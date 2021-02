Der Ticker startet um 7:00 Uhr

22:57 Massentest an der Schule Der Kanton Zug baut im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf obligatorische Reihentests an Schulen. Wer an den wöchentlichen Spucktests teilnimmt, muss bei einem positiven Befund in der Klasse nicht mehr in Quarantäne. Während 8 Wochen sollen 6'000 Schüler und Lehrkräfte per Spucktest regelmässig getestet werden. Damit das Labor effizienter testen kann, werden jeweils zehn Spuckproben zusammengeschüttet und analysiert. Erst bei einem positiven Befund würden die einzelnen Wattestäbchen geprüft und Corona-Infizierte ermittelt. 04:42 Video Massentests an Zuger Schulen Aus 10 vor 10 vom 25.02.2021. abspielen

22:35 Gorilla mit Coronavirus infiziert Im Zoo von Prag hat sich ein Menschenaffe mit dem Coronavirus infiziert. Das Gorillamännchen Richard zeige nur sehr milde Symptome, vor allem Appetitlosigkeit und Müdigkeit, teilte Zoodirektor Miroslav Bobek am Donnerstag mit. Ebenfalls positiv getestet wurden die Löwen Jamwan und Suchi. Bobek geht davon aus, dass sich die Erkrankung «trotz aller Vorsicht und der ergriffenen Schutzmassnahmen» vom Pflegepersonal auf die Tiere übertragen habe. Dies hätten auch die Erfahrungen in anderen Tiergärten gezeigt. Wegen der Pandemie ist der Prager Zoo seit Monaten für die Öffentlichkeit geschlossen. Legende: Im Prager Zoo sind ein Gorilla und zwei Löwen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Keystone

21:53 Hacker-Angriff auf Corona-Forschungslabor Auf ein Labor der Oxford Universität, in dem zu Covid-19 geforscht wird, ist einem Medienbericht zufolge ein Cyberangriff verübt worden. Es werde befürchtet, dass eine Hacker-Bande versuchen werde, Geheimnisse an den höchsten Bieter zu verkaufen, meldet der britische «Telegraph».

21:25 Europäischer Corona-Impfpass kommt voran Die Pläne für einen europäischen Corona-Impfpass nehmen nach Angaben von EU-Ratschef Charles Michel Gestalt an. Die 27 EU-Staaten näherten sich in ihren Vorstellungen immer weiter an, sagte Michel am Donnerstagabend nach einem EU-Videogipfel. Man sei sich einig, die Arbeit an dem gegenseitig anerkannten Impfnachweis fortzusetzen. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz äusserte sich konkreter und schrieb auf Twitter: «Es freut mich, dass es unter den EU-Mitgliedsstaaten eine breite Front der Unterstützung für die Idee eines Grünen Passes gibt. Nun geht es um die möglichst rasche Umsetzung! Wir wollen möglichst schnell wieder zurück zur Normalität, unser altes Leben wiederhaben und ein Maximum an Freiheit.» EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dämpfte jedoch die Erwartungen. Die Vorbereitungen würden mindestens etwa drei Monate dauern. Und das System solle neutral sein gegenüber der Frage, wie ein solcher Impfpass genutzt werde. Dabei geht es darum, ob er zum Beispiel zu einem einfacheren Reisen genutzt werden kann. Die Entscheidung liege bei den Regierungen der EU-Staaten, sagte von der Leyen. Es freut mich, dass es unter den EU-Mitgliedsstaaten eine breite Front der Unterstützung für die Idee eines Grünen Passes gibt. Nun geht es um die möglichst rasche Umsetzung! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 25, 2021

20:57 Doch kein Immobilien-Stopp für die SBB Die SBB kann ihre Immobilienprojekte trotz der Corona-Krise weiterführen. Das Bahnunternehmen hebt die Ende Januar angekündigte Sistierung nach Gesprächen mit dem Bund als Eigner auf. Damit ist es laut SBB möglich, trotz finanziell sehr angespannter Situation weiterhin zu investieren und den Anliegen der Gemeinden und Regionen sowie der Bauwirtschaft entgegenzukommen. Ende Januar teilte die SBB mit, aus Spargründen in der Corona-Krise über 30 Immobilienprojekte in der Schweiz zu sistieren. Sie würden auf Eis gelegt, bis die Finanzierung gesichert sei. Die Sistierung der Projekte war laut SBB nötig, um die vom Eigner geforderte Einhaltung der Verschuldungsobergrenze einhalten zu können. Legende: SBB kann Immobilienprojekte trotz Corona-Krise weiterführen Keystone

