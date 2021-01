Der Ticker startet um 5:32 Uhr

21:30 Irland: Fallzahlen gehen nach Lockdown deutlich runter Das bisherige Vorzeigeland Irland hat sich innerhalb weniger Wochen zum Corona-Sorgenkind entwickelt. Die Infektionszahlen sind seit dem Jahreswechsel regelrecht explodiert. Bei einer Einwohnerzahl von 4.9 Millionen wurden Anfang Januar tägliche Neuansteckungen von über 8000 gemeldet. Es ist das Resultat zweier Ereignisse: Die Lockerungen der Massnahmen und das gleichzeitige Auftauchen der britischen Virus-Variante. Seit dem 1. Januar ist das Land in einem rigorosen Lockdown, der nun Wirkung zeigt. Die täglichen Ansteckungszahlen haben sich in den letzten Tagen halbiert, auf unter 4000. 01:53 Video Harter Lockdown: Irlands Fallzahlen sinken Aus Tagesschau vom 14.01.2021. abspielen

21:07 Letzte Unterschriften gegen Covid-19-Gesetz eingereicht Die «Freunde der Verfassung» haben in den letzten drei Monaten Unterschriften für gleich zwei Referenden gesammelt: für das eigene Referendum gegen das Covid-19-Gesetz, und für das Referendum gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Terror. Beide sind in dieser Woche mit deutlich mehr Unterschriften als nötig eingereicht worden. Bereits am Dienstag hatte die Gruppe nach eigenen Angaben rund 90'000 Unterschriften gegen das Covid-19-Gesetz bei der Bundeskanzlei abgegeben. Heute, am letzten Tag der Sammelfrist, haben sie weitere rund 1000 Unterschriften für das Referendum eingereicht. Das Referendum will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden. Das Covid-19-Gesetz ist bereits in Kraft. Audio «Freunde der Verfassung» reichen zwei Referenden ein 04:58 min, aus Echo der Zeit vom 14.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:58 Minuten.

20:39 CS-Ökonomen erwarten klares Wachstum trotz Pandemie Die Ökonomen der Credit Suisse erwarten trotz der zweiten Pandemiewelle und den verschärften Massnahmen des Bundes 2021 weiterhin ein klares Wirtschaftwachstum. Die CS-Experten bleiben insgesamt bei ihrer Einschätzung, wonach das Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr um rund 3.5 Prozent wachsen wird, wie einer Studie zu entnehmen ist. Im «Pandemie-Jahr» 2020 hatte sich das Schweizer BIP gemäss den CS-Schätzungen noch um 3.2 Prozent zurückgebildet. Dank der nun verfügbaren Corona-Impfung sei ein Ende der Pandemie in Sicht. Zudem habe die Wirtschaft gelernt, mit den Einschränkungen umzugehen, begründen die CS Ökonomen ihre Zuversicht. Der wirtschaftliche Schaden der zweiten Welle werde deutlich geringer sein als derjenige der ersten Welle. Die vergleichsweise optimistische Prognose werde aber nur eintreffen, wenn es gelinge, die Fallzahlen mit den ergriffenen Massnahmen zu stabilisieren oder zu senken. Entscheidend sei zudem eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

19:38 Erneut Rekordwerte bei den Neuinfektionen in Israel In Israel sind den dritten Tag in Folge mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 9408 Fälle gemeldet. Dies ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Israel steckt mitten in einer dritten Corona-Welle. Seit Freitag gilt ein zweiwöchiger harter Lockdown mit Massnahmen wie der Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Man darf das eigene Haus oder die eigene Wohnung nur in einem Umkreis von 1000 Metern verlassen. Israels Corona-Beauftragter Nachman Asch sagte dem Online-Portal «ynet», der Lockdown könnte angesichts der hohen Infektionszahlen um eine Woche verlängert werden. Experten rechnen aber mit baldigen Effekten der vor knapp einem Monat angelaufenen Impfkampagne. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu traf am Donnerstag die zweimillionste Bürgerin Israels, die gegen das Coronavirus geimpft wurde. «Wir sehen ohne Zweifel Licht am Ende des Tunnels», sagte Netanjahu nach Medienberichten. Er rief die Israelis dazu auf, sich impfen zu lassen und sich an die Corona-Regeln zu halten, damit Israel als erstes Land die Pandemie überwinden könne. Die Regierung will bis Ende März allen Bewohnern, die älter als 16 Jahre sind, eine Impfung anbieten.

