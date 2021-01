Notfall-Spitäler werden bereits auf ihren Einsatz vorbereitet, da die Intensivstationen unter anderem in London überlastet sind. Mike Adams vom Royal College of Nursing's England warnte im Sender «Sky News» jedoch, es gebe nicht ausreichend Personal, um diese Spitäler auch zu betreiben. Mittlerweile werden mehr Patienten in den Spitälern mit Covid-19 behandelt als in der ersten Welle.

An Neujahr meldeten die Behörden mehr als 53'000 neue Corona-Fälle in Grossbritannien sowie 613 Todesfälle. Durch eine neue und womöglich sehr ansteckende Virus-Variante, die sich vor allem in London und im Süden Englands derzeit sehr stark ausbreitet, steht Grossbritannien besonders unter Druck.

Britische Mediziner-Verbände haben angesichts der extrem angespannten Corona-Situation in Grossbritannien vor einer Überlastung des Spitalpersonals gewarnt. «Wir sind quasi auf Gefechtsstationen», sagte der Vize-Präsident des Royal College of Emergency Medicine dem Sender BBC am Freitag. «Es gibt grosse Sorgen wegen Burnouts.» Zwar sei das Personal auf den Notfall- und Intensivstationen auf harte Zeiten vorbereitet, aber die Ärztinnen und Pflegenden seien müde, frustriert und ausgelaugt, so wie jeder andere auch.

Die Philippinen lassen ab Sonntag keine aus den USA kommenden ausländischen Reisenden mehr ins Land. Grund ist eine nun auch in Florida aufgetauchte neue, ansteckendere Variante des Coronavirus. Das Einreiseverbot gilt bis zum 15. Januar, wie ein Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte mitteilt. Es betrifft Ausländer, die innerhalb von 14Tagen vor ihrer geplanten Einreise in dem Inselstaat in den USA waren. Aus den USA kommende Philippiner dürfen zurück in ihre Heimat, müssen sich aber nach ihrer Ankunft für 14 Tage in einer Regierungseinrichtung in Quarantäne begeben.

Japan vermeldete in den vergangenen Tagen eine deutliche Zunahme der Infektionen. Zum ersten Mal wurden innerhalb eines Tages mehr als 1000 Neuinfektionen vermeldet. Am 31. Dezember registrierten die Behörden 1337 neue Fälle, am Neujahrstag waren es 783.

In der Bevölkerung hielt sich die Begeisterung für Olympia zuletzt in Grenzen – auch, weil die Kosten deutlich anstiegen. Der Etat wurde zuletzt mit knapp 13 Milliarden Euro angegeben, die Mehrkosten durch die Verschiebung um ein Jahr würden, so die Organisatoren von Tokio 2020 – 2,29 Milliarden Euro betragen.

Auch IOC-Präsident Thomas Bach äusserte knapp acht Monate vor dem Start der Olympischen Spiele neue Zuversicht. Man werde den Kampf gegen die Corona-Pandemie gewinnen, sagte der IOC-Präsident in seiner Neujahrsansprache: «Wir werden unvergessliche Spiele erleben.» Ein grosses Lob sprach Bach den Organisatoren der um ein Jahr verschobenen Spiele aus. Tokio sei nach wie vor «die am besten vorbereitete Olympia-Stadt aller Zeiten», meinte Bach.

Trotz deutlich steigender Coronazahlen hält Japan weiter unbeirrt an der Ausrichtung der Olympischen Spiele in diesem Jahr fest. Premierminister Yoshihide Suga bekräftigte, dass «die Spiele im Sommer stattfinden werden» und dass diese auch «sicher» seien. Das berichtet die BBC.

Damit ist die Südafrika-Variante des Virus ein drittes Mal in der Schweiz offiziell bestätigt. Das BAG hatte am Dienstag über zwei bestätigte Fälle berichtet. Von der in Grossbritannien aufgetauchten Mutation gab es in der Schweiz Ende Dezember fünf bestätigte Fälle.

