«Ich bin so stolz darauf, was die New Yorker geschafft haben», sagte Gouverneur Andrew Cuomo. «Aber wir müssen weiter wachsam bleiben.»

Am Montag steht das ursprüngliche Ziel an: Die vierte und letzte Lockerungsphase startet – aber anstelle von Euphorie gibt es Verwirrung, anstelle von kompletter Öffnung weiter Einschränkungen und über allem hängt angesichts stark steigender Infektionszahlen in grossen Teilen des Landes die Sorge vor einer neuen Welle.

So begründete der Premierminister die ungewöhnliche Massnahme. Hintergrund ist ein erneuter Anstieg der Coronavirus-Infektionen, insbesondere in den beiden grössten Städten des Kontinents, Melbourne und Sydney.

Sollen den verpassten Schulstoff in den Ferien aufholen: Kinder in Japan.

Die Zahl der weltweit bekannten Infektionen übersteigt nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters die Schwelle von 14 Millionen. Damit nahm die Zahl erstmals in weniger als 100 Stunden um eine Million zu. Die Zahl der Todesfälle liegt demnach bei 590'000 und damit etwa in der Grössenordnung der jährlich gemeldeten Grippetodesfälle.

Innert eines Tages sind so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren es fast 238'000. Vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen zugenommen.

In den vergangen Monaten habe sich aber gezeigt, dass viele Versicherte gewillt seien, neue Wege der Informationen und Behandlungen zu beschreiten, ehe sie zum Arzt gingen, sagte sie weiter. «Unsere App MyGuide, die einen Symptomcheck anbietet, wurde während der Pandemie doppelt so viel genutzt», beschrieb sie den Trend. Prävention sei eine der Kernaufgaben der Krankenversicherer.

Welche Lehren werden in der Schweiz aus der Pandemie gezogen? Für die Chefin der Krankenkasse CSS, Philomena Colatrella, ist klar: «Gerade während der Coronakrise wäre das elektronische Patientendossier extrem hilfreich gewesen», sagte sie den «Zeitungen der CH-Media». Denn: «Ärzte könnten die Vorerkrankungen einer Person so auf einen Blick sehen. Für die Behandlung ist das entscheidend - nicht nur bei Coronapatienten», erklärte sie. Dänemark habe bereits ein solches System und sei der Schweiz «um sechs bis zehn Jahre voraus», betonte Colatrella.

Texas: Rund 1000 Infizierte in einem Gefängnis

Die in den USA grassierende Corona-Pandemie hat ein Bundesgefängnis in Texas schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach einem Bericht des Senders NBC infizierten sich 1072 von insgesamt 1798 Insassen der Strafanstalt in Seagoville im Norden des Bundesstaats. Auch zehn Angehörige des Wachpersonals seien positiv getestet worden. Ein 65-jähriger Gefangener, der eine 14-jährige Haftstrafe wegen Geldwäsche und Drogenvergehen erhalten hatte, sei in dieser Woche an Covid-19 gestorben.

Die Justizvollzugsanstalt in Seagoville ist nach Medienberichten das am schlimmsten vom Coronavirus betroffene Bundesgefängnis in den USA.