19:08 Merkel will schneller härteren Lockdown Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will nach einem Bericht der «Bild» das nächste Bund-Länder-Spitzengespräch vom 25. Januar auf kommende Woche vorziehen. Dabei solle dann mit den Ministerpräsidenten eine deutliche Verschärfung des Lockdowns diskutiert werden. Die bestehenden Massnahmen sollten bundesweit vereinheitlicht werden, meldet «Bild» ohne Quellenangabe. Auch Ausgangssperren seien im Gespräch. Geprüft werde unter anderem die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, was aber nicht entschieden sei. Grund für den Druck auf weitere Beschränkungen sei die Angst vor einer Ausbreitung der Corona-Mutationen. Legende: Wie wird es in Deutschland weitergehen? Merken will offenbar bald entscheiden. Reuters

18:55 Luzern: Weitere 10.8 Millionen Franken für die Kultur Der Luzerner Regierungsrat stellt nicht nur für Betriebe, die wegen der Coronamassnahmen zur Schliessung gezwungen wurden, Geld bereit. Er hat entschieden, auch die Luzerner Kulturbetriebe weiterhin mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, um die Ausfälle abzufedern. Dafür stünden weitere 10.8 Millionen Franken zur Verfügung, wie die Staatskanzlei mitteilte. Finanziert wird diese Unterstützung zur Hälfte vom Bund, zur anderen Hälfte vom Kanton. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weitere News aus Luzern Coronakrise zeigt Abhängigkeit vom Tourismus 14.01.2021 Mit Video

18:31 Frankreich: Längere Ausgangssperre, weniger Neuinfektionen Frankreich verschärft die Ausgangssperre unter Hinweis auf einen deutlichen Erfolg der Massnahme. Sie werde für mindestens 15 Tage ab 18:00 Uhr statt wie bislang 20:00 Uhr gelten, kündigt Ministerpräsident Jean Castex an. In den Regionen, wo bereits strengere Regeln eingeführt waren, sehe man deutlich weniger Neuansteckungen. Legende: Die Feiertage haben in Frankreich nach ersten Daten zu keinem sprunghaften Anstieg von Neuinfektionen geführt. Das gibt Ministerpräsident Jean Castex bekannt. Die Lage bleibe trotzdem besorgniserregend. Keystone

18:17 Bundesrat: Kein Boni-Verbot bei staatlich unterstützten Betrieben Die SP fordert ein Boni-Verbot für die Geschäftsleitungsmitglieder von Unternehmen, die während der Corona-Krise durch Bundesgelder unterstützt wurden. Der Bundesrat lehnt dies ab. Die Massnahme würde in bestehende Vertragsverhältnisse zwischen Privaten eingreifen. Das schreibt die Regierung in ihrer veröffentlichten schriftlichen Antwort auf eine Motion von Nationalrätin Tamara Funiciello (SP/BE), die von 25 Genossinnen und Genossen mitunterzeichnet wurde. Legende: Es sei nicht erkennbar, dass Covid-Hilfen systematisch für die Auszahlung von hohen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung eingesetzt würden, so der Bundesrat. Keystone

17:59 Grossbritannien verhängt wegen Brasilien-Variante Einreiseverbote Grossbritannien verhängt Einreiseverbote gegen mehrere südamerikanische Länder, um die Einschleppung einer «ansteckenderen Virus-Variante» zu verhindern, die zuerst in Brasilien nachgewiesen wurde. Betroffen seien neben Brasilien selbst unter anderem Argentinien, Peru, Panama und Venezuela, gibt Verkehrsminister Grant Shapps bekannt. Auch Einreisen aus

Portugal würden angesichts der engen Verbindungen des Landes zu Brasilien untersagt. In Grossbritannien selber bieten nun auch Apotheken Impfungen gegen das Coronavirus an. Der Schritt soll helfen, das Impftempo zu erhöhen. Die Regierung will bis Mitte Februar bis zu 15 Millionen Menschen aus den grössten Risikogruppen impfen. Legende: Mehrere Ketten wie Boots und Superdrug, aber auch unabhängige Apotheken erhielten die ersten Lieferungen. Keystone

17:26 Höchstwert bei Corona-Todesfällen in Deutschland Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter 1244 neue Todesfälle an das staatliche Robert Koch-Institut. Zudem wurden 25'164 Neuinfektionen gemeldet. Gleichzeitig teilte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Folgendes mit: «Wir haben Stand heute 840'000 Geimpfte in Deutschland. Das erste Prozent der Bevölkerung ist geimpft.» RKI-Präsident Lothar Wieler äussert sich derweil zurückhaltend zu einer allgemeineren Pflicht zum Tragen von FFP2-Schutzmasken. Die Masken böten nur dann einen wirklich grösseren Schutz, wenn sie richtig getragen würden, sagt Wieler mit Hinweis auf die FFP2-Pflicht für den Öffentlichen Nahverkehr in Bayern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz Brauchen wir wegen der Mutante mehr Schutz durch FFP2-Masken? 14.01.2021 Mit Video

