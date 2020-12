Der Ticker startet um 6:42 Uhr

15:55 Norwegen führt Testpflicht für Einreisende ein In Norwegen muss man sich bei der Einreise ab dem 2. Januar verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Der Test solle so schnell wie möglich am Flughafen oder einem anderen Grenzübergang und spätestens einen Tag nach der Ankunft in dem skandinavischen Land vorgenommen werden, teilte die norwegische Regierung mit. Wer dagegen verstösst, riskiert ein Bussgeld. Von der Testpflicht ausgenommen werden Kinder unter zwölf Jahren. Weitere Ausnahmen gibt es unter anderem für Arbeitnehmer mit kritischen Funktionen und Grenzpendler. Mehrere kleinere Grenzübergänge sollen im Zuge der Massnahme geschlossen werden. Norwegen habe gleich doppelt Sorge vor importierten Corona-Fällen, erklärte Ministerpräsidentin Erna Solberg: Zum einen sorge man sich vor Ausbrüchen von neuen, mutierten Coronavirus-Varianten, die ansteckender als die bisherige Form sein könnten. Zum anderen kehrten nach Weihnachten viele Menschen aus Ländern mit deutlich höheren Infektionszahlen nach Norwegen zurück.

15:32 BAG meldet 4391 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4391 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

14:54 Putin: Kampf gegen Corona «hört keine Minute auf» Russlands Präsident Wladimir Putin sieht den Kampf gegen die Corona-Pandemie auch für 2021 als eine der grössten Herausforderungen an. «Leider ist es noch nicht gelungen, die Epidemie vollständig zu stoppen», sagte der Kremlchef in seiner Neujahrsansprache, die im äussersten Osten Russlands bereits neun Stunden früher ausgestrahlt wurde als in der Hauptstadt Moskau. «Der Kampf mit ihr (der Epidemie) hört keine Minute auf», sagte Putin. Putin bezeichnete 2020 rückblickend als ein für alle schweres Jahr: «Es scheint, als hätte das zu Ende gehende Jahr die Last mehrerer Jahre in sich aufgenommen.» Das Coronavirus habe das Leben auf den Kopf gestellt. Legende: Putin erinnerte an seiner Ansprache auch an die vielen Menschen, die 2020 geliebte Angehörige verloren haben. Keystone

12:40 Britischer Minister erwägt Massentests für Schüler Der britische Bildungsminister Gavin Williamson hält Massentests an Schulen für ein geeignetes Mittel für den Schulbetrieb in Zeiten der Pandemie. Viele Schulen in England sollten im Januar unter dem Einsatz von Massentests wieder öffnen, kündigte Williamson bei «Sky News» an. Der Schulstart nach den Weihnachtsferien ist in England teilweise aufgeschoben worden. So sollen etwa die meisten Schüler an weiterführenden Schulen erst Mitte Januar zurückkehren, viele Grundschulen sollen jedoch wie geplant am 4. Januar öffnen – ausser in den am stärksten von Corona betroffenen Regionen. Bis dahin sollen umfangreiche Testprogramme aufgebaut werden. Dabei sollen auch rund 1500 militärische Kräfte zum Einsatz kommen. Paul Whiteman von der Gewerkschaft NAHT, die die Interessen von Schulleitungen vertritt, zweifelte an dem ambitionierten Zeitplan und forderte bei «Sky News» ausreichende Unterstützung vonseiten der Regierung.

11:55 Skigebiete im Kanton Schwyz dürfen ab dem 2. Januar wieder öffnen Die Skigebiete im Kanton Schwyz können ab Samstag wieder geöffnet werden. Da praktisch alle Skigebiete in der Zentralschweiz und in den umliegenden Kantonen öffnen würden, werde dadurch eine Insellösung vermieden, teilt der Kanton mit. Die Öffnung der Skigebiete erfolgt laut Medienmitteilung nach Rücksprache mit den Spitälern im Kanton. Die Regierung erliess für den Skibetrieb aber zusätzliche Beschränkungen. Die Kapazität – basierend auf den besten Tagen der vergangenen Jahre – wird auf zwei Drittel beschränkt. Alkohol darf in den Skigebieten nicht konsumiert werden und Snow- und Funparks bleiben geschlossen. Eine Kampagne ruft zum vorsichtigen Fahren auf.

