14:17 Schärfere Massnahmen in vier italienischen Regionen Wegen steigender Fallzahlen hat Italien die Bewegungsfreiheit in der Toskana, in Ligurien, in den Abruzzen und in der Alpenprovinz Trentino stärker eingeschränkt. Die verschärften Regeln gelten seit heute. Die Regierung in Rom hat bereits vor Monaten eine Einteilung des Landes in Risikozonen eingeführt. In den vier jetzt zu orangen Zonen hochgestuften Gebieten mussten Restaurants und Bars wieder für Gäste schliessen. Nur Take-away ist erlaubt. Ausserdem sollen die Bürger ihre Städte und Gemeinden nicht verlassen. Die Verschärfung gilt zunächst für 15 Tage, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Der grosse Teil des 60-Millionen-Einwohner-Landes gehört weiter zu den gelben Zonen mit moderaten Beschränkungen. Dabei herrscht in ganz Italien eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr. Ein Reiseverbot über Regionalgrenzen hinweg hatte die Regierung kürzlich bis 25. Februar verlängert. Ausnahmen gelten für die Arbeit und in Notfällen.

13:28 Japan lässt ersten Impfstoff zu Rund fünf Monate vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio haben die japanischen Behörden den ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Der Gesundheitsminister habe dem Impfstoff von Pfizer/Biontech eine Sonderzulassung erteilt, schreibt das Büro von Ministerpräsident Yoshihide Suga auf Twitter. Bereits am Mittwoch soll mit dem Impfen begonnen werden. Zunächst sollen 10'000 bis 20'000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens die Impfung erhalten. Weitere Ärzte und Pflegekräfte sowie ältere Menschen sollen ab April Zugang zu den Impfungen bekommen. Legende: Rund fünf Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio geben die japanischen Behörden grünes Licht für den ersten Corona-Impfstoff. Keystone

12:31 Grossbritannien: 700'000 Selbständige machen nicht weiter Wegen des derzeitigen Lockdowns haben in Grossbritannien einer Studie zufolge gegen 700'000 Selbstständige aufgegeben. Das entspreche etwa jedem Siebten und sei ein Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühling, teilte die Denkfabrik Resolution Foundation mit. Die Corona-Pandemie habe die Lebensstandards stark beeinträchtigt: Mehr als zwei von fünf Selbstständigen hätten Einnahmeeinbussen von mehr als 25 Prozent zu verzeichnen, Hilfsmassnahmen der Regierung erreichten viele nicht. «Die Regierung sollte die Zulassungskriterien für die Unterstützung erweitern, um denjenigen zu helfen, die bisher ausgeschlossen wurden», forderte die Finanzexpertin des Thinktanks, Hannah Slaughter. Zur Gegenfinanzierung könne die Regierung unter anderem zu hohe Zuschüsse für Arbeitnehmer in der Pandemie zurückfordern.

11:59 Kanton Bern meldet 219 Neuinfektionen Der Kanton Bern hat am Sonntag 219 neue Coronafälle und drei weitere Todesfälle vermeldet. Diese Zahlen beziehen sich auf die vergangenen 48 Stunden. Wie am Sonntag der Corona-Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster des Kantons Bern zu entnehmen war, wurden zwischen Freitag- und Samstagmorgen 152 positive Coronatests registriert. Bis Sonntagmorgen kamen 67 weitere dazu. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 verstorbenen Personen im Kanton Bern erhöhte sich am Sonntag auf 966.

11:36 EU will angepasste Impfstoffe schneller zulassen EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat ein Schnellverfahren für die Anpassung bereits zugelassener Corona-Impfstoffe an Virus-Varianten angekündigt. «Wir haben entschieden, dass ein Impfstoff, der vom Hersteller auf der Basis des bisherigen Vakzins zur Bekämpfung neuer Mutationen nachgebessert wurde, nicht mehr den ganzen Zulassungsprozess durchlaufen muss», sagte Kyriakides der «Augsburger Allgemeinen». Der Kommissarin zufolge sollen bis Ende September mindestens 700 Millionen Dosen für die doppelte Impfung zur Verfügung stehen. Das sei mehr als genug für 70 Prozent der EU-Bevölkerung. Bis Ende Juni stünden 300 Millionen Dosen der bislang drei zugelassenen Impfstoffe für mehr als ein Drittel der EU-Bürger bereit. «Diese Zahl könnte sich noch erhöhen, wenn der Impfstoff von Johnson&Johnson hinzukommt», sagte Kyriakides. Legende: Laut Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides will die EU die bereits zugelassenen Corona-Impfstoffe im Schnellverfahren an Mutationen anpassen. Reuters

