21:21 Bergbahnen Sörenberg mit 50 Prozent Umsatzeinbruch Die Bergbahnen Sörenberg AG in Flühli (LU) im Entlebuch rechnet für 2020/21 mit einem Umsatzrückgang von 50 Prozent und mit einem Verlust von 4 Millionen Franken wegen der Pandemie-Einschränkungen. Darum muss auch der Neubau der Luftseilbahn auf das Brienzer Rothorn um ein Jahr verschoben werden. In einer Mitteilung kritisieren die Bergbahnen Sörenberg den Kanton Luzern für die Betriebssperrung über die Festtage und die weiteren Einschränkungen im Skigebiet. Die Liquidität des Unternehmens sei zu einer Jahreszeit, in welcher sie normalerweise am höchsten sei, fast aufgebraucht, teilten die Bergbahnen Sörenberg mit. Löhne und weitere Verpflichtungen hätten nur mit Überbrückungskrediten bezahlt werden können. Man habe nur Kurzarbeitsentschädigung beansprucht, aber nicht von Härtefallmassnahmen profitiert. Das 22-Millionen-Franken-Projekt Retrofit sieht vor, die Pendelbahn auf das 2350 Meter hohe Rothorn zu ersetzen. Auch die Berg- und Talstation sollen erneuert werden. Der Gipfel wird von Brienz im Berner Oberland aus durch die Brienz-Rothorn-Bahn (Dampfbahn) erschlossen, von Sörenberg (LU) führt eine Luftseilbahn fast zum Gipfel. Legende: Die Bergbahnen Sörenberg AG haben durch die Corona-Beschränkungen hohe Verluste eingefahren. Bergbahnen Sörenberg

20:12 WM-Teilnehmer aus über 60 Ländern in Oberstdorf Trotz dem Ausschluss von Zuschauern werden in den kommenden Tagen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft tausende Menschen in Oberstdorf im deutschen Allgäu erwartet. Insgesamt sollen 4500 Beteiligte für die Titelkämpfe in die Region östlich des Bodensees reisen. Unter ihnen befinden sich 750 Athleten aus über 60 Ländern. Sportler, Funktionäre und Journalisten sollen engmaschig mit PCR- und Antigen-Tests auf das Coronavirus getestet worden. Das Hygienekonzept war immer wieder nachgeschärft worden. Auch das Hotelpersonal in Oberstdorf mit rund 10'000 Einwohnern direkt an der Grenze zu Österreich soll regelmässig getestet werden. 01:05 Video Die Loipen sind ready – und sollen den hohen Temperaturen trotzen Aus Sport-Clip vom 22.02.2021. abspielen

19:28 Genfer Unilabs lanciert Test für Coronavirus-Varianten Das Genfer Diagnostik-Unternehmen Unilabs bringt einen Covid-19-Test auf den Markt, der auch die Coronavirus-Varianten bestimmen kann. Das Testkit vereinfache den Diagnoseprozess und liefere schnellere Ergebnisse. Das intern entwickelte Testkit sei derzeit nur bei Unilabs in der Schweiz im Einsatz. Im Unterschied zu anderen Tests sei es möglich, zwei Parameter gleichzeitig zu bewerten. Neben der Covid-19-Positivität könne so auch die Präsenz spezifischer «Hotspot»-Varianten wie der britischen, dänischen, brasilianischen und südafrikanischen bestimmt werden.

18:11 Britische Studie: Bereits eine Biontech-Impfung führt zu Rückgang bei Infektionen Nach Beobachtungen der britischen Gesundheitsbehörden führt bereits eine einzige Dosis des

Biontech-Pfizer-Impfstoffs zu einem erheblichen Rückgang bei Neuinfektionen. So sei bei Gesundheitspersonal, das die erste von zwei Impfungen erhalten habe, ein Infektionsrückgang um rund 70 Prozent verzeichnet worden. Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch Covid-19 bei älteren Menschen, die eine erste Dosis erhalten hätten, würden um mehr als 75 Prozent reduziert. Die Behörden stützen sich bei ihren Angaben auf erste Ergebnisse von zwei unterschiedlichen Datensätzen: eine noch laufende Studie zu Mitarbeitern im Gesundheitswesen und die Auswertung von Testdaten von Menschen, die mindestens 80 Jahre alt sind. Eine Studie aus Israel gab am Wochenende bereits Grund zur Hoffnung: Der Impfstoff von Pfizer/Biontech könnte laut unveröffentlichten Daten auch vor einer Infektion mit Corona schützen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hoffnungsvolle Nachricht Schützt die Pfizer/Biontech-Impfung auch vor einer Ansteckung? 21.02.2021 Mit Audio

