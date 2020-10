Der Ticker startet um 6:46 Uhr

15:09 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Auf srf.ch und hier im Liveticker halten wir Sie weiterhin über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:02 Gibt es schon Hilferufe von einzelnen Kantonen? Bezüglich der Engpässe in Pflege oder bei Bettenkapazitäten seien noch keine konkreten Anfragen von Kantonen für Hilfe eingetroffen, so Rudolf Hauri. Aber man wisse, dass gewisse Kantone daran seien, solche vorzubereiten. Es sei also damit zu rechnen.

14:59 Ackermann: «Aktuelle Massnahmen genügen bei weitem nicht» Genügen die aktuellen Massnahmen? «Nein, wir sind der Überzeugung, dass sie bei weitem nicht reichen», so Ackermann. 00:55 Video Martin Ackermann: «Massnahmen reichen bei weitem nicht» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:56 Jakob: Härtefälle werden in den Kantonen beurteilt In einigen Kantonen werden gewisse Wirtschaftsbereiche wieder eingeschränkt. Wer wird diese Kosten bezahlen, möchte eine Journalistin wissen. «Im Covid-Gesetz kommen die Härtefälle zum Tragen, die Kantone haben jeweils den besten Überblick», so Jakob. Die jeweiligen Fälle würden vor Ort beurteilt werden. Gewisse Fälle seien Kandidaten für die Härtefall-Regelung: Veranstaltungsbereich, Reisebüros, Tourismus, etc. «Diese Bereiche leiden.» 00:36 Video Erik Jakob zur Anpassung der Härtefall-Klausel Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:51 Keine Schätzung zur Dunkelziffer möglich Ein Journalist möchte von Herrn Ackermann Informationen bezüglich der Dunkelziffer. «Die Schätzung im Frühjahr war im Bereich von Faktor 10, im Sommer 2-3.» Aktuell sei die Dunkelziffer sicherlich angestiegen, aber eine aktuelle Schätzung habe man nicht. 00:45 Video Martin Ackermann zur Dunkelziffer: «Es gibt derzeit keine Schätzung» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:50 Wie gross ist die Gefahr von Engpässen beim Pflegepersonal? «Die Anforderungen an Pflegepersonal wächst erheblich. Wir müssen schauen, dass wir nicht in allgemeinen Erschöpfungszustand kommen», warntAndreas Stettbacher, der Bundesdelegierte für den Koordinierten Sanitätsdienst. Man wisse auch, dass die Belastung besonders für das Personal auf den Intensivstationen besonders hoch sei. In die Angaben der Bettenkapazitäten, die jeweils veröffentlicht würden, sei das dazu benötigte Personal jeweils mit einberechnet, so Stettbacher weiter. 00:52 Video Andreas Stettbacher zu Engpässen beim Pflegepersonal Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:48 Kuster: Verantwortung übernommen Kuster reagiert auf die Frage einer Journalistin bezüglich des Tempos der Massnahmen. «Das BAG macht eine Lagebeurteilung, in Zusammenarbeit mit der Taskforce.» Die diversen Akteure hätten durchaus ihre Verantwortung übernommen, Bund und Kantone gemeinsam. «Es geht vorwärts.»

14:44 Weiterhin Grossveranstaltungen, was ist davon zu halten? Grossveranstaltungen sind sehr kritisch, so Ackermann. Vor allem bezüglich der Situationen vor und nach einer Veranstaltung. Auch wenn es gute Schutzkonzepte gebe. Und an dieser Stelle erneut der allgemeine Aufruf von Taskforce-Chef Ackermann: Alle müssten sich nun einschränken. Hintergrund der Frage ist die Tatsache, dass manche Kantone Grossveranstaltungen weiterhin erlauben, viele andere sie bereits wieder verboten haben. 00:35 Video Martin Ackermann steht Grossveranstaltungen kritisch gegenüber Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:42 Wieso hat die Schweiz die Nachbarländer überholt? Martin Ackermann: «Das kältere Wetter hat sicherlich dazu beigetragen.» Auch habe die Effektivität des Contact-Tracings anfangs Herbst durch die hohen Fallzahlen gelitten und zur Beschleunigung beigetragen. Zudem habe die Schweiz im September relativ lockere Massnahmen gehabt, so der Taskforce-Vertreter. 00:53 Video Martin Ackermann: Beschleunigung wegen kälterem Wetter Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:40 Wird die Möglichkeit für Kurzarbeit wieder ausgeweitet? Momentan sei nichts Konkretes geplant, so Erik Jakob vom Seco. Aber das Covid-Gesetz gäbe durchaus Möglichkeiten dazu, die Kurzarbeit wieder breiter zu erlauben. Etwa für Temporär-Beschäftigte.