20:32 Portugal verlängert Corona-Notstand Portugal hat seinen Corona-Notstand um zwei Wochen bis zum 16. März verlängert. Ungeachtet der deutlichen Besserung der Lage in den vergangenen Wochen sei die Zeit für Lockerungen noch nicht gekommen, hatte Innenminister Eduardo Cabrita erklärt. Im Rahmen des Ausnahmezustands, der zweithöchsten Notstandsstufe, herrschen seit dem 9. November in weiten Teilen des Landes unter anderem strenge Ausgehbeschränkungen und Sperrstunden, das gilt auch für Lissabon und Porto. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die am 28. Januar einen Höchstwert von 16 432 erreicht hatte, lag am Donnerstag nur noch bei 1160. Vor genau einer Woche waren es noch 1944 gewesen. Die Zahl der neuen Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 war mit 49 so niedrig wie seit dem 7. November nicht mehr.

20:00 Bereits mehr als 2.5 Millionen Corona-Tote weltweit Seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr sind weltweit bereits mehr als 2.5 Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Donnerstag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg damit allein seit Mitte Januar um rund 500'000 an. Weltweit gab es den Daten zufolge bislang knapp 113 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Experten gehen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. In der Schweiz wurden seit dem Ausbruch der Pandemie 553'867 Fälle registriert. 9'263 sind mit oder an den Folgen verstorben. 01:32:44 Video Pandemie – Auf den Spuren von Covid-19 Aus DOK vom 25.02.2021. abspielen

19:23 Statt Lockerung plant Frankreich wieder schärfere Massnahmen Frankreichs Ministerpräsident Jean Castex schliesst angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen schärfere Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nicht aus. Denkbar wären ab Anfang März etwa Lockdowns an den Wochenenden in Paris und anderen besonders betroffenen Departements. Ein landesweiter Lockdown stehe aber nicht zur Debatte. Gesundheitsminister Olivier Veran sagt, im Verlauf der letzten Woche habe Frankreich sämtliche Fortschritte eingebüsst, die es in den zwei Wochen davor bei der Bekämpfung der Pandemie gemacht habe. Grund sei die Ausbreitung der ansteckenderen Virusmutationen. Allein am Donnerstag seien etwa 25'000 Neuinfektionen bestätigt worden, 3000 mehr als vor einer Woche. Nous ferons à nouveau un point la semaine prochaine.

18:56 Bundesrat will Datenerhebung bei Epidemien optimieren Der Bund soll bei künftigen Epidemien die Steuerung der Datenerhebung auf nationaler Ebene einleiten und koordinieren und die Wirtschaft enger in den Prozess einbeziehen. Das fordert eine Motion aus dem Nationalrat. Der Bundesrat teilt das Anliegen. Im Rahmen der Evaluation der gesamten Krisenbewältigung werde auch das heutige Epidemiengesetz und die daraus abgeleiteten Massnahmen des kantonalen Contact Tracings geprüft, schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion von Marcel Dobler (FDP/SG). Auch die Rolle des Bundes sowie die Aufgabenteilung zwischen den Kantonen und dem Bund in der Krisenbewältigung werde evaluiert. Der Motionär begründet seinen Vorstoss damit, dass in der Coronakrise die Kantone «viel zu spät und zu unterschiedlich» mit der Kontaktverfolgung begonnen hätten. Die digitalen Möglichkeiten wie Contact-Tracing-Apps seien viel zu wenig eingesetzt worden. Der Bund müsse deshalb bei künftigen Krisen rasch und flächendeckend Vorgaben machen und dabei auf Hilfestellungen aus der Privatwirtschaft zurückgreifen können.

18:06 Swiss baut Flugprogramm im Frühsommer nicht wie geplant aus Die Airline Swiss kommt angesichts der Schwierigkeiten beim Reisen weiterhin nicht aus dem Tief. So müssen die Pläne für die Flüge im zweiten Quartal gestutzt werden. Infolge der anhaltenden Reiserestriktionen sei frühestens im Hochsommer mit einer nennenswerten Rückkehr der Reisetätigkeit zu rechnen, teilte die Swiss mit. Gemäss dem Sommerflugplan, der ab 28. März gilt, bedient die Swiss ab Zürich 85 und ab Genf 43 Ziele. Der Schwerpunkt wird dabei auf dem Freizeit- und Besuchsreiseverkehr liegen, da nur mit einer langsamen Erholung des Geschäftsreiseverkehrs gerechnet wird. Im Lauf des dritten Quartals will die Gesellschaft dann die Kapazität wieder auf rund 65 Prozent des Niveaus von 2019 erhöhen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Reiselust am Tiefpunkt Swiss fordert Ende der Einschränkungen 23.02.2021 Mit Audio

