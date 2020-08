Der Ticker startet um 6:45 Uhr

11:26 Dutzende Kinder im Kanton Schwyz in Quarantäne Im Schulhaus von Schindellegi in der Gemeinde Feusisberg SZ befinden sich wenige Tage nach den Schulferien mehrere Dutzend Kindergärtler und Primarschüler sowie zehn Erwachsene in Quarantäne. Bei einer Betreuungsperson der Tagesstruktur war das Coronavirus festgestellt worden. Pascal Staub, Bereichsleiter Bildung der Gemeinde Feusisberg, bestätigte eine entsprechende Meldung von Radio Zürisee. Demnach seien 58 Kinder sowie die zehn Personen, die in der für Mittagstisch und Betreuung zuständigen Tagesstruktur arbeiten, in Quarantäne. Lehrerinnen oder Lehrer sind von der Quarantäne nicht betroffen.

10:57 Genf als Corona-Hotspot: Grenz-Schliessung ist keine Option Wäre der Kanton Genf ein Land, dann würde der Bund die Region als Risikogebiet einstufen. In den letzten 14 Tagen sind laut RTS 99 Fälle von Covid-19 pro 100'000 Einwohner bestätigt worden. Dies, obwohl seit zwei Wochen ein strenges Regime gilt: Alle Clubs und Discos sind geschlossen, in allen Läden gilt Maskenpflicht. Doch die Nähe zur Grenze sowie der Flughafen seien zwei der Gründe für die steigenden Zahlen, sagt SRF-Westschweiz-Korrespondentin Barbara Colpi. Eine Schliessung komme nicht infrage: Ohne die Grenzgänger würde das Gesundheitssystem kollabieren. Audio Wie geht der Kanton Genf mit den steigenden Fallzahlen um? 05:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 14.08.2020. abspielen. Laufzeit 05:49 Minuten.

10:43 Erneute Einreisebeschränkungen für Marokko Für Angehörige von Staaten ausserhalb des Schengenraums gelten in der Schweiz Einreisebeschränkungen. Dabei gibt es inzwischen Lockerungen für 19 Drittstaaten. Jene für Marokko wurden aber auf der neuesten Liste wieder gestrichen. Lockerungen gab es bisher für 20 Länder. Die geänderte Liste mit den Einreisesperren tritt am Sonntag in Kraft. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) nahm gemäss einer Mitteilung der Bundeskanzlei Marokko von der Liste. Erst Mitte Juli war die Einschränkung für den nordafrikanischen Staat aufgehoben worden. Neben den 26 Schengenstaaten sind die Einreisebeschränkungen auch für fünf EU-Länder ausserhalb des Schengen-Raums aufgehoben, nämlich Kroatien, Bulgarien, Irland, Rumänien und Zypern sowie für Andorra, Monaco, San Marino und Vatikan. Daneben gibt es keine Einschränkungen für Einreisen aus Australien, Kanada, Georgien, Japan, Neuseeland, Ruanda, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay. Für die Schengenstaaten gilt bereits seit dem 15. Juni wieder das normale Einreiseregime.

10:21 Immer mehr Personen in Quarantäne Seit dem 24. Juli kommuniziert das BAG die Zahlen der Personen, die sich nach der Einreise aus Risikoländern in die Schweiz in Quarantäne begeben haben. Binnen drei Wochen hat sich diese Zahl mehr als verdreifacht. Das liegt unter anderem daran, dass die Rückkehrer zehn Tage in Quarantäne bleiben und die Zahlen immer die Personen in Quarantäne am jeweiligen Tag widerspiegeln. Zum anderen dürfte es zum Ende der Sommerferien immer mehr Reiserückkehrer geben. Legende: SRF

9:45 Auch der Zibelemärit fällt der Coronakrise zum Opfer Der Berner Zibelemärit findet dieses Jahr wegen des Coronavirus nicht statt. Der Berner Gemeinderat ist zur Überzeugung gelangt, dass wegen der «immensen Besucherzahlen» die Schutzmassnahmen nicht ausreichend eingehalten werden könnten, dies schreibt er in einer Mitteilung. Der Zibelemärit hätte am 23. November stattgefunden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Berner Zibelemärit Zibelemärit wegen Corona-Pandemie abgesagt 14.08.2020 Mit Audio

9:33 Frankreich will ebenfalls Quarantäne für Rückkehrer aus Grossbritannien Paris will auf die britische Quarantänepflicht für Reisende aus Frankreich reagieren und eine gleichwertige Massnahme für Reisende aus Grossbritannien einführen. Man bedauere die britische Entscheidung und hoffe auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, teilte Europa-Staatssekrektär Clément Beaune via Twitter mit. Reisende aus Frankreich und den Niederlanden müssen nach ihrer Ankunft in Grossbritannien von diesem Samstag an wieder in eine zweiwöchige Selbstisolation gehen. Dies wurde gestern entschieden. Frankreich verfolgt in der Corona-Krise grundsätzlich die Linie, keine Quarantänepflicht zu verhängen. Falls ein Land jedoch diesen Schritt macht, wird in Frankreich entsprechend reagiert und ebenfalls eine Quarantäne für Reisende angeordnet. Wann Frankreich im Fall Grossbritannien handeln will, blieb zunächst offen.

