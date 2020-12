Der Ticker startet um 3:50 Uhr

17:19 Weitere Kantone haben ihr Impf-Programm bekannt gegeben Der Kanton Schwyz beginnt bereits diese Woche damit, in ersten Pflegeheimen Risikopatienten gegen das Coronavirus zu impfen. Der eigentliche Impfstart erfolge dann Anfang Januar 2021, teilte das Departement des Innern mit. Auch die Kantone Jura, Appenzell-Innerrhoden und Uri haben heute über die Details informiert.

16:29 EU-Kommission gegen pauschale Flugverbote von und nach Grossbritannien Es sei zwar wichtig, zügig vorläufige Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, zugleich müssten unerlässliche Reisen aus und nach Grossbritannien sowie der Warenverkehr jedoch möglich sein, heisst es in einer Empfehlung der EU-Kommission an die EU-Staaten. «Flug- und Zugverbote sollten eingestellt werden, da unverzichtbare Reisen sichergestellt und Unterbrechungen der Lieferketten vermieden werden sollten.» Nachdem in Grossbritannien zuletzt eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht war, hatten die meisten EU-Staaten bereits in eigener Kompetenz entschieden, Reisen aus und nach Grossbritannien weitgehend einzuschränken. Die EU-Kommission betont, dass noch bis Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember die Regeln der Freizügigkeit für Grossbritannien gelten. Deshalb sollten EU-Staaten Briten nicht grundsätzlich die Einreise verbieten. Vom 1. Januar an falle Grossbritannien jedoch unter die Drittstaaten, für die die allermeisten EU-Staaten in der Corona-Krise weitgehende Einreisesperren verhängt haben.

15:52 Irland verschärft Massnahmen Die Regierung handle «schnell und aggressiv» auf steigende Infektionszahlen, sagte Ministerpräsident Micheal Martin. Die Massnahmen seien unter der Vermutung getroffen worden, dass sich die hoch ansteckende Virus-Mutation bereits in Irland ausbreite. Restaurants und Pubs müssen vom 24. Dezember an schliessen. Nach Weihnachten sind nicht zwingend notwendige Reisen ausserhalb der eigenen Heimatregion untersagt, von Neujahr an sind keine privaten Besuche mehr gestattet. Zu Hochzeiten und Beerdigungen sind deutlich weniger Teilnehmer zugelassen. Der öffentliche Nahverkehr wird auf ein Viertel heruntergefahren. Das Einreiseverbot für Flüge aus Grossbritannien wurde zunächst bis zum 31. Dezember verlängert. Das Land war bereits im Oktober in einen mehrwöchigen Lockdown gegangen.

15:03 Kanton Solothurn verschärft die Coronamassnahmen Die Situation sei weiterhin bedrohlich, deshalb verschärfe der Solothurner Regierungsrat die Covid-19-Schutzmassnahmen weiter, heisst es in der neusten Mitteilung. Sowohl die Spitäler als auch die Solothurner Alters- und Pflegeheime seien am Anschlag. Die Intensivpflegeplätze sind im Kanton Solothurn fast vollständig belegt. Einkaufsläden und Märkte werden ab 27. Dezember 2020 geschlossen. Lebensmittel oder andere «Güter des kurzfristigen, täglichen Bedarfs» dürften aber weiterhin verkauft werden. Ähnlich wie im Nachbarkanton Aargau sind auch Apotheken, Drogerien und Telefongeschäfte weiterhin offen. Streng ist Solothurn mit Blick auf den Wintersport: Skigebiete (Grenchenberg, Balmberg, Hohe Winde, Holderbank) erhalten zurzeit keine Bewilligung. Auf Antrag könnten Gesuche bei einer markanten Verbesserung der Gesamtsituation erneut geprüft werden, hält die Regierung fest. Zudem möchte der Kanton, dass so viele Betriebe wie möglich Homeoffice verordnen. Der Kanton Solothurn startet am 4. Januar 2021 mit den Covid-19-Impfungen.

15:00 Wo ist das mutierte Virus schon überall aufgetaucht? Ein Journalist möchte wissen, ob das mutierte Virus mittlerweile noch in anderen Ländern aufgetaucht sei. «Jenes aus Südafrika gemäss aktuellen Stand noch nicht.» Jenes aus Grossbritannien sei schon in anderen Ländern in Europa aufgetaucht, zum Beispiel in Dänemark, Italien, den Niederlanden oder auch in Australien.

14:55 Im Januar wahrscheinlich weitere 250'000 Impfdosen Ein Journalist fragt, wann die nächste Ladung an Impfdosen ankomme. «Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen 250'000 Dosen wohl im Verlauf des Januars an», sagt Virginie Masserey. Das sei jedoch noch nicht ganz offiziell bestätigt.

