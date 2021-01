Der Ticker startet um 6:42 Uhr

4:53 Parmelin: «Haben die Lage unterschätzt» Bundespräsident Guy Parmelin hat Fehler im Umgang mit der Coronavirus-Krise eingestanden. «Zwischen Juli und September haben wir die Lage unterschätzt», sagte er in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Und weiter führte er aus: «Wir dachten, wir könnten das Virus meistern. Gedanklich war es weit weg.» Neben der Politik seien aber auch viele Spezialisten überrascht gewesen, als die Coronavirus-Fälle plötzlich wieder derart schnell gestiegen seien. Zudem sei die Koordination zwischen dem Bund und den Kantonen nicht perfekt, sagte der 61-Jährige. Die Absprache mit und zwischen den Kantonen sei nicht immer optimal. Und doch: Die Massnahmen und die Schliessungen zerstörten unter Umständen Existenzen und kosteten viel Geld. «Darum spricht der Bundesrat stets mit den Kantonen und mit den Sozialpartnern», so Parmelin weiter. Legende: Der schnelle Anstieg der Corona-Fälle habe nicht nur die Politik überrascht, findet Guy Parmelin. Keystone

1:03 USA: Weniger Impfungen als erwartet Die US-Seuchenkontrollbehörde CDC hat nach eigener Darstellung landesweit bislang 4,2 Millionen Impfdosen verabreicht und knapp 13,1 Millionen ausgeliefert. Eingesetzt wurden dabei die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Damit hinken die Impf-Zahlen den Erwartungen weit hinterher. Noch vor knapp drei Wochen rechneten die Behörden in den USA damit, dass bis Ende Dezember 20 Millionen Menschen die erste von zwei nötigen Impfungen von einem der beiden Stoffe bekommen könnten. Im Januar sollten demnach weitere 30 Millionen Menschen hinzukommen. Nach den Daten der CDC haben sich in den USA inzwischen mehr als 20 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag vermeldete sie 168'637 weitere Neuinfektionen. Dazu verzeichnet die Behörde schon gegen 350'000 Covid-19-Tote. Die USA haben rund 328 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Legende: In den USA wurden bislang «nur» 4,2 Millionen Impfdosen verabreicht. Keystone

21:16 In Deutschland stehen die Zeichen auf Lockdown-Verlängerung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürwortet, den bundesweiten Lockdown über den 10. Januar hinaus beizubehalten. «Angesichts der immer noch zu hohen Zahlen ist es notwendig, die Massnahmen, die Einschränkungen, zu verlängern», zitiert «RTL Aktuell» den CDU-Politiker. Auf den Intensivstationen habe man gerade einen Höchstwert an Corona-Patienten. Man müsse jetzt unbedingt das Infektionsgeschehen senken und für längere Zeit niedrig halten. «Das ist besser, als zu früh zu lockern und dann möglicherweise in einigen Wochen schon wieder vor möglichen schwierigen Fragen zu stehen.» Spahn hält dem Bericht nach auch eine weitere Schliessung von Schulen und Kitas für richtig. Das Ziel, im Laufe des Januars alle Pflegeheim-Bewohner zu impfen, könne erreicht werden. «Und das wollen und werden wir auch mit den Ländern erreichen», zitiert der Sender Spahn.

20:51 Anlaufprobleme bei Corona-Impfungen in Italien Knapp eine Woche nach dem symbolischen Auftakt der Corona-Impfungen hat Italien offiziell erst etwa 46'000 Dosen an Menschen gespritzt. Diese Zahl nannte das Gesundheitsministerium in seiner Online-Statistik. Nach Behördenangaben verfügt das Mittelmeerland, das bisher rund 75'000 Covid-Opfer registrierte, seit Jahresende über knapp 470'000 Dosen des Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech. Wie die Zeitung «La Repubblica» schrieb, fehlte es um den Jahreswechsel jedoch an Impfärzten und Mitarbeitern in Krankenhäusern. Viele Dienstpläne seien für «Routine-Tage» geplant gewesen und nicht für eine Grossaktion. Auffällig ist, dass es grosse Unterschiede bei den Impf-Quoten zwischen den Regionen gibt: Die reiche Lombardei, in der die Corona-Pandemie besonders stark zugeschlagen hat, liegt dabei deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt. Dort waren rund 80'000 Dosen eingetroffen. Bis Samstag kurz vor 14 Uhr waren nach der Statistik aber nur rund 2170 (2,7 Prozent) davon gespritzt worden. Legende: Zu Beginn der Impfkampagne soll in Italien das medizinische Personal selbst drankommen. Reuters

