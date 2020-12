Der Ticker startet um 6:42 Uhr

8:04 Grossbritannien lässt Impfstoff von AstraZeneca zu Weg frei für Millionen weiterer Impfungen: Grossbritannien hat den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca zugelassen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) habe dem heimischen Vakzin eine Zulassung erteilt, gab das Gesundheitsministerium in London am Mittwoch bekannt. Damit steht nach dem Biontech/Pfizer-Vakzin in dem Land ein weiteres Präparat zum Impfen bereit.

7:59 Taiwan verbietet Einreise In Taiwan wurde erstmals eine Infektion mit der neuen Coronavirus-Variante aus Grossbritannien gefunden. Ab dem 1. Januar setzt Taiwan die Einreise von Ausländern ohne festen Wohnsitz in Taiwan aus.

6:48 Gewählter US-Kongressabgeordneter stirbt nach Corona-Infektion Luke Letlow, ein erst kürzlich gewählter republikanischer Kongressabgeordneter aus dem US-Bundesstaat Louisiana ist nach einer Corona-Infektion mit 41 Jahren gestorben. Dies teilte der Gouverneur des Bundesstaates, John Bel Edwards, in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter mit. Letlows Sprecher, Andrew Bautsch, bestätigte den Tod des Politikers in der US-Zeitung «News Star». Erst im Dezember hatte sich Letlow in einer Stichwahl durchgesetzt, um seinen Wahlbezirk im Kongress zu repräsentieren. Am Sonntag hätte er im Amt vereidigt werden sollen. It is with heavy hearts that @FirstLadyOfLA and I offer our condolences to Congressman-elect Luke Letlow’s family on his passing after a battle with COVID-19. #lagov — John Bel Edwards (@LouisianaGov) December 30, 2020

5:47 Deutschland: Erstmals über 1000 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden erstmals über 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland. 1129 Menschen sind demnach an oder mit dem Virus binnen Tagesfrist gestorben, insgesamt sind es 32.107 Todesfälle. Das RKI verzeichnet 22.459 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damit haben sich in Deutschland inzwischen mehr als 1,68 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

0:46 Ansteckendere Variante im US-Bundesstaat Colorado nachgewiesen Im US-Staat Colorado ist erstmals die Coronavirus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, teilte das Büro des Gouverneurs Jared Polis am Dienstag mit. Festgestellt worden sei die erstmals in Grossbritannien entdeckte Coronavirus-Variante bei einem jungen Mann, der sich derzeit in Isolation befinde und zuletzt nicht gereist sei. Es handelt sich um den ersten bekannten Nachweis des mutierten Virustyps in den USA. Die neue Coronavirus-Variante ist möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form. Die meisten EU-Staaten hatten nach Bekanntwerden der Mutation entschieden, Reisen aus und nach Grossbritannien weitgehend einzuschränken, um die Verbreitung zu verhindern. Auch in der Schweiz ist der mutierte Virustyp bereits nachgewiesen worden.

22:56 Momentan Skifahren – ja oder nein? Genügend Schnee, präparierte Pisten: Der Berg ruft – und stürzt dabei viele Wintersportler, die ihn rufen hören, in ein moralisches Dilemma. Soll, darf man angesichts der aktuellen Corona-Lage und der Belastung der Spitäler noch auf die Piste? Die Suche nach Antworten in Davos. 04:54 Video Skifahren, ja oder nein? Aus 10 vor 10 vom 29.12.2020. abspielen

