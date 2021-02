Der Ticker startet um 7:00 Uhr

16:34 «Der Maschinist sitzt im Bagger und isst seinen Zmittag» Wegen Corona sind die Restaurants aktuell geschlossen. Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter im ganzen Land müssen auf ihr gewohntes warmes Mittagessen in der Beiz verzichten. Beim Augenschein auf einer Baustelle in der Stadt St. Gallen haben die Arbeiter eine Baracke in einen Mittagsraum umfunktioniert. Der Tisch hätte eigentlich für sieben Leute Platz, sie würden aber wegen der Corona-Regeln nur zu dritt dort sitzen, sagt Polier Marco Cadosch. Der Rest esse im Baumaterialcontainer, «und der Maschinist sitzt im Bagger und isst seinen Zmittag», berichtet Cadosch. Josef Zimmermann ist der Chef von Marco Cadosch und Präsident des Baumeisterverbands beider Appenzell. In seinen Augen müsste es möglich sein, dass gewisse Restaurants für Bauarbeiter geöffnet würden. «Jeder Skifahrer geht irgendwann gerne rein, um sich aufzuwärmen und das hätten die Bauarbeiter auch gerne», sagt Zimmermann. Büezer, die nicht in die Restaurants können, beschäftigen auch die Politik. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats forderte unlängst vom Bundesrat, dass Restaurants während des Shutdowns als Kantinen betrieben werden dürfen. Wer draussen arbeitet, soll die Möglichkeit haben, drinnen Mittag zu essen. Legende: Keystone

15:57 Griechenland und Zypern wollen Impfbescheinigung Gegen Covid-19 geimpfte EU-Bürger sollen nach Ansicht der griechischen und der zyprischen Regierung eine EU-weit gültige Impfbescheinigung erhalten. «Das ist was wir fordern von der EU», sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einem Treffen mit dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiades im zyprischen Staatsfernsehen (RIK). Mit dieser Impfbescheinigung könnte man den für Zypern und Griechenland sowie viele andere Staaten Europas wichtigen Wirtschaftsbereich des Tourismus ankurbeln, sagte Mitsotakis weiter. Dem schloss sich Anastasiades an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise in Europa EU-Corona-Impfpass und ab in die Ferien? So einfach wird es nicht 21.01.2021 Mit Audio

15:27 BL: Gemeinde schliesst Schule und Kindergärten – ohne Absprache mit Kantonsarzt In der Oberbaselbieter Gemeinde Arboldswil haben die Gemeinde und die Schule gemeinsam beschlossen, den Unterricht bis zu den Ferien nächste Woche einzustellen – dies ohne Absprache mit dem Kantonsarzt. Von der Schulschliessung sind acht Primarklassen und zwei Kindergärten betroffen. Grund für die Schliessung: Im Schulhaus sind zwei Coronafälle bekannt geworden. Das habe im Lehrkörper und unter den Eltern für Verunsicherung gesorgt, schreibt die Gemeinde auf Anfrage. Das Bild abgerundet habe, dass Arboldswil in der übrigen Bevölkerung relativ viele Coronafälle aufweise. Der Schritt der Gemeinde ist ungewöhnlich. Normalerweise verfügt der Kantonsarzt Schulschliessungen. Dass Arboldswil ohne Absprache seine Schule zumacht, ist eigentlich verboten. Beim kantonale Krisenstab sucht man jetzt das Gespräch mit der Gemeinde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Baselland 08.02.2021 Mit Audio

15:09 Frachtpreise steigen und steigen Die Pandemie hat die Wirtschaft im Würgegriff, einige Branchen sind komplett ausgebremst worden. Doch der weltweite Handel boomt, etwa wegen der zunehmenden Online-Bestellungen, und damit boomt auch das Geschäft der Fracht-Schifffahrt. Allerdings sind die Transport-Kapazitäten von Asien nach Europa unterdessen vollständig ausgeschöpft. Die Preise steigen und steigen. Für die Konsumenten ist das keine gute Nachricht. 01:15 Video Hohe Nachfrage in der Frachtschifffahrt lässt Preise steigen Aus Tagesschau vom 08.02.2021. abspielen

14:44 Das BAG meldet 3280 neue Fälle und 50 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3280 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 50 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 19 Verstorbenen . Das sind 43 Prozent weniger als in der Vorwoche.