20:03 Frankreich: Ausgangssperre in stark betroffenen Gebieten schon ab 18 Uhr In besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Gebieten in Frankreich ist die nächtliche Ausgangssperre vorgezogen worden. Schon ab 18.00 Uhr dürfen Menschen in 15 französischen Départements seit Samstag das Haus nur noch mit triftigem Grund verlassen. Die meisten dieser Gebiete liegen im Nordosten des Landes, teils in Grenznähe zu Deutschland, Belgien und der Schweiz. Die neue Vorgabe trifft etwa 6 Millionen der 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Frankreichs. Die Regierung reagiert damit auf die erheblichen regionalen Unterschiede beim Infektionsgeschehen. In den meisten Départements gilt die nächtliche Ausgangssperre weiterhin zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.

19:27 Nach Lkw-Chaos in Kent: Britische Regierung erhöht Testkapazitäten Die Regierung in London hat die Kapazitäten erhöht, um Lkw-Fahrer vor der Fahrt über den Ärmelkanal oder durch den Eurotunnel auf das Coronavirus zu testen. Allein am Wochenende würden 20 neue Standorte im ganzen Land den Betrieb aufnehmen, teilte Verkehrsminister Grant Shapps mit. Weitere sollten in der kommenden Woche folgen. Kurz vor Weihnachten war es zu erheblichen Staus in der südostenglischen Grafschaft gekommen, nachdem Frankreich seine Grenze vorübergehend komplett geschlossen hatte. Anlass war die Ausbreitung einer neuen, womöglich noch ansteckenderen Variante des Coronavirus. Seitdem müssen Lkw-Fahrer vor der Einreise nach Frankreich das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests vorlegen. 04:36 Video Aus dem Archiv: Brexit-Parkplatz in Kent Aus 10 vor 10 vom 22.12.2020. abspielen

18:45 Grossbritannien verzeichnet erneut Rekordwert an Neuinfektionen Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Grossbritannien hat erneut einen Rekordwert erreicht. Mehr als 57'700 Fälle wurden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums in dem Land gemeldet, so viele wie noch nie zuvor. Gleichzeitig wurden 445 neue Todesfälle registriert. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt landesweit inzwischen bei knapp 400. Der Wert stammt vom 28. Dezember. Viele der Neuinfektionen werden auf eine neue, womöglich noch ansteckendere Virusvariante zurückgeführt, die besonders in London, sowie dem Südosten und Osten Englands grassiert. Spitäler in London kommen Berichten zufolge an ihre Kapazitätsgrenzen. Patienten werden demnach auf Fluren untergebracht oder müssen stundenlang in Krankenwagen warten, bis ein Bett frei wird. 01:13 Video Lage verschlechtert sich in Grossbritannien und Irland Aus Tagesschau vom 02.01.2021. abspielen

18:03 Demo von Corona-Massnahmen-Gegnern in Bern aufgelöst Die Berner Kantonspolizei hat am Berchtoldstag eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Schutzmassnahmen aufgelöst. Mehrere Dutzend Personen versammelten sich laut Polizeiangaben auf dem Berner Bundesplatz. Wie die Berner Kantonspolizei am Samstag auf Anfrage mitteilte, rief die Polizei die Teilnehmer zuerst auf, die unbewilligte Kundgebung zu verlassen. Einige kamen dieser Aufforderung nach. Andere nicht. Diese rund 25 Personen wurden in der Folge kontrolliert und müssen mit einer Anzeige rechnen, wie die Berner Kantonspolizei per Twitter mitteilte. Als Straftatbestand kommt eine Widerhandlung gegen das Verbot von Demonstrationen mit mehr als 15 Teilnehmern infrage, welches die Berner Kantonsregierung im Dezember verhängte. Auch Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen sei ein möglicher Straftatbestand, hiess es weiter. Gemeint ist die Weigerung eines Teils der Kundgebung, den Bundesplatz zu verlassen. Einige Teilnehmer der Kundgebung hielten jedoch die Abstandsregeln ein und einige trugen auch Gesichtsmasken.