14:37 Wird die Armee zur Hilfe geholt? Ein Journalist möchte mehr Informationen über die Auslastung in den Spitälern. «Die aktuelle Situation zeige, dass der Engpass primär auf den Intensivstationen und im Intermediate-Care anfallen.» Bei Engpässen könne der Einsatz der Armee erfolgen, so Andreas Stettbacher, Delegierter des KDS. Auch bei einem Übergreifen des Virus auf Alters- und Pflegeheime könne die Armee bei einem Engpass zur Hilfe geholt werden.

14:34 Erste Frage: Gibt es jetzt noch genügend Tests? Stefan Kuster: «Man muss die Tests ausbauen, in allen Bereichen.» Gemeint seien Orte, wo die Tests gemacht werden können, aber auch die Laborkapazitäten. Bei den Schnelltests erwarte man weitere Entwicklungen bereits in den nächsten Tagen. Es sei sicher so und wahrscheinlich, dass die Testkapazitäten nun rasch an ein Limit kämen und ausgeschöpft würden. 00:59 Video Stefan Kuster zu den Testkapazitäten Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:32 Steigende Anzahl Covid-Patienten in den Spitälern Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), macht Ausführungen über die Bettenbelegung. Die Zahlen am Freitag, kurz vor 11 Uhr: In der Schweiz habe man 22'239 Akutbetten, 16'719 seien aktuell belegt, 710 davon seien Covid-Patienten. 5520 Betten habe man noch als Reserve. «Wenn wir die Entwicklung aktuell anschauen, haben Covid-Patienten auf den Intensivstationen in den letzten fünf Tagen um den Faktor 1.6 zugenommen.» 00:37 Video Andreas Stettbacher: Steigende Anzahl Covid-Patienten Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:22 SECO-Vertreter: «Erleben historischen Rückgang beim Tourismus» Nun wechselt die Thematik von Gesundheit zur Wirtschaft. Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO, führt aus, dass der Schweizer Tourismus mit einem historisch schlechten Jahr konfrontiert ist. Die Umsatzrückgänge und Rückgänge bei den Übernachtungen seien eklatant. Dies obwohl, die heimische Bevölkerung viel mehr im Inland reisen und ausgeben würde. Mit einer Erholung rechne man erst in zwei, drei Jahren. Der Bundesrat sei sich dem Ernst der Lage bewusst und treffe weiter geeignete Massnahmen. Im Speziellen erwähnt Hauri eine kürzlich beschlossene Härtefallklausel, der es dem Bundesrat erlaubt, einzelne Unternehmen zu unterstützen – sofern sich auch die Kantone beteiligen würden. Diese seien daran, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Für die anstehende Wintersaison zeigt sich Hauri optimistisch. Entscheidend seien funktionierende Schutzkonzepte. Die Betriebe seien aufgrund der Situation aber natürlich weiterhin mit Einschränkungen und Einbussen konfrontiert. Man beobachte die Lage für die Unternehmen und den ganzen Sektor aufmerksam. 00:57 Video Erik Jakob: «Die Rückgänge im Tourismus sind eklatant» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:19 Ackermann: «Wir müssen unsere Kontakte aufs Minimum beschränken» Die Zahl der Neuansteckungen sei derart hoch, dass die Eindämmungsstrategie nicht mehr richtig funktionieren könne, so Ackermann. «Viele Fälle werden gar nicht mehr entdeckt.» Der Reproduktionswert sei zu hoch. Man müsse die Hälfte der Kontakte vermeiden. Im Fokus würden auch die Veranstalter stehen mit den Grossveranstaltungen, so Ackermann. «Wir müssen unsere Kontakte aufs Minimum beschränken.» 