14:53 Keine täglichen Fallzahlen während der Feiertage Ob die täglichen Corona-Fallzahlen während der Festtage publiziert werden, will ein Journalist wissen. «Feiertage sind wie Wochenenden – wir werden also während den Feiertagen keine Zahlen publizieren», sagt Virginie Masserey. Diese würden an Sonn- und Feiertagen auch wenig aussagen. «Erst nach dem Wochenende werden wir die Zahlen gesammelt publizieren.»

14:51 Welche Vorerkrankungen müssen für Impf-Priorität vorhanden sein? Ein Journalist möchte von Christoph Berger wissen, welche Vorerkrankungen bei Menschen vorherrschen müssten, damit sie prioritär geimpft werden könnten. Zudem möchte der Journalist wissen, ob es eine abschliessende Liste mit Vorerkrankungen gäbe. Berger meint dazu: «Eine Liste finden Sie auf der BAG-Seite, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Ärzteschaft wird informiert und weiss, um welche Patienten es sich handelt – um Höchstrisikopatienten.» Die Ärzte würden also ihre Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen darüber informieren, sagt Berger. 00:52 Video Christoph Berger: «Es sind die Höchstrisikopatienten, die prioritär geimpft werden» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:49 Welche Allergiker sollen sich nicht impfen? Ein Journalist fragt nochmals nach den Impfungen und dem Abraten bei starken Allergien. «Ich bin froh um diese Frage», sagt Christoph Berger. Denn es handle sich nicht einfach um Allergiker, die sich nicht impfen lassen sollen, präzisiert er. «Es geht dabei nur um bestätigte Allergien gegen Impfstoff-Bestandteile.» Das sei insbesondere der Stoff PEG: Polyethylenglykole.

14:46 Westschweiz: Schliessung der Restaurants ab 26. Dezember sinnvoll? Ein Journalist möchte von Virginie Masserey wissen, ob sie den Entscheid der Westschweizer Kantone begrüsse, die Restaurants ab dem 26. Dezember zu schliessen. «Ich begrüsse den Entscheid der Westschweizer Kantone. Da die Zahlen sich nicht beruhigen und die Situation nach wie vor angespannt ist», antwortet Masserey.

14:42 Erste Studien: Mutierte Virus-Variante erhöht den R-Wert um 0.4 Ein Journalist fragt, ob die mutierte Variante den R-Wert stark verändern werde und ob die aktuell beschlossenen Massnahmen dann zur Eindämmung ausreichen würden. «Erste Studien zeigen, dass die Reproduktionszahl um etwa 0.4 Prozent erhöht wird mit der neuen Variante», sagt Martin Ackermann von der Taskforce. «Wir haben die aktuellen Massnahmen für die bekannte Virusvariante. Mit einer Ausbreitung der mutierten Variante würden diese nicht ausreichen.» 00:30 Video Martin Ackermann: «Die Massnahmen würden wohl nicht ausreichen, um die neue Variante zu stoppen» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:38 «Zivilschutz steht in einem Grosseinsatz bei der Bewältigung der zweiten Welle» Christoph Flury, Vizedirektor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS äussert sich als nächstes. «Der Zivilschutz steht in einem Grosseinsatz bei der Bewältigung der zweiten Welle.» Die Zivilschutz-Aufgebotenen stünden aber nur dann für einen Einsatz bereit, wenn es sie dringend brauche. «Er kommt nur dann zum Einsatz, wenn die Betroffenen aus beispielsweise dem Gesundheitspersonal überlastet sind.» Auch logistische Dienste würden zu den Aufgaben gehören. Zum Beispiel das Transportieren von medizinischem Material. «Auch im nächsten Jahr hilft der Zivilschutz weiter, beispielsweise beim Aufbau von Impfzentren.» 01:48 Video Christoph Flury, BABS: «Der Einsatz wird auch über die Festtage weitergeführt» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:32 Taskforce-Stadler spricht zur mutierten Virus-Variante Die wissenschaftliche Taskforce arbeite mit Hochdruck daran, die neue Variante des Sars-Cov-2-Virus zu analysieren und einzuordnen, sagt Tanja Stadler, Mitglied der National COVID-19 Science Taskforce. Wichtig sei aber, festzuhalten, dass Viren ständig mutierten. «Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir viele Infektionen haben, steigt auch die Anzahl der Varianten. Die Tatsache alleine, dass das Virus mutiere, ist noch nicht besorgniserregend.» Die beiden Varianten in Grossbritannien und Südafrika seien unabhängig voneinander entstanden. «Die beiden Varianten haben aber eins gemein: Sie können sich schneller ausbreiten, als die bisherigen», sagt Stadler weiter. Dies seien aber immer vorläufige Ergebnisse. In der Schweiz habe man das Virus bisher nicht nachgewiesen. «Doch in der letzten Woche sind 90 Flüge von Grossbritannien in der Schweiz angekommen», sagt Stadler. Daher sei es naheliegend, dass das mutierte Virus schon in der Schweiz sei. 03:26 Video Tanja Stadler, ETH: «Viren mutieren ständig» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:27 Kantonsarzt Hauri: «Die Lage ist angespannt» Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte äussert sich zur allgemeinen Lage: «Die Lage ist angespannt.» Die Viruslast sei hoch. Hinzu käme noch die Frage zur Mutation des Virus. Diese verbreite sich noch schneller, trotz der Massnahmen. Auch wenn es nicht krankmachender sein sollte, sei die Übertragung schnell. «Für die bevorstehenden Feiertage ist nun viel Zurückhaltung angebracht.» Das Contact Tracing und auch die Tests würden auf Hochtouren laufen und die Testzentren seien gut ausgelastet, auch mit Personen die Tests für Reisen brauchten. «Es mussten Prioritäten für Personen mit Symptomen geschaffen werden.» Hauri äussert sich weiter zu den Impfvorbereitungen: «Wir können endlich bald konkret mit den Impfungen beginnen. Wir wollen aber keinen Wettbewerb unter den Kantonen.» Die Instruktion und die Vorbereitungen des Gesundheitspersonals müssten den Anforderungen genügen. Im Dezember würden erste Impfungen vorgenommen, um daraus für die Zukunft die Prozesse zu optimieren. Zudem ruft Hauri die gesamte Bevölkerung dazu auf, sich ein elektronisches Impfbüchlein, Link öffnet in einem neuen Fenster zuzulegen. 01:19 Video Rudolf Hauri: «Für die Weihnachtszeit ist viel Zurückhaltung gefordert» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:20 Impfkampagne des BAG: Informationsportal Adrian Kammer, Leiter der Sektion Gesundheitsinformationen und Kampagnen BAG, sagt, eines der Ziele der Impf-Informationskampagne sei, Vorurteile abzubauen, sodass jeder für sich entscheiden könne, ob er sich impfen lassen wolle. Dafür habe man die Webseite www.bag-coronavirus.ch/impfung, Link öffnet in einem neuen Fenster eingerichtet, ein Informationsportal. Da sei alles zusammengefasst. Zudem werde das Portal laufend mit Neuigkeiten aktualisiert. Legende: Keystone