17:40 Skigebiete in Italien öffnen erst am 18. Januar Italiens Wintersportgebiete dürfen nach einer langen Corona-Sperre ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen. Eine entsprechende Anordnung gab Gesundheitsminister Roberto Speranza in Rom heraus. Ursprünglich war der Neustart der Wintersportsaison schon nach der ersten Januarwoche vorgesehen gewesen. Viele betroffene Regionen und Provinzen hatten jedoch um eine Verschiebung gebeten. Sie bräuchten mehr Zeit, um die Gesundheitsregeln in Pandemiezeiten anzupassen. Dabei geht es etwa darum, wie voll Lifte und Gondeln besetzt sein dürfen, um die Sicherheit vor Ansteckungen zu gewährleisten. Die Regierung in Rom hatte den Saisonstart wegen der zweiten Corona-Welle 2020 gestoppt. Der Wintersporttourismus ist in dem Alpenland ein Milliardengeschäft. Betroffene Unternehmen und Verbände hatten den 18. Januar als "letztmöglichen Zeitpunkt" bezeichnet.

17:12 Bündner Bergbahnen starten mit Einbussen in Wintersaison 17 Prozent weniger Gäste und fast 23 Prozent weniger Transportumsatz als im Vorjahr: Die Bündner Bergbahnunternehmen haben Zahlen zum Start der Wintersaison bis Ende Dezember veröffentlicht. Die Gäste- und Umsatzzahlen beim Transport liegen gemäss einer Mitteilung der Bergbahnen auch unter dem langjährigen Schnitt. Sie bewegten sich auf dem Niveau eines schneearmen und konjunkturell bedingt schwachen Jahres. Gemäss Mitteilung fanden sich weniger ältere Skifahrer und weniger Familien zum Skifahren ein. Die Gäste seien zudem weniger lang in den Skigebieten geblieben, wegen der Schliessung der Gastronomiebetriebe. 02:32 Video Bündner Skigebiete ziehen Bilanz Aus Tagesschau vom 02.01.2021. abspielen

16:57 Polizei löst grosse Rave-Party bei Barcelona auf In der Nähe von Barcelona haben trotz nächtlicher Corona-Ausgangssperre Hunderte Menschen in einer Lagerhalle eine tagelange Rave-Party gefeiert. Auf Videobildern war zu sehen, wie die Menschen unter einem grossen Totenkopf ohne Masken tanzten. Die Polizei löste die Massenfeier erst 36 Stunden nach den ersten Anrufen besorgter Anwohner auf, wie die Zeitung «La Vanguardia» berichtete. Anwohner berichteten demnach, dass zeitweise bis zu 1000 Menschen an der Party in Llinars de Vallès, etwa 40 Kilometer von Barcelona entfernt, teilgenommen hätten. Die Party sollte offenbar eigentlich bis zum 4. Januar andauern, schrieb die Zeitung weiter. Die Polizei habe die Menschen vor der Räumung mehrmals vergeblich aufgefordert, das Gelände zu räumen. Die Regionalregierung kündigte eine Untersuchung an. 00:26 Video Polizei beendet Rave-Party in Katalonien (unkomm.) Aus News-Clip vom 02.01.2021. abspielen

16:33 Über 800'000 Menschen in Russland bereits geimpft Mehr als 800'000 Menschen sind in Russland bislang gegen das Coronavirus geimpft worden. Insgesamt seien 1.5 Millionen Dosen des Impfstoffs «Sputnik V» in die verschiedenen Regionen des Landes geliefert worden, sagte Gesundheitsminister Michail Muraschko der Agentur Tass zufolge. Damit sind deutlich weniger Impfdosen im Umlauf als ursprünglich angekündigt: Zum Start der Massenimpfungen vor wenigen Wochen hatte Kremlchef Wladimir Putin noch alleine für Dezember mit rund zwei Millionen Dosen gerechnet. Doch Russland mit seinen 146 Millionen Einwohnern hat Probleme, das Vakzin in grossen Mengen zu produzieren. Seit dem 1. Januar könnten gegen Corona geimpfte Russen nun ausserdem einen entsprechenden Vermerk in einem staatlichen Internetportal anlegen lassen, sagte Muraschko. Welche Vorteile ein solcher digitaler Impfpass haben könnte, blieb weiter unklar. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte Geimpften in der vergangenen Woche etwa Erleichterungen bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Aussicht gestellt. Legende: «Sputnik V» war Mitte August freigegeben worden. Weil noch keine unabhängigen Studien bekannt sind, hatte das auch Kritik ausgelöst. Reuters