17:58 Deutschland: Grundschulen öffnen wieder, Merkel fordert Massentests Ungeachtet der Sorgen vor der Ausbreitung von Coronavirus-Varianten in Deutschland wurden die Kontaktbeschränkungen gelockert: Seit heute gibt es nach einer zweimonatigen Schliessung in zehn Bundesländern wieder Präsenzunterricht an Grundschulen, Kitas haben wieder geöffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte dafür, dass weitere Öffnungsschritte mit umfangreichen Tests abgesichert werden müssten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte für Anfang nächster Woche weitere Lockerungen an. Neben Friseuren dürften im Freistaat dann auch andere körpernahe Dienstleistungen wie etwa Fusspflege sowie Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder aufmachen, sagte der CSU-Chef in München. 01:04 Video Bundesländer lockern Corona-Einschränkungen im Schulbetrieb Aus Tagesschau vom 22.02.2021. abspielen

17:12 Britischer Premier Johnson verspricht Aufhebung der Massnahmen bis Juni Die britische Regierung will bis zum 21. Juni alle coronabedingten Beschränkungen in England aufheben. Das sagte der britische Premierminister Boris Johnson bei der Vorstellung seines Lockdown-Fahrplans im britischen Unterhaus in London. Der Lockdown soll in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen aufgehoben werden. Voraussetzung ist demnach jedoch, dass sich die positiven Trends bei der Reduzierung von Infektionszahlen und der Impfkampagne fortsetzen liessen und keine neue Virus-Variante die Lage verändere. Ausschlaggebend seien nicht die vorgesehenen Zeitpunkte, sondern die Daten aus der Pandemie, sagte Johnson. Man werde den Weg aus dem Lockdown vorsichtig, aber unwiderruflich gehen, so der Premier. Zu verdanken habe man das der Entschlossenheit der Briten und dem Erfolg der Impfkampagne. Bereits am 8. März sollen in dem grössten britischen Landesteil alle Schulen wieder geöffnet werden. Die Landesteile Schottland und Wales setzen hingegen auf eine graduelle Öffnung der Schulen, die bereits in dieser Woche begonnen hat. Auch soziale Kontakte sollen in England von der zweiten März-Woche wieder mehr als bisher erlaubt sein. Beispielsweise dürfen Heimbewohner wieder Besucher empfangen. Der nächste Schritt soll am 29. März erfolgen. Bis zu sechs Personen oder zwei Haushalte dürfen sich dann wieder im Freien treffen. Auch Sport-Einrichtungen im Freien wie Tennis- oder Golfplätze dürfen dann wieder öffnen. 00:18 Video Johnson: «Wir machen uns auf zu einer Einbahnstrasse in die Freiheit» (engl.) Aus News-Clip vom 22.02.2021. abspielen

16:47 Italien verlängert Reiseverbot zwischen den Regionen Wegen steigender Infektionszahlen hat Italien das Reiseverbot zwischen den Regionen des Landes um gut einen Monat verlängert. Bis zum 27. März dürfen die Menschen ihre eigenen Regionen nicht verlassen. Ausnahmen gelten etwa für die Arbeit und in Notfällen. Das hat die neue Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi entschieden. Es ist einer ihrer ersten Beschlüsse im Kampf gegen die Pandemie. Ausserdem sind Besuche in anderen Privathaushalten nur sehr eingeschränkt möglich. In sogenannten roten Zonen mit hohem Corona-Risiko sollen die Menschen sogar möglichst ganz zu Hause bleiben, mit Ausnahmen zum Beispiel für Wege zu einer dringenden Arbeit. Private Besuche sind dort nun ebenfalls bis 27. März verboten, wie aus dem neuen Dekret hervorgeht. Legende: Die Restaurants bleiben in Italien in einigen Regionen offen. Reisen zwischen den Regionen sind aber bis Ende März nur in Ausnahmefällen möglich. Keystone

