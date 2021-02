Der Ticker startet um 7:00 Uhr

21:14 Verabschiedung des EU-Corona-Aufbaufonds Der geplante Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union soll am Mittwoch endgültig unter Dach und Fach gebracht werden. Das Europäische Parlament will um 9 Uhr das Ergebnis der Abstimmung über den Fonds verkünden. Es wird mit breiter Zustimmung der Abgeordneten gerechnet. Der Fonds ist das Herzstück des 750 Milliarden Euro schweren Programms gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Über den Fonds – genannt Aufbau- und Resilienzfaszilität – sollen allein 672.5 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten an die 27 Staaten vergeben werden. Nach der Entscheidung des Parlaments kann der Fonds in Kraft treten, und die EU-Staaten können Anträge stellen. Diese müssen von der EU-Kommission geprüft und vom Rat der EU-Staaten gebilligt werden. Das erste Geld wird voraussichtlich im Sommer fliessen.

19:57 Gratisimpfung für Asylsuchende in Israel Seit Dienstag können sich Asylsuchende in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor einem neuen Impfzentrum für Ausländer bildete sich nach Angaben der Stadtverwaltung eine lange Menschenschlange. Die Leistung wird zunächst Asylsuchenden und Migranten über 16 Jahren angeboten. Um sie in Anspruch zu nehmen, reicht ein Visum oder ein Personalausweis. Die Zahlen der Neuinfektionen verharren trotz eines mehrwöchigen Lockdowns auf sehr hohem Niveau. Auch die Zahl der Schwerkranken bleibt hoch und lastet auf dem Gesundheitssystem. Die israelische Regierung macht für die hohen Infektionszahlen vor allem Coronavirus-Mutationen verantwortlich. Häufig wurden aber auch Lockdown-Regeln missachtet oder nicht durchgesetzt.

18:53 Grossraum Athen ab Donnerstag im Lockdown Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ruft angesichts steigender Fallzahlen einen kompletten Lockdown für den Grossraum Athen aus. In der Region Attika lebt mit rund vier Millionen Menschen mehr als ein Drittel der gesamten griechischen Bevölkerung. «Ich spüre die Nervosität nach all diesen Monaten, aber es gibt keine Wirtschaft ohne Gesundheit», sagt der Premier. Er versprach, dass es nach Möglichkeit die letzten Opfer sein sollten, die die Gesellschaft aufbringen müsse. In der Hauptstadt sollen ab Donnerstag bis Ende des Monats unter anderem Schulen und viele Geschäfte geschlossen bleiben. Die griechische Regierung setzt seit Beginn der Pandemie auf harte Massnahmen. Ein weitgehender Lockdown galt bereits im März 2020 und dann wieder ab Anfang November. Ausserdem müssen die Bürger jeden Gang vor die Haustür mit einer SMS an den Zivilschutz melden, etwa wenn sie einkaufen, zum Arzt oder zur Arbeit gehen. Legende: Keystone/Archiv

18:32 Gesundheitsnotstand in Frankreich verlängert Frankreichs Parlament hat einer Verlängerung des Gesundheitsnotstands bis Juni zugestimmt. Die Nationalversammlung gab mit 278 Ja-Stimmen und 193 Nein-Stimmen grünes Licht. Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich war im März vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden. Er bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen auch die abendliche Ausgangssperre ab 18 Uhr gehört. Der Gesundheitsnotstand war bis Sommer 2020 in Kraft und wurde dann im Oktober wegen der Entwicklung in Frankreich wieder eingeführt.