15:39 Video-Tagebuch aus Wuhan – wie es damals war Ein Jahr ist es her, als in der chinesischen Metropole Wuhan eine mysteriöse Lungenkrankheit auftrat. Zu Beginn versuchte die Regierung in Wuhan das Ausmass des Virusausbruchs zu vertuschen. Bald war das Gesundheitssystem jedoch am Anschlag, die Spitäler überfüllt. Am 23. Januar folgte der Lockdown. Die 11-Millionen-Stadt Wuhan wurde hermetisch abgeriegelt und erst nach elf Wochen wieder aus dem Lockdown entlassen. Heute ist in Wuhan kaum noch etwas davon zu spüren. SRF-Korrespondentin Claudia Stahel hat einen Wuhaner getroffen, der den Lockdown seiner Stadt dokumentiert hat. Seine Videos gingen viral. 01:56 Video Videos aus Wuhan im Lockdown Aus Tagesschau vom 02.01.2021. abspielen

14:40 Kanton Bern meldet ersten Fall mit britischer Virus-Variante Im Kanton Bern wurde ein erster Fall der britischen Virus-Mutation bestätigt. Es handelt sich um einen 9-jährigen Schüler, der mit seiner Mutter in London lebt und dort zur Schule geht, wie die Berner Behörden mitteilen. Mutter und Sohn waren am 20. Dezember für die Weihnachtsferien in die Schweiz geflogen, wo sie gleich in Einreise-Quarantäne geschickt worden sind. Die Mutter entwickelte noch am Abend Symptome, der Test fiel positiv aus. Beim bis dahin nicht getesteten Sohn sei auf Empfehlung des Kantonsarztamts am 26. Dezember ein Test mit Sequenzierung gemacht worden, welche nun positiv bestätigt worden sei. Ob auch die Mutter des Buben den mutierten Virus trug, ist nicht bekannt. Bei ihrem Test wurde nämlich keine Sequenzierung durchgeführt, wie der Sprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, Gundekar Giebel, sagte. Es habe seit der Einreise von Mutter und Sohn «keine weiteren Kontaktpersonen» gegeben, heisst es in der Mitteilung der bernischen Gesundheitsdirektion. Die Isolation des Sohns dauere noch bis 6. Januar. Danach fliegen Mutter und Sohn zurück nach London. Von der in Grossbritannien aufgetauchten Mutation wurden in der Schweiz bisher fünf bestätigte Fälle bis Ende Dezember bekannt.

14:03 Niederlande wollen Pflegepersonal nun doch früher impfen Unter starkem Druck von Medizinern und Öffentlichkeit wollen die Niederlande den Impfstart nun doch vorziehen. Zunächst sollen 30’000 Mitarbeiter in Spitälern gegen das Coronavirus geimpft werden, teilte das Gesundheitsministerium mit. In der nächsten Woche solle in zehn Kliniken damit begonnen werden. Über den genauen Termin soll am Montag entschieden werden. Die Niederlande sind das einzige Land der EU, das noch nicht impft. In einer Lagerhalle im Osten des Landes liegen seit Tagen ungenutzt rund 175’000 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Ursprünglich sollte erst am 18. Januar landesweit geimpft werden – zunächst nur Pflegeheimmitarbeiter, das Klinikpersonal erst sehr viel später. Vertreter der Spitäler und Intensivstationen hatten jedoch gefordert, so schnell wie möglich die Mitarbeiter der akuten medizinischen Versorgung zu impfen.

Der Kanton Bern vermeldet am Berchtoldstag «nur» 181 neue positiv ausgefallene Coronavirus-Tests. Gleichzeitig wurden zwischen Neujahrs-Morgen und dem Morgen des 2. Januar aber auch nur 1062 Tests durchgeführt. In den 24 Stunden zuvor waren es 3600 gewesen. Am Neujahrstag hatte der Kanton Bern noch 504 neue Corona-Infektionen vermeldet. Tags zuvor waren es 478. Epidemiologen befürchten, dass die Reproduktionszahl über die Festtage weiter gestiegen ist. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes, welche den R-Wert berechnet, weist auf ihrer Webseite darauf hin, dass der Wert über die Feiertage möglicherweise unterschätzt werde, weil sich in dieser Zeit weniger Menschen testen liessen.