Im Kanton Tessin ist eine weitere Ansteckung der in Südafrika bekannt gewordenen mutierten Coronavirus-Variante bestätigt worden. Die im Tessin positiv auf die Südafrika-Mutation getestete Person befindet sich in Isolation, wie das kantonale Gesundheitsdepartement mitteilte. Sie war aus Südafrika ins Tessin gereist und befindet sich noch immer dort. Sie war vor Weihnachten positiv getestet worden.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat den Tod eines Buben und jungen Erwachsenen vermeldet, wie das BAG gegenüber «20 Minuten» bestätigte. Über die Festtage sei bei den laborbestätigten Todesfällen in der Kategorie der 0- bis 9-Jährigen ein männlicher Todesfall aus dem Kanton St. Gallen und in der Kategorie der 20- bis 29-Jährigen ebenfalls ein männlicher Todesfall aus dem Kanton Zürich registriert worden. Zu den genauen Umständen oder zu allfälligen Vorerkrankungen der beiden Verstorbenen ist vorerst nichts bekannt.

40 Personen wurden posthum mit der Ehrenlegion ausgezeichnet. Es handle sich hierbei hauptsächlich um Ärzte, Pfleger und Personal in Krankenhäusern und Altenheimen, hiess es in der Mitteilung. Auch Unternehmer, deren Firmen in der Krise Beatmungsgeräte, Masken oder Handdesinfektionsmittel hergestellt haben, befinden sich unter den Geehrten. Ebenso Personen, die Franzosen im Ausland geholfen oder Unternehmen finanziell unterstützt haben. Insgesamt wurden am Freitag rund 3900 Menschen ausgezeichnet. Die für ihre Arbeit in der Gesundheitskrise Geehrten machten etwa zwei Drittel davon aus.

Für ihr Engagement im Kampf gegen Covid-19 hat Frankreich mehr als 2000 Menschen ausgezeichnet. Dies sei von Präsident Emmanuel Macron so gewünscht gewesen, teilte die Grosskanzlei der Ehrenlegion am Freitag mit. Unter den Würdenträgerinnen und Würdenträgern des nationalen Verdienstordens und der Ehrenlegion befinden sich demnach besonders viele Menschen aus dem Gesundheitsbereich. Dennoch bezeuge die grosse Vielfalt von Aktivitäten der Ausgezeichneten die starke Mobilisierung der Franzosen für die nationalen Bemühungen.

Gleichzeitig verhängt Norwegen eine Testpflicht für alle aus dem Ausland kommenden Reisenden. Die Regierung in Oslo hatte das Landeverbot am 21. Dezember verhängt, um die Ausbreitung einer in Grossbritannien aufgetretenen, möglicherweise sehr ansteckenden Corona-Variante zu verhindern. «Sollte sich dieser Virusstamm in Norwegen ausbreiten, würde das wahrscheinlich einen vollständigen Lockdown der Gesellschaft bedeuten», hatte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Donnerstag gesagt.

Der künftige US-Präsident Biden plant kurz vor seiner Vereidigung am 20. Januar eine Gedenkzeremonie für die Hunderttausenden Menschen, die in den USA an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind. Nach dem schmerzhaften und verlustreichen Jahr 2020 müssten die Amerikaner im neuen Jahr zusammenkommen und Wunden heilen, schrieb Biden bei Twitter.

Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zum Jahreswechsel gewiss, dass man sich kommenden Herausforderungen wie dem ökologischen Wandel und dem Kampf gegen Ungleichheiten stellen könne. «Lasst uns ab heute diesen Frühling 2021 vorbereiten, der der Beginn eines neuen französischen Morgens, einer europäischen Renaissance sein wird», sagte Macron, der in der Ansprache auch der rund 64 000 Corona-Toten in dem Land mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnern gedachte.

Das Jahr 2020 sei schwierig gewesen und habe an die Schwächen erinnert, aber man werde geeinter aus der Krise gehen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Silvesterabend in einer Fernsehansprache. «Leider ist es noch nicht gelungen, die Epidemie vollständig zu stoppen», sagte Kremlchef Wladimir Putin in seiner Neujahrsansprache. «Der Kampf mit ihr hört keine Minute auf.»