11:17 Was löst die Pandemie in Ihnen aus? Die zweite Corona-Welle hat die Schweiz fest im Griff. Während die Schweiz im Frühling die erste Welle verhältnismässig gut überstanden hat, zeigt die zweite Welle ein anderes Bild: Kaum irgendwo in Europa sterben im Verhältnis zur Bevölkerung so viele Menschen an den Folgen von Covid-19 wie in der Schweiz. Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod. Angehörige dürfen die Sterbenden nur in Schutzkleidung besuchen und direkter Körperkontakt ist nicht möglich. Erzählen Sie uns: Was lösen die vielen Todesfälle bei Ihnen aus? Was empfinden Sie bei den hohen Fallzahlen? Was hätte die Schweiz anders tun sollen? Senden Sie uns Ihre Gedanken per WhatsApp Textnachricht oder via Sprachnachricht an: 079 878 65 04.

10:28 Privilegien für Geimpfte? Sollen Corona-Geimpfte Personen weniger eingeschränkt leben dürfen als Nicht-Geimpfte? Darüber diskutiert die Welt – zum Beispiel im Zusammenhang mit Reisen oder dem Zutritt zu Veranstaltungen. Einen neuen Vorschlag für Sportveranstaltungen macht nun der Präsident des Handballvereins Kadetten Schaffhausen, Giorgio Behr. Gegenüber den CH-Media-Zeitungen sagt er, er stelle sich eine Trennung vor im Handball-Stadion, von geimpften und nicht geimpften Personen. Behr spricht von unterschiedlichen Eingängen und verschiedenen Tribünen. In Deutschland äusserte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Frage: Geimpfte Personen privilegiert zu behandeln, das drohe die Gesellschaft zu spalten, sagt Schäuble. Für ihn ist jetzt generell nicht die Zeit, darüber zu streiten. Noch wisse man zu wenig über die Dauer und den Umfang der Impfwirkung, sagt Schäuble im Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Audio Steuert die Schweiz auf einen indirekten Impfzwang zu? 06:35 min, aus Echo der Zeit vom 29.12.2020. abspielen. Laufzeit 06:35 Minuten.

9:32 USA: Mehr als 3700 Tote an einem Tag erfasst In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Toten den zweiten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Mittwoch meldeten die Behörden 3744 Tote mit einer bestätigten Corona-Infektion – zwölf mehr als am Vortag, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervorgeht. Zudem gab es 229 042 bekannte Neuinfektionen. Der bisherige Höchstwert war am 18. Dezember mit 249 664 neuen Fällen registriert worden.

7:53 US-Senat blockiert höhere Corona-Hilfen Eine Anhebung der Corona-Direkthilfen für US-Bürger auf 2000 Dollar hat wegen einer Blockade im Senat kaum noch Aussicht auf Erfolg. Der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, sagte am Mittwoch (Ortszeit) in der kleinen Kongresskammer, der Senat lasse sich nicht durch Schikane dazu drängen, eilig Geld an Menschen auszugeben, die dies zum Teil gar nicht bräuchten. Er wies damit erneut hartnäckige Versuche der Demokraten ab, rasch eine Abstimmung zu dem Thema durchzusetzen. Die Forderung nach einer Anhebung der Corona-Direkthilfen hat heftige politische Auseinandersetzungen ausgelöst – mit ungewöhnlichen Allianzen. Als Teil eines gewaltigen Corona-Konjunkturpakets bekommen viele Amerikaner einmalige Hilfszahlungen in Höhe von 600 Dollar. Der amtierende republikanische US-Präsident Donald Trump hatte höhere Direkthilfen im Umfang von 2000 Dollar ins Gespräch gebracht, was die ihm sonst verhassten Demokraten eifrig aufgriffen und im Repräsentantenhaus verabschieden liessen. Trumps Republikaner sind in der Frage jedoch gespalten. Viele von ihnen sind gegen höhere Ausgaben an dieser Stelle und verweisen auf die Haushaltsdisziplin.

