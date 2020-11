Der Ticker startet um 5:45 Uhr

12:48 Gesellschaftsspiele und Puzzles in der Coronakrise besonders gefragt Bis Ende April lag der Schweizer Spielwarenmarkt bezüglich der verkauften Ware noch im Hintertreffen. Danach sind die Umsätze wieder deutlich angestiegen. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK Schweiz waren in der Pandemie bisher vor allem Gesellschaftsspiele und Puzzles gefragt. Konkret seien die Umsätze im Schweizer Spielwarenmarkt bis zum Ende des dritten Quartals 2020 um 8.5 Prozent gestiegen. Von Mai bis September habe der Umsatz sogar mehr als ein Fünftel über den Vorjahresmonaten gelegen. Dies nachdem bis Ende April 2020 noch ein Minus von rund 9 Prozent zu Buche stand, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Besonders gefragt gewesen seien Spiele und Puzzles. Hier betrug das Plus knapp 20 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Ebenfalls ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich wurde in den Kategorien Bauklötze, Spielzeug für Kleinkinder (je +14 Prozent), Fahrzeuge (+12 Prozent) sowie Outdoor und Elektronik (je +11 Prozent) registriert. 00:43 Video Das Revival des Puzzles Aus SRF News vom 07.04.2020. abspielen

11:51 Das BAG meldet 4560 neue Fälle und 142 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4560 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 5602. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Das BAG meldet 142 neue Verstorbene.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 24.5 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 24 Tests positiv. Damit bleibt der von der WHO definierte kritische Schwellenwert von 5 Prozent bei weitem überschritten. Gemäss WHO bleibt damit das Risiko derzeit gross, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild der Verbreitung des Virus abgeben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'634 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gesunken.

Die Kantone melden aktuell 3966 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind gleich viel wie in der Vorwoche.

11:02 Höhere Gesundheitsausgaben wegen der Coronakrise Die Corona-Pandemie führt zu einem leichten Anstieg der Gesundheitsausgaben in den Jahren 2021 und 2022. Die Herbstprognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) rechnet mit einer Zunahme von 3.3 respektive 3.8 Prozent. Die entsprechenden Prognosen für die Jahre 2019 und 2020 liegen bei 3.4 respektive 3.1 Prozent. Damit steigen die gesamten Gesundheitsausgaben pro Kopf und Jahr von 9675 Franken im Jahr 2019 auf voraussichtlich 10'431 Franken im Jahr 2022, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Prognose hervorgeht. Grund für die etwas stärkere Beschleunigung beim Wachstumstempo sei der «coronabedingte Fokus auf die Versorgungssicherheit», heisst es im neusten, halbjährlich erscheinenden Bericht. Zudem machten das Virus und die damit verbundene Wirtschaftskrise die Leute krank. Legende: Keystone

9:54 Frankreich gewinnt Kontrolle über das Virus zurück Frankreich gewinnt nach den Worten von Gesundheitsminister Olivier Veran die Kontrolle über das Coronavirus zurück. Allerdings sei es zu früh, um einen Sieg auszurufen, sagt Veran im Fernsehsender BFM. «Wir sind in einer Phase, in der die Pandemie zurückgeht, selbst wenn sie auf hohem Niveau bleibt.» Das Virus breite sich etwas langsamer aus als zu Beginn der Ausgangssperren und der drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die im Oktober verhängt wurden. Die französische Regionalzeitung «Le Parisien» schreibt dazu: «Es ist Zeit darüber nachzudenken, wie die Lockerungen nach diesem zweiten Lockdown gelingen können, ohne die Fehler (vom Frühjahr) zu wiederholen. Es war ohne Zweifel ein kollektiver Fehler, den (...) Mai wie eine Befreiung zu sehen und einfach so wie vor dem Lockdown weiterzuleben. Denn das (Ende des Lockdowns) ist nicht auch gleich das Ende der Epidemie: Das Virus ist immer noch da und bereit, wieder in die Offensive zu gehen.» Legende: Laut dem französischen Gesundheitsminister Olivier Veran befindet sich Frankreich in einer Phase, in der die Pandemie zurückgeht. Keystone