9:07 Schweizer zahlen in der Corona-Pandemie vermehrt kontaktlos Das Zahlungsverhalten in der Schweiz hat sich als Folge der Coronakrise grundlegend verändert. 75 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer nutzen kontaktloses Bezahlen – vor einem Jahr waren es erst 60 Prozent, wie aus einer Umfrage von Comparis hervorgeht. Mit der Erhöhung der Limite für kontaktloses Bezahlen von 40 auf 80 Franken im April dieses Jahres hätten die Schweizer Kartenherausgeber dem kontaktlosen Bezahlen mit Debit- und Kreditkarten einen deutlichen Schub gegeben, heisst es in einer Mitteilung. Bereits sieben Prozent der Bevölkerung zahlten inzwischen sogar meist mit dem Smartphone. Im Vorjahr seien es erst zwei Prozent gewesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona macht Münz den Garaus Das Ende vom Bargeld in der Schweiz rückt näher 30.06.2020 Mit Audio

8:53 Ranghoher venezolanischer Politiker erliegt Covid-19 Der Gouverneur des venezolanischen Hauptstadt-Bezirks Caracas, Dario Vivas, ist nach Angaben der Regierung seiner Covid-19-Erkrankung erlegen. Der enge Verbündete von Präsident Nicolas Maduro hatte am 19. Juli mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er wurde 70 Jahre alt. In Venezuela wurden bislang 29'088 Corona-Fälle bestätigt, 247 Menschen starben. Legende: Darvio Vivas in einer Aufnahme von 2007. Keystone

8:06 Frankreich erklärt Paris zum «Hochrisikogebiet» Die französische Regierung hat Paris und das Department Bouches-du-Rhône an der Mittelmeerküste um Marseille herum zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt. Der Erlass gibt den lokalen Behörden die Befugnis, den Personen- und Fahrzeugverkehr einzuschränken, den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugreisen zu beschränken, den Zugang zu öffentlichen Gebäuden einzuschränken und einige Einrichtungen zu schliessen, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht. Die Massnahme ist eine Reaktion auf einen starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.08.2020 Mit Video

7:24 Als Land wäre Genf ein Risikogebiet Seit zwei Wochen überschreitet der Kanton die vom Bundesrat festgelegte Schwelle für eine Region mit «hohem Ansteckungsrisiko». In den letzten 14 Tagen sind 99 neue Fälle von Covid-19 pro 100’000 Einwohner bestätigt worden. Das ist fast dreimal so viel wie in den anderen am stärksten von der Epidemie betroffenen Kantonen. Zur gleichen Zeit gab es in Schaffhausen, Waadt, Basel-Stadt und Zürich zwischen 30 und 38 Fälle pro 100'000 Einwohner. Wie RTS berichtet, Link öffnet in einem neuen Fenster, überschreiten die Genfer Zahlen die vom Bund festgelegte Schwelle für Länder, deren Besucher bei der Rückkehr in die Schweiz in die Quarantäne müssen. Diese Schwelle liegt bei 60 Fällen pro 100'000 Einwohner. Wäre Genf ein Land, müssten Personen, die sich dort aufhalten, bei ihrer Rückkehr in die Schweiz eine zehntägige Quarantäne einhalten. Legende: Die steigenden Zahlen im Kanton Genf. SRF

6:59 Trump macht mit Einreisestopp Wahlkampf gegen Biden US-Präsident Donald Trump nutzt den von ihm in der Corona-Pandemie verhängten Einreisestopp aus Europa und China im Wahlkampf gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden. Hätte er auf Biden gehört, der gegen die Massnahmen gewesen sei, wären in Amerika Hunderttausende Menschen mehr gestorben, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weissen Haus. Biden wolle die US-Grenzen öffnen, was dazu führen würde, dass die Pandemie die USA durchdringe. Legende: Trump hatte Ende Januar einen Einreisestopp aus China und Mitte März eine ähnliche Massnahme für Reisende aus dem europäischen Schengen-Raum verhängt. Keystone