16:53 Schweden passiert Marke von 10'000 Toten In Schweden sind mittlerweile mehr als 10'000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Bei der täglichen Aktualisierung der schwedischen Corona-Zahlen kamen am Donnerstag 351 gemeldete Todesfälle in Verbindung mit einer Infektion hinzu, womit es seit Beginn der Pandemie bislang 10'185 solcher Sterbefälle in dem skandinavischen EU-Land gegeben hat. Bis Donnerstag wurden insgesamt mehr als 518 000 Infektionsfälle nachgewiesen. Legende: Schweden ist in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg mit vergleichsweise gemässigten Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen. Keystone

16:44 Britische Coronavirus-Mutation: Ausbruch in Tessiner Altersheim In einem Altersheim in Balerna hat die britische Mutation zu einem grösseren Coronavirus-Ausbruch geführt. Innert kürzester Zeit hätten sich zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter angesteckt, teilte der Kanton Tessin mit. Das Altersheim in der Region Mendrisio sei inzwischen für Besuche geschlossen worden, schreibt das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales in einem verschickten Communiqué.

16:27 Ende der Medienkonferenz Alle Fragen sind gestellt, die Medienkonferenz ist beendet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse und halten Sie hier weiterhin auf dem Laufenden.

16:24 Gibt es ein Szenario zum Ende der Krise? Martin Ackermann sagt, man sei daran, dies zu beobachten – und bereite Szenarien vor, wann man allenfalls Massnahmen lockern könnte. Zurzeit sei es jedoch natürlich noch zu früh, um einen Zeitplan vorzulegen. 00:23 Video Martin Ackermann: «Wir bereiten Szenarien für das Ende vor» Aus News-Clip vom 14.01.2021. abspielen

16:20 Wie viele gefährliche Virenstämme gibt es auf der Welt? Die Frage könne man so nicht beantworten. Es gebe eine ganze Reihe von Stämmen, denen man ansteckendere Eigenschaften zuweisen könne – dies müsse aber epidemiologisch überprüft werden. Dies werde laufend gemacht, auf der ganzen Welt.

16:19 Hätten wir genug FFP2-Masken? Falls es doch FFP2-Masken brauchen würde, «hat die Schweiz einen Vorrat?», so die Frage. Es gibt aktuell 3.2 Millionen Masken beim Bund. 4 Millionen würden noch beschafft. Die Kantone müsste auch noch einen Vorrat für 40 Tagen haben, sagt Mathys. Es seien also aktuell genug vorhanden. 01:18 Video Patrick Mathys: «Es wird keinen Mangel an FFP2-Masken geben» Aus News-Clip vom 14.01.2021. abspielen

16:12 Wie findet man Mutationen? Ackermann sagt, dass man Mutationen auf verschiedene Art und Weise finden würde. Einige Untersuchungen seien gezielt bei Personen durchgeführt worden, die mit Grossbritannien Kontakt hatten. Andere würde man mit Stichproben finden. Die Anzahl der so gefundenen gebe einen Hinweis auf deren Verbreitung. Es gäbe Anzeichen, dass rund vier Prozent der Ansteckungen durch neue Varianten passieren würde. 00:57 Video Martin Ackermann: «Beim Auftritt neuer Varianten müssen wir regelmässig und grossflächig kontrollieren» Aus News-Clip vom 14.01.2021. abspielen

16:10 Wird es auch künftig solche Medienkonferenzen geben? Ja – denn es handle sich nicht um eine Veranstaltung, sondern um eine Arbeitssituation, so Mike Schüpbach vom BAG. Theoretisch wäre es möglich, dass in einer Rede-Situation sogar die Maske abgezogen werden könnte. Man habe sich aber entschieden, dies nicht zuzulassen.

16:09 Reiseverbot ein Thema? «Steht ein Reiseverbot an?», will eine Journalistin wissen. Mathys sagt, reisen führe natürlich dazu, dass sich das Virus verbreiten könne. Aber die Schweiz sei momentan eines der Länder mit hohen Zahlen. «In Bern einkaufen zu gehen, ist momentan fast gefährlicher als auf die Malediven zu reisen.» Schlussendlich sei dieser Vergleich nicht sinnvoll. 01:13 Video Patrick Mathys: «Die Mobilität ist sicher einzuschränken» Aus News-Clip vom 14.01.2021. abspielen