22:42 Wallis sucht wegen neuer Coronavirus-Variante weiterhin nach Briten Wegen der neuen Coronavirus-Variante versuchen die Kantone, Touristen aus Grossbritannien und Südafrika zu identifizieren, die sich in ihrem Gebiet aufhalten oder dieses verlassen haben. Im Wallis ist ihre Zahl schwer abzuschätzen. Die Gesundheitsförderung Wallis sprach von 200 Briten, die aus dem Ferienort Verbier geflohen sein sollen. 876 Personen aus Grossbritannien (863) und Südafrika (13) seien bisher auf Walliser Gebiet identifiziert worden, sagte Jean-Bernard Moix, Direktor der Gesundheitsförderung, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dem Kanton wurden 291 Ankünfte seit dem 14. Dezember mittels vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erstellten Listen gemeldet. Die anderen 585 Personen seien vom Kanton identifiziert worden, insbesondere von den Fremdenverkehrsbüros und Gemeinden. Die Zahl 876 zeige jedoch nicht die Realität, sagte Moix. Es würden alle jene Menschen fehlen, die sich nicht bei den Behörden gemeldet hätten oder die bei einer Kontrolle nicht automatisch in die Listen aufgenommen worden seien. In Zermatt zum Beispiel waren es laut den erhobenen Daten 125 Touristen aus diesen beiden Ländern, in Verbier 114. Doch man wisse, dass es mehr seien. «Das Wallis hat das Aufspüren der Briten von Anfang an sehr ernst genommen», sagte Moix. Die Gesundheitsförderung Wallis habe ihre Listen an die Kantonspolizei geschickt, die 150 Kontrollen durchgeführt habe. Zwölf Personen hätten sich nicht an der angegebenen Quarantäne-Adresse aufgehalten.

22:26 Biden will Rüstungsgesetz für Impfstoff-Verteilung nutzen Der designierte US-Präsident Joe Biden hat die Nutzung eines Rüstungsgesetzes angekündigt, um den Kampf gegen die Pandemie voranzutreiben. Er werde nach seiner Vereidigung auf das Defense Production Act für die Verteilung des Impfstoffes und andere Massnahmen zurückgreifen, sagt Biden. Die USA fielen bei der Impfung hinter den Erwartungen zurück: Es seien bislang etwa zwei Millionen Bürger geimpft worden, während Amtsinhaber Donald Trump bis Jahresende 20 Millionen Geimpfte versprochen habe. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden. Trump ordnete im März über den Defense Production Act die Herstellung von Beatmungsgeräten an.

22:06 Frankreich plant Verschärfung der abendlichen Ausgangsbeschränkung Frankreich will wegen steigender Corona-Zahlen eine Verschärfung der abendlichen Ausgangssperren in besonders betroffenen Gebieten. Man werde dort für Anfang Januar eine Ausgangssperre ab 18 Uhr vorschlagen, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran im TV-Sender France 2 an. Derzeit gilt landesweit eine solche Ausgangssperre – in Frankreich couvre-feu genannt – ab 20 Uhr. Die Menschen dürfen dann nur mit triftigem Grund das Haus verlassen – einfache Spaziergänge, einkaufen oder Sport gehören nicht dazu. Besonders ernst sei die Lage derzeit in der Region Grand-Est, in der Region Auvergne-Rhône-Alpes und in den Gebieten Franche-Comté und Alpes-Maritimes, sagte der Minister. Neue landesweite Ausgangsbeschränkungen seien aktuell nicht vorgesehen. «Wir befinden uns seit drei Wochen auf einem Plateau, mit etwa 15 000 Neuinfektionen pro Tag.» Es gebe im Land erhebliche regionale Unterschiede. So sei der Osten stärker betroffen als der Westen.

21:35 Geschäfte in Dänemark bleiben länger geschlossen In Dänemark soll wegen der hohen Corona-Infektionszahlen der Grossteil des Einzelhandels bis Mitte Januar geschlossen bleiben. Die Menschen wurden aufgerufen, ihre Silvesterfeierlichkeiten zu reduzieren und ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. «In unseren Augen ist es nicht richtig, dass eine Neujahrsfeier bedeutet, dass sich noch mehr Infektionen ausbreiten», sagte Regierungschefin Mette Frederiksen. Seit dem Ersten Weihnachtsfeiertag mussten Warenläden weitgehend dicht bleiben. Supermärkte, Lebensmittelläden, Apotheken und Spezialgeschäfte mit medizinischer Ausrüstung dürfen geöffnet bleiben. Zunächst waren die Schliessungen bis 3. Januar befristet. Dänemark verzeichnete mit seinen 5.8 Millionen Einwohnern bislang rund 158'000 Corona-Fälle, 1226 Menschen sind nachweislich an oder mit dem Virus gestorben.