7:43 Lockdown in Österreich beginnt – fast alle Läden zu Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird in Österreich das öffentliche Leben wieder auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Von heute, 17. November bis zum 6. Dezember kommt es zum Lockdown. So gelten ab Mitternacht erneut Ausgangsbeschränkungen für die knapp neun Millionen Bürger. Wie bereits zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ist das Verlassen der Wohnung nur aus bestimmten Gründen erlaubt – wie zum Beispiel zum Einkaufen, für unbedingt nötige Fahrten zur Arbeit, für Arztbesuche oder auch zum Spaziergehen und Joggen. Fast alle Geschäfte sind zu. Nur die Läden für den täglichen Bedarf wie etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken sind geöffnet. Die Schulen stellen auf Fernunterricht um. Legende: Bis am 6. Dezember bleiben die Restaurants in Österreich geschlossen. Keystone

6:44 Saftige Bussen für Corona-Rebellen gefordert Der renommierte Schweizer Gesundheitsökonom Willy Oggier fordert, dass Corona-Rebellen stärker an die Kandare genommen werden. Es brauche eine sofortige gesetzliche Grundlage für saftige Ordnungsbussen, die ohne lange Verfahren ausgestellt werden könnten. Auch private Sicherheitsdienste und die Bahnpolizei sollten solche Bussen verhängen können. Wer angezeigt werde, weil er die Abstands- und Hygiene-Regeln mutwillig missachte, solle die Verantwortung für sein Handel tragen, sagt Oggier in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Er schlage vor, die Corona-Rebellen namentlich zu erfassen. Sie sollten im Zweifelsfall bei einer Infektion mit dem Coronavirus kein Bett auf der Intensivstation erhalten, falls es zu Engpässen komme. Ein solches Vorgehen könnte eine Signalwirkung haben. Oft brauche es einen Malus, damit das System funktioniere. Legende: Keystone

5:43 Die Rolle von Kindern in der Pandemie Wie infektiös Kinder sind und welche Rolle sie in der Pandemie spielen, ist umstritten. Eine Studie gibt nun erste Hinweise: Viel mehr Kinder hatten Kontakt mit dem Virus als angenommen. 2.8 Prozent der Kinder haben bereits Antikörper gegen Corona. Das entspricht etwa der Infektionsrate von Erwachsenen. Zusätzlich zeigt sich: Symptome, wie etwa Husten, sind nicht aussagekräftig. Sie traten bei infizierten und nicht-infizierten Kindern in gleichem Masse auf. Dass es in Schulen keine Häufung von Corona-Infektionen gibt, findet die Studienleiterin ein eher beruhigendes Zwischenergebnis: «Kleine Kinder sind nicht das grosse Problem in der Pandemie. Sie können im Einzelfall Gleichaltrige anstecken oder einen Elternteil. Aber es sind nicht sie, die die Pandemie explodieren lassen. Im Moment sieht es aus, als ob Teenager häufiger betroffen sind. Das Verhalten und eventuell auch die Immunität sind unterschiedlich.»

3:12 Dänemark: Rechtsgrundlage geschaffen, um alle Nerze zu keulen In Dänemark hat sich die Regierung eine politische Mehrheit für eine rechtliche Grundlage zur Massenkeulung von mehreren Millionen Nerzen gesichert. Nun können alle Nerze im Land gekeult werden. Die sozialdemokratische Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen einigte sich mit ihren Unterstützerparteien aus dem linken Lager auf eine entsprechende Vereinbarung. Die dänische Regierung hatte am 3. November angekündigt, alle Nerze im Land töten zu wollen, weil das Coronavirus bei den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Für Tiere ohne bisherigen Corona-Fall in ihren Farmen oder im Umkreis ausserhalb von 7.8 Kilometern um solche Farmen gab es jedoch bislang keine Gesetzesgrundlage. Legende: Vor ein paar Tagen wurden in Dänemark Nerze von Farmen gekeult, die mit dem Virus in Kontakt gekommen waren. Nun kann die Regierung auch alle anderen Nerze töten lassen. Keystone