17:54 US-Präsident: Lehrer sollen vorrangig geimpft werden US-Präsident Joe Biden spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen. Biden wolle sich in der Frage jedoch auf den Rat von Wissenschaftlern für eine umfassende Wiedereröffnung der Schulen verlassen, teilt das US-Präsidialamt mit. Es wird damit gerechnet, dass die US Seuchenbehörde CDC noch im Laufe der Woche Richtlinien für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes veröffentlichen wird. Legende: Keystone

17:25 Merkel gegen jegliche Corona-Lockerungen vor dem 1. März Gemäss verschiedenen Deutschen Medien zeichnet sich vor dem Treffen von Regierungschefin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns über den 14. Februar in Deutschland hinaus ab. Merkel plädiere für eine Verlängerung bis zum 1. März. Die Medien berufen sich dabei auch auf ein vorläufiges Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz. Dabei handelt es sich aber lediglich um einen Entwurf. Ein Datum, bis zu dem der Lockdown verlängert werden soll, wird demnach nicht genannt. Legende: Keystone

17:08 Maskenverweigerer sorgen in tschechischem Parlament für Eklat Zwei rechte Abgeordnete haben im tschechischen Parlament für einen Masken-Eklat gesorgt: Weil sie sich weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wurden Lubomir Volny und Marian Bojko zunächst ermahnt, wie die Agentur CTK am Dienstag berichtete. Als sie nicht reagierten, verwies Parlamentspräsident Radek Vondracek die beiden Oppositionspolitiker des Saales. «Wenn Sie schon extra dafür gekommen sind», sagte er an ihre Adresse gerichtet und warf ihnen damit vor, bewusst zu provozieren. Ordner begleiteten die beiden zur Tür. Nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko dorazili na dnešní jednání opět bez roušek. Šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček je proto vykázal z dnešního jednání. @MartinaMachova3@SeznamZpravypic.twitter.com/yYiyxMqviK — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) February 9, 2021

16:44 Drei PCR-Tests in Grossbritannien notwendig Die britische Regierung verschärft in der Coronavirus-Pandemie erneut ihre Reisevorschriften: Menschen, die nach England einreisen, müssen künftig neben einem negativen Corona-Test bei der Ankunft zwei weitere Tests während einer zehntägigen Quarantäne vorlegen, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte. Ähnliche Regelungen sollen auch in den anderen Landesteilen, Schottland, Wales und Nordirland, eingeführt werden, so der Minister. PCR-Tests sind demnach an Tag zwei und Tag acht der Quarantäne vorgesehen und müssen bereits vor Antritt der Reise über eine Online-Plattform gebucht werden. Für die Kosten müssen Reisende selbst aufkommen. In Kraft treten sollen die neuen Regeln vom kommenden Montag an.

16:17 St. Gallen verzichtet auf Massentests an Schulen Nachdem der Bund seine Test-Strategie angepasst hat, machen verschiedene Kantone bereits grossflächig Corona-Tests an Schulen oder sie haben solche geplant. Aus diesem Grund habe man die eigene Test-Strategie überprüft, sagte die St. Galler Kantonsärztin Danuta Zemp vor den Medien. Man komme nun zum Schluss, dass man weiterhin den «Ansatz des gezielten Testens» verfolgen wolle. Auf präventives und wiederholtes Testen ganzer Schulhäuser werde verzichtet. «Die Effizienz dieser Massnahme ist bis heute nicht nachgewiesen», sagt Zemp. Auch Massentests in der breiten Bevölkerung soll es in St. Gallen nicht geben. Man empfehle weiterhin das Testen, sobald jemand Symptome habe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton St. Gallen 01.02.2021

15:52 Zürich: Entspannung in Spitälern und Heimen Es sind für einmal gute Nachrichten im Zusammenhang mit Corona: Die Belastung im Zürcher Stadtspital Triemli und Waid sei merklich zurückgegangen, meldet das Gesundheitsdepartement. So würden aktuell 31 COVID-Patientinnen und -Patienten umsorgt. Und auch die Zahl der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner in den Altersheimen sei gesunken. Trotzdem warnt Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri, dass sich die Situation durch die Ausbreitung der Corona-Mutation schnell wieder ändern könne. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zürich 09.02.2021 Mit Audio

15:26 Ausreise aus Tirol nur noch mit negativem PCR-Test Österreich verhängt im Kampf gegen eine Ausbreitung der Corona-Mutationen nun doch schärfere Massnahmen in Tirol. Aus dem Bundesland sei – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Corona-Test möglich, sagte Kanzler Sebastian Kurz in Wien. Der Ausbruch der südafrikanischen Variante sei derzeit der grösste bekannte derartige Fall in der EU. Wenn sich so eine Mutation schnell und stark ausbreite, werde das erneut viele Menschenleben kosten, sagte Kurz. «Und der Weg zur Normalität wird sich noch einmal um Monate verzögern.»