00:33 Video Martin Ackermann: «Kontakt auf Minimum beschränken» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:16 Taskforce-Mitglied: «Die Hospitalisierungen verdoppeln sich jede Woche» Martin Ackermann, Präsident National COVID-19 Science Task Force, erklärt, dass sich seine Vorhersage von 6000 Fällen pro Tag bewahrheitet habe. Er stellt einen Bericht der Taskforce vor: «Die Hospitalisierungen verdoppeln sich jede Woche, auch die Einweisungen in die Intensivstation und auch die Todesfälle verdoppeln sich jede Woche.» Die Taskforce habe drei Szenarien berechnet: Wenn es bei einer Verdoppelung von einer Woche bleibe, wenn die Verdoppelung auf 10 Tage verlängert werden könnte oder dass sich die Zeit sogar noch verkürzen könnte. Die Ausbreitung der Epidemie müsse nun gestoppt werden. Die kritische Kapazität auf den Intensivstationen sei in zwei-drei Wochen erreicht. «Alle Massnahmen, welche wir treffen, benötigen mindestens zwei Wochen, bis sich die Wirkung entfaltet.» Man habe keine Zeit mehr. 00:24 Video Martin Ackermann: Verdoppelung der Hospitalisierungen Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:10 Rudolf Hauri, Vertreter der Kantonsärzte: «Schnelltests werden für sich genommen keine Problemlöser sein.» Die Anzahl enger und nicht geschützter Kontakte muss wieder eingegrenzt werden, sagt Rudolf Hauri, Vertreter der Kantonsärzte. Bei den hohen Fallzahlen momentan sei klar, dass das Contact Tracing an Grenzen stosse. Es gebe Engpässe, das System habe quasi einen Getriebeschaden. Man sei jedoch stetig daran, das Contact Tracing weiter auszubauen. Betroffene Personen könnten ausserdem mithelfen und Personen, mit denen sie Kontakt hatten, selbst informieren. Auch die Covid-App könne ihren Teil dazu beitragen. Der Aufruf von Hauri an die Bevölkerung ist deutlich: Jeder kann mithelfen – mit Maske tragen und Händewaschen. Bezüglich Schnelltests, meint Hauri, dass diese für sich alleine nicht die Lösung sein werden. 00:39 Video Rudolf Hauri: Führt Contact-Tracing-Rechnung aus Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:06 Auch Waadt verbietet Grossveranstaltungen Der Kanton Waadt verschärft seine Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Er verbietet Grossanlässe von mehr als 1000 Personen und private Zusammenkünfte von mehr als zehn Personen. Die neuen Regelungen treten am Sonntag um Mitternacht in Kraft, wie die Kantonsregierung am Freitag mitteilte. Der Staatsrat ist der Ansicht, dass so schnell wie möglich strenge Massnahmen ergriffen werden müssen. Die Gemeinden legen fest, inwiefern Märkte stattfinden können. Marktbesucher und Verkäufer müssen Gesichtsmasken tragen.

14:05 Kuster: Höhere Fallzahlen als Nachbarländer Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit (BAG), eröffnet die Medienkonferenz. Er erläutert die aktuellen Corona-Zahlen in der Schweiz. «Wir haben einen deutlichen Anstieg. Die Fallzahlen haben sich diese Woche mehr als verdoppelt.» Der Anstieg gehe exponentiell weiter, das zeige sich auch an der Reproduktionszahl. Sie sei aktuell bei 1.6. Nach wie vor seien alle Altersklassen betroffen. «Der Anstieg ist überall, manche Kantone sind stärker betroffen als andere.» Aktuell am Freitag habe man die gleichen Zahlen wie letzte Woche, aber: «Es fehlen noch drei Tage.» Man habe mittlerweile höhere Fallzahlen als alle umliegenden Länder. 00:45 Video Stefan Kuster: «Fallzahlen höher als in Nachbarländern» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen