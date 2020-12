Der Ticker startet um 3:50 Uhr

20:40 Auslieferung des Impfstoffs – Hoffnung in Ampullen Es ist eine Hoffnung, die in Ampullen kommt. Für ganz viele. In den USA sind schon rund eine Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, in Grossbritannien sind es Hunderttausende. Auch die Schweiz impft schon in einigen Kantonen. Nun wird ab morgen in vielen EU-Ländern im grossen Stil geimpft. Heute wurde der Impfstoff ausgeliefert. Es ist der erste Teil einer logistischen Herkulesaufgabe. 02:25 Video Der Impfstofft trifft ein – weltweit Aus SRF News vom 26.12.2020. abspielen

18:52 Tschechien geht zurück in den Shutdown Angesichts steigender Fallzahlen gilt von Sonntag an die höchste Corona-Warnstufe der tschechischen Regierung. Die meisten Geschäfte müssen erneut schliessen. Geöffnet bleiben Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Es dürfen nur Waren für den täglichen Bedarf angeboten werden. Landesweit gelten Ausgangsbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre. In der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als zwei Personen treffen. Derweil hat der tschechische Präsident Milos Zeman hat in seiner Weihnachtsansprache zu einer hohen Beteiligung an der Corona-Impfung aufgerufen. «Lassen wir uns impfen – das ist vielleicht nicht angenehm, aber nützlich, denn wir schützen damit nicht nur uns selbst, sondern auch andere.» Legende: Letztes Einkaufen in Prag für Weihnachten und vor dem Shutdown. Nun bleiben die Läden wohl bis Mitte Januar zu. Reuters

17:15 Kanzler Kurz: «Ich glaube, dass Tests eine Normalität werden wie Zähneputzen» Nach einer Lockerung der Regeln über Weihnachten hat in Österreich heute der dritte Shutdown begonnen. Ausser Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien bleiben Geschäfte die nächsten drei Wochen geschlossen. Häuser und Wohnungen dürfen rund um die Uhr nur mit gutem Grund verlassen werden – allerdings zählen dazu auch Sport oder spazieren gehen. Wenn Geschäfte und Kultureinrichtungen am 18. Januar wieder aufgehen, müssen Besucher zunächst einen negativen Corona-Test vorweisen, um sie zu besuchen. «Ich glaube, dass Tests in den kommenden Monaten eine absolute Normalität werden wie das tägliche Zähneputzen», sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag dem ORF. Legende: Kanzler Kurz rechnet mit weiteren harten Monaten Anfang Jahr. Normalität gebe es erst im Sommer wieder, so Kurz im ORF. Reuters

16:10 Lastwagen-Stau in Kent löst sich auf Nach Tausenden negativen Schnelltests in der Grenzregion Kent haben die meisten Lastwagen-Fahrer nach tagelangem Stillstand die Grenze nach Frankreich überqueren können. «Mittlerweile sind 15 526 Tests durchgeführt worden», twitterte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Samstagmittag. Nur Fahrer mit negativem Testergebnis dürfen wegen einer mutierten Virusvariante derzeit die Grenze von England nach Frankreich auf dem Seeweg oder durch den Tunnel überqueren. Am Freitagabend hatten noch rund 3'000 Lastwagen im Stau gestanden, bis zum Samstagmorgen hätte die Hälfte davon den Hafen verlassen, hiess es vom Verkehrsministerium. Der Verkehr normalisiere sich. Frankreich hatte wegen der in Grossbritannien neu entdeckten Coronavirusvariante seine Grenze zwischenzeitlich komplett geschlossen. Legende: Bei einem Lastwagenfahrer wird ein Schnelltest gemacht. Ist dieser negativ, darf der Fahrer die Grenze nach Frankreich überqueren. Reuters

15:21 Japan beschliesst Einreiseverbot für Ausländer bis Ende Januar Japan verbietet Ausländern ab Montag die Einreise, wie die Zeitung «Nikkei» berichtet. Die Regelung gelte bis Ende Januar. Auslöser sei die Entdeckung einer neuen Virusvariante bei Personen, die aus Grossbritannien eingereist seien. Legende: Mit dem Einreiseverbot will Japan die Verbreitung der neuen Coronavirus-Variante verhindern. Keystone