15:20 Medienkonferenz beendet Mit den Worten von Virginie Masserey endet die heutige Medienkonferenz. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Über die Coronakrise halten wir Sie weiterhin hier im Liveticker auf dem Laufenden.

15:15 Impfstoffdiebstahl auch in der Schweiz? Offenbar seien in gewissen Ländern Impfstoffe gestohlen worden, bemerkt ein Journalist. Auch in der Schweiz? «Die Lieferungen sind uns rechtzeitig bekannt und wir haben es mit der notwendigen Aufmerksamkeit abgefertigt», so Bock von der EZV. Mehr könne und wolle er dazu nicht sagen.

15:12 Ackermann: «Es gibt keine Wahl zwischen gesunden Menschen und gesunder Wirtschaft» «Es gibt keine Wahl zwischen gesunden Menschen und gesunder Wirtschaft», so Ackermann. Das Ganze müsse Hand in Hand gehen. Die Modelle der Taskforce hätten den Zweck, aufzuzeigen, dass man in ein paar Wochen die Gefahr eines exponentiellen Wachstums habe.

15:09 Masserey: «Sind abhängig von den Pharma-Unternehmen» Eine Frage zu den Impfungen. Vorhin habe man gehört, welche Probleme es für die Kantone bei den Impfungen gibt. Was tut das BAG? Masserey sagt, dass man den Kantonen gerne Klarheit geben würde. Aber man sei abhängig von den Pharma-Unternehmen. Deshalb wisse man manchmal nicht, wann genau wie viele Impfdosen geliefert würden.

15:02 Masserey: «Derzeit werden die Massnahmen gut verstanden und akzeptiert» Macht sich der Bund Sorgen darüber, ob die Bevölkerung weiter die Massnahmen mitträgt? «Derzeit werden die Massnahmen gut verstanden und akzeptiert», so Masserey. Man wisse, dass das Ganze nicht ewig dauern dürfe. Man habe genügend Elemente, um der Bevölkerung die Situation klar zu machen und zu erklären. 01:26 Video Masserey: «Die Massnahmen werden gut akzeptiert» Aus News-Clip vom 09.02.2021. abspielen

14:56 Wie lassen sich die sinkenden Fallzahlen in Grossbritannien erklären? Ackermann sagt, dass man das aus wissenschaftlicher Sicht jetzt nicht beantworten könne. Aber er wisse, dass die Regierung in Grossbritannien sehr streng gewesen sei und viele Massnahmen etabliert habe. Auch wisse man, dass wenn es hohe Fallzahlen gäbe, die Leute eher bereit seien, die Regeln einzuhalten.

14:54 Charakteristika der brasilianischen Variante Ein Journalist möchte wissen, was die brasilianische Virusvariante für Charakterista aufweist. «Sie ist ansteckender – bereits Infizierte durch das ursprüngliche Virus können nochmals inifiziert werde», erklärt Virginie Masserey.

14:54 Österreich verhängt Testpflicht bei Ausreise aus Tirol Österreich verschärft angesichts der Verbreitung der südafrikanischen Virus-Mutation die Corona-Massnahmen für Tirol. Das hat das Land nun mitgeteilt. Ein Journalist will deshalb wissen, ob man nun nicht auch die Schweizer Grenze schliessen müsste. Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung, sagt, dass er die genauen Zahlen nicht kenne, aber es in diesem Gebiet nur wenige Leute gäbe, die die Grenze passieren würden.