelte wurden gebüsst. Luzern aber ist nicht der einzige Hort der Narren, wo die Fasnacht für einmal nicht im gewohnten Rahmen stattfand. Zwar seien in Einsiedeln und vereinzelten anderen Schwyzer Gemeinden Kleinstgruppen unterwegs gewesen. In Stans versammelten sich zwischen 50 und 70 Personen, wie es bei der Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage hiess. Zu Zwischenfällen kam es auch da nicht, gebüsst wurde ebenfalls niemand. Die Fasnächtler hätten sich nach kurzen Gesprächen mit den Polizisten wieder auf den Heimweg gemacht. Auch im Kanton Uri waren einzelne Kleinstgruppen unterwegs. Es gab keine Bussen und Ermahnungen, wie es bei der Polizei auf Anfrage hiess. Alles verlief «sehr gesittet». 01:20 Video Fasnachtsauftakt in Luzern in kleinem Rahmen Aus Tagesschau vom 11.02.2021. abspielen

14:50 Schimmelpilzbefall bei Schutzmasken Die vorsorglich aufgrund eines möglichen Schimmelpilzbefalls zurückgerufenen Schutzmasken des Bundes sind «absolut unbedenklich», wie Daniel Aeschbach, Chef der Armeeapotheke, vor den Medien sagte. Analysen zeigten mikrobiologische Befunde «unterhalb des Grenzwerts». Die Masken seien trotzdem noch nicht verwendbar, weil sie zuerst von einem Prüfinstitut in Deutschland neu zertifiziert werden müssten, sagte Aeschbach. Der Bund hatte am 9. Juli 2020 vorsorglich drei Typen von Schutzmasken zurückgerufen, die die Armeeapotheke im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an alle Kantone zur Weiterverteilung an das Gesundheitswesen und den Bevölkerungsschutz geliefert hatte. Auslöser des Rückrufs waren Informationen des Labors des Genfer Universitätsspitals (HUG) gewesen, wonach in Proben der Schutzmasken unter anderem des Bundes eine mikrobiologische Verunreinigung mit Schimmelpilz festgestellt worden war. Der Bund bot den Kantonen und weiteren Bezügern nach dem Rückruf kostenlosen Ersatz an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Alte Bestände Schimmelmasken des Bundes: Das müssen Sie wissen 10.07.2020 Mit Audio

14:14 Trotz Corona fit für den Gastro-Lehrabschluss Praxiserfahrung sammeln ist besonders für Lernende wichtig. Doch wegen Corona wird das vielen verwehrt. So auch den Auszubildenen der Gastrobranche. Im Kanton Luzern dürfen diejenige des Abschlussjahrganges nun im Hotel Wilder Mann für ihre Prüfungen üben, auch wenn der Betrieb eigentlich geschlossen ist. 02:23 Video Luzerner Hotel wird wegen Corona zum Übungsort für Lernende Aus SRF News vom 11.02.2021. abspielen

13:35 Das BAG meldet 1356 neue Fälle und 22 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1356 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1333 . Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'219 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 22 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 18 Verstorbenen . Das sind 38 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1136 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 82.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent.

13:12 Astra-Zeneca will neue Impfstoff-Version im Herbst ausrollen Der britische Pharmakonzern Astra-Zeneca will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierenden Virus-Varianten schützen soll. Im Frühjahr sollten klinische Tests mit diesen Impfungen beginnen, kündigte das Unternehmen an. In sechs bis neun Monaten könne dann voraussichtlich die Massenproduktion starten. Auch der derzeit bereits in der EU, Grossbritannien und vielen anderen Ländern eingesetzte Astra-Zeneca-Impfstoff, den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, soll prinzipiell wirksam gegen Varianten sein. Allerdings belegte eine Studie kürzlich, dass er bei der zunächst in Südafrika entdeckten Variante wohl weniger vor milden und schweren Verläufen von Covid-19 schütze. Legende: Bei anderen Corona-Varianten ist teilweise noch ungeklärt, inwieweit sie sich der Wirkung bereits verfügbarer Impfstoffe entziehen können. Keystone