14:28 Dritter Fall des mutierten Virus in der Schweiz Das BAG bestätigt gegenüber der Sonntagszeitung, dass ein weiterer Fall des mutierten Virus in der Schweiz entdeckt worden ist. Die neue Virusvariante trägt die Bezeichnung VOC-202012/01. Sie wurde damit insgesamt in drei Proben nachgewiesen. Sämtliche Fälle sind im deutschsprachigen Raum aufgetreten, in welchen Kantonen genau, will das BAG nicht bekannt geben. «Alle nahen Kontakte wurden identifiziert und unter Quarantäne gesetzt», sagt eine BAG-Sprecherin. Zudem würden in diesen «speziellen Fällen» auch die Kontakte der Kontakte abgeklärt. «Und nötigenfalls unter Quarantäne gesetzt. Die Arbeiten sind im Gang.»

Inzwischen ist in vielen Länder der EU der erste Impfstoff gegen Covid-19 ausgeliefert worden. Rund zehn Monate nach dem Ausbruch der Pandemie sollen die Impfungen an diesem Sonntag beginnen – etwa in Deutschland, Italien, Frankreich und zahlreichen anderen EU-Staaten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem bewegenden Moment der Einheit. «Die Impfungen werden dabei helfen, nach und nach zu unserem normalen Leben zurückzukehren», sagte sie in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Sobald genügend Menschen geimpft worden seien, könne man wieder beginnen zu reisen, Freunde und Familie zu treffen und die Feiertage normal zu verbringen. «Aber bis dahin müssen wir weiter vorsichtig sein.»



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

11:08 Erste Corona-Impfstoffe für Italien erreichen Ziel in Rom Die ersten Corona-Impfstoffe haben unter Militär-Geleit ihr Ziel in der italienischen Hauptstadt Rom erreicht. Der Transporter sei am späten Freitagabend in einer Kaserne der Carabinieri im Norden Roms angekommen, wie das Verteidigungsministerium bestätigte. Auf einem vom Ministerium verbreiteten Video war zu sehen, wie der Transporter mit den aus Belgien angelieferten Impfdosen von Pfizer-Biontech eskortiert von mehreren Polizeiautos der Carabinieri in die Kaserne einfuhr. Ab Sonntag will Italien anlässlich des europäischen «V-Day» (Vaccine Day - Impftag) die ersten wenigen Tausend Corona-Impfungen verabreichen. Laut Impfplan des Gesundheitsministeriums sollen zunächst Bedienstete in Krankenhäusern geimpft werden, die besonders der Gefahr ausgesetzt sind, sich mit dem Virus anzustecken. Weitere Mitarbeiter in Krankenhäusern und Altenheimen seien danach dran. Eine Impfpflicht ist in dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern laut Ministerpräsident Giuseppe Conte nicht geplant.

9:41 Russischer Impfstoff nun auch für Menschen über 60 Jahren zugelassen Russland hat Medienberichten zufolge seinen Covid-19-Impfstoff «Sputnik V» nun auch für die Anwendung bei Personen über 60 Jahren zugelassen. Das berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Verweis auf das Gesundheitsministerium. In Russland waren Menschen über 60 Jahren bislang vom nationalen Impfprogramm ausgeschlossen, da der Corona-Impfstoff für diese Altersgruppe separat getestet wurde. Russland hatte mit «Sputnik V» bereits im August als weltweit erstes Land einen Corona-Impfstoff zugelassen, allerdings, ohne dass vorher eine grossangelegte Studie stattgefunden hätte. Legende: Der russische Premierminister Michail Mischustin besucht eine Anlage des Biotechnologieunternehmens Biocad, das den Impfstoff Gam-COVID-Vac, auch bekannt als Sputnik-V, herstellt. Reuters

7:40 Erste Impfdosen in Frankreich angekommen Die ersten Dosen des deutsch-amerikanischen Pfizer/Biontech-Impfstoffes wurden am Samstagmorgen kurz vor 7 Uhr in eine Zentralapotheke in den Pariser Vororten geliefert, berichtet eine AFP-Journalistin vor Ort. In Frankreich, wo mehr als 62'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, beginnt die Impfung wie in der gesamten Europäischen Union am Sonntag.