22:51 Experte zu Moderna-Impfstoff: Gute News – aber erst Zwischenanalysen Der US-Konzern Moderna hat vielversprechende Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94.5 Prozent, erklärten die Amerikaner. Das ist mehr, als der Impfstoff von Pfizer und Biontech. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, sagt dazu: «Das sind wirklich gute News. Wir sind froh, haben wir nicht nur einen guten Impfstoffkandidaten, sondern noch einen zweiten. Das zeigt, dass die Technologie wohl funktioniert.» Der Impfstoff von Moderna habe zudem einen Vorteil: Er sei viel einfacher zu lagern. Man könne ihn länger und weniger tief gekühlt lagern, erklärt Berger. Euphorie sei aber noch fehl am Platz, denn es seien momenten erst Zwischenanalysen von den beiden Herstellern. «Wir brauchen die wissenschaftlichen Daten, die fertigen Studien, um die Wirkung, den Langzeitschutz und Nebenwirkungen beurteilen zu können», sagt Berger. 03:49 Video Studiogespräch mit Christoph Berger Aus 10vor10 vom 16.11.2020. abspielen

21:31 Berset sieht keine Entspannung für Kulturbranche Ob Tontechniker, Schauspielerin oder Musiker – viele von ihnen bringt Corona an den Rand ihrer Existenz. Das Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) von Bundesrat Alain Berset sieht jedoch «gerade vor dem Hintergrund der zweiten Corona-Pandemie-Welle» keine Entspannung für die Kulturbranche, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei verwies das EDI insbesondere auf die Beschränkung der öffentlichen Veranstaltungen auf 50 Personen oder die Schliessungen kultureller Institutionen in mehreren Kantonen. Der Kulturminister machte jedoch bei einem Treffen mit Vertretern von Dachverbänden Hoffnung auf finanzielle Unterstützung. Im Nachgang zum letzten März, als dem Kultursektor zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen 280 Millionen Franken zur Verfügung gestellt worden waren, seien nun die Gesuche von Kulturschaffenden und Kulturvereinen im Laienbereich vollständig bearbeitet. Zudem hätten die zuständigen Kantone rund 70 Prozent der Gesuche um Ausfallentschädigung abgeschlossen. Kulturschaffende und Kulturvereine im Laienbereich könnten nun erneut Gesuche um Soforthilfen stellen. 01:32 Video Coronakrise hat das kulturelle Leben lahmgelegt Aus Tagesschau vom 16.11.2020. abspielen

20:26 Deutschland: Keine weiteren Massnahmen, aber ein Appell In Deutschland sollen erst einmal keine weiteren Verbote und verbindlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen werden. Auch die Schulen sollen weiter geöffnet bleiben. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Die Regierung ruft die Bevölkerung jedoch dringend dazu auf, die privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Da die Infektionszahlen immer noch hoch seien, sollte jeder auf private Feiern verzichten und Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten auf einen festen weiteren Hausstand beschränken, heisst es im Beschluss von Bund und Ländern. «Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut», sagte Merkel. Am 25. November soll es weitere Beratungen und – wenn die Zahl der Infizierten und schwer Erkrankten bis dahin nicht stark gesunken ist – womöglich auch weitere verbindliche Einschränkungen geben. 00:25 Video Merkel: «Auf private Feiern ist gänzlich zu verzichten» Aus News-Clip vom 16.11.2020. abspielen

19:07 Tschechiens Regierung für längeren Notstand In Tschechien soll der Corona-Notstand bis kurz vor Weihnachten verlängert werden. Dies kündigte Gesundheitsminister Jan Blatny in Prag an. Die endgültige Entscheidung über eine Verlängerung bis zum 20. Dezember liegt beim Parlament. Es soll am Donnerstag beraten. Der Notstand gilt in dem EU-Mitgliedsland bereits seit Anfang Oktober. Bislang ist er nur bis Freitag dieser Woche terminiert. Zudem beschloss die Regierung, dass die Kundenzahl in Geschäften auf eine Person je 15 Quadratmeter beschränkt werden soll. Die Verordnung tritt am Mittwoch in Kraft. Einzelhandelsverbände warnten vor Warteschlangen vor Supermärkten. Aktuell dürfen nur Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen.