17:42 15 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner weisen Antikörper auf Mehr als jeder siebte Erwachsene hat im Kanton Luzern eine Covid-Erkrankung durchgemacht. Das zeigt eine Untersuchung. Dieser Anteil ist etwa gleich hoch wie im Kanton Bern, wohl aber geringer als in Genf. Es sei die erste solche Messung in der Luzerner Bevölkerung, teilte die Universität Luzern mit. Die Untersuchung ist eine Teilstudie des schweizweiten Projekts «Corona Immunitas» und wurde vom Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin der Universität Luzern in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital durchgeführt. Das Forschungsteam testete zwischen dem 25. Januar und dem 25. Februar im Kanton Luzern 400 zufällig ausgewählte Personen ab zwanzig Jahren. 309 der 400 Testresultate führen zur repräsentativen Schätzung, dass sich im Kanton Luzern 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit dem Coronavirus infizierten und Antikörper gegen Sars-Cov-2 entwickelten, heisst es weiter.

17:20 Durchtestung in Berner Schulhaus: 330 Personen in Quarantäne Bei der Durchtestung im Berner Länggass-Schulhaus sind zwei von 266 Personen positiv getestet worden. Das teilte die bernische Gesundheitsdirektion mit. Zusätzlich wurde das Virus bei zwei Personen nachgewiesen, die auswärtig getestet wurden. Die neuen Fälle führen dazu, dass sich nun insgesamt 330 Personen in Quarantäne befinden. Im Schulkreis Länggasse-Felsenau waren nach der Sportwoche mehrere Corona-Fälle bekannt geworden. In drei Fällen wurde ein mutiertes Virus bestätigt. Der Kanton schickte darauf drei Schulklassen in Quarantäne und führte am Mittwoch eine Durchtestung im Schulhaus durch.

16:40 Bündner Skiterrassen übers Wochenende wohl noch offen Eigentlich müssen die Bergbahnen ihre Terrassen vor den Bergrestaurants ab Freitag schliessen. Die Bündner Regierung hatte dies nach dem Entscheid vom Bundesrat vom Mittwoch so kommuniziert. Das gehe viel zu schnell, sagt Martin Hug von Bergbahnen Graubünden. Man wolle wie alle anderen Branchen die neuen Regeln erst ab Montag umsetzen. «Es ist unverhältnismässig, dass wir acht Wochen lang den Beweis erbracht haben, dass die koordinierten und gelenkten Takeaways eine sichere Sache sind, und nun innert eineinhalb Tage schliessen müssen», so Hug. Die Bergbahnen Graubünden werfen dem Bundesrat vor, er würde in dieser Sache die effektiven gesundheitlichen Aspekte zu wenig beachten. Zu Ungehorsam aufrufen wolle man aber nicht. Ab Montag werden sich wohl auch die Bündner Bergbahnen an den Bundesratsentscheid halten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Terrassen in Skigebieten Offene Terrassen: Zentralschweiz gibt nicht auf 25.02.2021 Mit Video

16:18 Österreichs Kanzler will nationalen Alleingang bei Scheitern eines EU-Impfpasses Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat seine Forderung nach einem Corona-Impfpass unterstrichen. «Wenn es keine europäische Lösung gibt, dann müssen wir dieses Projekt national umsetzen», sagte Kurz unmittelbar vor einem EU-Gipfel am Donnerstag. Abkommen mit anderen Ländern würden in diesem Fall angestrebt. Ein digitaler grüner Pass für Geimpfte, Getestete und Genesene wäre der richtige Schritt, ein grosses Stück Normalität zurückzugewinnen, so Kurz. «Das Ziel dessen ist, dass wir nicht im Dauerlockdown verharren wollen (...) Wir wollen, dass Menschen wieder Veranstaltungen, Gastronomie, Kultur, Sport und vieles andere mehr geniessen und erleben können.» Vorbild für die Lösung sei Israel, wo Personen mit Impf-Nachweis zum Beispiel wieder Fitness-Studios nutzen dürften. Er erwarte sich zumindest eine Verpflichtung der EU, eine solche Lösung zu entwickeln, sagte Kurz. Im Frühling müsse das dann umgesetzt werden.