6:41 Argentinien und El Salvador: Notfallzulassung für Impfstoff von AstraZeneca Nach Grossbritannien haben auch Argentinien und El Salvador den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca zugelassen. Die argentinische Arzneimittelbehörde Anmat erteilte am Mittwoch nach eigenen Angaben eine auf ein Jahr begrenzte Notfallregistrierung für den Verkauf des Mittels gegen Rezept. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Produkts sei akzeptabel, hiess es. Etwas später teilte die Arzneimittelbehörde des mittelamerikanischen El Salvador mit, sie habe eine Notfallzulassung für Import, Verteilung und Gebrauch des Impfstoffs erteilt. Legende: Der Impfstoff von AstraZeneca hat inzwischen in drei Ländern eine Notfallzulassung erhalten. Im Bild eine Mitarbeiterin des Unternehmens im australischen Sydney. Keystone

5:07 Impfstoff in China offiziell zugelassen Mit Sinopharm hat nun auch in China ein Pharmahersteller eine Zulassung für die breite Anwendung eines Corona-Impfstoffes erhalten. Die Daten hätten gezeigt, dass der Impfstoff die einschlägigen Standards der WHO und der Nationalen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde erfülle, hiess es in einer offiziellen Mitteilung aus Peking. Demnach bietet der Impfstoff einen 79-prozentigen Schutz vor Covid-19. Auch kann er im Kühlschrank gelagert werden. Obwohl es bislang keine Zulassung für die breite Öffentlichkeit gab, wird in China bereits seit dem Sommer geimpft. Laut Schätzungen wurden über Notfallzulassungen bereits weit über eine Million Menschen geimpft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfung gegen Corona Erster chinesischer Impfstoff offiziell zugelassen 31.12.2020 Mit Audio

0:27 Mahnwache an Corona-Opfer in Zürich Auf der Rathausbrücke in Zürich sind am Mittwochabend 886 Kerzen für die bisherigen Todesopfer der Coronavirus-Pandemie im Kanton Zürich angezündet worden. Es war dies bereits die zweite derartige Mahnwache der privaten Initianten in Zürich, wie die Nachrichtenagentur Keystone-sda meldete. Legende: 886 Kerzen erinnern an die bislang 886 Corona-Toten im Kanton Zürich. Keystone

0:14 USA: Fast 3400 Tote an einem Tag Die US-Seuchenbehörde CDC meldet 199'282 Neuinfektionen und damit insgesamt mehr als 19.4 Millionen bekannte Corona-Fälle in den USA. Zudem wurden 3390 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der bislang in den USA an oder mit Corona verstorbenen Personen steigt damit auf 337'419. Ausserdem gab die CDC bekannt, dass bislang 2.5 Millionen Impfdosen verabreicht worden seien. Insgesamt seien 12.4 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

22:57 Bericht: Deutschland erwägt Verlängerung des Lockdowns Der Lockdown in Deutschland könnte einem Zeitungsbericht zufolge bis zum 24. oder 31. Januar verlängert werden. Dies berichtet die «Bild» unter Berufung auf eine Videoschaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer. Das Kanzleramt dringe auch darauf, die Schulen über den 10. Januar hinaus zu schliessen. Dazu herrsche unter den Bundesländern aber Uneinigkeit.

