Der Ticker startet um 7:00 Uhr

12:20 BAG meldet 88 Neuinfektionen In den letzten 24 Stunden wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 88 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Gestern Mittwoch waren es 129 neue Fälle. Insgesamt gab es bisher 32'586 laborbestätigte Coronafälle. 1686 Menschen, die positiv getestet worden waren, sind gestorben.

11:27 Von 580 Personen in Quarantäne wurde nur eine positiv getestet Für 580 Personen im Kanton Solothurn ist eine zehntägige Coronavirus-Quarantäne zu Ende gegangen. Sie waren im Umfeld von drei Veranstaltungen zu dieser Massnahme verpflichtet worden. Das teilte die Solothurner Staatskanzlei heute mit. Von allen 580 Personen in Quarantäne wurde in diesen 10 Tagen nur eine positiv auf Covid-19 getestet. Die meisten der 580 Personen waren Ende Juni gleichzeitig mit positiv getesteten Personen in Klubs oder Bars in Olten, Grenchen sowie Spreitenbach AG. Die Quarantäne ging am Dienstag zu Ende. Im Zusammenhang mit dem Fall Olten hatte der Solothurner Kantonsarzt rund 300 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Davon wurde jedoch niemand positiv auf Covid-19 getestet. Anders im Fall von Grenchen, wo eine positiv getestete Person die angeordneten Isolationsmassnahmen missachtet und zwei Veranstaltungen besucht hatte. Dort mussten anschliessend 280 Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne. Von diesen Personen wurde dann eine nachträglich positiv auf Covid-19 getestet. Gegen die fehlbare Person im Fall Grenchen haben die Solothurner Behörden Strafanzeige erhoben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Quarantäne beendet Knapp 600 Personen dürfen wieder aus dem Haus 09.07.2020 Mit Video

10:32 Leben schützen oder Freiheit gewähren - Altersheime im Dilemma Mehr als die Hälfte aller Menschen, die in der Schweiz nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, waren in Alters- und Pflegeheimen. Nun fordern über 100 Medizin-Ethikerinnen und Ethiker in einem Appell, bei künftigen Schutzmassnahmen die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte dieser Menschen nicht zu vergessen. Man müsse genau Abwegen wann der Schutz von Leben wichtiger sei und wann auch ein gewisses Risiko eingegangen werden müsse, um soziale Kontakte zu ermöglichen, fordern die Ethiker. Die Heime begrüssen den Appell. Das sagt Markus Leser von Curaviva, dem Verband der Heime: «Man muss schauen, dass man das Spannungsfeld zwischen dem Schutzbedürfnis und der Freiheits- und Persönlichkeitsrechte von vulnerablen Personen gut ausgewogen gestaltet.» Der Verband erarbeite eine Broschüre mit Empfehlungen, die bis Ende Sommer vorliegen soll. Audio Pflegeheime zwischen Lebens- und Persönlichkeitsschutz 02:07 min, aus HeuteMorgen vom 09.07.2020. abspielen. Laufzeit 00:00 Minuten.

9:24 Wegen Virusverbreitung: Südkorea nimmt Sektenmitglieder fest Die Staatsanwaltschaft in Südkorea hat drei Anhänger einer Sekte in der Stadt Daegu festnehmen lassen. Die Festgenommenen sind Mitglieder jener Sekte, die im Zentrum des grossen Coronavirus-Ausbruchs in der Stadt Daegu vom Februar stand. Die Behörden werfen den Anhängern vor, die Arbeit der Seuchenschutzbehörden aktiv behindert zu haben - indem sie unvollständige Angaben zu Mitgliedern und Anwesenden bei Gottesdiensten gemacht haben sollen. Weil Südkorea im Moment eine hohe Zahl täglicher Neuinfektionen verzeichnet, verschärfen die Behörden die Richtlinien für religiöse Gruppen. So werden Bibelstunden und Chorproben verboten.

8:13 Tokio meldet Rekord an Neuinfizierten Japans Hauptstadt Tokio hat den höchsten Wert an Corona-Neuinfektionen innert 24 Stunden seit Ausbruch der Pandemie gemeldet. Die Stadtregierung bestätigte am Donnerstag 224 neue Infektionsfälle. Die Zahl der Infizierten war seit der Aufhebung des landesweiten Corona-Notstandes am 25. Mai wieder gestiegen. Japan hatte den Notstand aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei, hiess es damals. Legende: In Tokio erreicht die Zahl der Neuinfizierten innert 24 Stunden einen neuen Höchststand. Reuters

6:53 Umfrage: Mehrheit will SwissCovid-App nicht nutzen 56 Prozent der Schweizer Bevölkerung wollen die Corona-Warn-App des Bundes nicht auf ihrem Handy installieren. Laut einer repräsentativen Umfrage von Comparis glauben viele Personen nicht an den Nutzen der App, und sie fürchten sich vor einer Verletzung des Datenschutzes. Trotz der Datenschutzbedenken würden die App-Skeptiker aber Messenger-Dienste wie Whatsapp und Social-Media-Apps rege nutzen, obwohl diese die Nutzer ausspionieren würden. So nutzen 86 Prozent der Personen, welche die Corona-Warn-App nicht installieren wollen, mindestens einmal wöchentlich Whatsapp. Die repräsentative Umfrage wurde Ende Juni bei 1000 Personen durchgeführt. Die SwissCovid-App wurde ebenfalls Ende Juni lanciert. In einer repräsentativen SRG-Umfrage von Anfang Juni gaben noch 54 Prozent an, die App nutzen zu wollen. Die SwissCovid-App warnt Benutzer, falls diese engen Kontakt mit einer Person hatten, die später positiv auf das Coronavirus getestet wird. Die App soll so helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Die Installation ist freiwillig und funktioniert ohne Registrierung und der Nutzer bleibt komplett anonym. Die App greift für den Abgleich der Kontakt-IDs regelmässig auf einen Server zu. So kann der Bund die Anzahl aktiver Apps messen. Am Dienstag waren 1'016'899 Apps aktiv.

5:52 Coronavirus-Fälle in den USA explodieren In der ausser Kontrolle geratenen Corona-Pandemie in den USA könnten in den kommenden Monaten nach Modellrechnungen weitere Zehntausende Menschen sterben. Präsident Trump plant trotzdem neue Auftritte vor Tausenden Anhängern. Nach Corona-Rekordzahlen in den Vereinigten Staaten zeichnet sich in dem Land weiter keine Entspannung ab. Eine Reihe von Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Arizona registrieren auch am Mittwoch hohe Infektionsraten, teilweise wurden Intensivbetten in Krankenhäusern knapp. Legende: Am Dienstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 laut Johns-Hopkins-Universität bei mehr als 60'000 an einem einzelnen Tag gelegen – die bisher bei weitem höchsten Zahlen. Keystone