Die Bergbahnen auf der Engstligenalp oberhalb von Adelboden (BE) unterbrechen die Wintersaison zwischen dem 4. Januar und dem 22. Januar. Grund dafür ist der Gastronomie-Lockdown, der bis zum 22. Januar dauert. Wie die Bergbahnen am Neujahrstag mitteilten, erzielen sie die Hälfte des Umsatzes mit der Erlebnis-Gastronomie. Besonders beliebt sind Fondue-Iglus. Take-Away-Angebote vor solchen Iglus anzubieten, sei schwierig. Deshalb schliessen die Verantwortlichen nicht nur die Fondue-Iglus, sondern gleich die Bergbahnen. Die Engstligenalp mit ihren acht Skiliften befindet sich zuhinterst im Tal von Adelboden auf rund 2000 Metern über Meer.

Gleichzeitig ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in dem Land trotz eines dritten Teil-Lockdown wieder in die Höhe geschnellt. Die Zahl der neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag bei 5804. Am Vortag waren es mit 5831 noch etwas mehr gewesen – der höchste Stand seit Oktober.

Israel impft damit nach Informationen von Oxford-Forschern schneller als jedes andere Land auf der Welt. Eine Grafik auf der Website "Our World in Data" vergleicht verschiedene Staaten nach der Zahl der verabreichten Dosen pro 100 Einwohner. Dort hatte Israel mit 9.18 Dosen je 100 Einwohner (Stand 30. Dezember) weiter klar die Nase vorn – wenn auch nicht in absoluten Zahlen, bei denen die USA, China und Grossbritannien führen.

Allein am Donnerstag wurden in Israel nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 153'400 Menschen geimpft. Mehr als 40 Prozent der über 60-Jährigen im Land haben demnach schon die erste Dosis des Biontech-Pfizer-Impfstoffs erhalten.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus steigt in London aktuell sprunghaft an. Die neue Variante von Covid-19, die noch ansteckender sein dürfte, ist hier weit verbreitet.

Ausgeraucht hatte eine Menschengruppe in London am vergangenen Dienstag. Wie die Metropolitan Police – die Polizeibehörde von Greater London – heute Freitag in einem Communiqué mitteilte, platzte sie vor drei Tagen in eine Versammlung von 50 Personen. Diese rauchten Shisha-Pfeifen, hörten laute Musik und schauten Fussball – und begingen so einen schweren Verstoss gegen die Covid-19-Vorschrift, die jede Art von Geselligkeit zwischen Menschen aus verschiedenen Haushalten verbietet.

Niederlande wegen Impfstrategie unter Beschuss

In den Niederlanden nimmt die Kritik an der Corona-Impfstrategie zu. Obwohl in einem Speziallager im Osten des Landes bereits rund 175'000 Impfdosen der Hersteller Pfizer und Biontech lagern, will das Land erst am 8. Januar als letztes Land in der EU die ersten Menschen impfen und am 18. Januar landesweit starten.

Trotz der Kritik will die Regierung den Start der Impfkampagne nicht vorziehen. Das sei aus logistischen Gründen nicht möglich. Der Fahrplan werde vorerst nicht verändert, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Den Haag.

Die Verbände der akuten medizinischen Versorgung hatten dringend an den Gesundheitsminister appelliert, bereits am kommenden Montag Pflegepersonal der Krankenhäuser und Intensivstationen gegen Covid-19 zu impfen. Dies könne schnell in den Krankenhäusern geregelt werden. Ausserdem reichten die Vorräte an Impfdosen aus.

Krankenhäuser und Intensiv-Stationen können nach eigenen Angaben dem Druck kaum noch standhalten. Die medizinische Versorgung sei angesichts ständig steigender Patientenzahlen und grosser Personalengpässe kaum noch zu bewältigen. In mehreren Kliniken des Landes wurden bereits Spezialisten der Armee eingesetzt.

Am Donnerstag zählten die Niederlande 10'000 Neuinfektionen in 24 Stunden.