12:37 Jugendliche brauchen mehr Freiräume Mehr Freiräume für Jugendliche - das fordert die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und der Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz. In einer Mitteilung heisst es, die aktuelle Situation sei beunruhigend. Studien zeigten, das sich die Corona-Pandemie besonders negativ auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen auswirke. Der Austausch mit Gleichaltrigen sowie vielfältige Lern- und Lebenserfahrungen seien in diesem Alter essenziell und kein Luxus. Es brauche Anpassungen der Pandemie-Massnahmen; Lager etwa sollten wieder möglich sein. 01:47 Video Fehlende Freundschaft und unklare Perspektive Aus SRF News vom 09.02.2021. abspielen

11:53 Rund 50'000 Personen in der Schweiz haben zweite Dosis erhalten Die Impfzahlen in der Schweiz steigen: Laut dem Bund sind aktuell rund 500'000 Personen gegen das Coronavirus geimpft. 50'000 Personen davon hätten eine zweite Dosis verabreicht bekommen. Das sagte Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), in einem Lagerapport. «Wir können stolz sein im internationalen Vergleich», sagte Kronig. Positiv wertete sie auch die interkantonale Umverteilung von Impfdosen, damit die Zweitimpfung in acht Kantonen sichergestellt werden konnte. Eine Herausforderung bleiben laut Kronig die aktuellen Lieferengpässe. Der Bund hoffe aber auf eine baldige Kehrtwende: «Wir werden die geforderte Hürde ganz sicher gemeinsam meistern können.»

11:08 Reduzierter Präsenzunterricht an Zürcher Mittelschulen verlängert Die Zürcher Bildungsdirektion hat die Corona-Massnahmen für die kantonalen Mittelschulen bis zum 15. März verlängert. Der Präsenzunterricht wird so lange nur reduziert geführt. Seit Anfang Februar haben die Mittelschulen die Anzahl der gleichzeitig auf dem Areal anwesenden Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Normalbetrieb um die Hälfte reduziert. Grund für die Verlängerung sind einerseits die «instabile epidemiologische Lage» und andererseits die anstehenden zentralen Aufnahmeprüfungen für die Mittelschulen, wie die Bildungsdirektion mitteilte. Zwar sinke die Anzahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus, gleichzeitig würden aber die Neuinfektionen mit den ansteckenderen Virusvarianten zunehmen.

10:26 Pandemie hat Einfluss auf Verkehr: Mehr Menschen benutzten das Auto Mit dem Auto unterwegs, statt mit Zug und Bus - das Coronavirus hat Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen in der Schweiz. Laut einer Studie im Auftrag des TCS entschieden sich im letzten Jahr 61 Prozent der Befragten für das eigene Auto als Fortbewegungsmittel - etwa um zur Arbeit zu gehen. Im Vorjahr 2019 waren es 57 Prozent. Gleichzeitig sank die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der Schweiz innerhalb eines Jahres von 29 Prozent auf 18 Prozent. Befragt wurden knapp 1300 Personen im vergangenenen November.

9:30 Kanton Aargau weitet Maskenpflicht auf 5. und 6. Primarstufe aus Der Kanton Aargau weitet die Maskenpflicht auf die 5. und 6. Primarklasse aus. Damit können laut Behörden die Übertragungen reduziert, der Schutz von Schülern sowie Lehrpersonen erhöht und Schulschliessungen vermindert werden. Fünf andere Kantone kennen bereits eine solche Maskenpflicht. Die generelle Maskenpflicht gilt vom 22. Februar an, wie das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) am Donnerstag mitteilte. Schulen, die nach den Sportferien früher ins neue Semester starten, können die Maskenpflicht vom ersten Schultag an umsetzen. Für die Beschaffung und Finanzierung der Masken sind die Trägergemeinden zuständig. Bisher kam es an drei Schulstandorten im Aargau zu Ausbruchssituationen mit diesen neuen Virusmutationen, zwei davon an Primarschulen. Zur Verhinderung der Virusausbreitung müssen in diesen Fällen teilweise ganze Schulen geschlossen und breitflächige Tests durchgeführt werden. Legende: SRF / Datawrapper

