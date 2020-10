Der Ticker startet um 5:34 Uhr

12:32 Luzern lockert Besuchsverbot in Heimen Der Kanton Luzern lockert das Besuchsverbot, das er letzte Woche für Spitäler und Altersheime erlassen hat. Ab Samstag dürfen die Heimbewohner und Patienten täglich wieder von zwei sehr engen Bezugspersonen besucht werden, wie der Regierungsrat am Freitag bekannt gab. Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) erklärte, die Lockerung sei möglich, nachdem der Bundesrat am Mittwoch zusätzliche Beschränkungen erlassen hatte, um die Zahl der Kontakte zwischen den Menschen zu verringern. Spitäler und Heime könnten, so der Regierungsrat, Einschränkungen machen, wenn es die Lage erfordere. Die übrigen Massnahmen, die der Kanton Luzern schon vor den Bundesmassnahmen beschlossen hat, bleiben in Kraft: Erotik- und Sexbetriebe bleiben geschlossen, in Autos gilt Maskenpflicht, wenn darin Menschen fahren, die nicht im selben Haushalt leben.

12:28 Kanton St. Gallen verschärft Massnahmen in Schulen und Spitälern An den Oberstufenschulen im Kanton St. Gallen gilt am Montag eine Maskenpflicht für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen - auch im Unterricht. Der Kanton verschärft zur Eindämmung der Coronapandemie die Vorschriften, wie das Gesundheits- und das Bildungsdepartement mitteilten. Die Maskentragpflicht für die Oberstufenschulen gilt im ganzen Schulgebäude und auch während des Unterrichts. Man wolle so die Anzahl Quarantänefälle senken, hiess es. Die Patientinnen und Patienten der Akutspitäler, psychiatrischen Kliniken und Reha-Kliniken dürfen ab Samstag keine Besuche mehr empfangen. Die Regelung gilt ab sofort vorerst bis zum 16. Dezember. Ausnahmen gibt es für Eltern von hospitalisierten Kindern, bei Geburten und für Palliativpatientinnen und -patienten. Personen mit einem positiven Coronatest müssen neu ihre engen Kontakte ausserhalb des gleichen Haushalts selber informieren. Jene Personen müssen nicht mehr in Quarantäne, dafür aber konsequent Abstand halten, Maske tragen und auf die Hygiene achten. Wer mit einer positiv getesteten Person im gleichen Haushalt lebt, muss weiterhin für zehn Tage in Quarantäne.

12:11 Das BAG meldet 9207 neue Fälle – Zahl der Toten steigt um 52 Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 9207 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 6970 . Das sind 69 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 25,4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 25 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 28'201 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 32 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 25 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 52 neue Verstorbene. Nach offizieller Zählweise ist damit die Grenze von 2000 überschritten. Die Kantone melden aktuell 2230 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind sind 64 Prozent mehr als als in der Vorwoche.

11:39 Altersheime im Baselbiet testen künftig selber Die 34 Alters- und Pflegeheime im Kanton Basel-Landschaft dürfen als Erste in der Schweiz Coronatests selber durchführen. Internes Personal wird dafür geschult. Mit dieser Massnahme könne die Testdauer erheblich verkürzt werden, sagt Gabriele Marty vom Baselbieter Gesundheitsamt. «Tempo ist alles im Kampf gegen das Virus», sagt auch Daniel Bollinger, Präsident des Heimverbandes Curaviva Baselland gegenüber der Zeitung bzBasel. In letzter Zeit habe es häufig länger als 12 Stunden gedauert, bis ein Testresultat vorlag. Im Kanton Baselland rückt ein Spezialteam der kantonalen Teststation aus, wenn in einem Alters- oder Pflegheim Corona-Verdachtsfälle auftreten. Da das Testzentrum stark ausgelastet, verzögert sich die Bekanntgabe des Testresultats immer mehr.

