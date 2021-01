Ebenfalls ein Fünftel weniger Gäste waren über die Festtage im Skigebiet Adelboden-Lenk im Berner Oberland, so ein Sprecher. Die Bergbahn-Unternehmen im Kanton Graubünden hatten schon am Samstag gemeldet, sie hätten seit Beginn der Saison 17 Prozent weniger Gäste und fast 23 Prozent weniger Transport-Umsatz als in derselben Periode im Vorjahr.

Mehrere Schweizer Skigebiete haben über die Festtage weniger Gäste verzeichnet als in den Vorjahren. So hielten sich etwa im Skigebiet Flumserberg im Kanton St. Gallen seit Silvester pro Tag 6000 bis 7000 Personen auf. Das ist laut dem Bergbahn-Chef Heinrich Michel rund ein Fünftel weniger als in früheren Jahren. «Wir sind sehr zufrieden», sagte er.

Die in Grossbritannien entdeckte Coronavirus-Variante ist auch in Griechenland und auf Zypern nachgewiesen worden. Sie sei in Griechenland bisher in vier Fällen entdeckt worden, berichtete der griechische Fernsehsender Antenna am Sonntagabend unter Berufung auf Athener Virologen.

Acht Kantone haben zum Stichtag 20. Dezember einen R-Wert über 1

Die Reproduktionszahl des Coronavirus ist kurz vor Weihnachten in acht Kantonen auf über 1 gestiegen. Am Sonntag haben deshalb die Kantone Neuenburg, Waadt und Wallis ihre Ausnahmen aufheben müssen. Am Sonntag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Webseite, dass in der Waadt am 20. Dezember ein R-Wert von 1,08 vorlag, im Wallis von 1,22, in Neuenburg von 1,14, in Nidwalden von 1,12, in Uri von 1,14, in Appenzell Innerrhoden von 1,37 und im Tessin von 1,03 und – neu – im Jura von 1,06.

Das bedeutet, dass sich die Krankheit in diesen Kantonen kurz vor Weihnachten weiter ausbreitete und die Summe aller angesteckter Personen zunahm. In seiner Verordnung vom 18. Dezember hatte der Bundesrat festgelegt, dass Kantone die national verschärften Massnahmen aussetzen können, wenn unter anderem der R-Wert in ihrem Hoheitsgebiet während sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 1,0 liegt. Überschreitet die Reproduktionszahl jedoch während dreier Tage die Marke von 1,0 (ab dem 5. Januar von 0,9), so müssen diese Ausnahmen rückgängig gemacht werden. Dies wäre zur Zeit in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Wallis, Uri, Nidwalden und Appenzell Innerrhoden der Fall.