10:57 Portugal verlängert Shutdown bis Ende März Vor zwei Wochen standen in Portugal die Krankenwagen mit schweren Corona-Fällen vor Notaufnahmen Schlange. Das Gesundheitssystem schrammte haarscharf am Kollaps vorbei. Seither sinkt die gemeldete Zahl der Neuinfizierten wieder. Entsprechend wächst in der portugiesischen Bevölkerung der Wunsch, bald zur Normalität zurückzukehren. Bei einer 14-Tages-Inzidenz von 1200 Fällen pro 100'000 Einwohner ist die Lage jedoch auch nach fast einem Monat Lockdown noch immer ernst. Die Regierung hat den Shutdown bis Ende März verlängert. 02:18 Video Portugals Gesundheissystem stand kurz vor dem Kollaps Aus Tagesschau vom 13.02.2021. abspielen

10:20 Italien verschärft Einreiseregeln Italien verschärft die Regeln für Einreisende aus Österreich – wegen der verstärkt auftretenden Virusmutation, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde. Ab heute müssen alle Personen, die sich länger als 12 Stunden in Österreich aufgehalten haben, bei der Einreise einen negativen Test vorweisen. Sie müssen in Italien zusätzlich einen Test machen und zwei Wochen in Quarantäne.

9:35 150 Anzeigen nach Corona-Spaziergang in Zürich In Zürich ist es am Samstag erneut zu einer unbewilligten Demonstration von Corona-Skeptikern gekommen. Die Stadtpolizei löste die Kundgebung auf und verzeigte 150 Personen. Die meisten Teilnehmenden seien ohne Schutzmasken unterwegs gewesen, teilt die Stadtpolizei mit. Die Einsatzkräfte hätten sie mit Lautsprecherdurchsagen auf die rechtlichen Bestimmungen aufmerksam gemacht. Eine grössere Gruppe zog kurz nach 13 Uhr durch das Niederdorf, über die Bahnhofbrücke bis ins Bahnhofquai. Dort hatte die Polizei die Strasse abgesperrt und die Teilnehmenden der Demonstration angehalten. Legende: Die meisten Teilnehmer des unbewilligten Spaziergangs durch Zürich unter dem Motto «Grundrechte gelten immer» trugen keine Schutzmasken. Keystone

8:47 Neuer Shutdown für Neuseelands Metropole Auckland Neuseeland verhängt nach den ersten lokal übertragenen Corona-Neuinfektionen seit Ende Januar einen neuen Shutdown über Auckland. Die Menschen in der grössten Stadt des Landes müssten für drei Tage zu Hause bleiben, erklärt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Nur für Ausnahmen wie Einkäufe und die Arbeit dürfen sie raus. Neuseeland hatte zuvor mit drei lokal übertragenen Fällen die ersten Neuinfektionen seit Ende Januar gemeldet. Es wird nun getestet, ob die Infektionen von einer der ansteckenderen Varianten ausgelöst wurden. Vor den Fällen im Januar hatte Neuseeland über Monate keine lokal übertragenen Corona-Infektionen verzeichnet. Legende: Wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs verhängt Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern für Auckland einen neuen dreitägigen Shutdown. Keystone

8:03 Bund soll eine Schweizer Ausstiegsstrategie präsentieren Nächste Woche will der Bundesrat über Lockerungen der Shutdown-Massnahmen diskutieren. Die Forderung nach einer Ausstiegsstrategie wird indes immer lauter – und breiter abgestützt. Neben Wirtschafts- und Gewerbevertretern fordern nun auch Regierungsräte verschiedener Kantone Lockerungen.

7:15 Europa schloss seine Grenzen Anfang 2020 zu spät Die Grenzschliessungen in Europa vor rund einem Jahr kamen einer Studie zufolge zu spät, um das Coronavirus nachhaltig aufzuhalten. Bereits am 8. März 2020 habe es in Europa genauso viele lokale Ansteckungen gegeben wie durch Reisende aus dem Ausland eingeschleppt wurden, berichten Forscher um die Biostatistikerin Tanja Stadler von der ETH Zürich im Fachmagazin «PNAS». Die EU schloss die Grenzen erst am 17. März. Die Forscher hatten die Ausbreitung des Erregers anhand sequenzierter Virus-Genome nachvollzogen. «Wenn man die Grenzen mit dem Ziel geschlossen hat, das Virus nicht reinzulassen: Dafür war es zu spät», sagt Stadler der Deutschen Presse-Agentur. Bei Infektionsgeschehen, wie es am 8. März vorhanden war, sei eine Grenzschliessung nur noch verbunden mit einer drastischen Einschränkung der Kontakte sinnvoll. Aus der Aufarbeitung könnten Schlüsse für eine mögliche neue Pandemie gezogen werden, so Stadler. «Hätte man früher anerkannt, welche Gefährlichkeit die Pandemie hat, hätte man den Infektionsherd austrocknen müssen. Aus epidemiologischer Sicht wäre eine frühe Abschottung des Ausgangsortes der Pandemie in der chinesischen Provinz Hubei zentral gewesen.»

4:22 Altersheimbewohner schon alle geimpft In Schweizer Altersheimen ist die Impfkampagne weit fortgeschritten. Inzwischen hätten alle Bewohnerinnen und Bewohner, die dies wollten, eine erste Impfung erhalten, sagte ein Sprecher von Pro Senectute der «SonntagsZeitung». Spätestens Mitte März seien auch die Nachimpfungen in Schweizer Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen.