9:28 Merkel: «Der Lockdown dauert nicht einen Tag länger als nötig» Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine Rede im Bundestag zur Verlängerung des Lockdowns und der aktuellen Coronasituation in Deutschland. Sie verstehe die Einsamkeit und Frustration der Menschen, die von der Einschränkung ihrer Freiheiten und von Existenzängsten geplagt seien. Aber die Verlängerung des Lockdowns brauche es nun leider, um die Ausbreitung der neuen Virusmutationen klein zuhalten. «Denn die drei Varianten aus Brasilien, Grossbritannien und Südafrika sind alle ansteckender.» Sie verspreche aber, den Lockdown nicht einen Tag länger aufrechtzuerhalten als nötig. 01:06 Video Angela Merkel: «Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die Massnahmen für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten» Aus News-Clip vom 11.02.2021. abspielen

7:54 EU-Arzneimittelbehörde fordert Daten zum Impfschutz bei Virus-Varianten Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Impfstoffhersteller aufgefordert, Daten über den Schutz ihrer Impfstoffe vor Coronavirus-Varianten zu übermitteln. Die EMA fordert nach eigenen Angaben alle Impfstoffentwickler auf, «zu untersuchen, ob ihr Impfstoff Schutz gegen neue Varianten bieten kann». Dies schliesse die Virusvarianten ein, die in Grossbritannien, Südafrika und Brasilien auftauchten. Die EMA entwickelt zudem «einen Leitfaden für Hersteller, die Änderungen an den bestehenden Covid-19-Impfstoffen planen, um die neuen Varianten zu bekämpfen.» Dies gibt die Agentur mit Sitz im niederländischen Amsterdam bekannt. Weltweit steigt derzeit die Sorge vor der starken Ausbreitung von mutierten Viren, die infektiöser sind als das bisherige Virus und möglicherweise nicht auf Impfungen ansprechen.

6:14 Joe Biden und Xi Jinping haben erstmals telefoniert und unter anderem über Corona gesprochen US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben sich offiziellen Angaben zufolge über die Bekämpfung der Coronapandemie ausgetauscht. Was genau das Gespräch bezüglich der Pandemie beinhaltete, war zunächst unklar. Im Telefongespräch ging es auch über weitere gemeinsame Herausforderungen wie den Klimawandel und den Umgang mit Waffenhandel. Biden zieht in einem ersten Telefonat eine klare Linie für den Umgang mit der Volksrepublik. Er habe seine «fundamentalen Bedenken» über Chinas Umgang mit Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmenden Aktionen gegenüber Taiwan geäussert, teilte ein Sprecher des Weissen Hauses am Mittwoch mit.

2:05 Italien: Skilifte und Museen in der Lombardei öffnen unter strengen Auflagen In Teilen Italiens gehen nach wochenlanger Schliessung erstmals in dieser Saison die Skilifte in Betrieb. Als erste Region erlaubt die Lombardei ab Montag das Ski- und Snowboardfahren. Der Betrieb ist aber an Auflagen geknüpft. So müssen die Seilbahnen die Kapazität auf 30 Prozent der maximalen Auslastung pro Stunde beschränken. Gemäss den italienischen Behörden könnte es nächste Woche auch in anderen Regionen Lockerungen der Coronamassnahmen geben. Die Wiederöffnung ist möglich, weil das Gesundheitsministerium die Lombardei wieder in die «Gelbe Zone» mit den lockersten Coronaregeln eingestuft hatte. Auch öffnen sollen beispielsweise Museen in Mailand. Legende: Die gänzlich leere Skipiste in Ponte di Legno nordöstlich von Mailand gehört der Vergangenheit an, denn aufgrund der günstigen pandemologischen Lage kann vereinzelt wieder Wintersport betrieben werden. Reuters/Archiv