15:36 Studie: Corona drückt auf Nachfrage von WG-Zimmern, Bürobauer planen unbeirrt Mit Fernunterricht und Homeoffice während der Pandemie sind wichtige Gründe für das Wohnen in einer WG weggefallen. Die Nachfrage nach WG-Zimmern ist regelrecht eingebrochen, wie eine Studie von Raiffeisen Schweiz zeigt. Sie wertete dafür die Daten der grössten Plattform wgzimmer.ch aus. Die Zahl der Seitenaufrufe zur Zimmersuche sei im letzten Quartal 2020 rund 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, so Raiffeisen. Auf dem Büroflächenmarkt können derweil trotz grossen Veränderungen durch die Etablierung von Homeoffice kaum Coronaeffekte ausgemacht werden: Die Mietpreise für Büroflächen sind 2020 nicht gesunken. Auch bei Baugesuchen für neue Büros könnten noch keine Reaktionen beobachtet werden. Viele Entwickler und Investoren hielten trotz des veränderten Marktumfelds nach wie vor an ihren Projekten fest, heisst es. Die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum erreichten Ende 2020 neue Höchststände. Einfamilienhäuser wurden um 2.9 Prozent und Eigentumswohnungen um 3.1 Prozent teurer. Die Preisanstiege dürften sich laut Studie auch dieses Jahr fortsetzen. Dank weiterhin tiefen Zinsen bleibe Wohneigentum gegenüber dem Wohnen zur Miete äusserst attraktiv, heisst es. Die Gesamtwohnkosten für ein durchschnittliches Objekt mit 3 bis 4.5 Zimmern waren demnach im letzten Jahr fast ein Drittel tiefer, wenn es als Eigentum gehalten wird.

14:49 Bund erlaubt Öffnung von Restaurants mittags als Kantinen Damit im Freien arbeitende Personen am Mittag eine warme Mahlzeit einnehmen können, dürfen Restaurants als Betriebskantinen geöffnet werden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat den Kantonen am Donnerstag dafür eine entsprechende Zulassung erteilt. Restaurants, die als Betriebskantinen dienen, dürfen unter der Woche zwischen 11 und 14 Uhr öffnen. Zugang haben ausschliesslich Berufsleute aus dem Landwirtschaftssektor und dem Bausektor sowie Handwerkerinnen und Handwerker und Berufstätige auf Montage. Die Arbeitgeber müssen ihre Angestellten vorgängig anmelden. Vorausgesetzt wird das Einhalten der Schutzkonzepte. Die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrates hatte die Forderung von Betriebskantinen Anfang Februar an den Bundesrat gerichtet. Zuvor kamen für die von der SVP lancierten Petition «Beizen für Büezer» rund 50'000 Unterschriften zusammen. Wenn das Bundeshausrestaurant während der Session zur Kantine werde, müsse das auch für jedes Restaurant befristet möglich sein, fanden die Petitionäre. 03:05 Video Aus dem Archiv: Petition «Beizen für Büezer» Aus Schweiz aktuell vom 19.02.2021. abspielen

13:57 Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Glarus und Tessin wollen Terrassen offenhalten Der Kanton Nidwalden will im Streit um die Terrassen-Öffnungen nicht nachgeben und die Terrassen in den Skigebieten für den Moment offenlassen. Dies bestätigt der Kanton gegenüber SRF. Man wolle aber möglichst bald das Gespräch mit Gesundheitsminister Alain Berset suchen. Der Kanton stellt sich auf den Standpunkt, dass dieser Weg epidemiologische Vorteile habe und sich an der rechtlichen Ausgangslage nichts geändert habe. Neben Nidwalden wollen auch die Kantone Obwalden, Schwyz, Uri, Glarus und Tessin die Skiterrassen offenhalten. Man habe sich abgesprochen, sagt der Schwyzer Regierungsrat Andreas Barraud (SVP) auf Nachfrage. Legende: Die Terrasse des Bergrestaurants Brunnihüette oberhalb von Engelberg im Kanton Obwalden bleibt geöffnet. Keystone/Archiv

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1169 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1028. Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.0 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'668 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 9 Verstorbenen. Das sind 45 Prozent weniger als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 925 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 79.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 70.0 Prozent.

13:29 Kanton Bern gibt 20'000 weitere Impftermine frei Der Kanton Bern gibt am Donnerstag 20'000 weitere Impftermine für über 75-Jährige (Gruppe A) zur Buchung frei. In der ersten Märzhälfte sollten sich dann auch jüngere Risikopersonen der Impfgruppe B für die Corona-Impfung anmelden können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 25.02.2021 Mit Audio