13:02 Griechenland verschärft Corona-Massnahmen In Griechenland werden die Corona-Einschränkungen ab Sonntagmorgen um 6 Uhr erneut massiv verschärft. Viele Lockerungen, die Athen wegen Weihnachten und Silvester genehmigt hatte, fallen weg. So müssen Friseure, Buchhandlungen und auch Kirchen wieder schliessen. Die nächtliche Ausgangssperre gilt wieder von 21 Uhr bis 5 Uhr statt wie zuvor ab 22 Uhr. Die strengeren Massnahmen sollen vorerst bis zum 11. Januar gelten – dann will die Regierung die Schulen wieder öffnen. «Der Kampf gegen das Virus dauert an, deshalb gehen wir zum Gegenangriff über», begründete Regierungssprecher Stelios Petsas die Verschärfung der Massnahmen. Ziel sei es, den scharfen Lockdown so schnell wie möglich zu beenden. Griechenland befindet sich bereits seit Anfang November in einem strengen Lockdown. Das Land weist im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern weiterhin sehr geringe Coronazahlen auf. Legende: Aus dem Haus darf in Griechenland nur, wer zuvor eine entsprechende SMS an den Zivilschutz gesendet hat. Reuters

Die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, ist in der Schweiz bereits vor Weihnachten wieder leicht angestiegen. Sie lag bei der letzten möglichen Schätzung für den 22. Dezember bei 0.92. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Neujahrstag war der R-Wert am 5. Dezember unter 1 gesunken. Bis am 15. Dezember sank die Reproduktionszahl schweizweit auf 0.91. Seit dem 20. Dezember liegt sie bei 0.92. In der Waadt (1.05), im Wallis (1.08), in Neuenburg (1.04), Nidwalden (1.01), Uri (1.03) und Appenzell Innerrhoden (1.18) betrug der R-Wert am 18. Dezember sogar wieder mehr als 1. Das bedeutet, dass sich in diesen Kantonen die Krankheit vor zwei Wochen – also wenige Tage vor Weihnachten – weiter ausgebreitete und die Summe aller angesteckter Personen zunahm. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, müsste die Reproduktionszahl deutlich kleiner als 1 sein. Wegen des Zeitintervalls zwischen einer Ansteckung und einem positiven Testergebnisses bildet der R-Wert das Infektionsgeschehen schweizweit von vor rund zehn Tagen ab. Für die Kantone beträgt die Verzögerung rund 14 Tage. Martin Ackermann, der Präsident der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, hatte am vergangenen Dienstag davon abgeraten, die Reproduktionszahl für Automatismen bei politischen Entscheidungen hinzuziehen. Denn der R-Wert werde geschätzt, sei kompliziert und ungenau, sagte Ackermann. Mit jedem konkreten Resultat könne der Wert nachträglich präzisiert werden.

11:49 Deutschland stellt sich auf «schlimmste drei Monate» ein Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet im ersten Quartal sehr hohe Ansteckungs- und Totenzahlen. «Wir werden jetzt die schlimmsten drei Monate der gesamten Pandemie mit hohen Infektions- und Todeszahlen vor uns haben», sagt er der «Rheinischen Post». «Dann ist aber Licht am Ende des Tunnels erkennbar», führt er aus. «Die Kombination aus mehr verfügbarem Impfstoff und besserem Wetter wird ab April hoffentlich für Entspannung sorgen.» Zeitgleich dämpften deutsche Mediziner die Hoffnung auf eine rasche Entspannung im ersten Quartal des neuen Jahres. Es müsse klar sein, «dass durch die Impfung zumindest in den ersten drei Monaten des neuen Jahres kaum Entlastung» zu erwarten sei, sagt etwa die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, der Funke Mediengruppe. Der Präsident der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner, Uwe Janssens, rechnet laut «Rheinischer Post» erst im Sommer mit einer nachhaltigen Entspannung auf den Intensivstationen. Und Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt sagt «Bild», man müsse den Menschen klarmachen «dass wir jetzt noch vor zwei, drei, vier Monaten stehen, die Anstrengungen von allen erfordern.»