0:52 USA: New York öffnet Stadien und Restaurants wieder – unter strengen Auflagen Der Bundesstaat New York öffnet seine Stadien wieder für Grossveranstaltungen. «Jedes grosse Stadion oder jede grosse Arena – Eishockey, Basketball, Football, Fussball, Baseball, Musikshows, Vorführungen – kann ab dem 23. Februar öffnen», sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Die individuellen Schutzkonzepte der Veranstalter müssen aber von der zuständigen Gesundheitsbehörde abgesegnet würden. Für die Öffnung auch in der Millionenmetropole New York gelten dabei strenge Richtlinien: Infrage kommen nur Stadien mit mehr als 10'000 Plätzen. Diese dürfen dabei nur zu zehn Prozent ausgelastet sein. Ausserdem müsse jeder Besucher einen negativen Coronatest vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden ist, eine Gesichtsmaske tragen, Abstand von anderen Menschen halten sowie sich einem Temperaturcheck unterziehen. New York hat die zweite Welle der Coronapandemie auch wegen strenger Massnahmen bislang vergleichsweise gut und mit in der Spitze weniger Krankenhauseinweisungen als bei, ersten Ausbruch im Frühling 2020 überstanden. Zuletzt wurden Museen und auch die Innenräume von Restaurants unter strikten Limitierungen wieder geöffnet, wie Andrew Cuomo per Youtube-Livestream mitteilte. Im Bundesstaat bekamen bereits knapp zehn Prozent der Einwohner zumindest eine Impfdosis gespritzt.

0:39 Deutschland: Wirtschaftsexperten uneinig über die Shutdown-Verlängerung Ökonomen in Deutschland haben die Verlängerung der Coronamassnahmen unterschiedlich bewertet: Während der Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld die Verlängerung des Shutdowns in Deutschland wirtschaftlich für verkraftbar hält, bezeichnet der Ökonom Gabriel Felbermayr hat die Beschlüsse des Coronakrisengipfels als «enttäuschend». Feld sagte gegenüber «Funke Mediengruppe»-Zeitungen: «Die Industrie und der Bau sind weiterhin relativ stark und bleiben das Rückgrat der konjunkturellen Erholung – selbst bei einer Lockdown-Verlängerung bis in den März.» Die Verlängerung belaste die konjunkturelle Entwicklung zwar weiter, doch angesichts der Sorge um eine dritte Infektionswelle mit einem mutierten Virus sei sie aber verständlich, führte er weiter aus. Der Ökonom Gabriel Felbermayr hat die Beschlüsse des Coronakrisengipfels als enttäuschend bezeichnet. «Es ist richtig, nicht überstürzt zu öffnen. Aber das Fehlen eines Stufenplanes ist sehr bedauerlich. » Es wäre nun an der Zeit gewesen, klar vorzulegen, bei welchen Kennziffern welche weiteren Öffnungen möglich werden, sagte er: «Damit hätte man den schwer betroffenen Unternehmen und der zunehmend frustrierten Bevölkerung Perspektiven geben können.» Legende: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel erhielt das Jahresgutachten von fünf Wirtschaftsexpertinnen und -experten – darunter Lars Feld, Monika Schnitzer, Veronika Grimm. Achim Truger und Volker Wieland. Reuters

22:56 Fehlende Freier Das Sexgewerbe gehört zu den Branchen, die von der Pandemie ganz direkt betroffen sind. Zu den Vorschriften und Regeln rund um Corona kommt die Angst vieler Kunden vor einer Ansteckung. Im Prinzip ist Prostitution zwar weiterhin erlaubt – doch Arbeit gibt es kaum, auch weil entsprechende Dienste nur tagsüber bis 19 Uhr und mit lückenlosem Contact Tracing angeboten werden dürfen. Diese Regelungen sind schlecht fürs Geschäft und halten viele Freier vom Besuch eines Bordells ab. Die Einkommen der Prostituierten sind auf einen Bruchteil ihres normalen Verdienstes zusammengeschrumpft. Viele von ihnen kämpfen ums Überleben. 04:31 Video Corona-Alltag im Sex-Gewerbe Aus 10 vor 10 vom 10.02.2021. abspielen

22:22 Doppelter Mund-Nasen-Schutz Zum Schutz vor dem Corona-Virus kann nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC das Tragen von zwei Masken übereinander sinnvoll sein. Behördenchefin Rochelle Walensky verwies am Mittwoch auf eine Studie, wonach ein Mund-Nasen-Schutz deutlich wirksamer sei, wenn er eng anliege. Dies könne erreicht werden, indem man über einer lose sitzenden chirurgischen Maske, eine Stoffmaske trage. Andere Möglichkeiten seien, die Schlaufen der Maske mit Knoten zu verkürzen oder sie mit einem speziellen Rahmen fester ans Gesicht zu drücken. Die CDC und das Weisse Haus betonten zugleich, dass es in den USA keine offizielle Empfehlung gibt, generell zwei Masken übereinander zu tragen. Es gehe nur darum, dass der Mund-Nase-Schutz dicht am Gesicht anliege. Inzwischen ist jeder Zehnte gegen das Corona-Virus geimpft. Von den etwa 330 Millionen Einwohnern erhielten knapp 33.8 Millionen zumindest die erste Dosis Impfstoff, wie Daten der Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch zeigten. 10.5 Millionen haben bereits beide Dosen erhalten. Insgesamt wurden den Bundesstaaten seit Ende vergangenen Jahres 66 Millionen Dosen geliefert, von denen knapp 45 Millionen bislang bereits eingesetzt wurden.

21:52 26 Kantone – 26 verschiedene Impfplan-Umsetzungen 77 Impfzentren sind zurzeit schweizweit in Betrieb. Die Umsetzung des Impfplans verläuft jedoch in jedem Kanton anders, wie eine Auswertung des Zürcher Beratungsunternehmens Synpulse ergeben hat. So bieten 22 Kantone Impfwilligen eine Online-Terminvereinbarung an, in 14 Kantonen ist auch eine telefonische Anmeldung möglich. In 12 Kantonen kann ein Termin über einen Hausarzt koordiniert werden und in drei Kantonen (AI, AR, OW) gibt es alle drei Möglichkeiten, online, telefonisch und den Hausarzt. In vier Kantonen existiert keine Online-Anmeldung (NW, SG, TI, UR). In 11 Kantonen gibt es keine telefonische Anmeldung oder nur technischen Support und in 14 Kantonen können sich Impfwillige nicht über den Arzt anmelden. 15 Kantone setzen für die Vereinbarung eines Termins auf das Registrierungstool des Bundes, fünf bevorzugen eigene Lösungen (BE, BS, JU, OW und VD). Zwei Kantone haben zurzeit die Anmelde-Möglichkeit unterbrochen (ZH, BS), die eingesetzte Lösung ist dabei unbekannt. Sieben Kantone verlangen von Impfwilligen einen ärztlichen Nachweis der Zugehörigkeit zur Risikogruppe, sechs von ihnen bieten dazu eine Vorlage an. In zwei Kantonen braucht es explizit keinen Nachweis und in 15 Kantonen gibt es dazu keine eindeutigen Angaben dazu. 04:54 Video Impfschiff: Kanton Thurgau hat ein schwimmendes Impfzentrum Aus Schweiz aktuell vom 02.02.2021. abspielen