15:46 Kanton Wallis fordert Gleichbehandlung im Terrassen-Streit Die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz möchte, dass Aussenbereiche von Gaststätten ab dem 1. März öffnen dürfen, statt wie der Bundesrat vorschlägt ab dem 1. April. Aktuell sollten die Terrassen von Bergrestaurants gemäss Regelungen des Bundes geschlossen sein, was einige Kantone aber schlicht ignorieren. Im Kanton Wallis fordert man daher Gleichbehandlung: Der Walliser Regierungspräsident Christophe Darbellay sagt gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS: «Ich bin kein Freund von zivilem Ungehorsam. Aber diese Situation ist für uns inakzeptabel. Der Kanton Graubünden verdient Geld mit offenen Terrassen, während wir uns ans Gesetz halten. Der Bundesrat muss nun dafür sorgen, dass das Gesetz entweder eingehalten wird, oder er lässt uns die Restaurants ebenfalls öffnen.» Noch weniger Geduld zeigt der Kanton Tessin. Er hat die Terrassen in Skigebieten bereits wieder geöffnet. Das sei zu verantworten, sagt Staatsrat Norman Gobbi: «Das Virus ist noch da, klar. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Das ermöglicht uns – natürlich mit Vorsicht – die Restaurants schneller zu öffnen, als es der Bundesrat plant.» 01:30 Video Kanton Wallis fordert Öffnung der Terrassen Aus Tagesschau vom 22.02.2021. abspielen

15:07 94 Prozent weniger Hospitalisierungen nach erster Impfdosis Schon die erste der zwei Impfungen mit dem Präparat von Astra-Zeneca kann einer vorläufigen Datenauswertung zufolge das Risiko eines Klinikaufenthalts wegen Covid-19 wohl um bis zu 94 Prozent reduzieren. Das geht aus einer Analyse mehrerer schottischer Universitäten und der Gesundheitsbehörde Public Health Schottland hervor. Das Vakzin von Biontech und Pfizer reduziert das Risiko einer Hospitalisierung mit der ersten Dosis demnach um rund 85 Prozent. Die Werte gelten für die 4. Woche nach Erhalt der ersten Dosis. Verglichen wurde, wie viel Prozent weniger Klinikeinweisungen es bei erstmals Geimpften als bei noch nicht geimpften Menschen gab. Für die noch nicht in einem Fachmagazin erschienene Untersuchung griffen die Wissenschaftler auf die Daten von 5.4 Millionen Menschen zurück, fast der gesamten schottischen Bevölkerung. Berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 8. Dezember bis 15. Februar. In dieser Zeit wurden in Schottland 1.4 Millionen Impfdosen verabreicht. Mehr als jeder Fünfte in dem britischen Landesteil wurde geimpft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verzögerung Aus dem Archiv: Swissmedic will mehr Daten von Astra-Zeneca 03.02.2021 Mit Video

14:44 Wochenend-Lockdowns in der Region Nizza Angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen wird in Teilen der südfranzösischen Region Alpes-Maritimes rund um Nizza an den nächsten beiden Wochenenden ein neuer Lockdown verhängt. Betroffen sei die Küstenregion zwischen Menton und Theoule, sagte ein Vertreter der Regionalregierung. Weitere Geschäfte müssten dann schliessen. Lebensmittelgeschäfte würden aufgefordert, ihre Öffnungszeiten zu staffeln. Auch die Pflicht zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit würde wieder verschärft. Die Lage in der Region habe sich «stark verschlechtert». Deswegen solle auch die Impfkampagne beschleunigt werden. Es seien zusätzliche Impfdosen bei den Herstellern Pfizer und AstraZeneca

bestellt worden.

14:18 Im Gazastreifen wird jetzt geimpft In dem von der islamistischen Hamas beherrschten Gazastreifen hat die Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Wie das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet mitteilte, bekam die erste Person am Mittag eine Spritze mit dem russischen Sputnik-Impfstoff verabreicht. In einer ersten, dreiwöchigen Phase sollen 11'000 Menschen durchgeimpft werden. Vorrang haben medizinisches Personal, Ältere und Risikopatienten. In dem Küstengebiet traf am Sonntag mit 20'000 Dosen die bislang grösste Impfstofflieferung ein. Die Präparate wurden über Ägypten transportiert. Zuvor waren über die Palästinensische Autonomiebehörde 2000 Dosen aus dem Westjordanland in den Gazastreifen gebracht worden. Legende: Im Gazastreifen leben etwas mehr als zwei Millionen Menschen auf sehr engem Raum unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Seit Beginn der Pandemie wurden dort mehr als 54'000 Infektionen und über 540 Todesfälle registriert. Reuters

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2449 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 981. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.8 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'574 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 26 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 10 Verstorbenen. Das sind 40 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1007 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent.