6:22 Auch wegen Pandemie: China überholt US-Wirtschaft im Jahr 2028 China wird die USA im Jahr 2028 als grösste Volkswirtschaft der Erde ablösen. Das ist fünf Jahre früher als bisher angenommen, prognostiziert das Institut Centre for Economics and Business Research (CBER) . Ein Grund: China wird sich schneller als die USA von der Corona-Pandemie erholen, schreibt der Think Tank in seinem heute Samstag veröffentlichten Jahresbericht. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise hätten die Rivalität zugunsten Chinas verschoben. China, wo das Virus seinen Ursprung hatte, habe die Pandemie geschickt gemanagt, auch dank einer frühen strikten Abriegelung. Das habe sich positiv auf das langfristige Wachstum der Volkswirtschaft ausgewirkt und die relative Wirtschaftsleistung Chinas verbessert, so die Analyse. China werde voraussichtlich im Zeitraum 2021 bis 2025 ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 5.7 Prozent pro Jahr erreichen. Für die Periode 2026 bis 2030 sei mit einer Verlangsamung auf 4.5 Prozent pro Jahr zu rechnen, heisst es weiter. Die amerikanische Volkswirtschaft dürfte sich zwar im kommenden Jahr im Zuge sinkender Corona-Fallzahlen wegen der Impfungen kräftig erholen. In den Jahren 2022 bis 2024 dürfte die US-Wirtschaft jedoch nur um magere 1.9 Prozent und danach um 1.6 Prozent pro Jahr wachsen, so die Prognose. Bis 2035 werde dieser Anteil von aktuell 19 Prozent auf dannzumal noch 12 Prozent sinken. Im Sinkflug befinde sich auch Europas Anteil an der Wirtschaftsleistung der zehn grössten Volkswirtschaften der Erde. Bis 2035 werde dieser Anteil von aktuell 19 Prozent auf dannzumal noch 12 Prozent sinken. Audio Alle gegen China – und China gegen alle? 06:56 min, aus SRF 4 News aktuell vom 22.12.2020. abspielen. Laufzeit 06:56 Minuten.

6:01 Moderna-Impfstoff: Arzt berichtet über allergische Reaktion Der Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna hat offenbar bei einem Arzt aus Boston zu einer allergischen Reaktion geführt. Der Onkologe vom Boston Medical Center, der gegen Schalentiere allergisch ist, berichtete in der «New York Times», Link öffnet in einem neuen Fenster, er habe sich unmittelbar nach der Impfung schwindelig gefühlt und Herzrasen bekommen. Ein Sprecher des Boston Medical Center sagte, der Arzt sei behandelt worden und mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. «Es geht ihm gut.» Es ist der erste öffentlich gewordene Fall einer allergischen Reaktion auf den Moderna-Impfstoff, der seit einer Woche in den USA zugelassen ist. Onkologe berichtet über allergische Reaktion Dr. Hossein Sadrzadeh , with a history of allergies experienced an allergic reaction after receiving the Moderna Covid-19 vaccine at Boston Medical Center on Christmas Eve — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) December 26, 2020

5:53 Chinesischer Impfstoff zeigt Wirksamkeit bis zu 90 Prozent Der von dem chinesischen Biotech-Unternehmen Sinovac entwickelte Corona-Impfstoff CoronaVac hat in Tests mit rund 13'000 Freiwilligen in Brasilien eine Wirksamkeit zwischen 50 und 90 Prozent gezeigt. Das sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde in Sao Paulo. Die genauen Ergebnisse der Studie will das staatliche Butantan Institut, das das Mittel als Partner von Sinovac in Brasilien produziert, spätestens am 7. Januar veröffentlichten. Bei Studien in der Türkei hatte der Impfstoffkandidat vorläufigen Daten zufolge einen Schutz vor dem Coronavirus von 91,25 Prozent gezeigt. Brasilien verzeichnete bis Freitag insgesamt rund 7,5 Millionen bestätigte Corona-Fälle. Durch oder mit dem Virus starben 190'488 Menschen. Audio Aus dem Archiv: In China gibt es bereits eine Impfung – für Notfälle 02:41 min, aus HeuteMorgen vom 30.10.2020. abspielen. Laufzeit 02:41 Minuten.