20:44 Coronakrise füllt die Frauenhäuser Die Zahlen zu häuslicher Gewalt für 2020 werden in der Schweiz erst im Frühling bekannt. Aber sie könnten die 19'000 Straftaten vom Vorjahr übersteigen. Die Opfer sind meist weiblich. Schutz finden betroffene Frauen und ihre Kinder in Frauenhäusern, und die berichten von deutlich mehr Anfragen. Silvia Vetsch, vom Vorstand der Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz sagt: «Ich weiss von allen Frauenhäusern in der Schweiz, dass sie fast voll oder ganz voll belegt sind. Auch die Opferhilfestellen sind ausserordentlich gefordert.» Forscherinnen der Hochschule Luzern haben die Auswirkungen von Corona auf die Gewalt in Familien untersucht. Sie kommen zum Schluss: Bekannte Faktoren, die zu mehr häuslicher Gewalt führen können, seien durch die Krise verstärkt worden, insbesondere an den Festtagen. 01:58 Video Häusliche Gewalt in Corona-Pandemie angestiegen Aus Tagesschau vom 29.12.2020. abspielen

19:48 Erste britische Impf-Patientin erhält zweite Dosis Vor drei Wochen wurde Margaret Keenan als erster Mensch in Grossbritannien gegen das Coronavirus geimpft – nun hat die mittlerweile 91-Jährige die zweite Dosis des Mittels erhalten. Die Frau erhielt die Impfung am Dienstag in der mittelenglischen Stadt Coventry. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen pro Person nötig. «Es ist fantastisch zu sehen, dass Margaret Keenan ihre zweite Dosis der Pfizer-Biontech-Corona-Impfung bekommen hat», twitterte Gesundheitsminister Matt Hancock. «Wir werden es gemeinsam durch diese Pandemie schaffen.»

19:20 SNB-Bericht: Gute Noten für Covid-19-Kreditprogramm Das Corona-Kreditprogramm des Bundes hat seine Ziele erreicht. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Demnach erreichte das Programm die gewünschten Unternehmen, ohne vermehrt sogenannte Zombie-Firmen anzulocken. Zu den Zombiefirmen zählen die SNB-Ökonomen jene Unternehmen, die eine tiefe Profitabilität aufweisen und hoch verschuldet sind, wie sie in einem Arbeitspapier, Link öffnet in einem neuen Fenster schreiben. Helfen Stützungsprogramme des Bundes solchen Firmen zu überleben, kann das unerwünschte Folgen haben: Denn diese Unternehmen binden Ressourcen, die besser für produktivere Aktivitäten genutzt werden können. Die verbürgten Kredite nahmen vor allem Firmen in Anspruch, die erstens vom Lockdown stark getroffen wurden oder in einer Region mit hohen Fallzahlen aktiv sind und zweitens über weniger flüssige Mittel verfügten. Das Programm habe zudem auch junge und kleine Firmen erreicht, die den finanziellen Folgen der Pandemie stärker ausgeliefert waren. Das deute daraufhin, dass das Programm im Hinblick auf seine Ziele erfolgreich gewesen sei, so die SNB-Ökonomen. Es habe Firmen erreicht, für die der Zugang zu externen Finanzierungsmöglichkeiten typischerweise herausfordernder sei – insbesondere in einer Krise.