14:15 EKIF-Präsident Berger: «Impfung ist hochwirksam» Die Impfempfehlung liegt gemäss Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF, für den MRNA-Impfstoff von Pfizer und BioNTech vor. Die Impfung sei hochwirksam, sagt Berger. Zu den Nebenwirkungen meint er: «Es kann zu lokalen Nebenwirkungen wie oft nach Impfungen kommen, wie zum Beispiel Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen oder Fieber.» Die strategischen Ziele lauten: Reduktion der Krankheitslast Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems Reduktion der negativen sozialen Auswirkungen dieser Pandemie Die zu impfenden Zielgruppen seien: Besonders gefährdete Personen

Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt

Enge Kontakte von besonders Gefährdeten

Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko 00:58 Video Christoph Berger, Präsident EKIF: «Dieser Impfstoff ist hochwirksam» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:15 Impfen: Zuerst Personen ab 75 Jahren und chronisch Erkrankte Zuerst könne in der Schweiz die besonders gefährdete Gruppe geimpft werden, sagt Christoph Berger, das seien Personen ab 75 Jahren. «Danach folgen Erwachsene mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko.» Dazu zählten zum Beispiel Herzerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes, Übergewicht oder sonstige Abwehrschwächen. Generell sei zu den Impfungen zu sagen, dass die Impfung auch gemacht werden soll, wenn jemand bereits Covid-19 gehabt habe, jedoch nicht direkt während der Erkrankung. «Nur wenn sie eine schwere Allergie gegen Bestandteile des Impfstoffs haben, sollten sie sich nicht impfen lassen», sagt Berger weiter. 00:56 Video Christoph Berger, Präsident EKIF: «Auch impfen, wenn man Covid schon gehabt hat» Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen

14:08 Masserey: «Am Anfang nicht genügend Dosen, um alle zu impfen» «Die Impfung ist kein Grund, jetzt nicht weiter vorsichtig zu sein», sagt Masserey und kommt auf die Impfung zu sprechen. «Die Impfung wird eine Wirkung zeigen, wenn wir niedrigere Fälle haben als jetzt. Wir werden am Anfang nicht genügend Dosen haben, um alle zu impfen.» Der Impfstoff von Pfizer/Biontech habe eine hohe Sicherheit und Effizienz. «Wir konnten heute 107'000 Dosen ausliefern», sagt Masserey. Die Impfung auf nationaler Ebene werde am 4. Januar gestartet. Bei der Impfstrategie gehe es zu Beginn in erster Linie darum, ernste Fälle zu reduzieren und Hospitalisierungen zu verringern. 00:50 Video Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, BAG: «107'000 Impfdosen sind bei der Armee» (franz.) Aus News-Clip vom 22.12.2020. abspielen