1:56 USA machen vorwärts mit Impfen Die Corona-Impfungen in den USA haben die Marke von 50 Millionen überschritten. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Insgesamt seien bislang knapp 70 Millionen Dosen ausgeliefert worden. Rund 27 Millionen Menschen haben mindestens eine Dosis erhalten, über 13 Millionen bereits auch die zweite.

0:27 26 Corona-Positive bei Massentests in der Waadt In den Waadtländer Skigebieten Leysin, Villars-sur-Ollon und Les Diablerets sind in den letzten Tagen 2650 Corona-Schnelltests durchgeführt worden. Dabei seien knapp 1 Prozent der Tests positiv ausgefallen, so die kantonalen Behörden: 26 Personen wurden positiv getestet, davon seien ein Viertel asymptomatisch gewesen. Durch die Entdeckung der positiven Fälle habe in diesen Fällen die Kontaktkette erfolgreich unterbrochen werden und so die weitere Verbreitung des Coronavirus unterbunden werden können, hiess es weiter.

21:29 Drohender Verkehrskollaps: Tirol will Lkw-Verkehr aus Italien drosseln Wegen der neuen deutschen Einreiseregeln will das österreichische Bundesland Tirol schon ab Sonntag den Lastwagenverkehr aus Italien drosseln, um einen extremen Rückstau und einen Verkehrskollaps im Inntal zu verhindern. Hintergrund ist die deutsche Vorgabe, dass Lkw-Fahrer vorab bereits online für die Einreise registriert sind, die entsprechenden Dokumente haben und überdies einen negativen Covid-Test mitführen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Österreich seinerseits will nun diese Ausreisevoraussetzungen von Tirol nach Deutschland bereits bei der Einreise von Italien nach Tirol am Brenner überprüfen.

20:27 Westschweizer Kulturschaffende fordern schrittweise Öffnung Etwa 200 Schauspieler, Tänzer, Musiker, Techniker und Zuschauer haben in Genf auf die schwierige Lage der Kulturschaffenden in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Unter dem Slogan «No Culture, no Futur» gab es Aktionen in zehn Westschweizer Städten. In Lausanne beteiligten sich etwa 250 Personen. Mit den Kundgebungen forderten sie, dass die Kultur trotz der Krise präsent und lebendig bleibe. Die Kulturschaffenden sind seit Beginn der Covid-Pandemie aufgrund der Schliessung von Institutionen und des Ausfalls von Vorstellungen in Schwierigkeiten. In einem offenen Brief an die Behörden fordern 31 Westschweizer Dach- und Berufsorganisationen eine schrittweise Öffnung kultureller Institutionen, die seit fast vier Monaten geschlossen sind. Der Brief wird von mehr als 120 Theatern, Museen, Kinos, Festivals und Bibliotheken unterstützt. Die Kulturschaffenden fordern unter anderem ein vereinfachtes administratives Vorgehen, um Entschädigungen zu erhalten.

19:38 Polizeieinsatz nach Corona-Protest in Zürich In Zürich hat die Stadtpolizei mit einem Grossaufgebot auf einen Spaziergang von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Massnahmen reagiert. Eine grössere Gruppe sei durch die Innenstadt gezogen, schreibt die Polizei. Beim Bahnhofquai hielt die Polizei die Teilnehmenden an. Rund 150 Personen wurden angezeigt – weil sie an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen und die Covid-Verordnung missachtet haben. Legende: Hunderte Menschen protestierten am Samstag gegen die Corona-Massnahmen in Zürich. Keystone

18:51 Vorsorgliche Corona-Massentests in mehreren Kantonen Rund 10 Kantone hätten ihre Konzepte beim Bund eingereicht, zum Beispiel für präventive Massentests an Schulen. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, bestätigt einen entsprechenden Bericht der Tamedia-Zeitungen. Eine Bewilligung des Bundes brauche es für die Konzepte nicht, heisst es vom BAG. Man nehme sie zur Kenntnis und unterstütze die Kantone bei der Umsetzung. Bei den vorsorglichen Massentests sollen Antigen-Schnelltests sowie Speicheltests eingesetzt werden. Die Kosten für die Tests soll der Bund übernehmen. Legende: In diversen Regionen der Schweiz wurden bereits Massentests durchgeführt. So zum Beispiel in Arosa (GR). Keystone

17:52 USA kritisieren China für Umgang mit WHO-Untersuchung Die USA kritisieren China für dessen Umgang mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Untersuchung zum Ursprung der Pandemie. Die US-Regierung sei tief besorgt über das Verhalten Chinas und bestehe darauf, dass der Untersuchungsbericht unabhängig und ohne Änderungen durch die chinesische Regierung erstellt werde, sagt Jake Sullivan, der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden. Nach Angaben des australischen Wissenschaftlers Dominic Dwyer, welcher der WHO-Untersuchungskommission angehört, hat China den Wissenschaftlern den Zugang zu bestimmten Daten verwehrt. Darüber hatte zuerst das «Wall Street Journal» berichtet.