22:52 Langzeitfolgen: Corona-Erkrankte fordern strengere Massnahmen Laut offiziellen Zahlen wurden dieses Jahr bis heute 447'905 positive Covid-19-Fälle registriert. Für die meisten Betroffenen verlief die Infektion glimpflich. Doch es gibt auch Betroffene mit Spätfolgen. Chantal Britt ist eine davon: Zusammen mit anderen Corona-Langzeit-Erkrankten verlangt sie in einem offenen Brief ein Umdenken vom Bundesrat. Es brauche dringend eine Anlaufstelle für Erkrankte mit Langzeitfolgen. Und die Fallzahlen müssten mit entschlossenen Massnahmen drastisch gesenkt werden. 01:11 Video Spätfolgen von Corona Aus 10 vor 10 vom 30.12.2020. abspielen

22:34 WHO-Chef warnt vor Attacken auf die Wissenschaft Die internationale Gemeinschaft wird nach Überzeugung des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen das Coronavirus gewinnen, wenn sie die Lektionen aus 2020 beherzigt. Entscheidend sei, ob wir es im kommenden Jahr erlaubten, dass sich voreingenommene Haltungen, Verschwörungstheorien und Angriffe auf die Wissenschaft durchsetzen oder ob wir die letzte Wegstrecke solidarisch begingen, meinte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in zum Jahreswechsel veröffentlichen Videobotschaft. 2020 hätten böswillige Handlungen und Falschinformationen zu unnötigem Leid geführt. «Es ist Licht am Ende des Tunnels», sagte Tedros mit Blick auf die Erfolgschancen, die seit einem Jahr grassierende Pandemie zu besiegen.

21:49 SRF-Bundeshausredaktorin: «Bundesrat berücksichtigt auch andere Kriterien» Die Covid-19-Taskforce hat gestern dargelegt, warum sie es wichtig fände, die Zahl der Ansteckungen nun rascher zu senken. Doch die Massnahmen wurden nicht verschärft. Was sind die Gründe? Der Bundesrat höre sehr wohl, was die Taskforce sagt, so SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen in ihrer Einschätzung. «Der Bundesrat hat aber auch immer wieder betont, dass deren Einschätzungen nur einer von mehreren Faktoren sei, die er berücksichtige.» «So hat der Bundesrat entschieden, dass er sich an jenen Kriterien orientiert, die er selber festgelegt hat, noch bevor das mutierte Virus auch in der Schweiz festgestellt worden ist. Er hat gesagt, für Verschärfungen beachte er Faktoren wie zum Beispiel die Infektionszahlen, den R-Wert, aber auch die Belegung der Intensivstationen und das Contact Tracing. Und in allen diesen Faktoren sind Verbesserungen festzustellen. Das heisst also, der Bundesrat scheint zur Ansicht gekommen zu sein, dass es unter diesen Umständen politisch schlicht nicht machbar – also im Endeffekt nicht mehrheitsfähig – wäre, jetzt zu verschärfen.» 02:24 Video Einschätzungen von SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen Aus Tagesschau vom 30.12.2020. abspielen

21:05 Irland verhängt Shutdown für mindestens einen Monat Wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen und der Ausbreitung einer neuen Virusvariante fährt Irland das öffentliche Leben für mindestens einen Monat herunter. Die Situation sei sehr ernst, sagte Regierungschef Micheal Martin. «Die Zahlen werden sich in den kommenden Tagen weiter verschlechtern.» Angesichts des Tempos, in dem das Coronavirus um sich greife, müsse die Bremse gezogen werden, sagte Martin. Die Beschränkungen ähneln einer Ausgangssperre. Von Mittwochabend an sind private Besuche ebenso verboten wie öffentliche Versammlungen - Ausnahmen gibt es für Hochzeiten mit bis zu sechs und Begräbnisse mit bis zu zehn Menschen. Die Menschen sollen ihre Häuser nur für Arbeit, Ausbildung und andere notwendige Zwecke verlassen. Sport im Freien ist im Umkreis von fünf Kilometern um die Wohnung erlaubt. Der Schulstart nach den Weihnachtsferien wird um drei Tage auf den 11. Januar verschoben.