13:35 Mehrheit der Kantone will Restaurant-Aussenbereiche ab März öffnen Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat Stellung genommen zu den Öffnungsvorschlägen des Bundesrats. So stellen sich die Kantone hinter den Plan des Bundesrates, in Etappen aus den Massnahmen gegen die Corona-Pandemie auszusteigen und damit einen Jojo-Effekt möglichst zu vermeiden. Knapp die Hälfte der Kantone möchten aber je nach Entwicklung der Lage kürzere Zeitintervalle für Öffnungen. So sollen zum Beispiel die Restaurants früher geöffnet werden als der Bundesrat dies vorschlägt. Demnach beantragt eine knappe Mehrheit der Kantone die Öffnung von Aussenbereichen in der Gastronomie bereits per 1. März 2021 – unter der Einhaltung strikter Schutzkonzepte. Der Bundesrat möchte die Gastronomiebetriebe frühestens auf April im Aussenbereich wieder öffnen. Sehe der Bund von dieser Öffnung ab, müssten wenigstens in geöffneten Skigebieten die Terrassen geöffnet werden. So könnten Menschenansammlungen besser verhindert werden, heisst es in der Stellungnahme der GDK. Einige Kantone lassen dies bereits zu. Der Bundesrat entscheidet voraussichtlich am Mittwoch über die nächsten Offnungsschritte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Resultat der Vernehmlassung Kantone unterstützen Ausstieg aus Corona-Massnahmen in Schritten 22.02.2021 Mit Video

13:07 Jeder vierte Waadtländer über 15 Jahren war/ist angesteckt Im Kanton Waadt haben sich 25 Prozent der über 15-Jährigen mit dem Coronavirus infiziert. Die Fehlermarge liegt bei plus/minus 3 Prozent. Dies geht aus der dritten Phase der Seroprävalenzstudie des Universitätszentrums für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit in Lausanne (Unisanté) hervor. Insgesamt wurde das Blut von über 1000 Personen auf Antikörper untersucht. Demnach weist in der Waadt die Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren (27 Prozent) den höchsten Anteil an bereits mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf. Es folgen die 15- bis 19-Jährigen mit 25 Prozent an Angesteckten. Bei den über 65-Jährigen machten 18 Prozent der Getesteten eine Infektion durch. Insbesondere durch die Impfungen stieg der Anteil bei den älteren Personen in der Waadt, die nun einen Antikörper-Schutz gegen das Coronavirus aufweisen. So liegt der Anteil der geschützten 65- bis 75-Jährigen bei 21 Prozent, bei den über 75-Jährigen bei 28 Prozent. Legende: Im Juni 2020 wiesen noch sieben Prozent der Waadtländer Bevölkerung die Spuren einer durchgemachten Coronavirus-Infektion im Blut auf, im Herbst waren es 17 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Generationen verringerten sich im Vergleich zur ersten Welle. Keystone

12:20 Serbien und Albanien seit heute auf Quarantäneliste Seit heute gilt die neue BAG-Liste der Risikoländer. Wer aus einem dieser Staaten oder Gebiete in die Schweiz einreist, muss unter anderem in Quarantäne. Acht zusätzliche Länder sowie mehrere Regionen in Deutschland, Frankreich und Italien gehören neu dazu. Die vollständige Liste sowie unsere interaktive Tabelle, welche Länder und Regionen auf der Quarantäne-Liste des Bundes sind und welchen ein Platz droht, finden Sie im Artikel unten. Neu auf der Liste sind: In Deutschland: Brandenburg, Sachsen-Anhalt

In Frankreich: Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Centre - Val de Loire, Ile-de-France, Normandie, Pays de la Loire

In Italien: Marken, Apulien, Umbrien

Albanien

Bahrain

Kolumbien

Serbien

Seychellen

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen

Vereinigte Arabische Emirate Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Risikoliste Diese Länder und Regionen überschreiten den BAG-Grenzwert 22.02.2021 Mit Video