14:32 Frankreich: Minister lässt sich mit Astra-Zeneca-Vakzin impfen Das französische Fernsehen zeigte heute Mittag, wie Gesundheitsminister Olivier Veran in der Stadt Melun bei Paris gegen Covid-19 geimpft wurde. Veran erhielt den Impfstoff von Astra-Zeneca. Nach der Impfung erklärte der Gesundheitsminister, das Vakzin des britischen Unternehmens auch weiterhin zu unterstützen, da das Mittel ausreichend Schutz gegen «fast alle Corona-Varianten» biete. 00:16 Video Olivier Veran lässt sich medienwirksam gegen Covid-19 impfen Aus News-Clip vom 08.02.2021. abspielen

14:21 Österreich spricht Reisewarnung fürs Tirol aus Österreich hat für das Bundesland Tirol aufgrund der als brisant eingeschätzten Corona-Lage ab sofort eine Reisewarnung verhängt. Zuletzt war es in Tirol zu einer starken Ausbreitung der ansteckenderen südafrikanischen Coronavirus-Variante gekommen, die Bundesregierung spricht von 293 belegten Fällen. «Daher ist alles zu tun, um zu verhindern, dass sich diese Mutationen immer weiter ausbreiten», sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die politische Riege Tirols hatte sich im Vorfeld vehement gegen Verschärfungen ausgesprochen, und kurz vor der Verkündung ein eigenes Massnahmenpaket verkündet. Alle nicht notwendigen Reisen nach Tirol sollen laut Appell unterlassen werden. Zudem fordert die Regierung alle Urlauber, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben, zu einem Corona-Test auf. Reisende aus Tirol sollen sich vor der Fahrt in ein anderes Bundesland ebenfalls testen lassen.

13:59 Impfstoff von Pfizer/Biontech soll gegen Virus-Varianten wirken Einer Laborstudie zufolge wirkt der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech auch gegen die in Grossbritannien und Südafrika erstmals aufgetauchten Varianten von Sars-CoV-2. Die Daten der Studie seien im Fachblatt «Nature Medicine» veröffentlicht worden, teilen die Unternehmen mit. Es habe sich im Labor gezeigt, dass das Blut von 20 geimpften Menschen die Schlüsselmutationen der Coronavirus-Varianten aus Grossbritannien und Südafrika neutralisiere, in dem Blut also ausreichend neutralisierende Antikörper waren. Nun brauche es klinische Daten, um mehr über die Wirkung des Impfstoffs gegen Virus-Varianten zu lernen, schreiben Experten. Südafrika stoppte kürzlich die Impfungen mit dem Vakzin von Astra-Zeneca, weil dieses laut einer Studie bei milden und mittelschweren Covid-19-Verläufen nur begrenzten Schutz biete. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfstoffe Problem mit Astra-Zeneca verhindert Impfstart in Südafrika 08.02.2021 Mit Audio

13:43 Aktuelle Fallzahlen des BAG verzögern sich Wer wissen möchte, wie viele Neuinfektionen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nach dem Wochenende meldet, muss sich gedulden. Die Aktualisierung der Daten verzögere sich wegen «technischer Probleme», schreibt das BAG auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster.

13:18 Französische Kulturstätten fordern Wiedereröffnung Petitionen und offener Brief an den Präsidenten: In Frankreich wächst der Unmut gegen die seit Monaten anhaltende Schliessung von Museen und Ausstellungsorten. Nun fordert auch die französische Kunstpresse die Wiedereröffnung der Kulturstätten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien real, auch wenn sie geringer seien als für Restaurants, Bars und die Event-Industrie, schreiben die Chefredakteure der Fachpresse in einem offenen Brief an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Eine eingeschränkte Wiedereröffnung sei trotz Corona möglich. Erst vergangene Woche haben mehr als 100 Museumsleiter eine Petition ins Leben gerufen, mit der sie ein schnelles Ende des Kultur-Lockdowns durchsetzen wollen. Legende: In den Museen bestehe das geringste Risiko einer Ansteckung, schreibt Frédéric Jousset, der Administrator des Pariser Louvre, in einem in der Tageszeitung Le Monde erschienenen Appell. Keystone

12:20 Fälle von mutierten Coronaviren nehmen weiter zu 4138 Infektionen mit Virus-Varianten wurden bis Montag in der Schweiz festgestellt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone/SDA mitteilte. Das waren 646 mehr als noch am Freitag. Bisher 1621 Fälle (Freitag: 1370) wurden der britischen Variante (B.1.1.7) zugeschrieben, und 69 weitere (Freitag: 61) der südafrikanischen (B1.351). Bei den übrigen 2448 Fällen (Freitag: 2061) war zwar eine Mutation vorhanden, die Linie aber unklar. Am Freitag hatte das BAG 3492 Ansteckungen mit mutierten Varianten gemeldet, 228 mehr als am Donnerstag. Das BAG merkt dazu an, dass die Zahlen nicht repräsentativ seien. Grund seien starke Unterschätzungen in Kantonen, in denen nur wenig oder kein Material sequenziert worden sei.