17:35 Samichlaus an vielen Orten abgesagt Kinder müssen wegen der Corona-Pandemie derzeit auf einiges verzichten. Nachdem bereits der Räbeliechtli-Umzug vielerorts abgesagt wurde, wird es nun in den meisten Aargauer und Solothurner Gemeinden auch keinen Besuch vom Samichlaus geben. Man habe sich schweren Herzens dazu entschieden, heisst es etwa bei der Samichlausgesellschaft Wohlen (AG). Als kleiner Trost schickt der Samichlaus in Wohlen den Kindern jedoch eine Videobotschaft. Es gibt aber auch Gemeinden, die trotz Corona nicht auf Samichlaus-Besuche verzichten. In Balsthal (SO) zum Beispiel, finden solche Besuche trotzdem statt. Der Samichlaus geht aber nicht zu den Kindern nach Hause, sondern trifft sie im Garten oder auf dem Vorplatz des Hauses, mit detailliertem Schutzkonzept.

16:36 Bisher bieten knapp 50 Apotheken Corona-Schnelltests an Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es 46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen ist – 21 in der Deutschschweiz und 25 in der Romandie. Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken Schnelltests anbieten werden, also rund 600. Das Bundesamt für Gesundheit hat festgelegt, dass die Schnelltests in zwei Fällen eingesetzt werden: Bei Personen mit Symptomen, die aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, sowie bei Personen ohne Symptome, die eine Nachricht von der Swiss-Covid-App erhalten haben, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Die Schnelltests liefern innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis. Audio Aus dem Archiv: Bald mehr Anbieter für Corona-Schnelltests 03:29 min, aus Rendez-vous vom 10.11.2020. abspielen. Laufzeit 03:29 Minuten.

16:03 Ungarn und Polen blockieren EU-Corona-Hilfen Der notwendige Beschluss für die milliardenschweren Corona-Hilfen der EU ist blockiert. Ungarn und Polen haben aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit verhindert, dass der politische Entscheidungsprozess wie geplant fortgesetzt werden kann. Dies teilte die amtierende deutsche EU-Ratspräsidentschaft mit. Betroffen von dem Veto ist neben den geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen im Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro auch der langfristige EU-Haushalt. Er umfasst für die nächsten sieben Jahre Mittel in Höhe von knapp 1.1 Billionen Euro. Die EU steckt damit inmitten der Coronakrise erneut in einer schweren politischen Krise. Das von Ungarn und Polen kritisierte Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit sieht vor, künftig bei bestimmten Verstössen gegen Grundwerte der EU die Kürzung von EU-Mitteln zu ermöglichen. Legende: Kann das EU-Finanzpaket nicht auf den Weg gebracht werden, könnten die Corona-Hilfen nicht fliessen, die Länder wie Italien und Spanien vor einem wirtschaftlichen Absturz bewahren sollen. Keystone

15:51 Moderna-Impfstoff für Schweiz bereits im 1. Semester 2021 möglich Der potentielle Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna könnte in der ersten Jahreshälfte 2021 in der Schweiz zur Verfügung stehen. Dies sagte Moderna-Manager Dan Staner, Direktor für die Region Europa, Naher Osten und Afrika, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic sowie die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema prüfen den Moderna-Impfstoff nun. Für den Fall, dass Moderna das Rennen macht, wird der Impfstoff im Wallis produziert. Im Visp (VS) wird der Pharmazulieferer Lonza im Auftrag von Moderna den Wirkstoff für die Impfung herstellen. Eine entsprechende Produktionslinie sei im Aufbau. Die Produktion in Visp könnte im Februar 2021 starten. Legende: Eine Produktionslinie in Visp ist im Aufbau, Lonza will mit der Herstellung des Corona-Impfstoffes noch in diesem Jahr beginnen. Keystone