11:44 Mini-Shutdown in Auckland endet In Neuseelands grösster Stadt Auckland enden die kürzlich wieder eingeführten Corona-Einschränkungen. Wegen drei Neuinfektionen war in Auckland ein dreitägiger Shutdown verhängt worden. Ausserdem hatte Premierministerin Jacinda Ardern eine landesweite Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz angeordnet. Wegen extrem strenger Massnahmen und genauer Kontaktverfolgungen ist Neuseeland bislang gut durch die Pandemie gekommen. In dem Inselstaat im Südpazifik mit knapp fünf Millionen Einwohnern gab es nur 2001 Fälle und 26 Tote. Am Montag wurde ein neuer Fall gemeldet. Der Patient sei seit Freitag in Quarantäne, teilte das Gesundheitsministerium mit. In der vorigen Woche begannen in Neuseeland die Impfungen. Legende: Solche Bilder sind in Neuseeland wieder möglich: Vor einer Woche lauschten Tausende in Wellington den Klängen der Band Six60. Keystone

11:13 Grösster Impfstoffhersteller bittet Welt um Geduld Der weltgrösste Impfstoffhersteller hat angedeutet, dass es bei Exporten von Corona-Impfstoffen zu Verzögerungen kommen könnte. Der Chef der indischen Firma Serum Institute, Adar Poonawalla, schrieb auf Twitter: «Liebe Länder & Regierungen, während Sie #COVISHIELD-Lieferungen erwarten, bitte ich Sie demütig, Geduld zu haben. Das Serum Institute wurde angewiesen, dem grossen Bedarf Indiens Vorrang einzuräumen und währenddessen die Bedürfnisse der übrigen Welt im Gleichgewicht zu halten. Wir geben unser Bestes.» Die Firma stellt unter anderem den Astra-Zeneca-Impfstoff unter dem Namen Covishield zu günstigen Preisen her. Er wird deshalb besonders in ärmeren Ländern eine wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung spielen. Legende: In Indien werden nach eigenen Angaben rund die Hälfte aller Impfstoffe weltweit hergestellt. Das Land hatte zuletzt auch Millionen Dosen an ärmere Länder verschenkt. Weitere wurden verkauft. Doch Indien braucht auch selbst viele Impfstoffe und will bis zum Sommer rund 300 Millionen Menschen impfen – rund ein Viertel der 1.3 Milliarden Einwohner. Keystone

10:45 Luzerner Regierung will Aussenbereiche von Restaurants öffnen Die Luzerner Regierung begrüsst zwar den Vorschlag des Bundesrates, die nationalen Covid-19-Massnahmen ab dem 1. März 2021 schrittweise zu lockern und ist mit der Stossrichtung grundsätzlich einverstanden. Dabei befürwortet sie ein schweizweit einheitliches Vorgehen. Nicht einverstanden ist die Regierung jedoch mit den vorgeschlagenen Öffnungsschritten für die Restaurationsbetriebe. Der Regierungsrat beantragt, dass mindestens die Aussenbereiche von Restaurants – unter Einhaltung von strengen Schutzkonzepten – ab dem 1. März 2021 geöffnet werden dürfen. Im Weiteren fordert er, dass für die Bestimmung der weiteren Lockerungsschritte zukünftig die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe stärker zu berücksichtigen ist.

10:42 Kanton Nidwalden für schnellere Lockerungen in Gastronomie Grundsätzlich begrüsst der Nidwaldner Regierungsrat das vorgeschlagene Vorgehen des Bundesrates mit der schrittweisen Öffnung. Aus seiner Sicht gehen aber vor allem die Lockerungen in der Gastronomie zu wenig weit. Der Nidwaldner Regierungsrat schreibt in seiner Stellungnahme an den Bund, dass die Schutzkonzepte und die epidemiologische Lage bereits ab 1. März 2021 in der Gastronomie eine Rückkehr zum Normalbetrieb zulassen würden. Sofern Restaurants nicht als Ganzes öffnen können, sollen sie zumindest ihre Aussenbereiche in Betrieb nehmen dürfen. Die bereits jetzt in einzelnen Skigebieten geöffneten Terrassen von Takeaway-Angeboten sollen aus Sicht des Nidwaldner Regierungsrates weiterhin für eine geordnete Konsumation offen bleiben.