1:06 In Italien steigt Zahl der Neuinfektionen wieder an Die Gesundheitsbehörden in Italien haben nach knapp zwei Wochen leicht sinkender Infektionsraten wieder mehr als 19'000 Neu-Fälle innert eines Tages verzeichnet. Fast 19'040 Corona-Fälle seien gemeldet worden, hiess es am Freitag. Höher lag der Wert zuletzt am 12. Dezember, mit damals knapp 20'000 Ansteckungen. Binnen 24 Stunden wurden jetzt knapp 460 Tote mit Sars-CoV-2 registriert. Italien hat damit seit dem Beginn der Pandemie mehr als 71'000 Tote mit dem Coronavirus zu beklagen und insgesamt fast 2,03 Millionen Corona-Infektionen verzeichnet. Um die Pandemie kontrollieren und auch die Kontaktverfolgung der Corona-Fälle sicherstellen zu können, müsse die Zahl täglicher Neuinfektionen auf etwa 5000 bis 6000 sinken, erklärte der Experte des Gesundheitsministerium, Silvio Brusaferro, gegenüber der Zeitung «Corriere della Sera». Ausserdem ist laut neuestem Corona-Lagebericht der Reproduktionswert wieder gestiegen und lag für den aktuell erhobenen Zeitraum vom 1. bis zum 14. Dezember bei etwa 0,9. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Audio Aus dem Archiv: Vielen Firmen in Italien droht das Aus 05:12 min, aus Rendez-vous vom 16.11.2020. abspielen. Laufzeit 05:12 Minuten.

0:36 Weihnachtsbotschaft: Joe und Jill Biden danken Corona-Helfern Der künftige US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben in einer Weihnachtsbotschaft den vielen Helfern in der Corona-Pandemie gedankt. «Wir wissen, dass es ein sehr schweres Jahr für so viele in unserem Land war», sagte Biden in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Viele Menschen hätten Probleme, eine Arbeit zu finden, Essen auf den Tisch zu stellen oder die Miete zu bezahlen. «Wir sind denjenigen sehr dankbar, die für uns alle ihr Leben in Gefahr bringen. Und wir danken den Wissenschaftlern und Forschern, die am unglaublichen Durchbruch bei den Impfstoffen gearbeitet haben», sagte Jill Biden. Auch die kommende Vize-Präsidentin Kamala Harris erinnerte in ihrer Grussbotschaft an die Opfer während der Corona-Krise. «Ich denke an alle Familien, in denen es - wie Joe immer sagt - einen Stuhl am Tisch gibt, der dieses Jahr leer bleibt», sagte sie und wünschte den Betroffenen Kraft. Bidens und Harris' Amtseinführung ist am 20. Januar. Amtsinhaber Donald Trump twitterte am Freitag in Grossbuchstaben: «MERRY CHRISTMAS!» und veröffentlichte auf der Webseite des Weissen Hauses einen Gruss-Text. Darin dankte auch er Militär, Polizei und Menschen im Gesundheitswesen. Grussbotschaft von Joe und Hill Biden (engl.) From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1 — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020

0:29 Für die Niederlande ist Deutschland jetzt Risikogebiet Die Niederlande erklären Deutschland nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin zum Risikogebiet. Ab dem 29. Dezember 2020 müssen alle Flugreisenden beim Einchecken einen negativen PCR-Test vorweisen, wenn sie in die Niederlande fliegen wollen. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff. In den Niederlanden angekommen, wird dringend empfohlen, sich in eine zehntägige Hausquarantäne zu begeben. Audio Aus dem Archiv: Scharfer Lockdown in den Niederlanden 21:52 min, aus 4x4 Podcast vom 15.12.2020. abspielen. Laufzeit 21:52 Minuten.