11:46 Empfehlungen von Fauci und Sommaruga werden befolgt Von wem werden Aufrufe betreffend dem Verhalten in der Corona-Pandemie befolgt – von wem weniger? Für eine Studie wurden im März 2020 über Facebook gut 12'000 Personen aus der Schweiz, den USA, Brasilien, Südkorea, Italien und Spanien rekrutiert. Die Teilnehmenden füllten einen Fragebogen aus, in dem sie unter anderem angeben mussten, ob sie einen Aufruf zum Abstandhalten teilen würden. Dieser werde angeblich entweder von Anthony Fauci, Tom Hanks, Kim Kardashian oder einem prominenten Regierungsvertreter aus dem Land des Befragten unterstützt. Für die Schweiz war dies Simonetta Sommaruga, für die USA Donald Trump. Das Resultat: Über alle Länder hinweg war Anthony Fauci der Gewinner, wie die Forscher im Fachmagazin «Plos One», Link öffnet in einem neuen Fenster berichten. Simonetta Sommaruga schnitt allerdings ähnlich gut ab wie der US-Immunologe. Die Promis hingegen fanden sich generell abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Leicht anders in den USA: Hier rangierte Donald Trump auf dem zweitletzten Platz, knapp vor Kim Kardashian. Legende: Dr. Anthony Fauci: Der Arzt, dem Facebook-User vertrauen. Keystone

11:25 Swiss passt Online-Check-in an – längere Wartezeiten möglich Ab heute müssen alle Fluggäste ab 12 Jahren, die in die Schweiz einreisen oder umsteigen, einen negativen Corona-PCR-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein und wird vom Bodenpersonal beim Check-in oder am Gate geprüft. Zudem müssen alle Kunden, auch jene im Transit, vor Reiseantritt das elektronische Einreiseformular, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundes ausfüllen. Aufgrund dieser Bestimmungen passt die Fluggesellschaft Swiss ihren Online-Check-in Prozess an. Ab sofort erhalten Kunden beim Online-Einchecken anstelle einer Bordkarte eine Bestätigung übermittelt. Gegen Vorweisen dieser Bestätigung am Check-in-Schalter erhalten die Fluggäste ihre Bordkarte ausgehändigt – vorausgesetzt, sie erfüllen die Einreisebestimmungen. Wegen dieser neuen Abläufe kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Fluggäste werden gebeten, sich frühzeitig am Flughafen einzufinden und sich vor ihrer Abreise eingehend über die geltenden Bestimmungen, Link öffnet in einem neuen Fenster zu informieren.

10:56 Verstärkte Grenzkontrollen als Herausforderung für die Schweiz Die Eidgenössische Zollverwaltung will ab heute an den Grenzen die Kontrollen intensivieren, um die angepasste Corona-Verordnung umzusetzen. Dazu rekrutiert die Zollverwaltung intern zusätzliches Personal und schickt auch Mitarbeiter der Warenkontrolle an die Grenze – offenbar teilweise ohne das nötige Fachwissen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Corona-Einreiseregeln Interne Kritik: Dem zusätzlichen Grenzpersonal fehlt das Know-how 08.02.2021 Mit Audio

10:26 Südafrika stoppt Impfung mit Vakzin von Astra-Zeneca Die Universität Oxford hat eine Studie veröffentlicht, wonach der Impfstoff von Astra-Zeneca nur vermindert vor leichten Verläufe einer Infektion mit der südafrikanischen Variante schützt. Südafrika hat bereits reagiert. «Wegen der verringerten Wirksamkeit muss die Einführung des Astra-Zeneca-Impfstoffs vorübergehend unterbrochen werden», sagt Salim Abdool Karim, Leiter des südafrikanischen Corona-Beratungskomitees. Die britische Regierung gibt Astra-Zeneca Rückendeckung. «Es gibt keine Beweise dafür, dass dieser Impfstoff nicht in der Lage ist, Spital-Aufenthalte sowie schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern», sagt der britische Gesundheits-Staatssekretär Edward Argar dem Sender «Sky». Auch Wissenschaftler in Südafrika betonen, dass noch Hoffnung bestehe. Die Regierung Südafrikas will nun die Einführung des Wirkstoffs von Johnson & Johnson beschleunigen. Astra-Zeneca will seinen Impfstoff bis im Herbst an die südafrikanische Variante anpassen. Die in Südafrika kursierende Variante B.1.351 hatte sich auch in Tests anderer Impfstoff-Hersteller als resistenter erwiesen.

9:48 Viele Deutsche vertrauen nicht auf Merkels Impf-Versprechen Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mehrfach angekündigt, bis zum 21. September allen Erwachsenen in Deutschland, die geimpft werden möchten, ein Angebot machen zu wollen. Eine grosse Mehrheit der Deutschen glaubt allerdings nicht daran, dass die deutsche Regierung bis dahin jedem Impfwilligen eine Corona-Impfung anbieten kann. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur DPA erwartet nur etwa jeder Vierte (26 Prozent), dass das Ziel eingehalten wird. 57 Prozent rechnen nicht damit, 17 Prozent machten keine Angaben. Auch die Angst gegenüber Corona ist gestiegen.

8:47 Deutscher Gesundheitsminister ist gegen rasche Lockerungen Vor dem nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn für eine Fortsetzung des Corona-Lockdowns und für ein weiter schrittweises Vorgehen der Regierung geworben. «Alle wünschen sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den kann es in dieser Pandemie nicht geben», sagte Spahn am Sonntag in der ARD-Sendung «Anne Will». Es gehe nur «Zug um Zug» und die Strategie müsse stetig angepasst werden, so der Minister. Insbesondere die Entwicklung bei den «besorgniserregenden Mutationen» müsse beobachtet werden. Am Wochenende wurden Forderungen laut, wonach Lockerungsschritte für bestimmte Infektionszahlen festgeschrieben werden sollen. Legende: Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn spricht sich gegen einen Langfrist-Plan für Lockerungen aus. Keystone

7:47 Arbeitslosenzahl steigt gegenüber Januar 2020 um 40.3 Prozent Im Januar hat die Arbeitslosigkeit in der Schweiz erneut zugenommen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Dezember von 3.5 auf 3.7 Prozent. Im Januar vor einem Jahr – also noch vor Corona – hatte die Arbeitslosenquote 2.6 Prozent betragen. Die Arbeitslosenquote ist üblicherweise saisonalen Schwankungen unterworfen, weil es in den Wintermonaten etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Gastronomie weniger Arbeit gibt. Die vom Seco um die saisonale Faktoren bereinigte Arbeitslosenquote verharrte im Januar 2021 bei 3.5 Prozent. Über das gesamte Jahr 2020 gesehen hatte die Quote im Durchschnitt 3.1 Prozent betragen. Insgesamt waren in der Schweiz im Januar 169'753 Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 6208 mehr als im Vormonat. Gegenüber Januar 2020 ist diese Zahl massiv gestiegen, nämlich um 48'735 Personen und somit um 40.3 Prozent. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona belastet Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote steigt im Januar auf 3.7 Prozent 08.02.2021 Mit Audio

7:13 Österreichs Läden und Museen sind wieder offen Nach sechs Wochen Shutdown öffnen heute die Geschäfte wieder. Kinder und Jugendliche werden wieder im Präsenzunterricht geschult, Friseure können arbeiten und Museen dürfen wieder besucht werden. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen. Hotellerie und Gastronomie könnten frühestens ab März wieder aufsperren, teilt die Regierung mit. Das Tragen einer FFP2-Maske wird nahezu überall Pflicht. Für den Besuch eines körpernahen Dienstleisters, wie es Masseure oder Friseure sind, ist neu ein negativer Corona-Test nötig. Dafür wurde das Angebot für kostenlose Testungen auf fast 1000 Stationen ausgebaut. Bis Ende Februar sollen Gratistests in Apotheken verfügbar sein. Aus Sorge vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus kündigte Österreich zudem an, Grenzkontrollen zu den Nachbarländern ab Montag massiv zu verschärfen. Jeder Reisende muss einen negativen Coronatest vorlegen und eine zehntägige Quarantäne einhalten. Pendler müssen sich – wie andere Einreisende – online registrieren und wöchentlich einen negativen Test vorzeigen. Legende: Das Angebot für kostenlose Testungen wurde in Österreich auf fast 1000 Stationen erweitert. Reuters