11:17 Finanzminister Scholz: «Können uns Lockdown leisten» Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz erwartet, dass die zusätzlich zur Verfügung gestellten zehn Milliarden Euro Corona-Hilfen für die Einschränkung des öffentlichen Lebens im November ausreichen. «Ja, und wenn es elf Milliarden würden, würden wir das auch noch schaffen», sagt er im SWR. Der Bundestag habe ausreichend Geld bewilligt. «Wir geben so viel Geld, wie wir überhaupt nur dürfen» und wie nach europäischen Regeln möglich sei. Die Hilfen für die besonders betroffenen Branchen wie Reiseveranstalter, Gastronomie und Kultur seien passgenau. Betriebe und Solo-Selbständige sollen bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes des Vorjahresmonats als Ersatz bekommen. Wir geben so viel Geld, wie wir überhaupt nur dürfen.

10:47 Kanton Jura verhängt Ausnahmezustand Der Kanton Jura hat vorerst bis am 15. November einen kantonalen Ausnahmezustand verhängt. Ab Montag müssen alle Bars und Restaurants sowie weitere öffentliche Einrichtungen von Museen bis Sportzentren schliessen. Zudem sind Ansammlungen von über fünf Menschen untersagt – ausgenommen von der Regel sind gesetzgebende Versammlungen sowie Gottesdienste. Für Schüler und Lehrpersonen der Sekundarstufe 1 gilt neu eine Maskentragpflicht. Die jurassische Regierung sieht sich nach eigenen Angaben zu diesen Massnahmen gezwungen, um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Die kantonalen Spitäler seien am Anschlag und hätten erste Patienten aus dem Intensivpflegebereich nach Basel verlegen müssen. In den letzten zwei Wochen seien zudem bereits 19 Covid-19-Todesfälle zu verzeichnen gewesen – fast dreimal so viele wie bei der ersten Welle im Frühling.

10:32 Schweizer Kinos kämpfen ums Überleben Die am Mittwoch festgelegte Obergrenze von 50 Personen setzt nach Ansicht der Kinoverbände das Überleben der Kinos aufs Spiel. Ihrer Meinung nach hätte der Bundesrat in dieser Situation entweder die aktuelle Regelung beibehalten oder die Verantwortung für die Schliessung der Kinos übernehmen sollen, schreiben der Schweizerische Verband für Kino und Filmverleih, der Schweizerische Kino-Verband und Filmdistribution Schweiz in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Lichtspielhäuser könnten mit der Obergrenze wirtschaftlich nicht überleben. Der durchschnittliche Schweizer Kinosaal habe eine Kapazität von 167 Plätzen. Die bundesrätliche Obergrenze reduziere sie auf einen Drittel. Die Branchenverbände verlangen deshalb, dass «beträchtliche Entschädigungen für ihren Verdienstausfall bereitgestellt werden». Legende: Die Schutzkonzepte hätten sich bewährt, teilen die Kinoverbände mit. Es sei «nachweislich» keine einzige Ansteckung mit dem Coronavirus in einem Kino erfolgt. Keystone

10:01 Obwalden verschärft Massnahmen In Obwalden sind ab Montag nur noch Veranstaltungen mit höchstens 30 Personen zugelassen. Der Innerschweizer Kanton verschärft damit die Vorgaben des Bundes, der die Höchstzahl auf 50 festgelegt hat. Der Regierungsrat will mit der Massnahme die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus reduzieren und damit das Contact Tracing entlasten, wie er am Freitag mitteilte. Es sei enorm wichtig, dass die Ansteckungsketten rasch unterbrochen würden, erklärte Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser in der Mitteilung. Die Obergrenze von 30 Personen hatte die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (ZGDK) bereits am Wochenende vom Bund gefordert. Nicht zur Personenanzahl zählen in Obwalden Personen, die bei der Durchführung der Veranstaltung mitarbeiten. Auch für Gemeindeversammlungen oder Kundgebungen gilt die Begrenzung der Teilnehmerzahl nicht.