18:43 Auch Kamala Harris hat sich impfen lassen Nach diversen anderen hochrangigen Politikern hat sich auch die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. Harris bekam am Dienstag in der US-Hauptstadt Washington eine erste Dosis des Impfstoffs des Unternehmens Moderna verabreicht. Eine zweite Dosis folgt später. «Ich möchte jeden ermuntern, sich impfen zu lassen», sagte Harris nach der Impfung. «Es ist sicher.» Sie vertraue den Wissenschaftlern. «Es geht hier darum, Leben zu retten», mahnte sie. Es gehe bei den Impfungen um das eigene Leben, aber auch um das Leben der eigenen Familie und der Gemeinde um einen herum. Legende: Reuters

18:06 Britische Gesundheitsbehörde: «Entwicklung ist extrem besorgniserregend» Die Corona-Neuinfektionen in Grossbritannien steigen weiter steil an. Heute verzeichneten die Behörden den Rekordwert von 53'135 neuen Fällen. Erst am Montag hatten sie mit 41'385 Neuinfektionen den höchsten Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Quote je 100'000 Einwohner stieg auf 381.5. Grossbritannien ist eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder in Europa. Bisher haben sich fast 2.4 Millionen Menschen landesweit mit dem Virus infiziert, Zehntausende sind mit oder an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Gesundheitsbehörde Public Health England nennt die Entwicklung «extrem besorgniserregend».

17:25 Kanton Waadt startet Impfkampagne am Mittwoch Der Kanton Waadt beginnt die Impfkampagne gegen das Coronavirus bereits an diesem Mittwoch statt wie ursprünglich geplant am 11. Januar. Das teilte die Regierung mit. Mobile Impfteams werden zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sowie das dortige Personal impfen. In einer zweiten Phase werden besonders gefährdete Personen geimpft, die nicht in Heimen leben, darunter Menschen, die 75 Jahre und älter sind. Für diese Personen werden ab dem 11. Januar im Universitätsspital (Chuv) in Lausanne und im Spital von Morges die ersten Impfzentren eingerichtet. Weitere Impfzentren werden im Januar in zusätzlichen Regionen des Kantons geschaffen.

16:56 Zuger Skilifte dürfen ab 30. Dezember wieder laufen Der Zuger Regierungsrat gibt grünes Licht: Die Skilifte im Kanton dürfen per 30. Dezember ihren Betrieb wieder aufnehmen. Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung ist ein wirksames Schutzkonzept. Ob und wann die einzelnen Skilifte wieder laufen, kann der jeweiligen Website entnommen werden, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Der Regierungsrat hatte am 22. Dezember die Skigebiete geschlossen. Nun hat er die Lage neu beurteilt. Weil die epidemiologische Lage unverändert angespannt ist, appelliert der Gesundheitsdirektor an die Bevölkerung, sich generell und speziell auch auf den Pisten vorsichtig zu verhalten und Schutzkonzepte sowie Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten.

16:33 EU kauft weitere 100 Millionen Pfizer/BioNTech-Impfdosen Die Europäische Union kauft weitere 100 Millionen Impfdosen von Pfizer/BioNTech. «Wir werden damit über 300 Millionen Dosen dieses Impfstoffes verfügen, der als sicher und effektiv eingestuft wurde», schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Wann der zusätzliche Impfstoff zur Verfügung stehen wird, sagt sie zunächst nicht. Die EU kaufte im November zunächst 200 Millionen Dosen mit der Option auf weitere 100 Millionen.

16:09 Die ersten 130 Freiburger sind geimpft Mit einer Impfaktion im Pflegeheim Cottens hat die Impfkampagne im Kanton Freiburg begonnen. 92 Bewohner und rund 40 Angestellte erhielten die erste Impfdosis, wie die Direktion für Gesundheit und Soziales mitteilte. Mobile Einsatzteams werden bis Ende Jahr acht Pflegeheime im gesamten Kanton aufsuchen. Ärzte und Apotheker sollen ebenfalls Impfungen verabreichen, sobald es Art und Zahl der verfügbaren Impfdosen erlauben. Zudem werden ab 18. Januar zwei Impfzentren in Freiburg und Bulle einsatzbereit sein.