9:56 Zürcher Spitäler «bald sehr belastet» Die Lage in den Zürcher Spitälern ist «angespannt und ernst». Das hiess es am Freitagmorgen an einer Medienkonferenz mit Vertretern des Zürcher Gesundheitswesens. Der Kanton rechnet damit, dass in zwei Wochen rund 800 Patientinnen und Patienten mit Corona im Spital sein dürften, aktuell seien es gut 220. Es sei davon auszugehen, dass die Zürcher Spitäler «bald sehr belastet seien», sagte etwa Jörg Gruber, der Leiter der Versorgungsplanung bei der Gesundheitsdirektion. Aktuell sind im Kanton Zürich rund 400 Betten frei, auf den Intensivstationen sind es 48. Diese Betten seien aber auch für Nicht-Covid-Patienten bestimmt. Legende: Trotz angespannter Lage gibt es in den Zürcher Spitälern noch keinen Operationsstopp. Bis auf Weiteres werden ausgewählte Eingriffe durchgeführt. Keystone

9:44 In «Swing States» immer mehr Ansteckungen Wie die «Washington Post» berichtet, nehmen die Neuinfektionen auch in den amerikanischen «Swing States» zu – also jenen besonders hart umkämpften Bundesstaaten, die bei der Präsidentenwahl nächste Woche entscheidend sein könnten. In diesen Staaten habe der wöchentliche Durchschnitt an neuen Fällen in den vergangenen zwei Wochen um etwa 45 Prozent zugenommen. Iowa, Michigan, Minnesota und Pennsylvania hätten Rekorde verzeichnet, auch in Florida und Georgia steige die Anzahl wieder. Am nächsten Dienstag wird in den USA gewählt. In regulären Umfragen liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden vielfach vorn – auch wegen der Unzufriedenheit mit Präsident Donald Trumps Umgang mit der Corona-Krise. Dieser behauptet, durch sein Krisenmanagement womöglich Millionen Tote verhindert zu haben. Biden wirft Trump dagegen Versagen vor und beschuldigt ihn, für den Tod Zehntausender US-Bürger verantwortlich zu sein.

9:26 KOF-Ökonomen wieder pessimistischer Mit den steigenden Corona-Ansteckungen haben sich die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft im Oktober gemäss Analyse der KOF-Ökonomen wieder eingetrübt. Das sogenannte KOF-Konjunkturbarometer sank im Berichtsmonat um 3.5 auf 106.6 Punkte. Davor hatte der von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erhobene Indikator – nach einem historischen Einbruch im Frühjahr – vier Monate in Folge zugelegt. Die Konjunkturaussichten für die Schweiz seien angesichts der Pandemiesituation und der daraus voraussichtlich resultierenden Einschränkungen verhalten, erklärten die KOF-Ökonomen am Freitag. Trübe Geschäfte voraus signalisieren laut KOF vor allem das Gastgewerbe und der Bereich «übrige Dienstleistungen». Auch die Auslandsnachfrage falle wieder schwach aus. Der private Konsum und das Baugewerbe seien hingegen zum Vormonat nahezu stabil geblieben.

8:53 Bei Tech-Riesen klingeln die Kassen Die Tech-Giganten Amazon, Facebook, Google und Apple profitieren vom veränderten Verhalten der Nutzer und Werbekunden in der Corona-Pandemie. Amazon bescherte der Trend zum Einkauf im Internet einen Rekordgewinn im vergangenen Quartal. Facebook profitiert in seinem Werbegeschäft davon, dass mehr kleine Firmen ins Netz gehen, um Einbrüche durch die Krise aufzufangen. Bei Google brummt unter anderem das Geschäft der Videoplattform YouTube, während Menschen mehr zuhause sind. Und bei Apple wuchs in Zeiten von Arbeit im Homeoffice und Online-Lernen das Geschäft mit Mac-Computern und iPads. Zusammengezählt haben die vier Tech-Riesen im vergangenen Quartal 38 Milliarden Dollar verdient. Die Corona-Krise hat ihrem Geschäft nicht geschadet – ganz im Gegenteil. Wir sehen mehr Kunden als jemals zuvor, die frühzeitig Weihnachtsgeschenke einkaufen.

8:37 Flixbus stellt Betrieb vorübergehend ein Der Fernreise-Anbieter Flixbus stellt aufgrund der neuen deutschen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen Betrieb vorübergehend ein. Der Geschäftsführer von FlixMobility, André Schwämmlein, verwies in der «Welt am Sonntag» auf die von der Politik gewünschten Reiseeinschränkungen. «Deswegen fahren wir unseren Bus- und Zugbetrieb jetzt im November auch komplett runter in der Hoffnung, an Weihnachten mit Flixbus für unsere Kunden im Einsatz sein zu können. Flixtrain macht vorübergehend Winterpause.» Schon im Frühjahr hatte das Unternehmen angesichts der Corona-Auflagen vorübergehend keine Fahrten mehr angeboten. «Im Sommer konnten wir dann wieder etwa die Hälfte unseres Netzes bedienen», sagte Schwämmlein. Schon im Oktober habe man aber wieder «eine gebremste Reiselust» gesehen. «Im Moment liegen wir etwa bei 30 Prozent, werden aber wieder komplett reduzieren, weil der politische Wunsch ist, dass man nicht reist», so der Flixbus-Chef. Legende: Im Oktober habe man wieder «eine gebremste Reiselust» gesehen. «Im Moment liegen wir etwa bei 30 Prozent, werden aber wieder komplett reduzieren, weil der politische Wunsch ist, dass man nicht reist», so der Flixbus-Chef Schwämmlein. Keystone

8:08 Deutschland zählt über 18'000 Fälle Das Coronavirus breitet sich in Deutschland in Rekordtempo aus. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag erstmals mehr als 18'000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI 18'681 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Am Donnerstag waren es noch 16.774. Seit Ausbruch der Seuche wurden damit insgesamt 499'694 Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an

dem Virus starben, stieg um 77 auf insgesamt 10'349. Im Kampf gegen die Infektionswelle wird im November das öffentliche Leben in der Bundesrepublik drastisch eingeschränkt. Darauf hatten sich am Mittwoch Bund und Länder geeinigt.

7:00 Europa-Chef der WHO warnt vor voreiligen Lockdowns Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor vorschnellen kompletten Lockdowns gewarnt. Zwar wisse man, dass strikte Beschränkungen wie Anfang des Jahres die Übertragung von Krankheitserregern einschränken und dem Gesundheitssystem den dringend benötigten Raum zur Erholung gebe, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in Kopenhagen. «Wir wissen aber auch, dass komplette Lockdowns die Nachfrage nach psychischer Gesundheitsfürsorge steigern und zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen wird.» Zudem würden weniger chronisch Kranke in Krankenhäuser gehen, was zu vorzeitigen Todesfällen führen würde. Darüber hinaus hätten die indirekten Auswirkungen eines Lockdowns negative Folgen für die Wirtschaft, Menschen würden in finanzielle Notlagen kommen. «Angesichts dieser Realitäten erachten wir nationale Lockdowns als letzte Möglichkeit.» Vielmehr könnten Massnahmen ergriffen werden, die Leben retteten und gleichzeitig die Lebensgrundlagen erhielten. Legende: Kluge sagte, Europa sei erneut im Mittelpunkt der Pandemie. In dieser Woche habe die Region Europa, zu der die WHO 53 Länder zählt, mit mehr als 1.5 Millionen gemeldeten Fällen in den letzten sieben Tagen die höchste wöchentliche Inzidenz von Covid-19-Fällen seit Beginn der Pandemie registriert. Keystone

6:18 Ibrahimovic als Testimonial für Anti-Corona-Kampagne Der schwedische Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic (39), der vor Kurzem eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, ist von der norditalienischen Region Lombardei für eine Werbekampagne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angeheuert worden. In einem Video fordert Ibrahimovic die Bürger auf, Mundschutz zu tragen und sich an die Sicherheitsvorkehrungen zu halten. «Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen. Aber du bist nicht Zlatan, fordere das Virus nicht heraus. Nutz dein Gehirn, halte dich an die Regeln: Distanzierung und Mundschutz, immer. Wir werden siegen!», betonte Ibrahimovic in dem Video, das auf der Terrasse eines Mailänder Hochhauses aufgenommen wurde. Der AC-Mailand-Star war Ende September positiv auf das Coronavirus getestet worden und absolvierte eine zweiwöchige Quarantäne.

5:53 Berset verlangt regional differenziertes Handeln Der Bundesrat erwartet laut Gesundheitsminister Alain Berset von den Kantonen, dass sie je nach Situation die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf ihrem Gebiet weiter verschärfen. Es sei wichtig, regional differenzierter zu handeln als im März. Die Unterschiede seien markant, sagte Berset in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (Freitagausgabe). So habe beispielsweise das Wallis eine mehr als fünf Mal höhere 14-Tages-Inzidenz bei den neuen Fällen als Solothurn. Das zeige sich bei der Situation in den Spitälern, die im Wallis viel angespannter sei als in Solothurn. Berset verneinte die Frage, ob die Schweiz die Kontrolle über die Pandemie verloren habe. Die Situation sei aber sicher viel schlechter als vor einem Monat. Den Vorwurf, der Bundesrat habe zu spät reagiert, weist Berset zurück. «Wir haben reagiert und sind der Planung gefolgt, die wir mit den Kantonen im Sommer vorbereitet haben. Als die Kurve zu steigen begann, haben wir sofort zusätzliche Massnahmen in die Wege geleitet.» Ich habe verschiedentlich die Kantone kontaktiert und sie aufgefordert, zu handeln.

5:10 Neuinfektionen: Rekord in den USA Die USA haben am Donnerstag so viele neue Corona-Infektionen registriert wie noch nie. Es seien mehr als 91'000 Fälle hinzugekommen, ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Der bisherige Tagesrekord wurde am 23. Oktober mit 84'169 Fällen gemeldet. Weltweit hält Indien mit 97'894 Infektionen den Höchstwert für registrierte Neuinfektionen an einem einzelnen Tag. Neben den Neuinfektionen nehmen auch die Todesfälle und Krankenhausaufenthalte zu. Zum dritten Mal im Oktober starben am Donnerstag binnen 24 Stunden mehr als 1000 Menschen mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA auf 229'000.

2:58 Frankreich: Ausgangsbeschränkungen in Kraft Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, treten in Frankreich heute Freitag weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Der Premierminister hatte die Massnahmen zuvor im Einzelnen vorgestellt. Bürger dürfen sich demnach nicht mehr ohne Weiteres frei bewegen. Menschen können auf die Strasse gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen - müssen dafür dann aber eine Bescheinigung ausfüllen. Macron will das Land mit seinen 67 Millionen Menschen aber nicht so weit lahmlegen wie noch während des Lockdowns im Frühjahr. Die Wirtschaft soll so weit wie möglich weiterlaufen; die Menschen sollen arbeiten, aber möglichst von zu Hause aus. Anders als im Frühjahr sollen die Schulen geöffnet bleiben. Bars, Restaurants und «nicht unentbehrliche Geschäfte» müssen jedoch schliessen. Auch Reisen in andere Regionen des Landes sind nicht ohne Weiteres möglich - für die Rückkehr aus den Herbstferien soll es am Wochenende aber Ausnahmen geben. Die Massnahmen sind zunächst bis zum 1. Dezember befristet. Frankreich meldete am Donnerstag 47'636 neue Positiv-Tests nach 36'437 am Mittwoch. Die Zahl der neu verzeichneten Toten fällt dagegen auf 235 von 244. Damit sind insgesamt knapp 1,3 Millionen Infektionen und 36'020 Todesfälle bekannt.